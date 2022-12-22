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«صناديق الاستثمار» تواصل قطف ثمار ارتفاعات البورصة المصرية

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للأسبوع التاسع على التوالي

«صناديق الاستثمار» تواصل قطف ثمار ارتفاعات البورصة المصرية
جهاد سالم

جهاد سالم

7:57 ص, الخميس, 22 ديسمبر 22

 استكملت وثائق صناديق الاستثمار تحقيق مستويات سعرية جيدة، لتواصل رحلة المكاسب للأسبوع التاسع على التوالي، مستفيدة من الصعود القوى المتتابع لمؤشرات البورصة المصرية.

وفى سياق موازٍ، استكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على صعود جماعى قوي، إذ ارتفع الرئيسى EGX30 بنحو %2.04 ليغلق عند 15141 نقطة، وصعد EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ%4.97 مسجلا 2864 نقطة، وEGX100 بنحو %4.84 ليغلق عند 4214 نقطة.

وقفز رأس المال السوقى للأسهم المقيدة الأسبوع الماضى بنحو 22.2 مليار جنيه، ليسجل 973.5 مليار.

«الأهلى الأول» يقود «المتوازنة»

الصناديق المتوازنة من 11/12/2022 الى 18/12/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 18 ديسمبرسعر الوثيقة في 11 ديسمبرنسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
البنك الأهلى الأول10057.5155.92.881
“البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “”الاهلي حياة””100127.79124.82.402
“بنك الكويت الوطني “”الميزان””100430.06706420.885292.183
“البنك التجاري الدولي “”تكامل””100262.1257.611.744
“بنك الاستثمار العربي “”سندي””1016.9413216.783150.945
“بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة””100305.52302.980.846
بنك مصر الأول500236.89235.080.777
“البنك الزراعي المصري “”الماسي””100346.92346.040.258
“مباشر كابيتال “”كاش مباشر””1014.8187614.788220.219

وارتفعت وثائق الصناديق المتوازنة الأسبوع الماضي، بقيادة صندوق البنك الأهلى الأول إذ صعدت وثيقته نحو %2.88 لتسجل 57.51 جنيه للوثيقة.

وحل الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة» فى المركز الثانى بارتفاع قدره %2.4 لتسجل وثيقته 127.79جنيه، تلاه بنك الكويت الوطني «الميزان» ثالثًا  بـ%2.18 بسعر 430.06 جنيه للوثيقة.

وحصد المركز الرابع صندوق البنك التجارى الدولي «تكامل» بارتفاع %1.74 بسعر 262.1 جنيه، ثم بنك الاستثمار العربي «سندي» فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر صعودا بارتفاع %0.94 بسعر 16.94 جنيه للوثيقة.

«فاروس» يتربع على عرش «الأسهم»

صناديق الأسهم خلال الفترة من 11/12/2022 الى 18/12/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 18 ديسمبرسعر الوثيقة في 11 ديسمبرنسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
فاروس 1100128.99123.934.08301
“بنك الكويت الوطني “”نماء””1020.4156719.774813.24082
“بنك تنمية الصادرات “”الخبير””33.33164.35159.43.10543
البنك الاهلي الخامس1014.9414.522.89264
“بايونيرز “”الرائد””100110.78107.82.76445
البنك الأهلي الثاني10087.585.232.66346
“العربي الافريقي الدولي “”شيلد””50244.39238.062.65907
البنك الأهلي الثالث100176.33171.882.58908
بنك مصر الثاني66.67111.85109.052.56769
MID BANK 1100757.34738.682.526110
“التجاري الدولي الثاني “”استثمار””100271.93265.362.475911
“قناة السويس “”الاجيال””1019.59919.128172.461412
بنك مصر الثالث100856.47836.212.422813
بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC100169.38165.552.313514
المصري الخليجي100352.38344.782.204315
“البنك الأهلي المتحد “”الفا””1028.8310428.229912.129416
كريدي أجريكول مصر الأول100531.23520.971.969417
المجموعة العربية المصرية للتأمين100416.42408.421.958818
بنك القاهرة الأول10151.56148.691.930219
كريدي أجريكول الثاني100242.79238.311.879920
“بنك التعمير والاسكان “”تعمير””100262.43257.651.855221
بنك الاسكندرية100478.96470.581.780822
قناة السويس500685.89674.61.673623
مصر المستقبل1032.2831.751.669324
بنك بلوم مصر100181.51178.651.600925
البنك الأهلي الكويتي100136.95135.241.264426

وتزامنًا مع الصعود المتتالى لمؤشرات البورصة، للأسبوع التاسع على التوالي، واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، تحقيق قفزات سعرية.

واقتنص صندوق فاروس المركز الأول متربعا على قمة صناديق الأكثر ارتفاعا بنسبة %4.08 لتسجل وثيقته 128.99 جنيه، تلاه بنك الكويت الوطنى «نماء» – فى المرتبة الثانية – بارتفاع %3.24 لتسجل وثيقته 20.41  جنيه.

وحل صندوق بنك تنمية الصادرات «الخبير» فى المركز الثالث بـ%3.1 بسعر 164.35جنيه للوثيقة، ثم البنك الأهلى الخامس بالمركز الرابع بـ%2.89 بسعر 14.94 جنيه للوثيقة.

 وتذيل صندوق بايونيرز «الرائد» قائمة الخمسة الأكثر صعودا بـ%2.76 وبلغ سعر وثيقته  110.78 جنيه.

«جمان» نجم «النقدية»

الصناديق النقدية خلال الفترة من 11/12/2022 الى 18/12/2022

“البنك العربي الافريقي “”جمان””100388.4006387.33520.2750589153787241
“ان اي كابيتال “”سيولة”” “1011.9351411.905320.2504762576730472
بنك بلوم مصر النقدي100390.22389.280.2414714344430883
“بنك قناة السويس “”السويس النقدي””1012.5509812.521150.2382369031598434
أروب للتأمين100235.66235.10.2381965121225025
“العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة “”دايموند”” “100104.77954104.531990.2368174565508646
بنك مصر النقدي1058.6218758.484490.2348998854226147
“التجاري الدولي “”أصول””100553.35552.060.2336702532333588
“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار””100487.339486.2050.2332349523349239
بنك EGB ثراء1024.15224.0960.23240371845949910
“بنك التعمير والاسكان “”موارد””1035.654135.57150.23220836905949811
بنك أبوظبي الوطني100272.03055271.403440.23106192021737712
“وثاق للتأمين التكافلي “” وثاق””1011.2156311.18980.23083522493700413
بنك HSBC مصر100391.45637390.562630.22883397728041214
كريدى أجريكول مصر الثالث10001099.581097.070.22879123483460415
بنك الاسكندرية النقدي1050.786250.67120.22695337785566916
بنك SAIB النقدي1024.5351724.480060.22512199725000317
“البنك الأهلي المتحد “”ثروة””100314.7944314.08750.22506467146894418
بنك عودة النقدي10038.6685638.581980.22440527935579719
“بنك الكويت الوطني “”اشراق””1036.2232636.142440.2236152290769620
“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا””1039.1942139.107480.22177343055598521
“البنك الزراعي المصري “”حصاد””1036.4120936.331540.22170819073455822
“البنك العربي النقدي “”يوماتي””1037.1661337.084340.220551316269923
بنك القاهرة النقدي الثاني1038.4508238.366520.21972282083441224
البنك الاهلي الكويتي النقدي1037.25737.17540.21949999193013325
“بنك الإمارات الوطني “”مزيد””10001514.791511.530.21567550759826126
البنك الأهلي المصري الرابع100284.38696283.787680.21117195785242127
التجاري وفا بنك10002012.612008.46630.20631165183104428
MID BANK 210001046.18591044.05450.20414643105316729
“بنك تنمية الصادرات “”يومي””100476.9865476.03080.20076432029187630
مصر للتأمين1023.9678423.924930.17935266686255331
صناديق الدخل الثابت     
“التجاري الدولي “”ثبات””100389.95388.760.3061014507665391
“البنك الأهلي الثامن “”الواعد””10001994.95951989.380.2804642652484612
“العربي الافريقي الدولي “”جذور””1031.7766431.705310.2249780872667693
“بنك القاهرة “”الثابت””100288.16287.550.2121370196487614
“البنك العقاري المصري العربي “”المصري””100280.00182279.90030.03627005758836045

واستكملت -الصناديق النقدية- التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.

واقتنص البنك العربى الأفريقى «جمان» -المركز الأول- بأعلى نسبة ارتفاع %0.27 إذ سجلت وثيقته مستوى 388.4 جنيه، تلاه إن أى كابيتال «سيولة» فى المركز الثاني بارتفاع %0.25 بسعر 11.93 جنيه.

وحصد صندوق بنك بلوم مصر النقدي -المركز الثالث- بنسبة صعود %0.24 إذ سجلت وثيقته مستوى 390.22 جنيه، لحقه بنك قناة السويس النقدي «السويس النقدي» فى المركز الرابع بـ %0.23 بسعر 12.55 جنيه.

وتذيل صندوق آروب للتأمين، قائمة الخمس الأوائل بنسبة ارتفاع %0.23 بسعر 235.66 جنيه للوثيقة.

«ثبات» الأعلى بـ«الدخل الثابت»

 كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعي، وحقق صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» أعلى نسبة ارتفاع بـ%0.3 متصدرا وثائق الدخل الثابت إذ بلغ سعر وثيقته 389.95 جنيه.

وحصد صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد» المركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.28 بلغ سعر وثيقته 1994.95 جنيه، ثم صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» بالمركز الثالث بـ%0.22 بسعر31.77 جنيه للوثيقة.

«الحياة» تسطع فى «الإسلامية»

الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 11/12/2022 الى 18/12/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 18 ديسمبرسعر الوثيقة في 11 ديسمبرنسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
“بنك الكويت الوطني “” الحياة “”10025.1163123.896635.1041
“بنك الاستثمار العربي “”هلال””100299.2175285.947044.6412
بنك مصر الرابع100113.95109.593.9783
“البنك الزراعي المصري “”الوفاق””1021.8338321.030533.8204
“بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل””100193.14517186.096713.7885
البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر)100112.8108.723.7536
بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان)100143.75139.652.9367
نعيم مصر100173.79169.462.5558
بنك البركة مصر100149.58146.052.4179
الصناديق النقديه الاسلامية     
“البنك المصرف المتحد “”رخاء””100300.15299.480.2241
“بنك البركة “”البركات”” “100134.64134.350.2162
مصر للتأمين التكافلي100107.03464106.804640.2153
أبوظبي الإسلامي النقدي100221.3286220.87880.2044
الصناديق الاسلامية المتوازنة     
“بنك البركة مصر “” المتوزان “”100113.3111.072.0081
صندوق بنك أبوظبي الأول (ازدهار)100170.3393171.3876-0.6122

وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية بقوة -الأسبوع الماضي– بنسب تراوحت ما بين %2.4 – %5 وتقدم صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» الصناديق الأكثر ارتفاعا بـ%5.1 لتصل وثيقته إلى 25.11 جنيه.

وحل صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بالمركز الثانى بـ %4.64 بلغ سعر وثيقته 299.21  جنيه، وتلاه فى المرتبة الثالثة بنك مصر الرابع  بـ%3.97 ليصل سعر وثيقته إلى 113.95 جنيه. وحصد صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» -المركز الرابع-  بـ%3.82 بسعر 21.83 جنيه للوثيقة، وأخيرًا صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» فى نهاية قائمة الخمسة الأوائل بـ%3.78 بسعر 193.14 جنيه للوثيق. وفى سياق موازٍ، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي– واقتنص صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول – بارتفاع %0.22 بقيمة 300.15 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك البركة مصر «البركات» المركز الثانى بـ%0.216 بقيمة 134.64 جنيه للوثيقة، وجاء فى المركز الثالث صندوق مصر للتأمين التكافلى «مصر تكافل» بـ%0.215 مسجلا 107.03جنيه للوثيقة.

وتباين أداء وثيقتى الصناديق الاسلامية المتوازنة – الاسبوع الماضى – إذ ارتفعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر«المتوازن» بواقع %2 لتصل إلى 113.2 جنيه، فيما تراجعت وثيقة صندوق بنك أبوظبى الوطنى الأول «ازدهار» بـ%0.61 لتصل إلى 170.33 جنيه.

صعود «تحديد الأصول» وتباين «حماية رأس المال»

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 11/12/2022 الى 18/12/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 18 ديسمبرسعر الوثيقة في 11 ديسمبرنسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
صناديق تحديد الاصول 
“بنك تنمية الصادرات “”كنوز””100236.5788228.48073.5441
بنك الشركة المصرفية العربية 2200173.10415168.749432.5812
الصناديق ذات الدخل المتنوع     
بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح )100238.86334238.386970.201
صناديق ضمان وحماية رأس المال 
“صندوق العربي الافريقي “”جارد””1019.0432718.637982.171
“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر””100599.89600.49-0.102
الصناديق العملة الأجنبية 
“مصر النقدي “” الدولار “”10 دولار12.13136012.1251400.051
“مصر النقدي “” اليورو “”10 يورو11.04040011.0403200.000722

وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول -الأسبوع الماضي– وسجلت وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» أعلى نسبة ارتفاع بـ%3.54 لتصل إلى 236.57 جنيه ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى بـ%2.58 بسعر 173.1 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، صعدت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح» بـ %0.2 ليصل سعر الوثيقة إلى 238.86 جنيه.

وتباين أداء وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، حيث ارتفعت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» بـ%2.17 لتصل إلى 19.04 جنيه، فيما هبطت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بنسبة %0.1 ، لتصل إلى 599.89 جنيه.

واستكملت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل بنك مصر مقومًا بالدولار ارتفاعا بـ%0.05 مسجلًا 12.13 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ%0.007 لتصل إلى 11.04 يورو.

جهاد سالم

جهاد سالم

7:57 ص, الخميس, 22 ديسمبر 22