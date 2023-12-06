صناديق سيادية عربية تتفاوض مع «أكديما» للاستحواذ على 20% من «الخامات الدوائية»

كشفت مصادر وثيقة الصلة، أن صناديق سيادية عربية تتفاوض مع الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «أكديما» للاستحواذ على 20% من «العربية للخامات الدوائية» المزمع تأسيسها خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن «أكديما» أعلنت مسبقًا اعتزامها تأسيس شركة جديدة لصناعة الخامات الطبية لأول مرة فى السوق المصرية.

وأضافت المصادر -فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن «أكديما» ستساهم بنحو %50 فى «العربية للخامات الدوائية»، بجانب %20 لشركتها التابعة «أيبيكو» و%10 لـ«فاركو»، على أن تؤول الـ%20 المتبقية لكيانات عربية.

وأوضحت أن «أكديما» تدرس خلال الفترة الراهنة عروضًا فنية من عدة تحالفات لتنفيذ المشروع، الذى سيعمل على توفير حصة كبيرة من الخامات الدوائية التى تستوردها مصر، لافتة إلى أنها تتعاون مع الجهات الصحية فى دول متقدمة فى هذا الملف للاستفادة من خبراتها ونقلها للسوق المحلية.

مصادر: 165 مليون دولار التكلفة المحتملة عبر المساهمين والقروض

وتابعت أن شركة الخامات الدوائية المزمع تأسيسها ستدشن مصنعًا باستثمارات تصل إلى 165 مليون دولار تمول عن طريق المساهمين (رأس المال) بجانب القروض البنكية.

يُذكر أن «أيبيكو» كشفت فى إفصاح للبورصة المصرية يناير 2022، عن الشروع فى تأسيس شركة لإنتاج الخامات الطبية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برأسمال مُصدر مليار جنيه، ومدفوع مبدئى بـنحو 400 مليون.

وأشارت المصادر إلى أنه من المفترض الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة الجديدة مع بداية العام المقبل، على أن يتولى الكيان الجديد عملية جلب المعدات والماكينات وتجهيز المصنع.

يُذكر أن مصر أطلقت مارس 2021 إستراتيجية لتوطين صناعة الدواء، والتوسع فى إنشاء وتطوير المراكز البحثية الطبية والتوجه نحو إنتاج الخامات.

وتسهم «أكديما» فى 17 شركة، أبرزها «إيبيكو» و«المهن الطبية» و«الوجى القبلى» و«أكتوبر فارما» و«أكديما انترناشيونال» و«العربية للعبوات».

وتمتلك «أكديما» حصة سوقية تتراوح من 16 إلى %20 من مبيعات سوق الدواء المصرية من حيث القيمة وعدد الوحدات.

وتستهدف «أكديما» تحقيق مبيعات تصل إلى 14.5 مليار جنيه خلال العام الحالى مقابل 13 مليارا فى 2022، وصادرات تتجاوز مليارين.

وكانت «أكديما» قد أعلنت استهدافها ضخ استثمارات فى 2023 بنحو 700 مليون جنيه، إلى جانب طرح 50 مستحضرًا جديدًا فى السوق؛ للوصول إلى 1200 منتج.