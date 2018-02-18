صناعة الأسمنت تترقب إعمار العراق والنمو المحلى للتخلص من فائض العرض

مع دخول طاقات إنتاجية إضافية خاصة وعامة خبراء : التوسعات الحالية مطلوبة والتصدير السبيل الوحيد لتصريف الزيادات أحمد على «طاقات إنتاجية جديدة وسط تراجع معدلات الطلب».. تلك الجملة تصف الوضع الحالى لقطاع الأسمنت المحلى، ففى الوقت الذى تعانى فيه السوق من وجود فائض فى الإنتاج، نتيجة انخفاض

مع دخول طاقات إنتاجية إضافية خاصة وعامة

خبراء : التوسعات الحالية مطلوبة والتصدير السبيل الوحيد لتصريف الزيادات

أحمد على

«طاقات إنتاجية جديدة وسط تراجع معدلات الطلب».. تلك الجملة تصف الوضع الحالى لقطاع الأسمنت المحلى، ففى الوقت الذى تعانى فيه السوق من وجود فائض فى الإنتاج، نتيجة انخفاض حجم الطلب المحلى، من المنتظر ظهور طاقات إنتاجية جديدة خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو أمر يطرح العديد من التساؤلات والتوقعات حول مستقبل شركات الأسمنت، وهل ستتجه نحو المزيد من الخسائر أم ستكون جسرًا يعبر من خلاله لمستقبل النمو واستعادة الأرباح من جديد؟

وتترقب سوق الأسمنت دخول خطوط إنتاجية للقطاع، عبر توسعات شركة «جنوب الوادى للأسمنت» ودخول لاعبين جدد وهم «السويدى للأسمنت» و«أسمنت المصريين» و«مصنع العريش» المملوك للقوات المسلحة، فى ظل وجود مؤشرات وتحليلات أقسام البحوث بشركات الاستشارات المالية، تؤكد وجود فجوة بين إنتاج شركات الأسمنت، ومعدل الطلب، تقدر بـ19 مليون طن فى بداية 2018 ستصل إلى 28 مليون طن مطلع 2019، مع دخول الخطوط الجديدة للخدمة الفعلية، مما يزيد المعروض من الأسمنت.

«المال» ترصد خلال السطور المقبلة، مدى تأثر صناعة الأسمنت بالتوسعات الجديدة لشركات القطاع الخاص والقوات المسلحة، وخطة الدولة لانتشال شركتها الحكومية «القومية للأسمنت» من عثرتها ودفعها نحو الإنتاج والربحية.

وأجمع مسئولو الشركات المحلية، على أن التوسعات الجديدة ستلبى الاحتياجات المستقبلية للسوق المحلية من الأسمنت فى ظل انتعاش المشروعات العقارية، واستعادة قطاع العقارات لعافيته، وأضافوا أن معدل نمو الطلب على الأسمنت يرتفع بنحو 5% سنويًا، فى مقابل أن خطوط الإنتاج الجديدة تحتاج إلى 3 – 5 سنوات للوصول إلى طاقتها الكاملة.

وأوضحوا أن الدولة تستهدف المشاركة فى إعادة إعمار العراق، ومن ثم فإن احتمالات تصدير كميات كبيرة من الأسمنت خلال الفترة المقبلة، ستزداد بقوة، وهو ما يتطلب وجود طاقات إنتاجية كبيرة.

يُذكر أن المهندس إبراهيم محلب،مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، قد زار العراق نهاية يناير الماضى، لتوقيع اتفاقيات شفهية على المشروعات التى ستتولاها مصر فى العراق، كما شارك فى مؤتمر الكويت من 12 – 14 فبراير الحالى، لإعادة إعمار العراق.

وقال أحمد الميقاتى، عضو مجلس إدارة شركة جنوب الوادى للأسمنت، إن زيادة القدرات الإنتاجية لشركات القطاع مستقبلا ستعود بالإيجاب على سوق الأسمنت المحلية.

وأضاف أن التقديرات الخاصة بالطاقة الإنتاجية لكل شركات الأسمنت، ستسجل نحو 70 مليون طن فى غضون 3 سنوات من الآن، موضحًا أن معدل استهلاك عام 2017 سجل نحو 55 مليون طن، مقارنة بطاقة إنتاجية 65 مليون طن، فى حين توجد تكهنات بزيادة نمو الطلب المحلى بنحو 3 ملايين طن سنويًا، ليسجل نحو 58 مليون طن عام 2018، ومن ثم فإن التوسعات الراهنة من قبل شركات الأسمنت القائمة والجديدة توصف بالمنطقية.

وأشار إلى أنه بخلاف النمو المتزايد لمعدل الطلب على الأسمنت محليًا، فإن مجال التصدير سيكون مفتوحا أمام الشركات المصرية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن تلك الشركات ستكون قادرة على المشاركة فى مشروعات «إعمار العراق».

وأكد أن الدولة تنتهج سياسة توسعية فى المشروعات القومية وأبرزها العاصمة الإدارية العملاق، وهو ما سيزيد من حجم الطلب على الأسمنت محليًا، مشيرًا إلى أن التوسعات ستضخ استثمارات وسيولة للاقتصاد المحلى.

وألمح إلى أن ارتفاع سعر طن الأسمنت حاليا رغم انخفاض معدلات الطلب محليًا، يرجع إلى ارتفاع أسعار قطع غيار الآلات والمعدات، بجانب زيادة أسعار إمدادات الطاقة والكهرباء.

وقال محمد حسين رضوان، رئيس مجلس إدارة شركة القومية للأسمنت -الشركة الحكومية الوحيدة بالقطاع-، إن معدلات الطلب على الأسمنت فى السوق المحلية سترتفع شيئًا فشيئًا خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وتابع قائلًا: انخفاض معدلات الطلب على الأسمنت محليًا يُعد شيئا مؤقتا، لما مرت به البلاد خلال السنوات السبع الماضية من اضطرابات، أدت إلى تباطؤ وتوقف العديد من المشروعات العقارية.

وأوضح أن معدلات الاستقرار فى الدولة تتزايد باستمرار وتنعكس فى معدل المشروعات العقارية القائمة والجديدة، وأبرزها “العاصمة الإدارية الجديدة”.

وأشار إلى أن إنشاء وإضافة خطوط إنتاجية جديدة فى مصانع الأسمنت، تتطلب فترات زمنية طويلة، نظرًا لمراحل اختيار المعدات والتعاقد عليها واستيرادها، وتدبير التمويل اللازم، ومن ثم فإن التوسع القائم سيخدم النمو المحتمل.

و أكد أن الدولة ستدعم مشاركة شركات الأسمنت المصرية فى مشروعات إعادة إعمار الدول المحيطة، مثل “العراق واليمن وليبيا وسوريا”، ومن ثم فإنه يجب أن تكون هناك قدرات إنتاجية كبيرة تكفى احتياجات السوق المحلية وطلبات التصدير.

ولفت إلى أن دخول القطاع الخاص فى صناعة الأسمنت، يُعد دليلًا على نمو القطاع مستقبلًا، فالقطاع الخاص يقوم بدراسة متأنية للفرص والعوائد الاستثمارية المحتملة قبل ضخ أى استثمارات.

وشدد على أن “القومية للأسمنت” ستنهض من أزمتها الراهنة، وستعالج كل العوائق التى أودعتها فى خندق الخسائر المستمر، والمتراكم لتتخطى حاجز الـ 4 مليارات جنيه.

يُذكر أن خسائر “القومية للأسمنت” خلال العام المالى (2016-2017) قد بلغت نحو 971 مليون جنيه، فيما تخطت الديون المتراكمة عليها حاجز الـ 4 مليارات جنيه، وقررت إيقاف أفران الشركة 3، 4 عن العمل بداعى الصيانة الدورية، مماتسبب فى مظاهرات للعاملين نظرًا لوقوع ضرر عليهم فيما يتعلق بالحوافز والمكافأت المتعلقة بالإنتاج.

و قال مارك أديب، محلل قطاع الأسمنت بإدارة البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات، إن الفجوة كبيرة بين الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت، ومعدلات الطلب المحلى، تُقدر بـ 19 مليون طن حاليا.

وأضاف أن الفجوة ستتزايد عقب انتهاء العمليات التوسعية لشركات الأسمنت القائمة والجديدة، وتحديدًا الخطوط الثلاثة الجديدة لشركات «جنوب الوادى» و«السويدى للأسمنت» و«أسمنت المصريين»، مرجحًا أن تصل لـ 28 مليون طن فى بداية عام 2019.

وأوضح أن التوقعات تشير إلى وجود انخفاض فى نسب التشغيل بنهاية عام 2018 لتسجل %68 مقارنة بـ%75 فى بداية العام ذاته، بجانب زيادة مرتقبة فى أسعار الطن، ناتجة عن ارتفاع مرتقب فى تكاليف الإنتاج.

وأشار إلى أن زيادة الطاقة الإنتاجية بقطاع الأسمنت لا تجد زيادة مماثلة فى معدل نمو الطلب المحلى، والبالغ %5 سنويًا، ومن ثم فإن القطاع يحتاج إلى إعادة هيكلة داخلية قبل دخول استثمارات جديدة، عبر حدوث عمليات اندماج واستحواذ تقلل من عدد اللاعبين فى السوق المحلية.

ونصح الشركات برفع أسعار المنتجات محليًا مع المحافظة على السعر التصديرى لمنتجاتها، ومن ثم ستكون قادرة على مواجهة ارتفاع التكاليف محليًا والمحافظة على تنافسية المنتج خارجيًا.

وأكد أن التصدير لن يكون مفتوحًا أمام شركات الأسمنت المصرية، وسنواجه منافسة شديدة من الشركات السعودية والتركية، والأخيرتان تملكان مخزونًا كبيرا من «الكلنكر» وتحديدًا السعودية.

وشدد على أن التكاليف الثابتة بشركات الأسمنت لا تمثل رقمًا كبيرًا من المصروفات، ومن ثم فإن تلك الشركات قادرة على استكمال مسيرتها من دون أى خطورة تُهدد توقفها عن الإنتاج.

