«صناديق الاستثمار» تكسر رحلة التراجعات بأداء متباين مائل للصعود

تباين أداء صناديق الاستثمار خلال تعاملات الأسبوع الماضي ، ومال غالبيتها إلى تحقيق ارتفاعات لتكسر رحلة تراجعات استمرت لأسبوعين متتاليين، بينما سجل بعضها هبوطاً، لتعكس التباين الذى سيطر على مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى.

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على تباين، حيث تراجع المؤشر الرئيسى EGX30، بنسبة %0.18 ليغلق عند 11050 نقطة.

وفى المقابل ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %4.23 عند مستوى 1935 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ %3.22 مسجلا مستوى 2824 نقطة.

وربح رأس المال السوقى 3 ملايين جنيه فقط، ليغلق عند مستوى 617.1 مليار جنيه، مقارنة مع 616.8 مليار جنيه فى أسبوعه السابق.

«مصر الخير» الأعلى ارتفاعاً فى «المتوازنة»

خالف صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة»، المسار الصاعد الصناديق المتوازنة، وهبطت وثيقة الصندوق بشكل طفيف بنسبة %0.01 لتسجل 224.68 جنيه.

وسجلت اسعار وثائق صندوق «مصر الخير» أعلى نسبة صعود ب %1.2 لتسجل 15.85 جنيه للوثيقة، تلاها صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بنسبة صعود بـ %0.69 وسجلت وثيقته 172.7 جنيه.

ثم فى المركز الثالث، صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسى» بنسبة %0.33 وبلغ سعر وثيقته 248.14 جنيه.

وجاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان » فى المرتبة الرابعة، بنسبة ارتفاع %0.15 وبقيمة 310.06 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك مصر الأول بـ %0.14 بقيمة 188.19 جنيه للوثيقة.

« استثمار» على قمة «الأسهم»

وتباينت اسعار وثائق صناديق – الأسهم- مابين تراجعات وارتفاعات محدودة، متأثر بآداء مؤشرات البورصة الرئيسى، واحتل صندوق بنك التجارى الدولى الثانى «استثمار» قائمة الصناديق الأعلى صعودا بنسبة %0.65 لتبلغ وثيته 165.44 جنيه.

وجاء فى المرتبة الثانية كاعلى صعودا صندوق البنك المصرى الخليجي، بنسبة %0.51 ليسجل 230.9 جنيه للوثيقه، لحقة فى المرتبة الثالثة صندوق بنك الاسكندرية، بنسبة صعود %0.49 ليسجل 322.03 جنيه للوثيقة.

وفى المرتبة الرابعة من حيث الصناديق الاكثر ارتفاعا جاء صندوق بنك كريدى أجريكول الثاني، بنسبة %0.47 لتسجل وثيقتة 162.06 جنيه، تلاه فى المرتبة الخامسة، صندوق بنك كريدى أجريكول الأول بنسبة %0.45، ليسجل 349.67 جنيه.

وعلى الجانب الأخر تصدر صندوق بنك المؤسسة المصرفية العربية ABC، قائمة الأعلى هبوطا بعدما فقدت وثيقته %2.5 لتصل الى 92.2 جنيه، تلاه فى الترتيب الثانى صندوق بايونيرز، بتراجع %0.8 لتصل سعر وثيقته الى 142.9 جنيه.

وفى المركز الثالث بين الأعلى هبوطا جاء صندوق شيلد بنسبة %0.4 وبلغ سعر الوثيقة 163.92 جنيه.

«SAIB » يتصدر «الصناديق النقدية»

نجحت فئة الصناديق النقدية – التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وتمكن صندوق بنك SAIB النقدى من تحقيق أعلى نسبة صعود بـ %0.229 ليسجل 19.8 جنيه للوثيقة.

وفى المرتبة الثانية، جاءت صندوق البنك التجارى الدولى «أصول»، بنسبة %0.225 بقيمة 445.07 جنيه للوثيقة، وحل صندوق البنك الأهلى الكويتى فى المركز الثالث، بنسبة ارتفاع %0.21 وبقيمة 30.29 جنيه للوثيقة.

ورابعا : صندوق بنك الاسكندرية النقدي، بنسبة صعود %0.19 وبقيمة 40.97 جنيه للوثيقة، وخامسا: صندوق بنك تنمية الصادرات «يومي» بنسبة ارتفاع %0.18 وبقيمة 386.14 جنيه للوثيقة.

وعلى مستوى الدخل الثابت، تمكن صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» من تحقيق اعلى نسبة صعود بـ %0.21 و بقيمة 323.54 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثانى حل صندوق البنك العربى الاقريقى « جذور» بنسبة صعود 0.21%، وبقيمة 25.04 جنيه للوثيقة.

وثالثا صندوق بنك القاهرة «الثابت » بنسبة %0.18 وبقيمة 1836 جنيه للوثيقة 246.98 جنيه للوثيقة

«نعيم والحياة»… يخالفان بزوغ «الإسلامية»

سيطر المسار الصاعد على غالبية وثائق الصناديق الاسلامية، باستثناء صندوقى «نعيم مصر» الذى هبط اكثر من 2%، ليسجل 159.16 جنيه للوثيقة، كما هبط صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» بنسبة %0.2 ليسجل 15.9 جنيه للوثيقة.

وعلى الجانب الاخر جاءت الارتفاعات بقيادة صندوق بنك فيصل الاسلامى التجارى الدولى «آمان» بنسبة %0.8 لتسجل وثيقته 87.6 جنيه، وفى المرتبة الثانية بين الأعلى صعودا جاء صندوق بنك الشركة المصرفية العربية «سنابل» بنسبة %0.6 لتسجل وثيقته 114.7 جنيه.

وفى المرتبة الثالثة حل صندوق بنك الاستثمار العريى « هلال» بنسبة %0.49 وبقيمة 173.08 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك البركة مصر، بنسبة %0.34 وبقيمة 97.8 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الزراعى المصرى العربى «الوفاق» فى المرتبة الخامسة بين الأعلى صعودا، بنسبة %0.26 وبلغت وثيقنه 13.37 جنيه للوثيقة.

فيما تباين آداء الصناديق الإسلامية المتوازنة، حيث ارتفعت وثيقة صندوق بنك عوده «ازدهار» بنسبة %0.48 لتسجل 172.14جنيه، فيما هبطت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بنسبة %1.3 لتصل إلى 90.33 جنيه للوثيقة.

تباين «تحديد الأصول» وتقدم «حماية رأس المال»

وتباين آداء فئة صناديق تحديد الأصول، حيث ارتفع، صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 2 بنسبة %0.15 ليسجل 116.3 جنيه للوثيقة، وهبط صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %0.08 ليصل الى 154.31 جنيه.

وارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.15 ليصل سعر الوثيقة الى 198.58 جنيه.

وصعدت صناديق ضمان وحماية رأس المال بشكل طفيف، وسجلت وثيقة بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» %0.14 مسجلة 494.37 جنيه، تلتها وثيقة صندوق العربى الافريقى «جارد» بارتفاع %0.04 لتصل إلى 14.64 جنيه.

وارتفعت أسعار وثائق صندوق مصر النقدى «الدولار» بنسبة %0.01 لتصل إلى 11.95 دولار للوثيقة، فيما استقرت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو عند 10.99 يورو.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.