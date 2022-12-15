«صناديق الاستثمار» تواصل تحقيق المكاسب القوية

استمرت وثائق صناديق الاستثمار فى تحقيق مكاسب قوية الأسبوع الماضى، محققة مستويات سعرية جديدة، وذلك تزامنًا مع الصعود المتتابع لمؤشرات البورصة المصرية للأسبوع الثامن على التوالى.

وفى سياق موازٍ استكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، واصلت تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعى.

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على صعود جماعى قوى، إذ ارتفع الرئيسى EGX30، بنحو %9 ليغلق على مستوى 14838 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %4، مسجلا 2728 نقطة، والأوسع نطاقا EGX100 بنسبة %5.5، ليغلق عند مستوى 4019 نقطة.

وقفز رأس المال السوقى للأسهم المقيدة الأسبوع الماضى بنحو 60.9 مليار جنيه، ليسجل 951.3 مليار جنيه الأسبوع الماضى، مقارنة بـ 890.4 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

«سندى» يقود «المتوازنة»

وارتفعت وثائق الصناديق المتوازنة الأسبوع الماضى، بقيادة صندوق بنك الاستثمار العربي «سندى» إذ صعدت وثيقته نحو %6.75، لتسجل 16.78 جنيه للوثيقة.

وحل الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة» فى المركز الثانى بنسبة ارتفاع %6.28 لتسجل وثيقته 124.8 جنيه، تلاه البنك الأهلى الأول بـ%5.77 وبسعر 55.9 جنيه للوثيقة، محتلا المركز الثالث.

وفى المركز الرابع جاء صندوق بنك الكويت الوطني «الميزان» بنسبة ارتفاع %5.65 وبلغ سعر وثيقته 420.88 جنيه، ثم صندوق البنك الزراعى المصري «الماسى»، فى نهاية قائمة الخمس الأكثر صعودًا بارتفاع %5.11 وبسعر 346.04 جنيه للوثيقة.

«نماء» يعتلى قمة «الأسهم»

وواصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، تحقيق قفزات سعرية مستفيدة من الصعود القوى لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضى، وذلك للأسبوع الثامن على التوالى.

واعتلى صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء» قمة صناديق الأكثر ارتفاعًا بنسبة %8.23 لتسجل وثيقته 19.71 جنيه، تلاه صندوق مصر المستقبل -فى المرتبة الثانية- بارتفاع %8.17 لتسجل وثيقته 31.75 جنيه.

وحل صندوق بنك قناة السويس -فى المركز الثالث- بـ %8.13 بسعر 674.6 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية الدولية «ABC» -بالمركز الرابع- بـ %7.68 بسعر 165.55 جنيه للوثيقة.

وخامسًا حل صندوق بايونيرز «الرائد بصعود قدره %7.61 فيما بلغ سعر وثيقته 107.8 جنيه.

«وثاق» نجم «النقدية»

واستكملت -الصناديق النقدية- التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعى.

واحتل صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق» -المركز الأول- بأعلى نسبة ارتفاع %0.24 وسجل سعر وثيقته 11.18 جنيه، تلاه صندوق بنك أبو ظبى الوطنى فى المركز الثانى، بارتفاع %0.239، وبسعر 271.4 جنيه.

وحصد صندوق آروب للتأمين -المركز الثالث- بنسبة صعود %0.238 وسجل سعر وثيقته 235.1 جنيه، لحقه صندوق بنك قناة السويس النقدي «السويس النقدى» فى المركز الرابع بـ%0.236، وبسعر 12.52 جنيه للوثيقة.

وتذيل صندوق بنك بلوم مصر النقدى، قائمة الخمس الأوائل بنسبة ارتفاع %0.234، بسعر 389.28 جنيه للوثيقة الواحدة.

و«الواعد» يقتنص صدارة «الدخل الثابت»

كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعى، وحقق صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد» أعلى نسبة ارتفاع بـ %0.42 متصدرًا وثائق الدخل الثابت، وبلغ سعر وثيقته 1989.38 جنيه.

وحصد صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» المركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.22، وبلغ سعر وثيقته 31.7 جنيه، ثم صندوق بنك القاهرة «الثابت» بالمركز الثالث بـ %0.21، وبسعر 287.55 جنيه للوثيقة.

«الحياة» يتلألأ فى سماء «الاسلامية» بعائد %9

وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية بقوة -الأسبوع الماضي– بنسب تراوحت ما بين %5.2 إلى نحو %9، وتقدم صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» الصناديق الأكثر ارتفاعًا بـ %9 لتصل وثيقته إلى 23.89 جنيه.

وحل الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر» بالمركز الثانى بـ %8.66 وبلغ سعر وثيقته 108.72 جنيه، ثم صندوق بنك البركة مصر فى المركز الثالث بـ %8.53، ليصل سعر وثيقته إلى 146.05 جنيه.

وحصد صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» المركز الرابع بارتفاع %6.12 بسعر 285.94 جنيه للوثيقة الواحدة، وأخيرًا صندوق نعيم مصر، فى نهاية قائمة الخمسة الأوائل بـ%6.01 بسعر 169.46 جنيه للوثيقة الواحدة.

وفى سياق مواز، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعى –واقتنص صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول– بارتفاع %0.22 بقيمة 299.48 جنيه للوثيقة الواحدة.

وحل صندوق بنك البركة مصر «البركات» المركز الثانى بـ %0.22 بقيمة 134.35 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق مصر للتأمين التكافلى «مصر تكافل» بـ %0.21، مسجلا 106.8جنيه للوثيقة الواحدة.

وصعدت وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة –الأسبوع الماضي– بواقع %4.02 لوثيقة صندوق بنك البركة مصر«المتوازن» لتصل إلى 111.07 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك أبوظبى الوطنى الأول «إزدهار» بـ %3.71، لتصل إلى 171.38 جنيه.

رحلة أرباح مستمرة لـ«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

وارتفعت وثيقتى صناديق تحديد الأصول -الأسبوع الماضي- وسجلت وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» أعلى نسبة ارتفاع بـ%10.75، لتصل إلى 228.48 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى بـ %7، بسعر 168.74 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع صعدت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.21، ليصل سعر الوثيقة إلى 238.38 جنيه.

وصعدت وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %3.3 لوثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، لتصل إلى 600.49 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الإفريقى «جارد» بواقع %0.68 لتصل إلى 18.63 جنيه.

كما استكملت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاعًا بـ%0.05، مسجلا 12.12 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ %0.004 لتصل إلى 11.04 يورو.