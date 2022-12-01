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«صناديق الاستثمار» تقطف ثمار ارتفاعات البورصة المصرية

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للأسبوع السادس على التوالى

«صناديق الاستثمار» تقطف ثمار ارتفاعات البورصة المصرية
جهاد سالم

جهاد سالم

6:20 ص, الخميس, 1 ديسمبر 22

واصلت وثائق صناديق الاستثمار تحقيق مكاسب مستمرة ومتواصلة للأسبوع السادس على التوالي، لتحصد ثمار صعود مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة الماضية.

وفى سياق موازٍ، استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، فى تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعى.

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على صعود جماعي، إذ ارتفع الرئيسي  EGX30،

بنحو %2.11 ليغلق على مستوى 12779 نقطة، كما صعد  EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بـ%5.37 مسجلا 2516 نقطة، وEGX100  بـ %4.44 ليغلق 3637 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة الأسبوع الماضى نحو 19.5 مليار جنيه، ليسجل 841.2 مليارًا  مقارنة بـ821.7  مليار جنيه الأسبوع السابق له.

«الماسي» يتلألأ فى سماء «المتوازنة»

الصناديق المتوازنة من 20/11/2022 الى 27/11/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 27 نوفمبرسعر الوثيقة في 20 نوفمبرنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
“البنك الزراعي المصري “”الماسي””100316.48311.181.701
البنك الأهلى الأول10050.6949.91.582
“بنك الاستثمار العربي “”سندي””1015.0933414.864411.543
“البنك التجاري الدولي “”تكامل””100240.5237.011.474
“بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة””100281.99278.731.175
بنك مصر الأول500217.01214.551.156
“البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “”الاهلي حياة””100112.04110.841.087
“مباشر كابيتال “”كاش مباشر””1014.7287814.702310.188
“بنك الكويت الوطني “”الميزان””100380.90474380.734930.049

واستكملت وثائق الصناديق المتوازنة الصعود الأسبوع الماضي، وجاء صندوق البنك الزراعى المصري «الماسي» فى مقدمة الأعلى ارتفاعًا بـ %1.7 لتسجل وثيقته 316.48 جنيه.

وحل صندوق البنك الأهلى الأول فى المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع %1.58 وبلغ سعر وثيقته 50.69 جنيه، تلاه بنك الاستثمار العربي «سندي» فى المركز الثالث بـ%1.54 بسعر 15.09 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق البنك التجارى الدولي «تكامل» – لمركز الرابع بارتفاع %1.47، وبلغ سعر وثيقته 240.5 جنيه، ثم بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة»، فى نهاية قائمة الخمس الأكثر صعودا بارتفاع %1.17 بسعر 281.99 جنيه للوثيقة.

«تعمير» يقود «الأسهم»

صناديق الأسهم خلال الفترة من 20/11/2022 الى 27/11/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 27 نوفمبرسعر الوثيقة في 20 نوفمبرنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
“بنك التعمير والاسكان “”تعمير””100225.97218.743.30531
المجموعة العربية المصرية للتأمين100361.94350.383.29932
بنك بلوم مصر100162.68157.543.26273
المصري الخليجي100303.8294.293.23154
“العربي الافريقي الدولي “”شيلد””50214.58208.352.99025
“قناة السويس “”الاجيال””1017.0544516.559792.98716
كريدي أجريكول مصر الأول100461.76448.462.96577
“البنك الأهلي المتحد “”الفا””1024.806624.096672.94628
MID BANK 1100656.42638.122.86789
بنك الاسكندرية100418.77407.332.808510
كريدي أجريكول الثاني100212.89207.282.706511
مصر المستقبل1027.6726.992.519512
“بنك تنمية الصادرات “”الخبير””33.33139.85136.632.356713
بنك القاهرة الأول10132.2129.222.306114
قناة السويس500588.81576.212.186715
فاروس 1100117.31114.832.159716
بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC100144.67141.632.146417
“بايونيرز “”الرائد””10096.7694.862.003018
“التجاري الدولي الثاني “”استثمار””100241.59237.131.880819
بنك مصر الثاني66.6798.5996.871.775620
“بنك الكويت الوطني “”نماء””1017.4164417.114951.761621
البنك الأهلي الثاني10076.4875.191.715722
بنك مصر الثالث100758.25745.511.708923
البنك الاهلي الخامس101312.791.641924
البنك الأهلي الثالث100154.55152.211.537325
البنك الأهلي الكويتي100125.03123.341.370226

وانعكس الصعود القوى لمؤشرات البورصة على أداء وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، ليستكمل رحلة صعودها للأسبوع السادس على التوالي.

وتربع بنك التعمير والإسكان «تعمير» على قمة صناديق الأسهم بنسبة ارتفاع %3.3 لتسجل وثيقته 225.97 جنيه، تلاه صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig» – فى المرتبة الثانية – بارتفاع %3.29 لتسجل وثيقته 361.94 جنيه.

وحصد صندوق بنك بلوم مصر المركز الثالث بـ %3.26 بسعر 162.68 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك المصرى الخليجى بالمركز الرابع بـ %3.23 بسعر 303.8 جنيه للوثيقة.

وحل خامسًا صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد» بـ %2.99 وبسعر وثيقته 214.58 جنيه.

«الأهلى الرابع» يقتنص صدارة « النقدية»

الصناديق النقدية خلال الفترة من 20/11/2022 الى 27/11/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 27 نوفمبرسعر الوثيقة في 20 نوفمبرنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
البنك الأهلي المصري الرابع100284.47288283.736360.2595789979121
“بنك قناة السويس “”السويس النقدي””1012.4616212.430070.2538199704426392
“العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة “”دايموند”” “100104.04241103.796570.2368479035482593
بنك مصر النقدي1058.2141258.076740.2365490900487884
“التجاري الدولي “”أصول””100549.51548.220.2353069935427325
“البنك العربي الافريقي “”جمان””100385.5369384.63790.2337263176613646
أروب للتأمين100233.99233.450.2313129149710957
بنك HSBC مصر100388.78045387.890420.2294539782652978
“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار””100483.947482.8460.2280230135488339
كريدى أجريكول مصر الثالث10001092.021089.540.22761899517227610
بنك EGB ثراء1023.986123.9320.22605716195889111
بنك عودة النقدي10038.4071438.320810.22528229439825712
بنك الاسكندرية النقدي1050.441550.32820.22512229724090113
“البنك الأهلي المتحد “”ثروة””100312.6717311.97490.22335130165920314
“البنك الزراعي المصري “”حصاد””1036.1704236.089820.22333167635637115
“وثاق للتأمين التكافلي “” وثاق””1011.1337311.109150.2212590522227216
بنك أبوظبي الوطني100270.1524269.560070.21973951854219517
“بنك الكويت الوطني “”اشراق””1035.9842835.906160.21756712497242418
“ان اي كابيتال “”سيولة”” “1011.8523511.826650.21730583047607519
بنك بلوم مصر النقدي100387.48386.650.21466442519075220
“بنك الإمارات الوطني “”مزيد””10001504.971501.750.21441651406692421
“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا””1038.9388138.855610.21412609401833622
بنك القاهرة النقدي الثاني1038.2007838.119280.21380256919857423
البنك الاهلي الكويتي النقدي1037.015436.93830.20872644382660124
“البنك العربي النقدي “”يوماتي””1036.9243336.847570.20831767196588625
بنك SAIB النقدي1024.3754424.325140.20678195480067126
“بنك تنمية الصادرات “”يومي””100474.1362473.17450.20324425766814427
“بنك التعمير والاسكان “”موارد””1035.408435.3380.1992189710792928
MID BANK 210001039.88251037.85150.19569273638858229
التجاري وفا بنك10002000.69881996.84550.19296936092451830
مصر للتأمين1023.8402823.798980.17353684905823631
صناديق الدخل الثابت     
“العربي الافريقي الدولي “”جذور””1031.5665231.496810.2213240007480141
“بنك القاهرة “”الثابت””100286.34285.730.2134882581457872
“البنك العقاري المصري العربي “”المصري””100278.65901278.117340.1947631168916013
“التجاري الدولي “”ثبات””100391.21390.450.194647201946474
“البنك الأهلي الثامن “”الواعد””10001972.7621969.9220.1441681447285695

واستكملت الصناديق النقدية التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.

واقتنص صندوق البنك الأهلى الرابع – المركز الأول – بأعلى نسبة ارتفاع %0.25، وسجل سعر وثيقته 284.47 جنيه، تلاه بنك قناة السويس النقدى فى المركز الثاني، بارتفاع %0.25 بسعر 12.46 جنيه.

وحل صندوق العربى الأفريقى للاستثمارات القابضة «دايموند»ـ فى المركز الثالث بنسبة صعود %0.23 بقيمة 104.04 جنيه للوثيقة، ثم بنك مصر النقدي فى المركز الرابع بـ %0.23، وبسعر 58.21 جنيه للوثيقة.

وخامسًا صندوق البنك التجارى الدولي «أصول» بنسبة ارتفاع %0.23، بسعر 549.51 جنيه للوثيقة الواحدة.

«جذور» نجم «الدخل الثابت»

كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعي، وحقق البنك العربى الأفريقى «جذور» أعلى نسبة ارتفاع بـ%0.22 ليحتل المركز الأول بسعر وثيقته 31.56 جنيه.

وحصد صندوق بنك القاهرة «الثابت» المركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.21 بسعر وثيقته 286.34 جنيه، ثم البنك العقارى المصرى العربى «المصري» بالمركز الثالث بـ%0.19، وبسعر 31.49 جنيه للوثيقة.

«البركة» يعتلى عرش «الإسلامية»

الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 20/11/2022 الى 27/11/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 27 نوفمبرسعر الوثيقة في 20 نوفمبرنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
بنك البركة مصر100128.57124.143.5691
نعيم مصر100152.44147.613.2722
“بنك الكويت الوطني “” الحياة “”10020.8889520.355292.6223
“بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل””100170.16615166.802242.0174
“البنك الزراعي المصري “”الوفاق””1019.0689218.69382.0075
بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان)100127.37125.021.8806
بنك مصر الرابع10099.9398.381.5767
البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر)10095.8894.421.5468
“بنك الاستثمار العربي “”هلال””100255.30398252.010321.3079
الصناديق النقديه الاسلامية     
“بنك البركة “”البركات”” “100133.76133.470.2171
مصر للتأمين التكافلي100106.34737106.119340.2152
“البنك المصرف المتحد “”رخاء””100298.15297.520.2123
أبوظبي الإسلامي النقدي100219.9823219.53250.2054
الصناديق الاسلامية المتوازنة     
“بنك البركة مصر “” المتوزان “”100103.24101.032.1871
صندوق بنك أبوظبي الوطني الأول (ازدهار)100157.5356155.35011.4072

وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية  جماعيا -الأسبوع الماضي– بنسب تراوحت ما بين %1.3 إلى نحو %3.5، واقتنص صندوق بنك البركة مصر المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع 3.56% لتصل وثيقته الى 128.57 جنيه.

وحصد نعيم مصر المركز الثانى بـ%3.27 بسعر وثيقته 152.44 جنيه، ثم بنك الكويت الوطنى «الحياة»  ثالثًا بـ %2.62 ليصل إلى 20.88 جنيه.

وحل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» -فى المركز الرابع- بـ%2.01 وبسعر 170.16 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، فى نهاية قائمة الخمسة الأوائل بـ %2 وبسعر 19.06 جنيه للوثيقة الواحدة.

وفى سياق موازٍ، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي– واقتنص صندوق بنك البركة «البركات» المركز الأول – بارتفاع %0.217 بقيمة 133.76 جنيه للوثيقة الواحدة.

وحل صندوق مصر للتأمين التكافلى «مصر تكافل» المركز الثانى بـ%0.215، بقيمة 106.34 جنيه للوثيقة، ثم بنك المصرف المتحد «رخاء» فى المركز الثالث بـ %0.212، مسجلا 298.15  جنيه للوثيقة الواحدة.

وصعدت وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة –الأسبوع الماضي– بواقع %2.18 لوثيقة صندوق بنك البركة مصر«المتوازن» لتصل الى 103.24 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك أبوظبى الوطنى الأول «ازدهار» بـ %1.4 لتصل إلى 157.53 جنيه.

مكاسب لـ«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول -الأسبوع الماضي– وسجلت وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى أعلى نسبة ارتفاع بـ%3.34 لتصل إلى 147.76 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ%3.29، وبسعر 200.59 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.21، ليصل سعر الوثيقة إلى 237.39 جنيه.

وصعدت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %0.6 لوثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» لتصل إلى 18.41 جنيه، ووثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، بواقع %0.42 لتصل إلى 572.8 جنيه.

كما استكملت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاع بـ %0.04 مسجلا 12.11 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ %0.003 لتصل إلى 11.03 يورو.

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 20/11/2022 الى 27/11/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 27 نوفمبرسعر الوثيقة في 20 نوفمبرنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
صناديق تحديد الاصول 
بنك الشركة المصرفية العربية 2200147.76198142.980023.3441
“بنك تنمية الصادرات “”كنوز””100200.5984194.20333.2932
الصناديق ذات الدخل المتنوع     
بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح )100237.39742236.900850.211
صناديق ضمان وحماية رأس المال     
“صندوق العربي الافريقي “”جارد””1018.4191818.308490.601
“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر””100572.81570.390.422
الصناديق العملة الأجنبية     
“مصر النقدي “” الدولار “”10 دولار12.11341012.1084400.041
“مصر النقدي “” اليورو “”10 يورو11.03947011.0390300.003992
جهاد سالم

جهاد سالم

6:20 ص, الخميس, 1 ديسمبر 22