صناديق المعاشات والمواد الغذائية تقتنص 50% منها.. 529.7 مليار جنيه مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة (جراف)

تصل مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة السنة المالية القادمة 2023 – 2024 ما قيمته 529.7 مليار جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، تقتنص بنود دعم المواد الغذائية والمساهمة في صناديق المعاشات ما يقارب الـ50% منها.

وتبلغ نسبة مخصصات دعم العام المالي المقبل 17.7% من إجمالي المصروفات، وتزيد عن تلك المقدرة للعام المالي الحالي والبالغة 428.5 مليار جنيه بواقع 23.6%، وفقا للبيان المالي لموازنة السنة المالية المقبلة.

وتغطي منظومة دعم الخبز نحو 70 مليون مواطن، ومنظومة دعم البطاقات التموينية 62.2 مليون مستفيد.

وتقول وزارة المالية إن الحكومة سوف تواصل التحول التدريجي للدعم النقدي وشبه النقدي المستهدف الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجا، وكذلك إصلاح منظومة الدعم وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام موارد الدولة.