صناعة الأخشاب تطالب الدولة بدعم انتشارها فى أفريقيا

عبر تذليل عقبات النقل وتحويل الأموال محمد ريحان جدد مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، مطالبه بضرورة قيام الدولة، باستكمال الإجراءات التى تسمح باستكمال الحركة التجارية بين مصر ودول أفريقيا، بشكل صحيح وسريع، مؤكدين أن التبادل التجارى مع أفريقيا

عبر تذليل عقبات النقل وتحويل الأموال

محمد ريحان

جدد مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، مطالبه بضرورة قيام الدولة، باستكمال الإجراءات التى تسمح باستكمال الحركة التجارية بين مصر ودول أفريقيا، بشكل صحيح وسريع، مؤكدين أن التبادل التجارى مع أفريقيا ما زال يمثل مشكلة كبيرة للمصدرين المصريين، سواء فى النقل أو تحويل الأموال.

وأكد مجلس الادارة خلال اجتماعه أمس الأحد، أن الصادرات المصرية تجد ترحيبًا كبيرًا من الأشقاء فى إفريقيا، وأن الفرصة سانحة لزيادة حجم الصادرات، لكن تظل عوائق اللوجيستيات، وتحويل الأموال العائق الأكبر فى نفاذ المنتجات لأفريقيا فى وقت سبقتنا فيه دول أخري، وحققت نجاحات كبيرة فى أفريقيا.

وطالب مجلس إدارة الغرفة، بضرورة الاستفادة من النجاحات التى حققتها القيادة السياسية فى الفترة الأخيرة من رأب الصدع وعودة العلاقات المصرية الجيدة مع افريقيا ودول العالم، وضرورة بذل الجهد فى فى ترجمة الاتفاقيات السياسية، للاستفادة بها على الصعيد الاقتصادى وتحقيق منافع مشتركة بين مصر، والاشقاء الافارقة.

وأشار المهندس أحمد حلمى، رئيس الغرفة، إلى أن الصناع والمستثمرين المصريين، لديهم الرغبة والامكانيات للتواجد فى افريقيا، وزيادة الصادرات المصرية، إلا أن دورًا مهمًا يقع على عاتق الدولة، فى تنفيذ هذه الرغبات لواقع ملموس على الارض، من خلال تسهيل وتيسير التواجد فى إفريقيا، وذلك لن يتأتى إلا من خلال وجود خط نقل جوي، وأخر بحرى مباشر، علاوة على وجود فروع لبنوك مصرية فى القارة الافريقية.

وأكد أن هذه الاجراءات من شأنها وجود الصادرات المصرية بقوة وكثافة داخل افريقيا،علاوة على الحصول على واردات من المواد الخام بأسعار منافسة، أما مجرد الكلام، عن ضرورة التواجد فى افريقيا، فهى مجرد أحلام يبقى الدور المهم للدولة لتحويلها إلى واقع على الارض.

وجدد مجلس ادارة الغرفة دعوته للغرف الصناعية للتعاون سويا لعمل مبادرات فى جميع الدول الأفريقية، لتحويل الاتفاقيات السياسية لمنفعة اقتصادية للطرفين، خاصة وأن الغرفة كان لها السبق فى فتح أسواق الجابون أمام الصادرات المصرية، كما أن رفع الحظر على منتجات الاثاث فى نيجيريا، خطوة أخرى تصب فى صالح الصادرات المصرية ولكن يتبقى دور الحكومة المصرية، لتسهيل التواجد المصرى فى افريقيا.

وطالب مجلس ادارة الغرفة بضرورة الاستفادة من تجارب الدول التى سبقتنا فى التواجد والنجاح فى افريقيا، مثل اللبنانيين، والصينيين،والاتراك، وتكثيف التواجد المصرى واستعادة مصر لمكتنتها الطبيعية داخل الدول الافريقية.

كان وزير الصناعة المصرى طارق قابيل قد أكد فى تصريحات صحفية أن هناك خطة تتضمن إنشاء خطوط ملاحية مباشرة بين الموانئ المصرية ونظيرتها الأفريقية وإقامة 12 مركزا لوجستيا مصريا فى عدد من الدول الأفريقية لتذليل العقبات أمام الصادرات المصرية فى بعض الأسواق الأفريقية المستهدفة.

وأشار إلى أنه يجرى حاليا دراسة اتفاق مع عدد من شركات اللوجستيات ومنها شركة بولورية الفرنسية – والتى تستحوذ على عدد كبير من المناطق اللوجستية بالعديد من الدول الافريقية – لتكون محور ارتكاز لنقل السلع بين مصر والدول الافريقية، كما يتكامل هذا التحرك مع قيام الوزارة بفتح 5 مكاتب تجارية جديدة فى أفريقيا فى كل من تنزانيا وأوغندا وجيبوتى وغانا وكوت ديفوار.

يذكر أنه وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة حول حجم التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا، بلغ حجم الصادرات المصرية إلى أفريقيا خلال عام 2014 حوالى 3.9 مليارات دولار مثلت حوالى 14.7% من إجمالى الصادرات، والتى بلغت حوالى 26.8 مليار دولار، وتراجعت قيمة الصادرات المصرية إلى أفريقيا بمعدل 10.4% خلال 2014 مقارنة ب 2013، كما شهد عام 2014 تراجعاّ فى قيمة الواردات من أفريقيا لتسجل 1.2 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار فى 2013 وبنسبة انخفاض 13.1%، وهو الأمر الذى انعكس على انخفاض حجم التبادل التجارى بين مصر والدول الإفريقية ليسجل 5 مليار و144 مليون دولار فى 2014 مقابل 5 مليار و788 مليون دولار فى 2013 وبنسبة تراجع 11.1%.