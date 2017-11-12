صناعة الأحذية: التطبيق الانتقائي للإعفاءات الجمركية يضر صغار المصنعين

· تحصيل 14% على الآلات المستوردة لصالح التجار.. و5% للمصنعين · محمد وصفي: الشركات الصغيرة تدبر احتياجاتها عبر التجار المال خاص قال محمد وصفي، عضو شعبة صناعة الأحذية بغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، رئيس شركة العربية لصناعة الأحذية، إن قانون…

· تحصيل 14% على الآلات المستوردة لصالح التجار.. و5% للمصنعين

· محمد وصفي: الشركات الصغيرة تدبر احتياجاتها عبر التجار



المال خاص

قال محمد وصفي، عضو شعبة صناعة الأحذية بغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، رئيس شركة العربية لصناعة الأحذية، إن قانون القيمة المضافة قد أعفى واردات الماكينات والآلات من الضريبة الكاملة ليتم تحصيل 5% فقط؛ لكن المنافذ الجمركية تقوم بالتمييز بين واردات المصانع وواردات التجار؛ رغم أن الماكينات والمعدات ستستخدم في النهاية لصالح المصنعين.

وأضاف وصفي أنه يتم تحصل 5% فقط رسومًا على الآلات المستوردة ببطاقة صناعية في حين يتم تحصيل 14% على الآلات المستوردة ببطاقة تجارية؛ مضيفا أن هذا الإجراء يدعم كبار المصنعين الذين يمتلكون القدرة على استيراد احتياجاتهم من معدات وآلات في حين يحرم صغار المصنعين الذين لا يستطيعون الاستيراد بشكل مباشر حيث يقومون بتدبير احتياجاتهم من التجار؛ ومن ثم يقومون بدفع السعر شاملا 14% كضريبة قيمة مضافة.

وأشار إلى أن المصانع تواجه مشكلة أخرى تتعلق بقيام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفحص الخامات المستوردة لصالح المصانع رغم أن اختصاص الهيئة قاصر على المنتجات تامة الصنع؛ موضحا أن الهيئة ترفض الخامات التي لا تنطبق عليها قائمة المواصفات المعتمدة إليها؛ رغم أن المصانع تقوم بمعالجة هذه الخامات واستخدامها على النحو الذي يجعل المنتجات النهائية ملائمة للمواصفات المصرية الخاصة بهذه المنتجات.

وأوضح عضو شعبة صناعة الأحذية بغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، أن الجهة المسئولة عن الرقابة على المصانع هي هيئة الرقابة الصناعية التي لا تعترف بشهادة جودة الخامات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لأنها تعترف فقط بجودة المنتج النهائي.

وأشار إلى أن الشركات تواجه المستثمرين يواجهون مشكلات عديدة للحصول على التمويل من القطاع المصرفي حيث يتم الدخول في إجراءات وشروط معقدة مثل تصفية الضرائب والتأمينات؛ موضحا أن هذه الشروط تحول دون الحصول على التمويل اللازم لتمويل الاستثمارات أو التوسعات الجديدة.

وأضاف وصفي أنه يوجد نقص في الخامات بالسوق المحلية بسبب عدم وجود صناعة خامات حيث يتم تصدير الجلود المستخدمة في صناعة الأحذية في مراحلها التصنيعية الأولية.