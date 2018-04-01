صناديق الاستثمار وسعر الفائدة علاقات متناقضة وآمال بتدفقات قريبة

أحمد على: سعر الفائدة وصناديق الاستثمار علاقات متناقضة وغير مجتمعة فى طريق واحد، تكون طردية فيما يتعلق بفئة «النقدية وأدوات الدخل الثابت»، وعكسية لصناديق الأسهم. يشار إلى أن البنك المركزى قام بنهاية الأسبوع الماضى بتخفيض سعر الفائدة بواقع %1 لتسجل…

أحمد على:

سعر الفائدة وصناديق الاستثمار علاقات متناقضة وغير مجتمعة فى طريق واحد، تكون طردية فيما يتعلق بفئة «النقدية وأدوات الدخل الثابت»، وعكسية لصناديق الأسهم.

يشار إلى أن البنك المركزى قام بنهاية الأسبوع الماضى بتخفيض سعر الفائدة بواقع %1 لتسجل %16.75 على الإيداع و%17.75 على الإقراض، وذلك لأول مرة فى نحو 3 أعوام، وعقب ارتفاعها بنسبة %7 منذ نوفمبر 2016.

وتُشير توقعات بيوت الأبحاث وشركات الاستشارات المالية إلى مزيد من الانخفاض فى سعر الفائدة خلال عام 2018 الحالى، إذ تراوحت نسبة الانخفاض المحتمل بين 3 – %4 من سعر الفائدة الحالى، وهو الأمر الذى يستدعى تحليل الوضع المستقبلى لصناديق الاستثمار فى ظل انخفاض أسعار الفائدة المحتمل.

«المال» تبحث فى دهاليز صناعة صُنفت بأنها كانت أحد أهم روافد سوق المال، صناعة كشفت «المال» عن تواجه عوائق وصعوبات فى الوقت الراهن استلزمت تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية فى تعديلات تخص عملية تسويق وثائق صناديق الاستثمار.

وقال الخبراء إن انخفاض سعر الفائدة سيؤثر إيجابًا على حجم تعاملات وثائق صناديق الأسهم خلال الفترة المقبلة، إلا أنهم اختلفوا فيما يتعلق بتأثير انخفاض سعر الفائدة على صناديق الفئة الأكبر من خلال الحجم والعدد «فئة النقدية وأدوات الدخل الثابت».

وأضافوا أن صناديق الاستثمار التى تمتلك سندات وأذون خزانة فى الوقت الراهن ستستفيد من انخفاض سعر الفائدة، نظرًا لامتلاكها سندات وأذون ستقيم بسعر أكبر من قيمتها الاسمية عند الإصدار.

وتوقع الخبراء تدفقًا نقديًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة للصناديق النقدية، والتى تتميز بقصر مدة الاستثمار فى الأدوات المالية، والتى تبلغ نحو 150 يومًا فقط، بالإضافة إلى صناديق أدوات الدخل الثابت وصناديق الأسهم حال انخفاض سعر الفائدة.

ويبلغ عدد صناديق الاستثمار فى مصر نحو 90 صندوقًا منها 29 صندوقًا نقديًّا و27 صندوق أسهم، و12 صندوقًا إسلاميًّا، و10 صناديق متوازنة، و6 منها بفئة أدوات الدخل الثابت، و3 صناديق بفئة حماية رأس المال، ومثلهم بفئة متعدد الأصول.

وبلغ حجم الأموال المستثمرة فى الصناديق بنهاية 2017 الماضى نحو .34 مليار جنيه مقارنة بأعلى حجم لها فى تاريخها المسجل بـ91 مليار جنيه فى عام 2014، وتحتل الصناديق النقدية وأدوات الدخل الثابت حوالى %90 من صافى الأموال المستثمرة فى الصناديق بمختلف أنواعها.

من جهته، قال خليل البواب، الرئيس التنفيذى لقطاع إدارة الأصول بالمجموعة المالية هيرمس، إن انخفاض سعر الفائدة المتوقع خلال العام الحالى سيمثل فرصة إيجابية لصناعة صناديق الاستثمار بشكل عام.

وأضاف أن انخفاض سعر الفائدة سيؤثر بالإيجاب على اتجاه السوق بشكل عام، نظرًا إلى الآثار الإيجابية لأرباح الشركات بجانب التعافى المتوقع فى القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح أن انخفاض سعر الفائدة رغم كونه سيقلل من عوائد أدوات الدخل الثابت، إلا أنه سيعزز من عوائد صناديق النقدية ونظيرتها فئة الدخل الثابت.

وتابع البواب، مفسرًا: أن انخفاض سعر الفائدة على أذون الخزانة والسندات المزمع طرحها خلال الفترة المقبلة، سيزيد من قيمة نظيرتها التى طُرحت من قبل، والتى تتميز بعائد استثمارى أعلى من سعر الفائدة الحالى.

وتوقع انتعاش صناديق الاستثمار خلال الفترة المقبلة؛ نظرًا لأنها أداة تُحقق عوائد استثمارية أكبر من تلك المحققة بالقطاع المصرفى، والذى يشهد حالة تدفق الأموال منه إلى حال انخفاض أسعار الفائدة.

وتدير «هيرمس» حجم أصول مدارة فى مصر وصل إلى نحو 12.5 مليار جنيه خلال عام 2017، بنسبة نمو بلغت 20 %، موزعة على نحو 18 صندوقًا استثماريًّا متنوعًا، منها 7 صناديق سيولة نقدية، وصندوق دخل ثابت، وصندوقان بفئة المتوازنة، وصندوق بفئة الأصول المتعددة، ونحو 6 صناديق فى الأسهم.

وتستعد «هيرمس» لإطلاق وإدارة صندوقين نقديين خلال 6 أشهر، فيما سيتخصص أحد الصناديق فى فئة الصناديق النقدية الإسلامية.

من جانبه، قال الدكتور عصام خليفة، عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لهيئة الرقابة المالية، إن انخفاض سعر الفائدة سيؤثر بالإيجاب على الصناديق النقدية وصناديق الدخل الثابت.

وأضاف خليفة أن الصناديق التى تمتلك أذون خزانة وسندات طُرحت من قبل قرار خفض سعر الفائدة، ستسفيد من انخفاض سعر الفائدة، والذى سيؤدى إلى ارتفاع قيمة تلك الأذون والسندات المملوكة.

وتابع: أن ارتفاع قيمة أذون الخزانة والسندات المملوكة لصناديق الاستثمار سيكون بسبب تميزها بعائد استثمارى أعلى من المتوفر حاليًّا، ومن ثم فإنها توفر فرصة لبيعها بسعر متميز.

وأوضح أن ارتفاع سعر الفائدة سيؤثر بالسلب على قيمة المحافظ المكونة من أذون الخزانة والسندات، ومن ثم انخفاض قيمة وثائق صناديق الاستثمار.

وأشار خليفة إلى أن المؤشرات تتوقع تدفق أموال كبيرة لصناديق الاستثمار حال استمرار عملية انخفاض سعر الفائدة، بالإضافة إلى استفادة البورصة من ذلك الانخفاض المحتمل، والذى سيؤدى إلى ارتفاع مستويات الأسهم، ومن ثم تحسن قيم وثائق صناديق الأسهم.

وتستهدف شركة «الأهلى لإدارة الأصول» الحصول على إدارة محافظ مالية بقيمة تصل إلى مليار جنيه تقريبا فى عام 2018، موزعة بين جهات حكومية ومحافظ صناديق تأمين خاصة، فيما يبلغ حجم الأصول المدارة حاليًا بواسطة «الأهلى لإدارة الأصول» نحو 8 مليارات جنيه، وتدير الشركة عددًا من صناديق الاستثمار أبرزها «البنك الأهلى الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس» وصندوق البنك الأهلى – بنك البركة «بشائر».

وفى سياق متصل، قالت مى الحجار، مدير إدارة الاستراتيجية والتطوير بشركة أكيومن لإدارة الأصول، أن صناديق الدخل الثابت وفئة النقدية ستتأثر سلبًا بانخفاض سعر الفائدة المتوقع خلال العام الحالى.

وأضافت «مى» أن أبحاث شركتها تُشير إلى احتمالية انخفاض سعر الفائدة بنسبة تصل إلى %3 خلال عام 2018 الحالى؛ ما سيقلل من فرصة تلك الصناديق لتحقيق عوائد استثمارية أكبر من نظيرتها المحققة فى ظل سعر الفائدة المرتفع.

وأوضحت أن صناديق الاستثمار فئة الأسهم مع فئة المتوازنة سيكونان الأكثر استفادة من الفئات المختلفة، نظرًا للارتفاع المتوقع فى تقييمات الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية.

وأشارت الحجار إلى حاجة السوق لنشر ثقافة صناديق الاستثمار من أجل زيادة وعى المستثمرين بتلك الأداة المهمة، والتى تحقق عوائد استثمارية تجعلها فى مقدمة كل الأدوات الاستثمارية والادخارية معًا.

من جهته، قال أحمد أبوالسعد، عضو مجلس إدارة البورصة والعضو المنتدب بشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، إن صناعة صناديق الاستثمار تواجه صعوبات أكبر من سعر الفائدة، والذى سيعود انخفاضه بالنفع والإيجاب على كل الجوانب المتعلقة بالعملية الاستثمارية، ومنها البورصة وصناديق الاستثمار.

وأضاف أبوالسعد أن انخفاض سعر الفائدة سيؤثر بالإيجاب على تحركات الأسهم بالبورصة المصرية عبر تدفق حجم أكبر من السيولة للسوق، ومن ثم حدوث ارتفاعات فى قيم وأسعار الأسهم المتداولة، وهو ما سيعود بالنفع على صناديق الأسهم.

وشدد عضو مجلس إدارة البورصة والعضو المنتدب بشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، على ضرورة نشر ثقافة صناديق الاستثمار بالسوق المحلية، بالإضافة إلى حل أزمة تسويق وثائق صناديق الاستثمار والبُعد عن البنوك.

يُذكر أن «المال» قد نشرت تحقيقًا صحفيًّا وضحت من خلاله معاناة صناديق الاستثمار مع البنوك، والتى تحتكر مهمة التسويق لوثائق الصناديق، بالإضافة إلى تحصيل قيمة الاكتتاب بها، مدعومة بقرار البنك المركزى بمنع أى جهة غير البنوك بتلقى أموال من المواطنين.

فيما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بمناقشة وضعية صناديق الاستثمار مع خبراء المهنة، وتوصلوا إلى منح الشركات العاملة فى الأوراق المالية الحق فى العمل بمجال صناعة الصناديق من أجل المساهمة فى نشرها على نطاق أوسع.

ولم تشهد صناعة الصناديق تأسيس المزيد منها فى الـ 3 أعوام الأخيرة، إذ أُسس صندوقان فقط، أحدهما فى 2016، والآخر فى 2017، كما تراجع حجم الصناديق إلى 34 مليار جنيه مقارنة بأعلى حجم لها فى تاريخها المسجل بـ91 مليار جنيه فى عام 2014.

ويأتى هذا التراجع فى حجم صناديق الاستثمار رغم زيادة عدد شركات إدارة الأصول التى تتولى مهام إدارة 91 صندوقًا استثماريًّا، إذ سجلت 21 شركة بنهاية الفترة المنتهية من 2018 مقارنة بـ 8 شركات فقط فى عام 2003.