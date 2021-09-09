«صناديق الاستثمار» تواصل الصعود للأسبوع الثانى على التوالى

واصلت وثائق صناديق الاستثمار المسار الصاعد للأسبوع الثانى على التوالى تأثرا بالأداء الايجابى لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضى، اذ صعدت البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضى بواقع %1.58 للمؤشر الرئيسى EGX30، ليغلق عند 11301 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %2.89 إلى مستوى 3038 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا %2.58 مسجلا مستوى 4056 نقطة.

وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة الأسبوع الماضى نحو 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 745.7 مليار جنيه مقابل 732.7 مليار جنيه، مستوى إغلاق الأسبوع السابق له.

واستكملت الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة.

«مصر الخير » على قمة «المتوازنة»

وسيطر الصعود الجماعى على كافة وثائق الصناديق المتوازنة – الأسبوع الماضى – وفى مقدمتها صندوق مصر الخير بأعلى نسبة ارتفاع بلغت %2.74 لتسجل وثيقته 15.2 جنيه.

وحصد صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» المركز الثانى بـ %1.42، مسجلا 354.76 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» فى المركز الثالث بارتفاع %1.37 ليصل سعر وثيقته إلى 191.8 جنيه.

وفى المركز الرابع جاء صندوق بنك الأهلى الأول بـ%1.33 لتسجل وثيقته 43.55 جنيه، ومن ثم صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» بالمركز الخامس بـ %1.26 وبقيمة 242.08 جنيه للوثيقة الواحدة.

«ABC» يتصدر «الاسهم»

واستفادت وثائق صناديق الأسهم من صعود مؤشرات البورصة الاسبوع الماضى، وحقق صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC» ارتفاعا بنحو %6.11 متفوقا على كافة صناديق الاستثمار، ليصل سعر وثيقته إلى 137.46 جنيه.

واقتنص صندوق بنك القاهرة الاول – المركز الثانى – بارتفاع %2.23 وبقيمة 115.65 جنيه للوثيقة الواحدة، تلاه صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء» بالمركز الثالث بـ %2.23، وبلغ سعر وثيقته 16.21 جنيه.

وجاء صندوق البنك الأهلى المتحد «ألفا» فى المركز الرابع بنحو %2.23، ليسجل سعر 20.29 جنيه للوثيقة الواحدة، وحل صندوق بنك كريدى أجريكول الأول خامسًا بنسبة ارتفاع %2.1 وبقيمة 385.18 جنيه للوثيقة.

وفيما يتعلق بالصناديق الأقل استفادة من موجة صعود الأسهم، فجاء فى مقدمتها صندوق فاروس بأدنى نسبة صعود بلغت %0.18، وسجلت وثيقته 99.97 جنيه، ومن ثم صندوق البنك الأهلى الكويتى بالمركز الثانى بصعود %0.66 وبقيمة 122.86 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث بين الصناديق الأقل صعودا جاء صندوق بنك مصر الثالث بنسبة %1.02 وبقيمة 668.97 جنيه للوثيقة.

«مزيد» يقود «النقدية»

واستكملت الصناديق النقدية التى لا تتأثر بتحركات البورصة – الارتفاع الطفيف الأسبوع الماضى.

وقفز صندوق بنك الامارات الوطنى «مزيد» للمركز الأول محققا اعلى نسبة ارتفاع بـ%0.24 ليصل سعر وثيقته إلى 1347.3 جنيه، وجاء صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» بالمركز الثانى بارتفاع %0.185 لتسجل وثيقته 278.26 جنيه.

وحل صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث – بالمركز الثالث – بصعود %0.183 وبقيمة 1066.6 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك عودة النقدى بـ%0.181 وبلغ سعر وثيقته 34.27 جنيه، وخامسًا حل صندوق بنك مصر النقدى بنسبة ارتفاع %0.18 وبقيمة 51.87 جنيه للوثيقة.

و«الأهلى الثامن» الاكثر ارتفاعا بـ«الدخل الثابت»

وارتفعت أيضا وثائق صناديق الدخل الثابت بنسب محدودة – كعادتها – وحقق صندوق البنك الأهلى الثامن أعلى نسبة ارتفاع ليتقدم للمركز الأول بـ%0.29 وبلغ سعر وثيقته 1922.79 جنيه.

واقتنص صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» المركز الثانى بـ%0.21 وبقيمة 362.06 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق البنك العربى الافريقى «جذور» بالمركز الثالث بنسبة صعود بلغت %0.197 مسجلا 27.74 جنيه للوثيقة.

«نعيم مصر» يتربع على عرش «الإسلامية»

كما سيطر الصعود الجماعى على وثائق الصناديق الإسلامية، الأسبوع الماضى، بقيادة صندوق نعيم مصر بعدما ارتفعت وثيقته نحو %4.86 لتسجل 188.88 جنيه.

وحل صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال»، فى الترتيب الثانى بـ%2.1 وبقيمة 202.2 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة»، بـ%2.09 لتسجل وثيقته 19.02 جنيه.

وفى المركز الرابع جاء صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل»، بارتفاع %2.08 وبقيمة 132.78 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك البركة مصر بـ %2.02 وبسعر 109.86 جنيه للوثيقة، محتلا المركز الخامس.

وتذيل صندوق بنك مصر الرابع قائمة الصناديق الاسلامية بأقل نسبة ارتفاع بلغت %0.69 لتسجل وثيقته 93.16 جنيه.

كما ارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية – بشكل محدود، كعادتها – بقيادة صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» الذى صعدت وثيقته بنسبة %0.18 لتصل إلى 266.36 جنيه.

وجاء صندوق بنك البركة «البركات»، بالمركز الثانى بارتفاع %0.158 وبقيمة 120.14 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك أبوظبى الإسلامى النقدى، فى المركز الثالث بنسبة %0.138 لتصل وثيقته إلى 198.96 جنيه.

وتباين أداء وثائق الصناديق الإسلامية المتوازنة، حيث ارتفع صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـ %3.94، لتصل وثيقته إلى 107.39 جنيه، فيما تراجعت وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» %0.05، لتصل إلى 162.62 جنيه.

تقدم جماعى لوثائق «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

ولحق الصعود الجماعى بوثائق صناديق تحديد الأصول الاسبوع الماضى، حيث ارتفع صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بنسبة 1.75 %، مسجلا 169.36 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى بـ%1.70 مسجلا 127.44 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح» %0.15 ليصل سعر الوثيقة إلى 213.74 جنيه.

وارتفعت ايضا وثائق صناديق ضمان وحماية رأس المال، جماعيا، وصعدت وثيقة بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بنسبة %0.38، لتسجل 530.17 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» بنسبة %0.13 لتصل إلى 15.94 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.