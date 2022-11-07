صناديق خليجية تستحوذ على 15% من أسهم «القاهرة للاستثمار»

كشف محمد القلا، الرئيس التنفيذى لشركة القاهرة للتنمية والاستثمار (سيرا)، إن مجموعة من الصناديق الخليجية -من بينها «الاستثمارات العامة السعودى»- باتت تمتلك نحو %15 من أسهمها، بينما بلغت حصة نظيرتها الأجنبية (الأوروبية والأمريكية) نحو %30.

وأضاف «القلا» فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن صندوق الاستثمارات العامة السعودى نفذ عمليات شراء أسهم فى «سيرا» عبر السوق المفتوحة دون أى مفاوضات مع الشركة، موضحًا أن نسبة المساهمة الحالية أقل من %5.

وأوضح أن الخطة المستقبلية للشركة ترتكز على عدة محاور، أهمها إتمام المرحلة الأولى من الجامعة التكنولوجية، إلى جانب التوسع فى محافظات الصعيد والدلتا عبر إنشاء مدارس جديدة للتعليم الأساسى.

وأشار «القلا» إلى أن «سيرا» تُخطط لافتتاح المرحلة الأولى من «الجامعة التكنولوجية» خلال سبتمبر 2023 المقبل، باستثمارات تُقدر بنحو 700 مليون جنيه، تقسم مناصفة ما بين التمويل الذاتى والبنكى.

ولفت إلى أن «الأهلى سيرا» – المؤسسة بالشراكة بين «القاهرة للاستثمار» و«الأهلى كابيتال»- تتفاوض مع البنك الأهلى لاقتراض 600 مليون جنيه.

وتوقع «القلا» حصول الشركة على القرار الجمهورى بالموافقة على إنشاءات الجامعة التكنولوجية خلال ديسمبر المقبل.

وأكد أنه بخلاف استثمارات الجامعة، فإن «سيرا» تُخطط لضخ 200 مليون جنيه أخرى جديدة توجه لجامعة بدر، مع التوسع فى إنشاء مدارس فى المحافظات، إذ تستهدف التواجد فى مدن رشيد ودمياط الجديدة والعالمين وأسيوط، عبر إضافة 4 مدارس بحلول 2025، مقارنة مع 11 محافظة حاليًا.

وأفصح عن دراسة شراكات جديدة مع الصندوق السيادى المصرى، بخلاف التعاون الحالى فى إنشاء مدرستين بالقرية الكونية بمدينة أكتوبر.

وفيما يتعلق بتوريق الحقوق المستقبلية، قال «القلا» إن الشركة تعتزم طرح اصداراً جديداً منها خلال العام المقبل، بقيمة تقترب من 800 مليون جنيه.

واحتفلت «سيرا»، أمس الأحد، بإطلاق أول شريحة من برنامج توريق الحقوق المستقبلية الخاصة بها، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونشرت «المال» أن بنوك الأهلى المتحد وAI BANK وقطر الوطنى، شاركت فى تغطية أول إصدار سندات توريق حقوق مستقبلية لشركة «القاهرة للاستثمار» بقيمة 800 مليون جنيه من برنامج إجمالى يصل إلى 2 مليار، عبر 3 شرائح.

ويتوزع هيكل ملكية «سيرا» وفقًا لآخر إفصاحاتها للبورصة المصرية بواقع %51 لـ«سوشيال إمباكت كابيتال المحدودة»، و%5 لـ«واحة كابيتال»، وباقى أسهم تداول حر، ويبلغ رأسمال الشركة نحو 233.116 مليون جنيه. وحققت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، صافى ربح بـقيمة 441.06 مليون جنيه منذ بداية سبتمبر 2021 وحتى نهاية مايو 2022، مقابل 458.2 مليون أرباحًا خلال نفس الفترة من عامها المالى الماضى.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 1.46 مليار جنيه، مقابل 1.27 مليار خلال نفس الفترة من عامها المالى الماضى.