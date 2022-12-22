«صناديق الاستثمار» تواصل قطف ثمار ارتفاعات البورصة المصرية

استكملت وثائق صناديق الاستثمار تحقيق مستويات سعرية جيدة، لتواصل رحلة المكاسب للأسبوع التاسع على التوالي، مستفيدة من الصعود القوى المتتابع لمؤشرات البورصة المصرية.

وفى سياق موازٍ، استكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على صعود جماعى قوي، إذ ارتفع الرئيسى EGX30 بنحو %2.04 ليغلق عند 15141 نقطة، وصعد EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ%4.97 مسجلا 2864 نقطة، وEGX100 بنحو %4.84 ليغلق عند 4214 نقطة.

وقفز رأس المال السوقى للأسهم المقيدة الأسبوع الماضى بنحو 22.2 مليار جنيه، ليسجل 973.5 مليار.

«الأهلى الأول» يقود «المتوازنة»

الصناديق المتوازنة من 11/12/2022 الى 18/12/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 18 ديسمبر سعر الوثيقة في 11 ديسمبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى البنك الأهلى الأول 100 57.51 55.9 2.88 1 “البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “”الاهلي حياة”” 100 127.79 124.8 2.40 2 “بنك الكويت الوطني “”الميزان”” 100 430.06706 420.88529 2.18 3 “البنك التجاري الدولي “”تكامل”” 100 262.1 257.61 1.74 4 “بنك الاستثمار العربي “”سندي”” 10 16.94132 16.78315 0.94 5 “بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة”” 100 305.52 302.98 0.84 6 بنك مصر الأول 500 236.89 235.08 0.77 7 “البنك الزراعي المصري “”الماسي”” 100 346.92 346.04 0.25 8 “مباشر كابيتال “”كاش مباشر”” 10 14.81876 14.78822 0.21 9

وارتفعت وثائق الصناديق المتوازنة الأسبوع الماضي، بقيادة صندوق البنك الأهلى الأول إذ صعدت وثيقته نحو %2.88 لتسجل 57.51 جنيه للوثيقة.

وحل الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة» فى المركز الثانى بارتفاع قدره %2.4 لتسجل وثيقته 127.79جنيه، تلاه بنك الكويت الوطني «الميزان» ثالثًا بـ%2.18 بسعر 430.06 جنيه للوثيقة.

وحصد المركز الرابع صندوق البنك التجارى الدولي «تكامل» بارتفاع %1.74 بسعر 262.1 جنيه، ثم بنك الاستثمار العربي «سندي» فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر صعودا بارتفاع %0.94 بسعر 16.94 جنيه للوثيقة.

«فاروس» يتربع على عرش «الأسهم»

صناديق الأسهم خلال الفترة من 11/12/2022 الى 18/12/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 18 ديسمبر سعر الوثيقة في 11 ديسمبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى فاروس 1 100 128.99 123.93 4.0830 1 “بنك الكويت الوطني “”نماء”” 10 20.41567 19.77481 3.2408 2 “بنك تنمية الصادرات “”الخبير”” 33.33 164.35 159.4 3.1054 3 البنك الاهلي الخامس 10 14.94 14.52 2.8926 4 “بايونيرز “”الرائد”” 100 110.78 107.8 2.7644 5 البنك الأهلي الثاني 100 87.5 85.23 2.6634 6 “العربي الافريقي الدولي “”شيلد”” 50 244.39 238.06 2.6590 7 البنك الأهلي الثالث 100 176.33 171.88 2.5890 8 بنك مصر الثاني 66.67 111.85 109.05 2.5676 9 MID BANK 1 100 757.34 738.68 2.5261 10 “التجاري الدولي الثاني “”استثمار”” 100 271.93 265.36 2.4759 11 “قناة السويس “”الاجيال”” 10 19.599 19.12817 2.4614 12 بنك مصر الثالث 100 856.47 836.21 2.4228 13 بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC 100 169.38 165.55 2.3135 14 المصري الخليجي 100 352.38 344.78 2.2043 15 “البنك الأهلي المتحد “”الفا”” 10 28.83104 28.22991 2.1294 16 كريدي أجريكول مصر الأول 100 531.23 520.97 1.9694 17 المجموعة العربية المصرية للتأمين 100 416.42 408.42 1.9588 18 بنك القاهرة الأول 10 151.56 148.69 1.9302 19 كريدي أجريكول الثاني 100 242.79 238.31 1.8799 20 “بنك التعمير والاسكان “”تعمير”” 100 262.43 257.65 1.8552 21 بنك الاسكندرية 100 478.96 470.58 1.7808 22 قناة السويس 500 685.89 674.6 1.6736 23 مصر المستقبل 10 32.28 31.75 1.6693 24 بنك بلوم مصر 100 181.51 178.65 1.6009 25 البنك الأهلي الكويتي 100 136.95 135.24 1.2644 26

وتزامنًا مع الصعود المتتالى لمؤشرات البورصة، للأسبوع التاسع على التوالي، واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، تحقيق قفزات سعرية.

واقتنص صندوق فاروس المركز الأول متربعا على قمة صناديق الأكثر ارتفاعا بنسبة %4.08 لتسجل وثيقته 128.99 جنيه، تلاه بنك الكويت الوطنى «نماء» – فى المرتبة الثانية – بارتفاع %3.24 لتسجل وثيقته 20.41 جنيه.

وحل صندوق بنك تنمية الصادرات «الخبير» فى المركز الثالث بـ%3.1 بسعر 164.35جنيه للوثيقة، ثم البنك الأهلى الخامس بالمركز الرابع بـ%2.89 بسعر 14.94 جنيه للوثيقة.

وتذيل صندوق بايونيرز «الرائد» قائمة الخمسة الأكثر صعودا بـ%2.76 وبلغ سعر وثيقته 110.78 جنيه.

«جمان» نجم «النقدية»

الصناديق النقدية خلال الفترة من 11/12/2022 الى 18/12/2022

“البنك العربي الافريقي “”جمان”” 100 388.4006 387.3352 0.275058915378724 1 “ان اي كابيتال “”سيولة”” “ 10 11.93514 11.90532 0.250476257673047 2 بنك بلوم مصر النقدي 100 390.22 389.28 0.241471434443088 3 “بنك قناة السويس “”السويس النقدي”” 10 12.55098 12.52115 0.238236903159843 4 أروب للتأمين 100 235.66 235.1 0.238196512122502 5 “العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة “”دايموند”” “ 100 104.77954 104.53199 0.236817456550864 6 بنك مصر النقدي 10 58.62187 58.48449 0.234899885422614 7 “التجاري الدولي “”أصول”” 100 553.35 552.06 0.233670253233358 8 “بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار”” 100 487.339 486.205 0.233234952334923 9 بنك EGB ثراء 10 24.152 24.096 0.232403718459499 10 “بنك التعمير والاسكان “”موارد”” 10 35.6541 35.5715 0.232208369059498 11 بنك أبوظبي الوطني 100 272.03055 271.40344 0.231061920217377 12 “وثاق للتأمين التكافلي “” وثاق”” 10 11.21563 11.1898 0.230835224937004 13 بنك HSBC مصر 100 391.45637 390.56263 0.228833977280412 14 كريدى أجريكول مصر الثالث 1000 1099.58 1097.07 0.228791234834604 15 بنك الاسكندرية النقدي 10 50.7862 50.6712 0.226953377855669 16 بنك SAIB النقدي 10 24.53517 24.48006 0.225121997250003 17 “البنك الأهلي المتحد “”ثروة”” 100 314.7944 314.0875 0.225064671468944 18 بنك عودة النقدي 100 38.66856 38.58198 0.224405279355797 19 “بنك الكويت الوطني “”اشراق”” 10 36.22326 36.14244 0.22361522907696 20 “بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا”” 10 39.19421 39.10748 0.221773430555985 21 “البنك الزراعي المصري “”حصاد”” 10 36.41209 36.33154 0.221708190734558 22 “البنك العربي النقدي “”يوماتي”” 10 37.16613 37.08434 0.2205513162699 23 بنك القاهرة النقدي الثاني 10 38.45082 38.36652 0.219722820834412 24 البنك الاهلي الكويتي النقدي 10 37.257 37.1754 0.219499991930133 25 “بنك الإمارات الوطني “”مزيد”” 1000 1514.79 1511.53 0.215675507598261 26 البنك الأهلي المصري الرابع 100 284.38696 283.78768 0.211171957852421 27 التجاري وفا بنك 1000 2012.61 2008.4663 0.206311651831044 28 MID BANK 2 1000 1046.1859 1044.0545 0.204146431053167 29 “بنك تنمية الصادرات “”يومي”” 100 476.9865 476.0308 0.200764320291876 30 مصر للتأمين 10 23.96784 23.92493 0.179352666862553 31 صناديق الدخل الثابت “التجاري الدولي “”ثبات”” 100 389.95 388.76 0.306101450766539 1 “البنك الأهلي الثامن “”الواعد”” 1000 1994.9595 1989.38 0.280464265248461 2 “العربي الافريقي الدولي “”جذور”” 10 31.77664 31.70531 0.224978087266769 3 “بنك القاهرة “”الثابت”” 100 288.16 287.55 0.212137019648761 4 “البنك العقاري المصري العربي “”المصري”” 100 280.00182 279.9003 0.0362700575883604 5

واستكملت -الصناديق النقدية- التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.

واقتنص البنك العربى الأفريقى «جمان» -المركز الأول- بأعلى نسبة ارتفاع %0.27 إذ سجلت وثيقته مستوى 388.4 جنيه، تلاه إن أى كابيتال «سيولة» فى المركز الثاني بارتفاع %0.25 بسعر 11.93 جنيه.

وحصد صندوق بنك بلوم مصر النقدي -المركز الثالث- بنسبة صعود %0.24 إذ سجلت وثيقته مستوى 390.22 جنيه، لحقه بنك قناة السويس النقدي «السويس النقدي» فى المركز الرابع بـ %0.23 بسعر 12.55 جنيه.

وتذيل صندوق آروب للتأمين، قائمة الخمس الأوائل بنسبة ارتفاع %0.23 بسعر 235.66 جنيه للوثيقة.

«ثبات» الأعلى بـ«الدخل الثابت»

كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعي، وحقق صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» أعلى نسبة ارتفاع بـ%0.3 متصدرا وثائق الدخل الثابت إذ بلغ سعر وثيقته 389.95 جنيه.

وحصد صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد» المركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.28 بلغ سعر وثيقته 1994.95 جنيه، ثم صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» بالمركز الثالث بـ%0.22 بسعر31.77 جنيه للوثيقة.

«الحياة» تسطع فى «الإسلامية»

الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 11/12/2022 الى 18/12/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 18 ديسمبر سعر الوثيقة في 11 ديسمبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى “بنك الكويت الوطني “” الحياة “” 100 25.11631 23.89663 5.104 1 “بنك الاستثمار العربي “”هلال”” 100 299.2175 285.94704 4.641 2 بنك مصر الرابع 100 113.95 109.59 3.978 3 “البنك الزراعي المصري “”الوفاق”” 10 21.83383 21.03053 3.820 4 “بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل”” 100 193.14517 186.09671 3.788 5 البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) 100 112.8 108.72 3.753 6 بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان) 100 143.75 139.65 2.936 7 نعيم مصر 100 173.79 169.46 2.555 8 بنك البركة مصر 100 149.58 146.05 2.417 9 الصناديق النقديه الاسلامية “البنك المصرف المتحد “”رخاء”” 100 300.15 299.48 0.224 1 “بنك البركة “”البركات”” “ 100 134.64 134.35 0.216 2 مصر للتأمين التكافلي 100 107.03464 106.80464 0.215 3 أبوظبي الإسلامي النقدي 100 221.3286 220.8788 0.204 4 الصناديق الاسلامية المتوازنة “بنك البركة مصر “” المتوزان “” 100 113.3 111.07 2.008 1 صندوق بنك أبوظبي الأول (ازدهار) 100 170.3393 171.3876 -0.612 2

وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية بقوة -الأسبوع الماضي– بنسب تراوحت ما بين %2.4 – %5 وتقدم صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» الصناديق الأكثر ارتفاعا بـ%5.1 لتصل وثيقته إلى 25.11 جنيه.

وحل صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بالمركز الثانى بـ %4.64 بلغ سعر وثيقته 299.21 جنيه، وتلاه فى المرتبة الثالثة بنك مصر الرابع بـ%3.97 ليصل سعر وثيقته إلى 113.95 جنيه. وحصد صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» -المركز الرابع- بـ%3.82 بسعر 21.83 جنيه للوثيقة، وأخيرًا صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» فى نهاية قائمة الخمسة الأوائل بـ%3.78 بسعر 193.14 جنيه للوثيق. وفى سياق موازٍ، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي– واقتنص صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول – بارتفاع %0.22 بقيمة 300.15 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك البركة مصر «البركات» المركز الثانى بـ%0.216 بقيمة 134.64 جنيه للوثيقة، وجاء فى المركز الثالث صندوق مصر للتأمين التكافلى «مصر تكافل» بـ%0.215 مسجلا 107.03جنيه للوثيقة.

وتباين أداء وثيقتى الصناديق الاسلامية المتوازنة – الاسبوع الماضى – إذ ارتفعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر«المتوازن» بواقع %2 لتصل إلى 113.2 جنيه، فيما تراجعت وثيقة صندوق بنك أبوظبى الوطنى الأول «ازدهار» بـ%0.61 لتصل إلى 170.33 جنيه.

صعود «تحديد الأصول» وتباين «حماية رأس المال»

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 11/12/2022 الى 18/12/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 18 ديسمبر سعر الوثيقة في 11 ديسمبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى صناديق تحديد الاصول “بنك تنمية الصادرات “”كنوز”” 100 236.5788 228.4807 3.544 1 بنك الشركة المصرفية العربية 2 200 173.10415 168.74943 2.581 2 الصناديق ذات الدخل المتنوع بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) 100 238.86334 238.38697 0.20 1 صناديق ضمان وحماية رأس المال “صندوق العربي الافريقي “”جارد”” 10 19.04327 18.63798 2.17 1 “بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر”” 100 599.89 600.49 -0.10 2 الصناديق العملة الأجنبية “مصر النقدي “” الدولار “” 10 دولار 12.131360 12.125140 0.05 1 “مصر النقدي “” اليورو “” 10 يورو 11.040400 11.040320 0.00072 2

وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول -الأسبوع الماضي– وسجلت وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» أعلى نسبة ارتفاع بـ%3.54 لتصل إلى 236.57 جنيه ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى بـ%2.58 بسعر 173.1 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، صعدت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح» بـ %0.2 ليصل سعر الوثيقة إلى 238.86 جنيه.

وتباين أداء وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، حيث ارتفعت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» بـ%2.17 لتصل إلى 19.04 جنيه، فيما هبطت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بنسبة %0.1 ، لتصل إلى 599.89 جنيه.

واستكملت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل بنك مصر مقومًا بالدولار ارتفاعا بـ%0.05 مسجلًا 12.13 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ%0.007 لتصل إلى 11.04 يورو.