صناديق الاستثمار تنهى سلسلة المكاسب الممتدة منذ 4 أسابيع متتالية

أنهت وثائق صناديق الاستثمار رحلة مكاسبها المحققة على مدار 4 أسابيع متتالية، وتراجعت بشكل جماعى متأثرة بانخفاض مؤشرات البورصة الجماعية .

كانت البورصة أنهت تعاملات الأسبوع الماضى، على تراجع جماعى لمؤشراتها، وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية «EGX 30» بنسبة %3.85 ليغلق عند مستوى 10176.73 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» متساو الأوزان بنسبة %5.79 ليغلق عند مستوى 1154.42 نقطة، وسجل مؤشر “EGX 100” تراجعاً 4.33% مغلقًا عند مستوى 1084.95 نقطة.

سجل مؤشر «EGX 30» محدد الأوزان تراجعاً %4.75 مغلقًا عند مستوى 11678.35 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة %2.96 ليغلق عند مستوى 730.82 نقطة.

تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 9.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، حين بلغت كمية التداول 1.615 مليار ورقة منفذة على 161 ألف عملية، مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 19.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.074 مليار ورقة منفذة على 180 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى .

تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية 21.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 548.7 مليار جنيه.

هبوط جماعى فى «المتوازنة»

سجلت فئة الصناديق المتوازنة هبوطًا جماعيًا فى تعاملات الأسبوع الماضى، فيما حل صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسى» كأقل الهابطين بنسبة %1.05 بقيمة 228.34 جنيه، ومن خلفه صندوق البنك التجارى الدولى “تكامل” بنسبة %2.51 بقيمة 163.21 جنيه.

فى المركز الثالث وفقًا لأقل الهابطين، حل صندوق بنك مصر الأول بنسبة %2.51 بقيمة 175.38 جنيه .

فيما كان صندوق مصر الخير الأكثر هبوطًا بين أعضاء الفئة بنسبة تراجع قدرها %7.08 بقيمة 14.016 جنيه للوثيقة، وحل خلفه البنك الأهلى الأول بنسبة هبوط %3.32 بقيمة 32.06 جنيه.

شبح «EGX30» يخيم على فئة «الأسهم»

سجلت صناديق الاستثمار –فئة الأسهم هبوطًا جماعيًا للمرة الأولى منذ 3 أسابيع، متأثرة بتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30بنسبة %3.8 فيما حل صندوق البنك التجارى الدولى “استثمار” الأقل هبوطًا بنسبة %2.31 بقيمة 153 جنيهًا للوثيقة .

حل وصيفًا صندوق البنك المصرى الخليجى بنسبة هبوط %2.32 بقيمة 208.39 جنيه، وثالثًا جاء صندوق بنك الإسكندرية بنسبة %2.36 بقيمة 289.78 جنيه للوثيقة.

جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء» الأكثر هبوطًا بين أعضاء الفئة بنسبة %5.85 بقيمة 12.60 جنيه، وحل صندوق فاروس 1 خلفه بنسبة %5.60 بقيمة 75.92 جنيه، وجاء صندوق بايونيرز الرائد ثالثًا، بنسبة %4.79 بقيمة 76.26 جنيه .

«إشراق الكويت الوطنى» يقتنص صدارة «النقدية»

نجحت فئة الصناديق النقدية-التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت تعاملات الأسبوع نجاح صندوق بنك الكويت الوطنى «إشراق» فى اقتناص صدارة ترتيب الفئة، بنسبة ارتفاع %0.20 بقيمة 28.28 جنيه للوثيقة .

فى مركز الوصافة، حل صندوق البنك الأهلى المصرى الرابع، بنسبة ارتفاع %0.20 بقيمة 279.85 جنيه، وخلفهم ثالثًا، حل صندوق بنك QNB الأهلى «ثمار» بنسبة صعود %0.20 بقيمة 379.36 جنيه للوثيقة.

فى المركز الرابع، جاء صندوق بنك مصر النقدى بنسبة ارتفاع %0.20 بقيمة 45.72 جنيه، وخامسًا ظهر صندوق البنك العربى الافريقى «جمان» بنسبة ارتفاع %0.20 بقيمة 301.96 جنيه.

على مستوى الدخل الثابت، اعتلى صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» الصدارة بنسبة %0.76 بقيمة 303.78 جنيه للوثيقة، ووصيفًا حل صندوق بنك القاهرة “الثابت” بنسبة %0.51 بقيمة 239.45 جنيه، وثالثًا صندوق البنك الأهلى الثامن بنسبة %0.33 بقيمة 1792.76 جنيه للوثيقة .

«فيصل» أقل الخاسرين فى «الإسلامية»

سيطر التراجع الجماعى على تحركات أسعار وثائق صناديق الاستثمار الإسلامية فى الأسبوع الماضى، فيما جاء صندوق فيصل الإسلامى كأقل الهابطين، بنسبة تراجع %0.21 بقيمة 94.16 جنيه للوثيقة.

حل صندوق بنك فيصل الإسلامي- التجارى الدولى «أمان» وصيفًا بنسبة هبوط %2.79 بقيمة 81.01 جنيه، وجاء صندوق بنك البركة مصر فى المركز الثالث لأقل الهابطين، بتراجع قدره %2.8 بسعر 85.85 جنيه للوثيقة .

حل صندوق نعيم مصر كأكثر الهابطين فى فئة الغسلامية بنسبة تراجع %6.49 بقيمة 139.99 جنيه.

هبطت الصناديق الإسلامية المتوازنة، وتراجعت وثيقة صندوق بنك عودة «ازدهار» بنسبة %4.67 بسعر 154.75 جنيه للوثيقة، كما هبطت وثيقة صندوق بنك البركة مصر “المتوازن” بنسبة %4.02 لتصل إلى 80.99 جنيه للوثيقة.

تقهقر جماعى فى «تحديد الأصول»

سجلت فئة صناديق تحديد الأصول هبوطًا جماعيًا، فيما كان صندوق الأسهم المتداولة الأقل هبوطًا بنسبة %1.59 بقيمة 4.31 جنيه، وتلاه صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %3.31 بقيمة 138.39 جنيه، وخلفهم صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 2 بنسبة %3.54 بقيمة 105 جنيهات .

ارتفعت أسعار وثائق صندوق مصر النقدى «الدولار» بنسبة %0.03 لتصل لمستوى 11.92 دولار للوثيقة، فيما ثبتت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو بنسبة طفيفة لتسجل 10.988 يورو.