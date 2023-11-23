«صناديق الاستثمار» تواصل تحقيق المكاسب الأسبوع الماضى

استكملت وثائق صناديق الاستثمار تحقيق مكاسب جماعية الأسبوع الماضي، مستفيدة من الصعود الجماعى لمؤشرات البورصة، والتى ارتفع مؤشرها الرئيسي EGX30، بنسبة محدودة نحو %0.3، ليغلق بمستوى 24383 نقطة.

وجاء النصيب الأكبر من الصعود لمؤشر EGX70، للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بـ%4.4، ليغلق على 4865 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ%3.6، مستقرًا على 7159 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو %0.9 بما يعادل 16 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 648 مليار جنيه ، مقابل تريليون و632 مليار جنيه مستوى إغلاق الأسبوع السابق له.

وفى سياق موازٍ، واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، واصلت تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.

«تكامل» الأكثر ربحا بـ«المتوازنة»

وحققت وثائق الصناديق المتوزانة، ارتفاعات جماعية الأسبوع الماضي، بقيادة صندوق البنك التجارى الدولي «تكامل»، إذ ارتفعت وثيقته %2.9، لتسجل 377.05 جنيه.

وحل صندوق بنك مصر الأول، فى المركز الثانى بنسبة صعود %2.3، لتسجل وثيقته 332.96 جنيه، لحقه صندوق بنك الكويت الوطني «الميزان»، فى المركز الثالث بـ%1.12، لتصل وثيقته إلى 564.74 جنيه.

وحصد الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة»، المركز الرابع بارتفاع %0.99، لتصل وثيقته إلى 178.7جنيه، ثم جاء صندوق البنك الأهلى الأول، فى نهاية قائمة الخمس الأكثر ارتفاعًا بـ%0.98، وبسعر 84.3 جنيه.

«فاروس» يتربع على عرش «الأسهم»

واستفادت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، من ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي، فيما لم يتمكن صندوق بنك بلوم من مواكبة المسار إذ تراجعت وثيقته بـ%0.33، لتسجل 249.37 جنيه.

وحقق صندوق فاروس، أعلى نسبة ارتفاع بـ%4.66، ليتقدم كافة صناديق الأسهم، وبلغ سعر وثيقته 176.13 جنيه، تلاه صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار»، فى المركز الثانى بارتفاع %2.51، لتصل وثيقته إلى 419.7 جنيه.

وجاء صندوق بنك مصر الثاني، فى المركز الثالث بنسبة ارتفاع %2.29، بسعر 176.29 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك مصر الثالث، فى المركز الرابع بـ%2.27، لتصل وثيقته إلى 1318.28 جنيه.

وحل صندوق بنك تنمية الصادرات «الخبير»، في نهاية قائمة الخمس الأكثر ارتفاعًا، بـ%2.19، بسعر 258.03 جنيه للوثيقة.

«فورى سى آى كابيتال» نجم «النقدية»

واستكملت- الصناديق النقدية- التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.

واقتنص صندوق فورى سى آى كابيتال، المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.359، بسعر 448.34 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك التعمير والإسكان «موارد»، فى المركز الثاني، بـ %0.358، وبسعر 41.35 جنيه.

وجاء صندوق إن آى كابيتال «سيولة»، فى المركز الثالث بـ %0.358، وبسعر 13.88جنيه، ثم صندوق البنك العربى الأفريقى «جمان»، فى المركز الرابع بـ%0.356، وبسعر 449.94 جنيه.

وحل صندوق البنك المصرى الخليجي «ثراء»، فى نهاية قائمة الخمس الأوائل، بنسبة صعود %0.356، وبسعر 27.62 جنيه للوثيقة الواحدة.

«30/ 15 ان اى كابيتال” يواصل التقدم بـ«الدخل الثابت»

كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعي، بقيادة صندوق إن آى كابيتال «30/15»، إذ حقق أعلى نسبة ارتفاع بـ%0.47، وبلغ سعر وثيقته 12.12 جنيه.

وجاء صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد»، بالمركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.377، وبلغ سعر وثيقته 2263.03 جنيه، تلاه صندوق شفاء الأورمان الخيرى الأول، بالمركز الثالث، بـ%0.36، وبسعر 11.08 جنيه للوثيقة.

«هلال» يتلألأ فى سماء «الإسلامية»

وسيطر الصعود الجماعى على كافة وثائق الصناديق الإسلامية، الأسبوع الماضي، واقتنص صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال»، المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %3.57، لتسجل وثيقته 299.74 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق بنك مصر الرابع «الحصن»، المركز الثانى بنسبة صعود %3.49، لتصل وثيقته إلى 176.18 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، فى المركز الثالث بـ%3.49، لتصل وثيقته إلى 29.5 جنيه للوثيقة.

وجاء الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامي- التجارى الدولى «أمان»، فى المركز الرابع بنسبة %3.44، بسعر 206.12 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» فى نهاية قائمة الخمس الأوائل بـ%2.93، بسعر 287.22 جنيه للوثيقة.

«رخاء» الأول بـ«الإسلامية النقدية»

وواصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي، وحصد صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء»، – المركز الأول- بأعلى نسبة صعود %0.347، لتسجل وثيقته 344.4 جنيه.

وحل صندوق مصر للتأمين التكافلى «مصر تكافل»، فى المركز الثاني، بـ%0.345، بسعر 122.65 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم جاء صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول، فى المركز الثالث بـ %0.339، مسجلا 11.82 جنيه للوثيقة الواحدة.

وصعدت وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضي، بنسبة %1.76، لوثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، لتصل إلى 169.14 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «إزدهار»، بنسبة %1.53، لتصل وثيقته إلى 236.04 جنيه.

«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» يسايران الصعود

وارتفعت وثيقتى صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضي، بنسبة %1.52، لوثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، لتسجل 374.41 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية الدولية SAIB الثاني، بنحو %1.16، وبسعر 276.65 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع- ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «الرابح»، بـ%0.33، ليصل سعر الوثيقة إلى 271.36 جنيه.

وصعدت وثائق صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %1.34 لوثيقة صندوق البنك التجارى الدولى «حماية»، لتصل إلى 425.9 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «العمر»، بـ%1.15 لتصل إلى 747.9 جنيه، وأخيرًا وثيقة صندوق البنك العربى الإفريقى «جارد»، بنسبة %0.61، لتصل إلى 22.6 جنيه.

وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقومًا بالدولار ارتفاعًا بـ%0.17، ليسجل 12.85 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ%0.046 لتصل إلى 11.14 يورو.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.