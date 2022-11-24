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«صناديق الاستثمار» تواصل حصد المكاسب للأسبوع الخامس على التوالى

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بدعم أداء البورصة الإيجابى

«صناديق الاستثمار» تواصل حصد المكاسب للأسبوع الخامس على التوالى
جهاد سالم

جهاد سالم

5:58 ص, الخميس, 24 نوفمبر 22

استكملت وثائق صناديق الاستثمار المسار الصاعد للأسبوع الخامس على التوالى مستفيدة من موجة ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية، التى سجلت ارتفاعا قويا، إذ قفز المؤشر الرئيسى EGX30 بنحو %6.46 ليغلق عند مستوى 12515 نقطة.

كما استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، وواصلت تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعى.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %7.07 مسجلا 2388 نقطة، وصعد EGX100 بنسبة %6.33 ليغلق عند مستوى 3482 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة الأسبوع الماضى نحو %5.07 بما يعادل 39.6 مليار جنيه، ليسجل 821.7 مليار جنيه، مقارنة بـ782.1 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

«الأهلى حياة» يقود «المتوازنة»

وصعدت وثائق الصناديق المتوازنة بقوة الأسبوع الماضى، باستثناء مباشر كابيتال «مباشر كاش» إذ فقدت وثيقته %0.46 لتسجل 14.7 جنيه للوثيقة.

وعلى الجانب الآخر، حقق الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة» أعلى نسبة صعود بنحو %3.63 ليحتل المركز الأول، وبلغ سعر وثيقته 110.84جنيه، ثم البنك الأهلى الأول فى مركز الوصافة بـ%3.57 وبسعر49.9 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» – المركز الثالث – بارتفاع %3.31 وبلغ سعر وثيقته 237.01 جنيه، تلاه البنك الزراعى المصرى «الماسي» فى المركز الرابع بـ%3.26 بسعر 311.18 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك مصر الأول فى نهاية قائمة الخمس الأكثر صعودا بارتفاع %3 بسعر 214.55 جنيه للوثيقة.

الصناديق المتوازنة من 13/11/2022 الى 20/11/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 20 نوفمبرسعر الوثيقة في 13 نوفمبرنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
“البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “”الاهلي حياة””100110.84106.963.631
البنك الأهلى الأول10049.948.183.572
“البنك التجاري الدولي “”تكامل””100237.01229.423.313
“البنك الزراعي المصري “”الماسي””100311.18301.363.264
بنك مصر الأول500214.55208.313.005
“بنك الاستثمار العربي “”سندي””1014.8644114.445722.906
“بنك الكويت الوطني “”الميزان””100380.73493370.559042.757
“بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة””100278.73273.212.028
“مباشر كابيتال “”كاش مباشر””1014.7023114.77041-0.469

«شيلد» نجم «الأسهم»

صناديق الأسهم خلال الفترة من 13/11/2022 الى 20/11/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 20 نوفمبرسعر الوثيقة في 13 نوفمبرنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
“العربي الافريقي الدولي “”شيلد””50208.35197.125.69701
“قناة السويس “”الاجيال””1016.5597915.670215.67692
“بنك التعمير والاسكان “”تعمير””100218.74207.055.64603
MID BANK 1100638.12604.125.62804
المجموعة العربية المصرية للتأمين100350.38332.115.50125
كريدي أجريكول الثاني100207.28196.865.29316
المصري الخليجي100294.29279.535.28037
“البنك الأهلي المتحد “”الفا””1024.0966722.890875.26768
بنك القاهرة الأول10129.22122.795.23669
بنك بلوم مصر100157.54149.945.068710
كريدي أجريكول مصر الأول100448.46426.965.035611
بنك الاسكندرية100407.33388.014.979312
البنك الأهلي الثالث100152.21145.074.921813
“بايونيرز “”الرائد””10094.8690.634.667314
البنك الاهلي الخامس1012.7912.224.664515
البنك الأهلي الثاني10075.1971.864.634016
“التجاري الدولي الثاني “”استثمار””100237.13227.14.416617
بنك مصر الثاني66.6796.8792.864.318318
“بنك تنمية الصادرات “”الخبير””33.33136.63131.024.281819
بنك مصر الثالث100745.51715.594.181220
“بنك الكويت الوطني “”نماء””1017.1149516.467043.934621
بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC100141.63136.273.933422
مصر المستقبل1026.9926.013.767823
قناة السويس500576.21556.623.519524
فاروس 1100114.83111.033.422525
البنك الأهلي الكويتي100123.34119.972.809026

وعكست وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، الصعود القوى لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضى، وذلك للأسبوع الخامس على التوالى.

وتربع صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد» على قمة صناديق الأسهم بنسبة ارتفاع %5.69 لتسجل وثيقته 208.35 جنيه، تلاه بنك قناة السويس «الأجيال» – فى المرتبة الثانية – بارتفاع %5.67 لتسجل وثيقته 16.55 جنيه.

وحصد صندوق بنك التعمير والإسكان «تعمير» المركز الثالث بـ%5.64 بسعر 218.74 جنيه للوثيقة، ورابعًا حل صندوق بنك MDI الأول بـ%5.62 وبسعر 638.12 جنيه للوثيقة.

وخامسًا صندوق المجموعة العربية للتأمينgig بـ%5.5 وبلغ سعر وثيقته 350.38 جنيه.

«وثاق» يقتنص قمة «النقدية»

الصناديق النقدية خلال الفترة من 13/11/2022 الى 20/11/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 20 نوفمبرسعر الوثيقة في 13 نوفمبرنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
“وثاق للتأمين التكافلي “” وثاق””1011.1091511.079920.263810569029381
“بنك التعمير والاسكان “”موارد””1035.33835.25020.2490766009838282
“بنك قناة السويس “”السويس النقدي””1012.4300712.399570.2459762717578113
“البنك العربي الافريقي “”جمان””100384.6379383.74150.233594750632924
أروب للتأمين100233.45232.910.2318492121420265
بنك مصر النقدي1058.0767457.943090.2306573570722636
بنك HSBC مصر100387.89042387.005880.228559834801487
“التجاري الدولي “”أصول””100548.22546.970.2285317293453028
“العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة “”دايموند”” “100103.79657103.560950.2275181909783549
كريدى أجريكول مصر الثالث10001089.541087.080.22629429296832210
“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار””100482.846481.7580.22583952939027911
بنك الاسكندرية النقدي1050.328250.21560.22423310684329312
بنك EGB ثراء1023.93223.87870.22321148136205113
“البنك الزراعي المصري “”حصاد””1036.0898236.009520.22299658534743314
بنك عودة النقدي10038.3208138.235720.22254059816318615
“البنك الأهلي المتحد “”ثروة””100311.9749311.28270.22237021202913416
“ان اي كابيتال “”سيولة”” “1011.8266511.801130.21625047770849217
“بنك الكويت الوطني “”اشراق””1035.9061635.828960.21546815760211218
“بنك الإمارات الوطني “”مزيد””10001501.751498.560.21287102284860519
بنك القاهرة النقدي الثاني1038.1192838.038610.21207399534316620
البنك الأهلي المصري الرابع100283.73636283.136930.21171028449025821
“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا””1038.8556138.773530.21169081071544922
بنك بلوم مصر النقدي100386.65385.840.20993157785610723
بنك أبوظبي الوطني100269.56007268.997080.20929223469638224
“البنك العربي النقدي “”يوماتي””1036.8475736.771490.20689942126358625
بنك SAIB النقدي1024.3251424.275660.20382556025254426
البنك الاهلي الكويتي النقدي1036.938336.86410.20127983593793927
“بنك تنمية الصادرات “”يومي””100473.1745472.25370.19497994404279828
MID BANK 210001037.85151035.84320.19388069545660629
التجاري وفا بنك10001996.84551993.19830.18298229533909830
مصر للتأمين1023.7989823.758220.17156167423316631
صناديق الدخل الثابت     
“البنك الأهلي الثامن “”الواعد””10001969.9221965.4640.226816670262091
“بنك القاهرة “”الثابت””100285.73285.130.2104303300249092
“العربي الافريقي الدولي “”جذور””1031.4968131.431880.2065737079678353
“البنك العقاري المصري العربي “”المصري””100278.11734277.592780.1889674508105034
“التجاري الدولي “”ثبات””100390.45390.070.09741841207988195

واستكملت – الصناديق النقدية – التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعى.

واقتنص صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق» المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.26 وسجل سعر وثيقته 11.1 جنيه، تلاه بنك التعمير والإسكان «موارد» فى المركز الثانى، بارتفاع %0.249 وبسعر 35.33 جنيه.

وحل بنك قناة السويس «السويس النقدي» ثالثًا بنسبة صعود %0.245 بـ12.43 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك العربى الأفريقى «جمان» فى المركز الرابع بـ%0.233 بسعر384.63 جنيه للوثيقة، وخامسًا آروب للتأمين بنسبة ارتفاع %0.231 بقيمة 233.45 جنيه للوثيقة الواحدة.

«الواعد» الأول فى «الدخل الثابت»

واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعى، وحقق صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد» أعلى نسبة ارتفاع بـ%0.22 ليحتل المركز الأول وبلغ سعر وثيقته 1969.92 جنيه.

وحصد صندوق بنك القاهرة «الثابت» المركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.21 وبلغ سعر وثيقته 285.73 جنيه، ثم صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» بالمركز الثالث بـ%0.2 وبسعر 31.49 جنيه للوثيقة.

«البركة» يسطع فى سماء «الإسلامية»

الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 13/11/2022 الى 20/11/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 20 نوفمبرسعر الوثيقة في 13 نوفمبرنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
بنك البركة مصر100124.14118.374.8751
نعيم مصر100147.61141.094.6212
“بنك الكويت الوطني “” الحياة “”10020.3552919.511054.3273
بنك مصر الرابع10098.3894.364.2604
“البنك الزراعي المصري “”الوفاق””1018.693818.004613.8285
البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر)10094.4291.023.7356
“بنك الاستثمار العربي “”هلال””100252.01032243.546383.4757
بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان)100125.02120.843.4598
“بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل””100166.80224161.561333.2449
الصناديق النقديه الاسلامية     
مصر للتأمين التكافلي100106.11934105.892730.2141
“البنك المصرف المتحد “”رخاء””100297.52296.890.2122
“بنك البركة “”البركات”” “100133.47133.190.2103
أبوظبي الإسلامي النقدي100219.5325219.08740.2034
الصناديق الاسلامية المتوازنة     
صندوق بنك أبوظبي الوطني الأول (ازدهار)100155.3501150.75643.0471
“بنك البركة مصر “” المتوزان “”100101.0398.053.0392

وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية جماعيا الأسبوع الماضى، واقتنص صندوق بنك البركة مصر المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %4.87 لتصل وثيقته إلى 124.14جنيه.

وحصد نعيم مصر المركز الثانى بـ%4.62 بسعر 147.61 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» فى المركز الثالث بـ%4.32 ليصل سعر وثيقته إلى 20.35 جنيه.

وحل صندوق بنك مصر الرابع فى المرتبة الرابعة بـ%4.26 بسعر 98.38 جنيه للوثيقة الواحدة، وخامسًا البنك الزراعى المصرى «الوفاق» بنسبة ارتفاع %3.82 بسعر 18.69 جنيه للوثيقة.

وفى سياق موازٍ، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي– وحل صندوق مصر للتأمين التكافلى «مصر تكافل» بالمركز الأول بارتفاع %0.214 بقيمة 106.11 جنيه للوثيقة.

واقتنص صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الثانى بـ%0.212 بقيمة 297.52 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك البركة مصر «البركات» فى المركز الثالث بـ%0.21 مسجلا 133.47 جنيه للوثيقة.

وصعدت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة – الأسبوع الماضى – بواقع %3.04 لوثيقة صندوق بنك أبوظبى الوطنى الأول «ازدهار» لتصل إلى 155.35 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر«المتوازن» بـ%3.03 لتصل إلى 101.03 جنيه.

أرباح لـ«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 13/11/2022 الى 20/11/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 20 نوفمبرسعر الوثيقة في 13 نوفمبرنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
صناديق تحديد الاصول 
“بنك تنمية الصادرات “”كنوز””100194.2033182.26816.5481
بنك الشركة المصرفية العربية 2200142.98002135.49815.5222
الصناديق ذات الدخل المتنوع     
بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح )100236.90085236.408120.211
صناديق ضمان وحماية رأس المال     
“صندوق العربي الافريقي “”جارد””1018.3084917.953421.981
“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر””100570.39562.811.352
الصناديق العملة الأجنبية     
“مصر النقدي “” الدولار “”10 دولار12.10844012.1032300.041
“مصر النقدي “” اليورو “”10 يورو11.03903011.0385800.004082

وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول فى الأسبوع الماضى، وسجلت وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» أعلى نسبة ارتفاع بـ%6.54 لتصل إلى 194.2 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى بـ%5.52 بسعر 142.98 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.21 ليصل سعر الوثيقة إلى 236.9 جنيه.

وصعدت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بـ%1.98 لوثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» لتصل إلى 18.3 جنيه، ووثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، بواقع %1.35 لتصل إلى 570.39 جنيه.

كما استكملت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاع بـ%0.04 مسجلا 12.1 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ%0.004 لتصل إلى 11.03 يورو.

جهاد سالم

جهاد سالم

5:58 ص, الخميس, 24 نوفمبر 22