«صناديق الاستثمار» تواصل قطف ثمار ارتفاعات البورصة المصرية

استكملت وثائق صناديق الاستثمار تحقيق مستويات سعرية جيدة، لتواصل رحلة المكاسب للأسبوع التاسع على التوالي، مستفيدة من الصعود القوى المتتابع لمؤشرات البورصة المصرية.
وفى سياق موازٍ، استكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على صعود جماعى قوي، إذ ارتفع الرئيسى EGX30 بنحو %2.04 ليغلق عند 15141 نقطة، وصعد EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ%4.97 مسجلا 2864 نقطة، وEGX100 بنحو %4.84 ليغلق عند 4214 نقطة.
وقفز رأس المال السوقى للأسهم المقيدة الأسبوع الماضى بنحو 22.2 مليار جنيه، ليسجل 973.5 مليار.
«الأهلى الأول» يقود «المتوازنة»
الصناديق المتوازنة من 11/12/2022 الى 18/12/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 18 ديسمبر
|سعر الوثيقة في 11 ديسمبر
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|البنك الأهلى الأول
|100
|57.51
|55.9
|2.88
|1
|“البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “”الاهلي حياة””
|100
|127.79
|124.8
|2.40
|2
|“بنك الكويت الوطني “”الميزان””
|100
|430.06706
|420.88529
|2.18
|3
|“البنك التجاري الدولي “”تكامل””
|100
|262.1
|257.61
|1.74
|4
|“بنك الاستثمار العربي “”سندي””
|10
|16.94132
|16.78315
|0.94
|5
|“بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة””
|100
|305.52
|302.98
|0.84
|6
|بنك مصر الأول
|500
|236.89
|235.08
|0.77
|7
|“البنك الزراعي المصري “”الماسي””
|100
|346.92
|346.04
|0.25
|8
|“مباشر كابيتال “”كاش مباشر””
|10
|14.81876
|14.78822
|0.21
|9
وارتفعت وثائق الصناديق المتوازنة الأسبوع الماضي، بقيادة صندوق البنك الأهلى الأول إذ صعدت وثيقته نحو %2.88 لتسجل 57.51 جنيه للوثيقة.
وحل الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة» فى المركز الثانى بارتفاع قدره %2.4 لتسجل وثيقته 127.79جنيه، تلاه بنك الكويت الوطني «الميزان» ثالثًا بـ%2.18 بسعر 430.06 جنيه للوثيقة.
وحصد المركز الرابع صندوق البنك التجارى الدولي «تكامل» بارتفاع %1.74 بسعر 262.1 جنيه، ثم بنك الاستثمار العربي «سندي» فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر صعودا بارتفاع %0.94 بسعر 16.94 جنيه للوثيقة.
«فاروس» يتربع على عرش «الأسهم»
صناديق الأسهم خلال الفترة من 11/12/2022 الى 18/12/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 18 ديسمبر
|سعر الوثيقة في 11 ديسمبر
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|فاروس 1
|100
|128.99
|123.93
|4.0830
|1
|“بنك الكويت الوطني “”نماء””
|10
|20.41567
|19.77481
|3.2408
|2
|“بنك تنمية الصادرات “”الخبير””
|33.33
|164.35
|159.4
|3.1054
|3
|البنك الاهلي الخامس
|10
|14.94
|14.52
|2.8926
|4
|“بايونيرز “”الرائد””
|100
|110.78
|107.8
|2.7644
|5
|البنك الأهلي الثاني
|100
|87.5
|85.23
|2.6634
|6
|“العربي الافريقي الدولي “”شيلد””
|50
|244.39
|238.06
|2.6590
|7
|البنك الأهلي الثالث
|100
|176.33
|171.88
|2.5890
|8
|بنك مصر الثاني
|66.67
|111.85
|109.05
|2.5676
|9
|MID BANK 1
|100
|757.34
|738.68
|2.5261
|10
|“التجاري الدولي الثاني “”استثمار””
|100
|271.93
|265.36
|2.4759
|11
|“قناة السويس “”الاجيال””
|10
|19.599
|19.12817
|2.4614
|12
|بنك مصر الثالث
|100
|856.47
|836.21
|2.4228
|13
|بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC
|100
|169.38
|165.55
|2.3135
|14
|المصري الخليجي
|100
|352.38
|344.78
|2.2043
|15
|“البنك الأهلي المتحد “”الفا””
|10
|28.83104
|28.22991
|2.1294
|16
|كريدي أجريكول مصر الأول
|100
|531.23
|520.97
|1.9694
|17
|المجموعة العربية المصرية للتأمين
|100
|416.42
|408.42
|1.9588
|18
|بنك القاهرة الأول
|10
|151.56
|148.69
|1.9302
|19
|كريدي أجريكول الثاني
|100
|242.79
|238.31
|1.8799
|20
|“بنك التعمير والاسكان “”تعمير””
|100
|262.43
|257.65
|1.8552
|21
|بنك الاسكندرية
|100
|478.96
|470.58
|1.7808
|22
|قناة السويس
|500
|685.89
|674.6
|1.6736
|23
|مصر المستقبل
|10
|32.28
|31.75
|1.6693
|24
|بنك بلوم مصر
|100
|181.51
|178.65
|1.6009
|25
|البنك الأهلي الكويتي
|100
|136.95
|135.24
|1.2644
|26
وتزامنًا مع الصعود المتتالى لمؤشرات البورصة، للأسبوع التاسع على التوالي، واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، تحقيق قفزات سعرية.
واقتنص صندوق فاروس المركز الأول متربعا على قمة صناديق الأكثر ارتفاعا بنسبة %4.08 لتسجل وثيقته 128.99 جنيه، تلاه بنك الكويت الوطنى «نماء» – فى المرتبة الثانية – بارتفاع %3.24 لتسجل وثيقته 20.41 جنيه.
وحل صندوق بنك تنمية الصادرات «الخبير» فى المركز الثالث بـ%3.1 بسعر 164.35جنيه للوثيقة، ثم البنك الأهلى الخامس بالمركز الرابع بـ%2.89 بسعر 14.94 جنيه للوثيقة.
وتذيل صندوق بايونيرز «الرائد» قائمة الخمسة الأكثر صعودا بـ%2.76 وبلغ سعر وثيقته 110.78 جنيه.
«جمان» نجم «النقدية»
الصناديق النقدية خلال الفترة من 11/12/2022 الى 18/12/2022
|“البنك العربي الافريقي “”جمان””
|100
|388.4006
|387.3352
|0.275058915378724
|1
|“ان اي كابيتال “”سيولة”” “
|10
|11.93514
|11.90532
|0.250476257673047
|2
|بنك بلوم مصر النقدي
|100
|390.22
|389.28
|0.241471434443088
|3
|“بنك قناة السويس “”السويس النقدي””
|10
|12.55098
|12.52115
|0.238236903159843
|4
|أروب للتأمين
|100
|235.66
|235.1
|0.238196512122502
|5
|“العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة “”دايموند”” “
|100
|104.77954
|104.53199
|0.236817456550864
|6
|بنك مصر النقدي
|10
|58.62187
|58.48449
|0.234899885422614
|7
|“التجاري الدولي “”أصول””
|100
|553.35
|552.06
|0.233670253233358
|8
|“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار””
|100
|487.339
|486.205
|0.233234952334923
|9
|بنك EGB ثراء
|10
|24.152
|24.096
|0.232403718459499
|10
|“بنك التعمير والاسكان “”موارد””
|10
|35.6541
|35.5715
|0.232208369059498
|11
|بنك أبوظبي الوطني
|100
|272.03055
|271.40344
|0.231061920217377
|12
|“وثاق للتأمين التكافلي “” وثاق””
|10
|11.21563
|11.1898
|0.230835224937004
|13
|بنك HSBC مصر
|100
|391.45637
|390.56263
|0.228833977280412
|14
|كريدى أجريكول مصر الثالث
|1000
|1099.58
|1097.07
|0.228791234834604
|15
|بنك الاسكندرية النقدي
|10
|50.7862
|50.6712
|0.226953377855669
|16
|بنك SAIB النقدي
|10
|24.53517
|24.48006
|0.225121997250003
|17
|“البنك الأهلي المتحد “”ثروة””
|100
|314.7944
|314.0875
|0.225064671468944
|18
|بنك عودة النقدي
|100
|38.66856
|38.58198
|0.224405279355797
|19
|“بنك الكويت الوطني “”اشراق””
|10
|36.22326
|36.14244
|0.22361522907696
|20
|“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا””
|10
|39.19421
|39.10748
|0.221773430555985
|21
|“البنك الزراعي المصري “”حصاد””
|10
|36.41209
|36.33154
|0.221708190734558
|22
|“البنك العربي النقدي “”يوماتي””
|10
|37.16613
|37.08434
|0.2205513162699
|23
|بنك القاهرة النقدي الثاني
|10
|38.45082
|38.36652
|0.219722820834412
|24
|البنك الاهلي الكويتي النقدي
|10
|37.257
|37.1754
|0.219499991930133
|25
|“بنك الإمارات الوطني “”مزيد””
|1000
|1514.79
|1511.53
|0.215675507598261
|26
|البنك الأهلي المصري الرابع
|100
|284.38696
|283.78768
|0.211171957852421
|27
|التجاري وفا بنك
|1000
|2012.61
|2008.4663
|0.206311651831044
|28
|MID BANK 2
|1000
|1046.1859
|1044.0545
|0.204146431053167
|29
|“بنك تنمية الصادرات “”يومي””
|100
|476.9865
|476.0308
|0.200764320291876
|30
|مصر للتأمين
|10
|23.96784
|23.92493
|0.179352666862553
|31
|صناديق الدخل الثابت
|“التجاري الدولي “”ثبات””
|100
|389.95
|388.76
|0.306101450766539
|1
|“البنك الأهلي الثامن “”الواعد””
|1000
|1994.9595
|1989.38
|0.280464265248461
|2
|“العربي الافريقي الدولي “”جذور””
|10
|31.77664
|31.70531
|0.224978087266769
|3
|“بنك القاهرة “”الثابت””
|100
|288.16
|287.55
|0.212137019648761
|4
|“البنك العقاري المصري العربي “”المصري””
|100
|280.00182
|279.9003
|0.0362700575883604
|5
واستكملت -الصناديق النقدية- التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
واقتنص البنك العربى الأفريقى «جمان» -المركز الأول- بأعلى نسبة ارتفاع %0.27 إذ سجلت وثيقته مستوى 388.4 جنيه، تلاه إن أى كابيتال «سيولة» فى المركز الثاني بارتفاع %0.25 بسعر 11.93 جنيه.
وحصد صندوق بنك بلوم مصر النقدي -المركز الثالث- بنسبة صعود %0.24 إذ سجلت وثيقته مستوى 390.22 جنيه، لحقه بنك قناة السويس النقدي «السويس النقدي» فى المركز الرابع بـ %0.23 بسعر 12.55 جنيه.
وتذيل صندوق آروب للتأمين، قائمة الخمس الأوائل بنسبة ارتفاع %0.23 بسعر 235.66 جنيه للوثيقة.
«ثبات» الأعلى بـ«الدخل الثابت»
كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعي، وحقق صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» أعلى نسبة ارتفاع بـ%0.3 متصدرا وثائق الدخل الثابت إذ بلغ سعر وثيقته 389.95 جنيه.
وحصد صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد» المركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.28 بلغ سعر وثيقته 1994.95 جنيه، ثم صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» بالمركز الثالث بـ%0.22 بسعر31.77 جنيه للوثيقة.
«الحياة» تسطع فى «الإسلامية»
الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 11/12/2022 الى 18/12/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 18 ديسمبر
|سعر الوثيقة في 11 ديسمبر
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|“بنك الكويت الوطني “” الحياة “”
|100
|25.11631
|23.89663
|5.104
|1
|“بنك الاستثمار العربي “”هلال””
|100
|299.2175
|285.94704
|4.641
|2
|بنك مصر الرابع
|100
|113.95
|109.59
|3.978
|3
|“البنك الزراعي المصري “”الوفاق””
|10
|21.83383
|21.03053
|3.820
|4
|“بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل””
|100
|193.14517
|186.09671
|3.788
|5
|البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر)
|100
|112.8
|108.72
|3.753
|6
|بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان)
|100
|143.75
|139.65
|2.936
|7
|نعيم مصر
|100
|173.79
|169.46
|2.555
|8
|بنك البركة مصر
|100
|149.58
|146.05
|2.417
|9
|الصناديق النقديه الاسلامية
|“البنك المصرف المتحد “”رخاء””
|100
|300.15
|299.48
|0.224
|1
|“بنك البركة “”البركات”” “
|100
|134.64
|134.35
|0.216
|2
|مصر للتأمين التكافلي
|100
|107.03464
|106.80464
|0.215
|3
|أبوظبي الإسلامي النقدي
|100
|221.3286
|220.8788
|0.204
|4
|الصناديق الاسلامية المتوازنة
|“بنك البركة مصر “” المتوزان “”
|100
|113.3
|111.07
|2.008
|1
|صندوق بنك أبوظبي الأول (ازدهار)
|100
|170.3393
|171.3876
|-0.612
|2
وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية بقوة -الأسبوع الماضي– بنسب تراوحت ما بين %2.4 – %5 وتقدم صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» الصناديق الأكثر ارتفاعا بـ%5.1 لتصل وثيقته إلى 25.11 جنيه.
وحل صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بالمركز الثانى بـ %4.64 بلغ سعر وثيقته 299.21 جنيه، وتلاه فى المرتبة الثالثة بنك مصر الرابع بـ%3.97 ليصل سعر وثيقته إلى 113.95 جنيه. وحصد صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» -المركز الرابع- بـ%3.82 بسعر 21.83 جنيه للوثيقة، وأخيرًا صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» فى نهاية قائمة الخمسة الأوائل بـ%3.78 بسعر 193.14 جنيه للوثيق. وفى سياق موازٍ، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي– واقتنص صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول – بارتفاع %0.22 بقيمة 300.15 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك البركة مصر «البركات» المركز الثانى بـ%0.216 بقيمة 134.64 جنيه للوثيقة، وجاء فى المركز الثالث صندوق مصر للتأمين التكافلى «مصر تكافل» بـ%0.215 مسجلا 107.03جنيه للوثيقة.
وتباين أداء وثيقتى الصناديق الاسلامية المتوازنة – الاسبوع الماضى – إذ ارتفعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر«المتوازن» بواقع %2 لتصل إلى 113.2 جنيه، فيما تراجعت وثيقة صندوق بنك أبوظبى الوطنى الأول «ازدهار» بـ%0.61 لتصل إلى 170.33 جنيه.
صعود «تحديد الأصول» وتباين «حماية رأس المال»
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 11/12/2022 الى 18/12/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 18 ديسمبر
|سعر الوثيقة في 11 ديسمبر
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|صناديق تحديد الاصول
|“بنك تنمية الصادرات “”كنوز””
|100
|236.5788
|228.4807
|3.544
|1
|بنك الشركة المصرفية العربية 2
|200
|173.10415
|168.74943
|2.581
|2
|الصناديق ذات الدخل المتنوع
|بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح )
|100
|238.86334
|238.38697
|0.20
|1
|صناديق ضمان وحماية رأس المال
|“صندوق العربي الافريقي “”جارد””
|10
|19.04327
|18.63798
|2.17
|1
|“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر””
|100
|599.89
|600.49
|-0.10
|2
|الصناديق العملة الأجنبية
|“مصر النقدي “” الدولار “”
|10 دولار
|12.131360
|12.125140
|0.05
|1
|“مصر النقدي “” اليورو “”
|10 يورو
|11.040400
|11.040320
|0.00072
|2
وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول -الأسبوع الماضي– وسجلت وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» أعلى نسبة ارتفاع بـ%3.54 لتصل إلى 236.57 جنيه ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى بـ%2.58 بسعر 173.1 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، صعدت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح» بـ %0.2 ليصل سعر الوثيقة إلى 238.86 جنيه.
وتباين أداء وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، حيث ارتفعت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» بـ%2.17 لتصل إلى 19.04 جنيه، فيما هبطت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بنسبة %0.1 ، لتصل إلى 599.89 جنيه.
واستكملت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل بنك مصر مقومًا بالدولار ارتفاعا بـ%0.05 مسجلًا 12.13 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ%0.007 لتصل إلى 11.04 يورو.