صناديق المعاشات الأمريكية تضخ 400 مليار دولار فى الأسهم مع تفاقم «كورونا»

يتوقع المحللون فى بنك "JP مورجان" الأمريكى أن تقوم صناديق المعاشات الأمريكية بضخ حوالى 400 مليار دولار فى أسهم الشركات المدرجة فى البورصات خلال الربعين الحالى والمقبل فى محاولة لدعمهما بعد أكبر خسائر تكبدتها خلال الشهورالثلاثة الماضية منذ الأزمة المالية…

يتوقع المحللون فى بنك “JP مورجان” الأمريكى أن تقوم صناديق المعاشات الأمريكية بضخ حوالى 400 مليار دولار فى أسهم الشركات المدرجة فى البورصات خلال الربعين الحالى والمقبل فى محاولة لدعمهما بعد أكبر خسائر تكبدتها خلال الشهورالثلاثة الماضية منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008.

وهوى مؤشر “S&P 500” لكبرى الشركات الأمريكية بأكثر من 20 % خلال الربع الأول من العام الجارى فى أسوأ ربع منذ عام 2008 بسبب فيروس كورونا الذى كبد أسعار الأصول تقلبات حادة طوال الأسابيع الماضية مما جعل مدراء بعض صناديق الأصول يؤجلون إعادة توازن أرصدة محافظها التى تعرضت مخصصاتها من الأسهم لانخفاضات حادة فى أسعارها.

وقالت وكالة رويترز إن صناديق المعاشات الأمريكية معتادة على شراء الأسهم أثناء الأزمات فقد اشترت أسهما بحوالى 200 مليار دولار فى الربع الأول من عام 2009 فى ذروة الأزمة المالية العالمية لدعم الأسواق المالية بعد انهيار سوق الرهن العقارى و إفلاس العديد من البنوك.

ويرى الخبير الإستراتيجى نيكولاوس بانيجيرتزوجلو ببنك ” JP مورجان” أن ضخ 400 مليار دولار خلال الشهور الستة من الآن حتى نهاية سبتمبر المقبل تقل عن حزمة الشراء التى بلغت 200 مليار دولار فى 2009 لأن هذا المبلغ يعادل بالأسعار الحالية 600 مليار دولار.

وأدت التقلبات الحادة فى أسواق الأسهم إلى ظهور تحديات هائلة أمام مدراء صناديق الأصول الذين يحاولون تحقيق التوازن بين مخصصاتهم التى يحتفظون بها من زمن طويل من الأسهم مقابل السندات ولاسيما أن مؤشرى ” S&P 500″ و”داو جونز” هبطا بحوالى 24 % منذ المستوى المرتفع الذى بلغاه فى بداية فبراير الماضى قبل ظهور وباء “كورونا” فى الولايات المتحدة مما جعل بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى ينفذ تدابير غير مسبوقة تجاوزت 2.2 تريليون دولار ليرتفع المؤشران بحوالى 15.5 % منذ 23 مارس وحتى الآن.

وأجلت بعض شركات المؤشرات مثل “ستاندرد آند بورز” و”داوجونز” ميزانيتها الفصلية بسبب التقلبات الحادة فى أسواق المال مما ساعد على تشويه الصورة أمام صناديق الأصول التى تتبع عادة أداء مؤشرات البورصات والتى انتعشت الأسبوع الماضى مما دفع بعض الصناديق إلى شراء الأسهم بحسب مايك شوماخر خبير إستراتيجيات الماكرو بصندوق “ويلز فارجو سيكيوريتيز”.

وأضاف “شوماخر” أن المحللين فى بنك “JP مورجان” توقعوا بداية الأسبوع الماضى أن صناديق المعاشات ستحتاج إلى تحويل ما قيمته 40 مليار دولار من أدوات الدخل الثابت إلى أسهم للحفاظ على المخصصات المستهدفة ولكن هذا المبلغ تراجع الآن إلى 20 مليار دولار بعد الارتفاع الذى شهدتها الأسهم مع نهاية ذلك الأسبوع.

ومع ذلك هوت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة فى منتصف الأسبوع الجارى مع تكبد مؤشر “داو جونز” الصناعي أكبر انخفاض ربع سنوي له منذ 1987 وتراجع مؤشرS&P 500″ ” أكبر تراجع فصلي له منذ الأزمة المالية بسبب تفاقم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، تعانى أيضا ملايين الشركات الصغيرة من تداعيات وباء كورونا لدرجة أن الكونجرس عندما قرر تخصيص حزمة إنقاذ بحوالى 2.2 تريليون دولار فإنه خصص منها 349 مليار دولار لمساندة هذه الشركات الصغيرة من خلال برنامج حماية الأجور والمرتبات “PPP”.