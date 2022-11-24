«صناديق الاستثمار» تواصل حصد المكاسب للأسبوع الخامس على التوالى

استكملت وثائق صناديق الاستثمار المسار الصاعد للأسبوع الخامس على التوالى مستفيدة من موجة ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية، التى سجلت ارتفاعا قويا، إذ قفز المؤشر الرئيسى EGX30 بنحو %6.46 ليغلق عند مستوى 12515 نقطة.

كما استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، وواصلت تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعى.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %7.07 مسجلا 2388 نقطة، وصعد EGX100 بنسبة %6.33 ليغلق عند مستوى 3482 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة الأسبوع الماضى نحو %5.07 بما يعادل 39.6 مليار جنيه، ليسجل 821.7 مليار جنيه، مقارنة بـ782.1 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

«الأهلى حياة» يقود «المتوازنة»

وصعدت وثائق الصناديق المتوازنة بقوة الأسبوع الماضى، باستثناء مباشر كابيتال «مباشر كاش» إذ فقدت وثيقته %0.46 لتسجل 14.7 جنيه للوثيقة.

وعلى الجانب الآخر، حقق الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة» أعلى نسبة صعود بنحو %3.63 ليحتل المركز الأول، وبلغ سعر وثيقته 110.84جنيه، ثم البنك الأهلى الأول فى مركز الوصافة بـ%3.57 وبسعر49.9 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» – المركز الثالث – بارتفاع %3.31 وبلغ سعر وثيقته 237.01 جنيه، تلاه البنك الزراعى المصرى «الماسي» فى المركز الرابع بـ%3.26 بسعر 311.18 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك مصر الأول فى نهاية قائمة الخمس الأكثر صعودا بارتفاع %3 بسعر 214.55 جنيه للوثيقة.

الصناديق المتوازنة من 13/11/2022 الى 20/11/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 20 نوفمبر سعر الوثيقة في 13 نوفمبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى “البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “”الاهلي حياة”” 100 110.84 106.96 3.63 1 البنك الأهلى الأول 100 49.9 48.18 3.57 2 “البنك التجاري الدولي “”تكامل”” 100 237.01 229.42 3.31 3 “البنك الزراعي المصري “”الماسي”” 100 311.18 301.36 3.26 4 بنك مصر الأول 500 214.55 208.31 3.00 5 “بنك الاستثمار العربي “”سندي”” 10 14.86441 14.44572 2.90 6 “بنك الكويت الوطني “”الميزان”” 100 380.73493 370.55904 2.75 7 “بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة”” 100 278.73 273.21 2.02 8 “مباشر كابيتال “”كاش مباشر”” 10 14.70231 14.77041 -0.46 9

«شيلد» نجم «الأسهم»

صناديق الأسهم خلال الفترة من 13/11/2022 الى 20/11/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 20 نوفمبر سعر الوثيقة في 13 نوفمبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى “العربي الافريقي الدولي “”شيلد”” 50 208.35 197.12 5.6970 1 “قناة السويس “”الاجيال”” 10 16.55979 15.67021 5.6769 2 “بنك التعمير والاسكان “”تعمير”” 100 218.74 207.05 5.6460 3 MID BANK 1 100 638.12 604.12 5.6280 4 المجموعة العربية المصرية للتأمين 100 350.38 332.11 5.5012 5 كريدي أجريكول الثاني 100 207.28 196.86 5.2931 6 المصري الخليجي 100 294.29 279.53 5.2803 7 “البنك الأهلي المتحد “”الفا”” 10 24.09667 22.89087 5.2676 8 بنك القاهرة الأول 10 129.22 122.79 5.2366 9 بنك بلوم مصر 100 157.54 149.94 5.0687 10 كريدي أجريكول مصر الأول 100 448.46 426.96 5.0356 11 بنك الاسكندرية 100 407.33 388.01 4.9793 12 البنك الأهلي الثالث 100 152.21 145.07 4.9218 13 “بايونيرز “”الرائد”” 100 94.86 90.63 4.6673 14 البنك الاهلي الخامس 10 12.79 12.22 4.6645 15 البنك الأهلي الثاني 100 75.19 71.86 4.6340 16 “التجاري الدولي الثاني “”استثمار”” 100 237.13 227.1 4.4166 17 بنك مصر الثاني 66.67 96.87 92.86 4.3183 18 “بنك تنمية الصادرات “”الخبير”” 33.33 136.63 131.02 4.2818 19 بنك مصر الثالث 100 745.51 715.59 4.1812 20 “بنك الكويت الوطني “”نماء”” 10 17.11495 16.46704 3.9346 21 بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC 100 141.63 136.27 3.9334 22 مصر المستقبل 10 26.99 26.01 3.7678 23 قناة السويس 500 576.21 556.62 3.5195 24 فاروس 1 100 114.83 111.03 3.4225 25 البنك الأهلي الكويتي 100 123.34 119.97 2.8090 26

وعكست وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، الصعود القوى لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضى، وذلك للأسبوع الخامس على التوالى.

وتربع صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد» على قمة صناديق الأسهم بنسبة ارتفاع %5.69 لتسجل وثيقته 208.35 جنيه، تلاه بنك قناة السويس «الأجيال» – فى المرتبة الثانية – بارتفاع %5.67 لتسجل وثيقته 16.55 جنيه.

وحصد صندوق بنك التعمير والإسكان «تعمير» المركز الثالث بـ%5.64 بسعر 218.74 جنيه للوثيقة، ورابعًا حل صندوق بنك MDI الأول بـ%5.62 وبسعر 638.12 جنيه للوثيقة.

وخامسًا صندوق المجموعة العربية للتأمينgig بـ%5.5 وبلغ سعر وثيقته 350.38 جنيه.

«وثاق» يقتنص قمة «النقدية»

الصناديق النقدية خلال الفترة من 13/11/2022 الى 20/11/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 20 نوفمبر سعر الوثيقة في 13 نوفمبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى “وثاق للتأمين التكافلي “” وثاق”” 10 11.10915 11.07992 0.26381056902938 1 “بنك التعمير والاسكان “”موارد”” 10 35.338 35.2502 0.249076600983828 2 “بنك قناة السويس “”السويس النقدي”” 10 12.43007 12.39957 0.245976271757811 3 “البنك العربي الافريقي “”جمان”” 100 384.6379 383.7415 0.23359475063292 4 أروب للتأمين 100 233.45 232.91 0.231849212142026 5 بنك مصر النقدي 10 58.07674 57.94309 0.230657357072263 6 بنك HSBC مصر 100 387.89042 387.00588 0.22855983480148 7 “التجاري الدولي “”أصول”” 100 548.22 546.97 0.228531729345302 8 “العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة “”دايموند”” “ 100 103.79657 103.56095 0.227518190978354 9 كريدى أجريكول مصر الثالث 1000 1089.54 1087.08 0.226294292968322 10 “بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار”” 100 482.846 481.758 0.225839529390279 11 بنك الاسكندرية النقدي 10 50.3282 50.2156 0.224233106843293 12 بنك EGB ثراء 10 23.932 23.8787 0.223211481362051 13 “البنك الزراعي المصري “”حصاد”” 10 36.08982 36.00952 0.222996585347433 14 بنك عودة النقدي 100 38.32081 38.23572 0.222540598163186 15 “البنك الأهلي المتحد “”ثروة”” 100 311.9749 311.2827 0.222370212029134 16 “ان اي كابيتال “”سيولة”” “ 10 11.82665 11.80113 0.216250477708492 17 “بنك الكويت الوطني “”اشراق”” 10 35.90616 35.82896 0.215468157602112 18 “بنك الإمارات الوطني “”مزيد”” 1000 1501.75 1498.56 0.212871022848605 19 بنك القاهرة النقدي الثاني 10 38.11928 38.03861 0.212073995343166 20 البنك الأهلي المصري الرابع 100 283.73636 283.13693 0.211710284490258 21 “بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا”” 10 38.85561 38.77353 0.211690810715449 22 بنك بلوم مصر النقدي 100 386.65 385.84 0.209931577856107 23 بنك أبوظبي الوطني 100 269.56007 268.99708 0.209292234696382 24 “البنك العربي النقدي “”يوماتي”” 10 36.84757 36.77149 0.206899421263586 25 بنك SAIB النقدي 10 24.32514 24.27566 0.203825560252544 26 البنك الاهلي الكويتي النقدي 10 36.9383 36.8641 0.201279835937939 27 “بنك تنمية الصادرات “”يومي”” 100 473.1745 472.2537 0.194979944042798 28 MID BANK 2 1000 1037.8515 1035.8432 0.193880695456606 29 التجاري وفا بنك 1000 1996.8455 1993.1983 0.182982295339098 30 مصر للتأمين 10 23.79898 23.75822 0.171561674233166 31 صناديق الدخل الثابت “البنك الأهلي الثامن “”الواعد”” 1000 1969.922 1965.464 0.22681667026209 1 “بنك القاهرة “”الثابت”” 100 285.73 285.13 0.210430330024909 2 “العربي الافريقي الدولي “”جذور”” 10 31.49681 31.43188 0.206573707967835 3 “البنك العقاري المصري العربي “”المصري”” 100 278.11734 277.59278 0.188967450810503 4 “التجاري الدولي “”ثبات”” 100 390.45 390.07 0.0974184120798819 5

واستكملت – الصناديق النقدية – التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعى.

واقتنص صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق» المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.26 وسجل سعر وثيقته 11.1 جنيه، تلاه بنك التعمير والإسكان «موارد» فى المركز الثانى، بارتفاع %0.249 وبسعر 35.33 جنيه.

وحل بنك قناة السويس «السويس النقدي» ثالثًا بنسبة صعود %0.245 بـ12.43 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك العربى الأفريقى «جمان» فى المركز الرابع بـ%0.233 بسعر384.63 جنيه للوثيقة، وخامسًا آروب للتأمين بنسبة ارتفاع %0.231 بقيمة 233.45 جنيه للوثيقة الواحدة.

«الواعد» الأول فى «الدخل الثابت»

واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعى، وحقق صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد» أعلى نسبة ارتفاع بـ%0.22 ليحتل المركز الأول وبلغ سعر وثيقته 1969.92 جنيه.

وحصد صندوق بنك القاهرة «الثابت» المركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.21 وبلغ سعر وثيقته 285.73 جنيه، ثم صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» بالمركز الثالث بـ%0.2 وبسعر 31.49 جنيه للوثيقة.

«البركة» يسطع فى سماء «الإسلامية»

الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 13/11/2022 الى 20/11/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 20 نوفمبر سعر الوثيقة في 13 نوفمبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى بنك البركة مصر 100 124.14 118.37 4.875 1 نعيم مصر 100 147.61 141.09 4.621 2 “بنك الكويت الوطني “” الحياة “” 100 20.35529 19.51105 4.327 3 بنك مصر الرابع 100 98.38 94.36 4.260 4 “البنك الزراعي المصري “”الوفاق”” 10 18.6938 18.00461 3.828 5 البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) 100 94.42 91.02 3.735 6 “بنك الاستثمار العربي “”هلال”” 100 252.01032 243.54638 3.475 7 بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان) 100 125.02 120.84 3.459 8 “بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل”” 100 166.80224 161.56133 3.244 9 الصناديق النقديه الاسلامية مصر للتأمين التكافلي 100 106.11934 105.89273 0.214 1 “البنك المصرف المتحد “”رخاء”” 100 297.52 296.89 0.212 2 “بنك البركة “”البركات”” “ 100 133.47 133.19 0.210 3 أبوظبي الإسلامي النقدي 100 219.5325 219.0874 0.203 4 الصناديق الاسلامية المتوازنة صندوق بنك أبوظبي الوطني الأول (ازدهار) 100 155.3501 150.7564 3.047 1 “بنك البركة مصر “” المتوزان “” 100 101.03 98.05 3.039 2

وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية جماعيا الأسبوع الماضى، واقتنص صندوق بنك البركة مصر المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %4.87 لتصل وثيقته إلى 124.14جنيه.

وحصد نعيم مصر المركز الثانى بـ%4.62 بسعر 147.61 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» فى المركز الثالث بـ%4.32 ليصل سعر وثيقته إلى 20.35 جنيه.

وحل صندوق بنك مصر الرابع فى المرتبة الرابعة بـ%4.26 بسعر 98.38 جنيه للوثيقة الواحدة، وخامسًا البنك الزراعى المصرى «الوفاق» بنسبة ارتفاع %3.82 بسعر 18.69 جنيه للوثيقة.

وفى سياق موازٍ، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي– وحل صندوق مصر للتأمين التكافلى «مصر تكافل» بالمركز الأول بارتفاع %0.214 بقيمة 106.11 جنيه للوثيقة.

واقتنص صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الثانى بـ%0.212 بقيمة 297.52 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك البركة مصر «البركات» فى المركز الثالث بـ%0.21 مسجلا 133.47 جنيه للوثيقة.

وصعدت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة – الأسبوع الماضى – بواقع %3.04 لوثيقة صندوق بنك أبوظبى الوطنى الأول «ازدهار» لتصل إلى 155.35 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر«المتوازن» بـ%3.03 لتصل إلى 101.03 جنيه.

أرباح لـ«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 13/11/2022 الى 20/11/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 20 نوفمبر سعر الوثيقة في 13 نوفمبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى صناديق تحديد الاصول “بنك تنمية الصادرات “”كنوز”” 100 194.2033 182.2681 6.548 1 بنك الشركة المصرفية العربية 2 200 142.98002 135.4981 5.522 2 الصناديق ذات الدخل المتنوع بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) 100 236.90085 236.40812 0.21 1 صناديق ضمان وحماية رأس المال “صندوق العربي الافريقي “”جارد”” 10 18.30849 17.95342 1.98 1 “بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر”” 100 570.39 562.81 1.35 2 الصناديق العملة الأجنبية “مصر النقدي “” الدولار “” 10 دولار 12.108440 12.103230 0.04 1 “مصر النقدي “” اليورو “” 10 يورو 11.039030 11.038580 0.00408 2

وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول فى الأسبوع الماضى، وسجلت وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» أعلى نسبة ارتفاع بـ%6.54 لتصل إلى 194.2 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى بـ%5.52 بسعر 142.98 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.21 ليصل سعر الوثيقة إلى 236.9 جنيه.

وصعدت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بـ%1.98 لوثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» لتصل إلى 18.3 جنيه، ووثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، بواقع %1.35 لتصل إلى 570.39 جنيه.

كما استكملت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاع بـ%0.04 مسجلا 12.1 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ%0.004 لتصل إلى 11.03 يورو.