صناعة الأثاث تنظم مؤتمرًا حول فرص وتحديات القطاع

أحمد اللاهونى أعلنت غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، عن إقامة مؤتمر "صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية.. الفرص والتحديات والحلول والتوجه العالمي نحو الثورة الصناعية الرابعة وتأثيره على تنافسية المنتج المصري"، على هامش معرض "كايرو ويد شو"، خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر الجاري. وأكد أحمد حلمي، رئيس

أحمد اللاهونى

أعلنت غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، عن إقامة مؤتمر “صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية.. الفرص والتحديات والحلول والتوجه العالمي نحو الثورة الصناعية الرابعة وتأثيره على تنافسية المنتج المصري”، على هامش معرض “كايرو ويد شو”، خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر الجاري.

وأكد أحمد حلمي، رئيس الغرفة، أن المؤتمر يهدف إلى اكتشاف آخر المستجدات حول تجارة الأخشاب، إضافة إلى تقديم أحدث الحلول التقنية في تصميم وتصنيع الأثاث، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع في مصر، وعرض الفرص الاستثمارية والتسهيلات الإجرائية التي توفرها العديد من الجهات الحكومية المختلفة ( الهيئة العامة للاستثمار ـ الهيئة العامة للتنمية الصناعية ـ وزارة الاستثمار متمثلة في مشروع شركتك فكرتك ـ والعديد من الجهات الأخرى).

وقال حلمي، فى تصريحات صحفية، اليوم، إن المؤتمر يستهدف أيضًا توفير التمويل اللازم للصناعة، ومناقشة المشكلات التي تواجه مصنعي الأثاث في مصر مع خبراء عالميين، إضافة لمناقشة الفرص الاستثمارية في مجال الأثاث في الشرق الأوسط وإفريقيا، وكيفية ترقية الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرض المحفزات المقدمة من الحكومة، ومناقشة قانون استيراد الاخشاب الجديد الذي سيتم تطبيق بنوده منتصف الشهر الجاري.

وأوضح أن محاور المؤتمر تتركز في 7 عناصر، تشمل تكنولوجيا الجيل الرابع وتأثيرها علي صناعة الأثاث في مصر، وتعميق المنتج المحلي، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة والناشئة في سوق صناعة المنتجات الخشبية المصري، وقياس مدى قدرة المنتج المصري على منافسة المنتج الأسيوي، كما يشمل المحور الخامس تحقيق المعادلة الصعبة تحديات الاستيراد وترويج الصادرات، أما المحور السادس فيتمثل في تمكين وترقية الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمحور السابع يتمثل في التباحث مع الشركات العالمية لتوطين صناعة ماكينات الأثاث في مصر.