«صناديق الاستثمار» تواصل التحليق عاليا بمكاسب قوية

واصلت وثائق صناديق الاستثمار التحليق عاليًا، وذلك بدعم من الصعود المتتالى لمؤشرات البورصة المصرية للأسبوع السابع، واستكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على صعود جماعي، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى EGX30، بنحو %6.73 ليغلق على 13639 نقطة، و%4.21 لمؤشر EGX70 مسجلًا 2516 نقطة، وسار على دربهما EGX100 بـ%4.74 مستقرًا على 3809 نقاط.

وقفز رأس المال السوقى للأسهم المقيدة الأسبوع الماضى بنحو 49.2 مليار جنيه، ليسجل 890.4 مليار مقارنة مع 841.2 مليار.

«الأهلى حياة» نجم «المتوازنة»

واصلت وثائق الصناديق المتوازنة الصعود الأسبوع الماضي، واعتلى الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة» قمة الصناديق المتوازنة بأعلى نسبة ارتفاع %4.81 لتسجل وثيقته 117.43 جنيه.

وحل صندوق بنك الكويت الوطني «الميزان» فى المرتبة الثانية بارتفاع قدره %4.58 لتصل وثيقته لـ 398.36 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى الأول فى المركز الثالث بـ %4.26 بسعر 52.85 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق بنك الاستثمار العربي «سندي» -المركز الرابع– بارتفاع 4.17%، بسعر وثيقته 15.72 جنيه، ثم البنك الزراعى المصري «الماسي» فى نهاية قائمة الخمس الأكثر صعودا بارتفاع %4.02 بسعر 329.21 جنيه للوثيقة.

‏«gig» يتربع على عرش «الأسهم»

وتمكنت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، من الصعود القوى متأثرة بموجة ارتفاعات مستمرة لمؤشرات البورصة للأسبوع السابع على التوالي.

وتربع صندوق المجموعة المصرية العربية للتأمين «gig» على قمة صناديق الأسهم بنسبة ارتفاع %6.58 لتسجل وثيقته 385.78 جنيه، تلاه بنك التعمير والإسكان «تعمير» فى المرتبة الثانية بارتفاع %6.57 لتسجل وثيقته 240.83 جنيه.

وحصد صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية الدولية «ABC» المركز الثالث بـ%6.26 بسعر 153.73 جنيه للوثيقة، ثم صندوق مصر المستقبل الذى ارتفعت وثيقته لـ 29.35 جنيه بصعود قدره %6.07.

وخامسًا صندوق بنك قناة السويس بارتفاع قدره 5.95% وبلغ سعر وثيقته 623.86 جنيه.

«وثاق» يقود «النقدية»

واستكملت – الصناديق النقدية – التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.

واقتنص صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق» -المركز الأول- بأعلى نسبة ارتفاع %0.25 بقيمة 11.16 جنيه للوثيقة، تلاه وصيفًا بنك قناة السويس النقدي «السويس النقدي» بارتفاع %0.24 بسعر 12.49 جنيه.

وحل البنك الأهلى الرابع فى المرتبة الثالثة بصعود %0.238 لتصل وثيقته الى 283.15 جنيه – بعد احتساب توزيعات شهرية بقيمة 2 جنيه للوثيقة-، ثم صندوق العربى الأفريقى للاستثمارات القابضة «دايموند» فى المركز الرابع بـ%0.236 بسعر 104.28 جنيه للوثيقة.

وخامسًا، حل صندوق آروب للتأمين بنسبة ارتفاع %0.235 بسعر 234.54 جنيه للوثيقة الواحدة.

«الواعد» الأول فى «الدخل الثابت»

كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعي، وحقق صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد» أعلى نسبة ارتفاع بـ 0.41% متصدرا وثائق الدخل الثابت، وبلغ سعر وثيقته 1980.89 جنيه.

وحصد صندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصري» المركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.24 وبلغ سعر وثيقته 279.33 جنيه، ثم صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» بالمركز الثالث بـ%0.21 بسعر 31.63 جنيه للوثيقة.

«هلال» يسطع فى سماء «الإسلامية»

وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية جماعيا – الأسبوع الماضى – بنسب تراوحت ما بين %3.9 إلى نحو %5.5 واعتلى صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» قائمة الصناديق الأكثر ارتفاعا بـ%5.53 لتصل وثيقته إلى 269.44 جنيه.

وحل صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» بالمركز الثانى بـ %4.94 وبلغ سعر وثيقته 21.92 جنيه، ثم نعيم مصر فى المركز الثالث بـ%4.85 لتصل وثيقته إلى 159.84 جنيه.

وحصد صندوق بنك البركة مصر – المركز الرابع- بـ %4.65 بسعر 134.56 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم الصندوق المشترك لبنكى الأهلى والبركة «بشائر»، فى نهاية قائمة الخمسة الأوائل بـ %4.34 وبسعر 100.05 جنيه للوثيقة الواحدة.

وفى سياق موازٍ، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي– واقتنص صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول – بارتفاع %0.22 بقيمة 298.81 جنيه للوثيقة الواحدة.

وحل صندوق بنك البركة مصر «البركات» المركز الثانى بـ %0.217 بقيمة 134.05 جنيه للوثيقة، ثم فى المركز الثالث مصر للتأمين التكافلى «مصر تكافل» بـ %0.215 مسجلا 106.57 جنيه للوثيقة الواحدة. وصعدت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة – الأسبوع الماضى – بواقع %4.89 لوثيقة صندوق بنك أبوظبى الوطنى الأول «ازدهار» لتصل إلى 165.24 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر«المتوازن» بـ%3.41 لتصل إلى 106.77 جنيه.

«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» فى خانة الربحية

وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول – الأسبوع الماضى – وسجلت وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى أعلى نسبة ارتفاع بـ %6.72 لتصل إلى 157.69 جنيه، ثم وثيقة بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ%2.83 بسعر 206.28 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ 0.21%، ليصل سعر الوثيقة إلى 237.89 جنيه.

وصعدت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %1.49 لوثيقة بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، لتصل إلى 581.32 جنيه، وبارتفاع %0.51 لصندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» لتصل إلى 18.51 جنيه.

كما استكملت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاع بـ%0.05 مسجلا 12.11 دولار، وارتفعت صندوق وثيقة بنك مصر مقوما باليورو بـ%0.003 لتصل إلى 11.03 يورو.