صناعة الأثاث تنظم معرضا فى سوهاج بالتعاون مع الغرفة التجارية

أحمد اللاهونى:وقعت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، برئاسة المهندس أحمد حلمي، بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بسوهاج، برئاسة المهندس أحمد الناظر، لتفعيل التعاون بين الغرفتين وإيجاد آلية تحقق تعاون حقيقي يخدم الأعضاء في كلا الجانبين.وخلال اللقاء تمت مناقشة سبل التعاون بي

أحمد اللاهونى:

وقعت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، برئاسة المهندس أحمد حلمي، بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بسوهاج، برئاسة المهندس أحمد الناظر، لتفعيل التعاون بين الغرفتين وإيجاد آلية تحقق تعاون حقيقي يخدم الأعضاء في كلا الجانبين.

وخلال اللقاء تمت مناقشة سبل التعاون بين الغرفتين والتأكيد على أهمية فتح منافذ تجارية للورش و لصناع وتجار محافظة سوهاج، ورفع القدرات الفنية لهم فى كل المجالات.

وأكد المهندس أحمد حلمي أن البروتوكول يمهد لمرحلة جديدة من العلاقة بين المجتمع الصناعي والتجاري تقوم علي التعاون المشترك وإيجاد صيغة للتعاون وخدمة أعضاء الغرفتين، والعمل بروح الفريق الواحد بعيدا عن سياسة الجزر المنعزلة.

وأوضح أنه تم خلال اللقاء مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج الاتفاق على أن يتم تنظيم معرض خلال الفترة القريبة القادمة بسوهاج للشركات أعضاء الغرفة بسوهاج تتحمل الغرفة التجارية تكاليف إنشاء المعرض وستتولى غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث تنظيم إدارة المعرض كما ستقوم بتنظيم مجموعة من الندوات وورش العمل على هامش المعرض كأول تعاون إيجابى بين الغرفتين فى إطار اتفاقية التعاون التى تم توقيعها .

ورحب أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج بتوقيع بروتوكول تعاون مع غرفة الأخشاب.

ووصف المهندس أحمد الناظر اللقاء بأنه كان مثمرا وحقق التعاون مع الجانب الصناعي، وأكد علي أهمية الصناعة والتجارة وأهميتهما لبعضهما ولايمكن لأي نشاط سواء صناعي أو تجاري أن يحقق النمو والنجاح دون أن يكون بينهما تعاون مشترك.