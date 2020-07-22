صناديق الاستثمار تكسر سلسلة مكاسب 6 أسابيع متتالية بهبوط جماعى

وسط ضغط من توترات أزمات «سد النهضة» و«الحرب فى ليبيا»

كسرت صناديق الاستثمار رحلة مكاسب فى أسعار وثائقها استمرت لمدة 6 أسابيع متتالية، مضغوطة بتراجعات البورصة المصرية فى الأسبوع الماضى، متأثرة بالأحداث الجيوسياسية المحيطة سواء أزمة سد النهضة الأثيوبى أو الحرب فى ليبيا.

وضغطت التوترات المرتبطة بأزمات سد النهضة و الحرب الليبية على أداء البورصة المصرية الأسبوع الماضى، وخلفت اتجاها بيعيا فزعا لدى المستثمرين الأفراد المحليين، ما تسبب فى تراجع جماعى للمؤشرات بين ما يقارب الـ %4 والـ %5 ، وخسائر قوية لرأس المال السوقى، وصدمة للتعاملات.

وتراجع مؤشر EGX30 الرئيسى للسوق الأسبوع الماضى، %4.7 مغلقا عند 10441 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %3.48 إلى 1426 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة %3.8 مغلقا عند 2202 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى نحو 22 مليار جنيه، ليغلق متراجعا %3.7 عند مستوى 574.9 مليار جنيه ، مقابل 596.8 مليار جنيه، الأسبوع السابق.

وتلقت التداولات صدمة لتتراجع إلى 7.4 مليار جنيه، مقابل 16.6 مليار جنيه الأسبوع السابق، واستحوذت الأسهم على %83.38 من التعاملات، بينما كان نصيب السندات %16.62.

وكان نصيب المستثمرين المصريين من التعاملات، نحو %79 والعرب %10 بصافى بيع 377.7 مليون جنيه، والأجانب %11 بصافى بيع 206 ملايين جنيه.

وسجلت مبيعات الأفراد المحليين لأسبوع الماضى صافى 226 مليون جنيه، بينما اتجه الأفراد العرب، والأجانب نحو الشراء بصافى 90.8 مليون جنيه، و 34.6 مليون جنيه على الترتيب، وفقا لبيانات البورصة المصرية.

«الماسي» أقل الخاسرين فى «المتوازنة»

سجلت فئة الصناديق المتوازنة خلال تعاملات الأسبوع الماضى، تراجعاً جماعياً لأسعار وثائقها، فيما كان صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي» الأقل هبوطًا بنسبة %1.60 بقيمة 240.42 جنيه للوثيقة .

بينما حل فى المركز الثانى من حيث الأقل هبوطًا، صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بنسبة %1.98 بقيمة 168.08 جنيه للوثيقة، وحل خلفه ثالثًا صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» بنسبة %1.99 بقيمة 297.88 جنيه .

فيما جاء صندوق مصر الخير كأكثر صناديق الفئة هبوطًا بنسبة %4.04 بقيمة 15.51 جنيه للوثيقة.

اداء EGX30 يعرقل «الأسهم»

تأثرت صناديق الاستثمار، فئة الأسهم، بتحركات مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 الهابطة فى تعاملات الأسبوع الماضى، اذ خسر المؤشر نحو %4.7 من قيمته، لتتكبد أسعار وثائق صناديق الفئة خسارة بمتوسط قدره %3.05 .

وجاء صندوق البنك الأهلى الكويتى كأقل الصناديق هبوطًا بنسبة %1.92 بقيمة 104.92 جنيه، وحل حلفه صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC بنسبة %2.62 بقيمة 86.94 جنيه للوثيقة .

وثالثًا بقائمة الأقل هبوطًا، حل صندوق بنك SAIB الأول بنسبة %2.71 بقيمة 165.37 جنيه للوثيقة وفى قائمة الأكثر هبوطًا، جاء صندوق فاروس 1 فى المقدمة بنسبة تراجع %4.06 بقيمة 78.44 جنيه للوثيقة، وحل خلفه صندوق البنك العربى الافريقى «شيلد» بنسبة %4.06 بقيمة 157.14 جنيه للوثيقة .

«تنمية الصادرات» يقتنص صدارة «النقدية»

نجحت فئة الصناديق النقدية -التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت تعاملات الأسبوع تصدر صندوق بنك تنمية الصادرات «يومي» بنسبة %0.194 بقيمة 379.65 جنيه، وفى مركز الوصافة حل صندوق البنك التجارى الدولى «أصول» بنسبة %0.192 بقيمة 437.44 جنيه.

وفى المركز الثالث، سجل صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث حضوره، بنسبة %0.191 بقيمة 1061.47 جنيه للوثيقة، ورابعًا جاء صندوق البنك العربى الافريقى «جمان» بنسبة %0.19 بقيمة 307.88 جنيه وخامسًا، حل صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» بنسبة %0.189 بقيمة 249.58 للوثيقة .

وعلى مستوى الدخل الثابت، نجح صندوق البنك الأهلى المصرى الثامن فى تصدر الترتيب، بنسبة ارتفاع %0.219 بقيمة 1811.42 جنيه للوثيقة، وحل خلفه وصيفًا صندوق البنك العربى الافريقى الدولى «جذور» بنسبة ارتفاع %0.216 بقيمة 24.57 جنيه للوثيقة، وثالثًا جاء صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بنسبة %0.215 بقيمة 312.87 جنيه، ورابعًا جاء صندوق بنك القاهرة «الثابت» بنسبة %0.197 بقيمة 243.54 جنيه، وخامسًا سجل صندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصري» حضوره بنسبة ارتفاع %0.179 بقيمة 224.58 جنيه .

كسوف كلى فى «الاسلامية»

سجلت فئة الصناديق الاسلامية خسائر جماعية فى تعاملات الأسبوع الماضى، فيما حل صندوق نعيم مصر كأكثر الصناديق هبوطًا بنسبة تراجع %3.83 بقيمة 149.61 جنيه للوثيقة، وحل خلفه صندوق بنك فيصل الاسلامى بنسبة هبوط %3.60 بقيمة 101.68 جنيه .

بينما حل صندوق بنك البركة مصر فى المركز الأول من حيث الأقل هبوطًا، بنسبة %2.018 بقيمة 93.69 جنيه، و خلفه صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بنسبة %2.22 بقيمة 166.27 جنيه، وثالثًا حل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» بنسبة %2.23 بقيمة 111.4 جنيه .

اما الصناديق الاسلامية المتوازنة فحققت تراجعًا جماعيًا، اذ هبطت وثيقة صندوق بنك عودة «ازدهار» بنسبة %2.3 بسعر 167.94 جنيه للوثيقة، كما خسرت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» نحو %2.37 من قيمتها لتصل الى 85.6 جنيه للوثيقة.

«تحديد الأصول» تقهقر إلى الخلف

سجلت فئة صناديق تحديد الأصول هبوطاً جماعياً فى أسعار وثائقها، فيما حل فى صدارة الترتيب من حيث الأقل هبوطًا صندوق الأسهم المتداولة بنسبة %1.058 بقيمة 4.47 جنيه تلاه صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %2.75 بقيمة 147.38جنيه، و ثالثًا صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 2 بنسبة هبوط %2.86 بقيمة 110.9 جنيه .

وارتفعت أسعار وثائق صندوق مصر النقدى «الدولار» بنسبة %0.01 لتصل لمستوى 11.94 دولار للوثيقة، فيما سجلت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو ارتفاعًا طفيفًا لتصل 10.994 يورو.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.