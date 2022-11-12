صناديق التأمين الخاصة تنمو بنسبة 68.5% في أغسطس 2022 (جراف)

بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة في أغسطس من العام الحالي ما يناهز 1.8 مليار جنيه، بمعدل نمو استقر عند نسبة 68.5%، حيث لم يتجاوز 1.1 مليار، في الشهر نفسه من 2021.

والجراف التالي يوضح قيم استثمارات صناديق التأمين الخاصة في أغسطس 2022 مقارنة بمثيله في 2021:

بينما جاوزت استثمارات صناديق التأمين الخاصة، منذ بداية يناير إلى نهاية أغسطس من العام الحالي، 13 مليارًا، في حين أنها خلال الفترة نفسها من السنة الماضية ناهزت 8.4 مليار جنيه، ما يعني أن نسبة النمو بـ2022 وصلت إلى 55.5%.

والجراف التالي يوضح قيم استتمارات صناديق التأمين الخاصة، منذ بداية يناير إلى نهاية أغسطس من 2022، مقارنة بالفترة نفسها من 2021:

عن صناديق التأمين الخاصة

ومما يُذكر أن صناديق التأمين الخاصة تخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في بداية تسجيلها وإنشائها، وعند تعديل الأنظمة الأساسية لها، وتحرص كذلك على الفحص الدوري لها أثناء ممارسة أعمالها، وعند إنهاء نشاطها بالتصفية الاختيارية أو الوجوبية بالدمج.

ويكون ذلك بغرض كفالة سلامة مراكز تلك الصناديق المالية، ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، فضلًا عن حماية حقوق ومكتسبات الأعضاء والمستفيدين، انتهاءً بالتأكد من الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.