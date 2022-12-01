«صناديق الاستثمار» تقطف ثمار ارتفاعات البورصة المصرية

واصلت وثائق صناديق الاستثمار تحقيق مكاسب مستمرة ومتواصلة للأسبوع السادس على التوالي، لتحصد ثمار صعود مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة الماضية.

وفى سياق موازٍ، استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، فى تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعى.

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على صعود جماعي، إذ ارتفع الرئيسي EGX30،

بنحو %2.11 ليغلق على مستوى 12779 نقطة، كما صعد EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بـ%5.37 مسجلا 2516 نقطة، وEGX100 بـ %4.44 ليغلق 3637 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة الأسبوع الماضى نحو 19.5 مليار جنيه، ليسجل 841.2 مليارًا مقارنة بـ821.7 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

«الماسي» يتلألأ فى سماء «المتوازنة»

الصناديق المتوازنة من 20/11/2022 الى 27/11/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 27 نوفمبر سعر الوثيقة في 20 نوفمبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى “البنك الزراعي المصري “”الماسي”” 100 316.48 311.18 1.70 1 البنك الأهلى الأول 100 50.69 49.9 1.58 2 “بنك الاستثمار العربي “”سندي”” 10 15.09334 14.86441 1.54 3 “البنك التجاري الدولي “”تكامل”” 100 240.5 237.01 1.47 4 “بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة”” 100 281.99 278.73 1.17 5 بنك مصر الأول 500 217.01 214.55 1.15 6 “البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “”الاهلي حياة”” 100 112.04 110.84 1.08 7 “مباشر كابيتال “”كاش مباشر”” 10 14.72878 14.70231 0.18 8 “بنك الكويت الوطني “”الميزان”” 100 380.90474 380.73493 0.04 9

واستكملت وثائق الصناديق المتوازنة الصعود الأسبوع الماضي، وجاء صندوق البنك الزراعى المصري «الماسي» فى مقدمة الأعلى ارتفاعًا بـ %1.7 لتسجل وثيقته 316.48 جنيه.

وحل صندوق البنك الأهلى الأول فى المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع %1.58 وبلغ سعر وثيقته 50.69 جنيه، تلاه بنك الاستثمار العربي «سندي» فى المركز الثالث بـ%1.54 بسعر 15.09 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق البنك التجارى الدولي «تكامل» – لمركز الرابع بارتفاع %1.47، وبلغ سعر وثيقته 240.5 جنيه، ثم بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة»، فى نهاية قائمة الخمس الأكثر صعودا بارتفاع %1.17 بسعر 281.99 جنيه للوثيقة.

«تعمير» يقود «الأسهم»

صناديق الأسهم خلال الفترة من 20/11/2022 الى 27/11/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 27 نوفمبر سعر الوثيقة في 20 نوفمبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى “بنك التعمير والاسكان “”تعمير”” 100 225.97 218.74 3.3053 1 المجموعة العربية المصرية للتأمين 100 361.94 350.38 3.2993 2 بنك بلوم مصر 100 162.68 157.54 3.2627 3 المصري الخليجي 100 303.8 294.29 3.2315 4 “العربي الافريقي الدولي “”شيلد”” 50 214.58 208.35 2.9902 5 “قناة السويس “”الاجيال”” 10 17.05445 16.55979 2.9871 6 كريدي أجريكول مصر الأول 100 461.76 448.46 2.9657 7 “البنك الأهلي المتحد “”الفا”” 10 24.8066 24.09667 2.9462 8 MID BANK 1 100 656.42 638.12 2.8678 9 بنك الاسكندرية 100 418.77 407.33 2.8085 10 كريدي أجريكول الثاني 100 212.89 207.28 2.7065 11 مصر المستقبل 10 27.67 26.99 2.5195 12 “بنك تنمية الصادرات “”الخبير”” 33.33 139.85 136.63 2.3567 13 بنك القاهرة الأول 10 132.2 129.22 2.3061 14 قناة السويس 500 588.81 576.21 2.1867 15 فاروس 1 100 117.31 114.83 2.1597 16 بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC 100 144.67 141.63 2.1464 17 “بايونيرز “”الرائد”” 100 96.76 94.86 2.0030 18 “التجاري الدولي الثاني “”استثمار”” 100 241.59 237.13 1.8808 19 بنك مصر الثاني 66.67 98.59 96.87 1.7756 20 “بنك الكويت الوطني “”نماء”” 10 17.41644 17.11495 1.7616 21 البنك الأهلي الثاني 100 76.48 75.19 1.7157 22 بنك مصر الثالث 100 758.25 745.51 1.7089 23 البنك الاهلي الخامس 10 13 12.79 1.6419 24 البنك الأهلي الثالث 100 154.55 152.21 1.5373 25 البنك الأهلي الكويتي 100 125.03 123.34 1.3702 26

وانعكس الصعود القوى لمؤشرات البورصة على أداء وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، ليستكمل رحلة صعودها للأسبوع السادس على التوالي.

وتربع بنك التعمير والإسكان «تعمير» على قمة صناديق الأسهم بنسبة ارتفاع %3.3 لتسجل وثيقته 225.97 جنيه، تلاه صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig» – فى المرتبة الثانية – بارتفاع %3.29 لتسجل وثيقته 361.94 جنيه.

وحصد صندوق بنك بلوم مصر المركز الثالث بـ %3.26 بسعر 162.68 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك المصرى الخليجى بالمركز الرابع بـ %3.23 بسعر 303.8 جنيه للوثيقة.

وحل خامسًا صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد» بـ %2.99 وبسعر وثيقته 214.58 جنيه.

«الأهلى الرابع» يقتنص صدارة « النقدية»

الصناديق النقدية خلال الفترة من 20/11/2022 الى 27/11/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 27 نوفمبر سعر الوثيقة في 20 نوفمبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى البنك الأهلي المصري الرابع 100 284.47288 283.73636 0.259578997912 1 “بنك قناة السويس “”السويس النقدي”” 10 12.46162 12.43007 0.253819970442639 2 “العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة “”دايموند”” “ 100 104.04241 103.79657 0.236847903548259 3 بنك مصر النقدي 10 58.21412 58.07674 0.236549090048788 4 “التجاري الدولي “”أصول”” 100 549.51 548.22 0.235306993542732 5 “البنك العربي الافريقي “”جمان”” 100 385.5369 384.6379 0.233726317661364 6 أروب للتأمين 100 233.99 233.45 0.231312914971095 7 بنك HSBC مصر 100 388.78045 387.89042 0.229453978265297 8 “بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار”” 100 483.947 482.846 0.228023013548833 9 كريدى أجريكول مصر الثالث 1000 1092.02 1089.54 0.227618995172276 10 بنك EGB ثراء 10 23.9861 23.932 0.226057161958891 11 بنك عودة النقدي 100 38.40714 38.32081 0.225282294398257 12 بنك الاسكندرية النقدي 10 50.4415 50.3282 0.225122297240901 13 “البنك الأهلي المتحد “”ثروة”” 100 312.6717 311.9749 0.223351301659203 14 “البنك الزراعي المصري “”حصاد”” 10 36.17042 36.08982 0.223331676356371 15 “وثاق للتأمين التكافلي “” وثاق”” 10 11.13373 11.10915 0.22125905222272 16 بنك أبوظبي الوطني 100 270.1524 269.56007 0.219739518542195 17 “بنك الكويت الوطني “”اشراق”” 10 35.98428 35.90616 0.217567124972424 18 “ان اي كابيتال “”سيولة”” “ 10 11.85235 11.82665 0.217305830476075 19 بنك بلوم مصر النقدي 100 387.48 386.65 0.214664425190752 20 “بنك الإمارات الوطني “”مزيد”” 1000 1504.97 1501.75 0.214416514066924 21 “بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا”” 10 38.93881 38.85561 0.214126094018336 22 بنك القاهرة النقدي الثاني 10 38.20078 38.11928 0.213802569198574 23 البنك الاهلي الكويتي النقدي 10 37.0154 36.9383 0.208726443826601 24 “البنك العربي النقدي “”يوماتي”” 10 36.92433 36.84757 0.208317671965886 25 بنك SAIB النقدي 10 24.37544 24.32514 0.206781954800671 26 “بنك تنمية الصادرات “”يومي”” 100 474.1362 473.1745 0.203244257668144 27 “بنك التعمير والاسكان “”موارد”” 10 35.4084 35.338 0.19921897107929 28 MID BANK 2 1000 1039.8825 1037.8515 0.195692736388582 29 التجاري وفا بنك 1000 2000.6988 1996.8455 0.192969360924518 30 مصر للتأمين 10 23.84028 23.79898 0.173536849058236 31 صناديق الدخل الثابت “العربي الافريقي الدولي “”جذور”” 10 31.56652 31.49681 0.221324000748014 1 “بنك القاهرة “”الثابت”” 100 286.34 285.73 0.213488258145787 2 “البنك العقاري المصري العربي “”المصري”” 100 278.65901 278.11734 0.194763116891601 3 “التجاري الدولي “”ثبات”” 100 391.21 390.45 0.19464720194647 4 “البنك الأهلي الثامن “”الواعد”” 1000 1972.762 1969.922 0.144168144728569 5

واستكملت الصناديق النقدية التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.

واقتنص صندوق البنك الأهلى الرابع – المركز الأول – بأعلى نسبة ارتفاع %0.25، وسجل سعر وثيقته 284.47 جنيه، تلاه بنك قناة السويس النقدى فى المركز الثاني، بارتفاع %0.25 بسعر 12.46 جنيه.

وحل صندوق العربى الأفريقى للاستثمارات القابضة «دايموند»ـ فى المركز الثالث بنسبة صعود %0.23 بقيمة 104.04 جنيه للوثيقة، ثم بنك مصر النقدي فى المركز الرابع بـ %0.23، وبسعر 58.21 جنيه للوثيقة.

وخامسًا صندوق البنك التجارى الدولي «أصول» بنسبة ارتفاع %0.23، بسعر 549.51 جنيه للوثيقة الواحدة.

«جذور» نجم «الدخل الثابت»

كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعي، وحقق البنك العربى الأفريقى «جذور» أعلى نسبة ارتفاع بـ%0.22 ليحتل المركز الأول بسعر وثيقته 31.56 جنيه.

وحصد صندوق بنك القاهرة «الثابت» المركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.21 بسعر وثيقته 286.34 جنيه، ثم البنك العقارى المصرى العربى «المصري» بالمركز الثالث بـ%0.19، وبسعر 31.49 جنيه للوثيقة.

«البركة» يعتلى عرش «الإسلامية»

الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 20/11/2022 الى 27/11/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 27 نوفمبر سعر الوثيقة في 20 نوفمبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى بنك البركة مصر 100 128.57 124.14 3.569 1 نعيم مصر 100 152.44 147.61 3.272 2 “بنك الكويت الوطني “” الحياة “” 100 20.88895 20.35529 2.622 3 “بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل”” 100 170.16615 166.80224 2.017 4 “البنك الزراعي المصري “”الوفاق”” 10 19.06892 18.6938 2.007 5 بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان) 100 127.37 125.02 1.880 6 بنك مصر الرابع 100 99.93 98.38 1.576 7 البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) 100 95.88 94.42 1.546 8 “بنك الاستثمار العربي “”هلال”” 100 255.30398 252.01032 1.307 9 الصناديق النقديه الاسلامية “بنك البركة “”البركات”” “ 100 133.76 133.47 0.217 1 مصر للتأمين التكافلي 100 106.34737 106.11934 0.215 2 “البنك المصرف المتحد “”رخاء”” 100 298.15 297.52 0.212 3 أبوظبي الإسلامي النقدي 100 219.9823 219.5325 0.205 4 الصناديق الاسلامية المتوازنة “بنك البركة مصر “” المتوزان “” 100 103.24 101.03 2.187 1 صندوق بنك أبوظبي الوطني الأول (ازدهار) 100 157.5356 155.3501 1.407 2

وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية جماعيا -الأسبوع الماضي– بنسب تراوحت ما بين %1.3 إلى نحو %3.5، واقتنص صندوق بنك البركة مصر المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع 3.56% لتصل وثيقته الى 128.57 جنيه.

وحصد نعيم مصر المركز الثانى بـ%3.27 بسعر وثيقته 152.44 جنيه، ثم بنك الكويت الوطنى «الحياة» ثالثًا بـ %2.62 ليصل إلى 20.88 جنيه.

وحل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» -فى المركز الرابع- بـ%2.01 وبسعر 170.16 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، فى نهاية قائمة الخمسة الأوائل بـ %2 وبسعر 19.06 جنيه للوثيقة الواحدة.

وفى سياق موازٍ، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي– واقتنص صندوق بنك البركة «البركات» المركز الأول – بارتفاع %0.217 بقيمة 133.76 جنيه للوثيقة الواحدة.

وحل صندوق مصر للتأمين التكافلى «مصر تكافل» المركز الثانى بـ%0.215، بقيمة 106.34 جنيه للوثيقة، ثم بنك المصرف المتحد «رخاء» فى المركز الثالث بـ %0.212، مسجلا 298.15 جنيه للوثيقة الواحدة.

وصعدت وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة –الأسبوع الماضي– بواقع %2.18 لوثيقة صندوق بنك البركة مصر«المتوازن» لتصل الى 103.24 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك أبوظبى الوطنى الأول «ازدهار» بـ %1.4 لتصل إلى 157.53 جنيه.

مكاسب لـ«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول -الأسبوع الماضي– وسجلت وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى أعلى نسبة ارتفاع بـ%3.34 لتصل إلى 147.76 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ%3.29، وبسعر 200.59 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.21، ليصل سعر الوثيقة إلى 237.39 جنيه.

وصعدت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %0.6 لوثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» لتصل إلى 18.41 جنيه، ووثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، بواقع %0.42 لتصل إلى 572.8 جنيه.

كما استكملت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاع بـ %0.04 مسجلا 12.11 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ %0.003 لتصل إلى 11.03 يورو.

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 20/11/2022 الى 27/11/2022