«صناديق الاستثمار» تقطف ثمار ارتفاعات البورصة المصرية

واصلت وثائق صناديق الاستثمار تحقيق مكاسب مستمرة ومتواصلة للأسبوع السادس على التوالي، لتحصد ثمار صعود مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة الماضية.
وفى سياق موازٍ، استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، فى تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعى.
وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على صعود جماعي، إذ ارتفع الرئيسي EGX30،
بنحو %2.11 ليغلق على مستوى 12779 نقطة، كما صعد EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بـ%5.37 مسجلا 2516 نقطة، وEGX100 بـ %4.44 ليغلق 3637 نقطة.
وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة الأسبوع الماضى نحو 19.5 مليار جنيه، ليسجل 841.2 مليارًا مقارنة بـ821.7 مليار جنيه الأسبوع السابق له.
«الماسي» يتلألأ فى سماء «المتوازنة»
الصناديق المتوازنة من 20/11/2022 الى 27/11/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 27 نوفمبر
|سعر الوثيقة في 20 نوفمبر
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|“البنك الزراعي المصري “”الماسي””
|100
|316.48
|311.18
|1.70
|1
|البنك الأهلى الأول
|100
|50.69
|49.9
|1.58
|2
|“بنك الاستثمار العربي “”سندي””
|10
|15.09334
|14.86441
|1.54
|3
|“البنك التجاري الدولي “”تكامل””
|100
|240.5
|237.01
|1.47
|4
|“بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة””
|100
|281.99
|278.73
|1.17
|5
|بنك مصر الأول
|500
|217.01
|214.55
|1.15
|6
|“البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “”الاهلي حياة””
|100
|112.04
|110.84
|1.08
|7
|“مباشر كابيتال “”كاش مباشر””
|10
|14.72878
|14.70231
|0.18
|8
|“بنك الكويت الوطني “”الميزان””
|100
|380.90474
|380.73493
|0.04
|9
واستكملت وثائق الصناديق المتوازنة الصعود الأسبوع الماضي، وجاء صندوق البنك الزراعى المصري «الماسي» فى مقدمة الأعلى ارتفاعًا بـ %1.7 لتسجل وثيقته 316.48 جنيه.
وحل صندوق البنك الأهلى الأول فى المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع %1.58 وبلغ سعر وثيقته 50.69 جنيه، تلاه بنك الاستثمار العربي «سندي» فى المركز الثالث بـ%1.54 بسعر 15.09 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق البنك التجارى الدولي «تكامل» – لمركز الرابع بارتفاع %1.47، وبلغ سعر وثيقته 240.5 جنيه، ثم بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة»، فى نهاية قائمة الخمس الأكثر صعودا بارتفاع %1.17 بسعر 281.99 جنيه للوثيقة.
«تعمير» يقود «الأسهم»
صناديق الأسهم خلال الفترة من 20/11/2022 الى 27/11/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 27 نوفمبر
|سعر الوثيقة في 20 نوفمبر
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|“بنك التعمير والاسكان “”تعمير””
|100
|225.97
|218.74
|3.3053
|1
|المجموعة العربية المصرية للتأمين
|100
|361.94
|350.38
|3.2993
|2
|بنك بلوم مصر
|100
|162.68
|157.54
|3.2627
|3
|المصري الخليجي
|100
|303.8
|294.29
|3.2315
|4
|“العربي الافريقي الدولي “”شيلد””
|50
|214.58
|208.35
|2.9902
|5
|“قناة السويس “”الاجيال””
|10
|17.05445
|16.55979
|2.9871
|6
|كريدي أجريكول مصر الأول
|100
|461.76
|448.46
|2.9657
|7
|“البنك الأهلي المتحد “”الفا””
|10
|24.8066
|24.09667
|2.9462
|8
|MID BANK 1
|100
|656.42
|638.12
|2.8678
|9
|بنك الاسكندرية
|100
|418.77
|407.33
|2.8085
|10
|كريدي أجريكول الثاني
|100
|212.89
|207.28
|2.7065
|11
|مصر المستقبل
|10
|27.67
|26.99
|2.5195
|12
|“بنك تنمية الصادرات “”الخبير””
|33.33
|139.85
|136.63
|2.3567
|13
|بنك القاهرة الأول
|10
|132.2
|129.22
|2.3061
|14
|قناة السويس
|500
|588.81
|576.21
|2.1867
|15
|فاروس 1
|100
|117.31
|114.83
|2.1597
|16
|بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC
|100
|144.67
|141.63
|2.1464
|17
|“بايونيرز “”الرائد””
|100
|96.76
|94.86
|2.0030
|18
|“التجاري الدولي الثاني “”استثمار””
|100
|241.59
|237.13
|1.8808
|19
|بنك مصر الثاني
|66.67
|98.59
|96.87
|1.7756
|20
|“بنك الكويت الوطني “”نماء””
|10
|17.41644
|17.11495
|1.7616
|21
|البنك الأهلي الثاني
|100
|76.48
|75.19
|1.7157
|22
|بنك مصر الثالث
|100
|758.25
|745.51
|1.7089
|23
|البنك الاهلي الخامس
|10
|13
|12.79
|1.6419
|24
|البنك الأهلي الثالث
|100
|154.55
|152.21
|1.5373
|25
|البنك الأهلي الكويتي
|100
|125.03
|123.34
|1.3702
|26
وانعكس الصعود القوى لمؤشرات البورصة على أداء وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، ليستكمل رحلة صعودها للأسبوع السادس على التوالي.
وتربع بنك التعمير والإسكان «تعمير» على قمة صناديق الأسهم بنسبة ارتفاع %3.3 لتسجل وثيقته 225.97 جنيه، تلاه صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig» – فى المرتبة الثانية – بارتفاع %3.29 لتسجل وثيقته 361.94 جنيه.
وحصد صندوق بنك بلوم مصر المركز الثالث بـ %3.26 بسعر 162.68 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك المصرى الخليجى بالمركز الرابع بـ %3.23 بسعر 303.8 جنيه للوثيقة.
وحل خامسًا صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد» بـ %2.99 وبسعر وثيقته 214.58 جنيه.
«الأهلى الرابع» يقتنص صدارة « النقدية»
الصناديق النقدية خلال الفترة من 20/11/2022 الى 27/11/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 27 نوفمبر
|سعر الوثيقة في 20 نوفمبر
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|البنك الأهلي المصري الرابع
|100
|284.47288
|283.73636
|0.259578997912
|1
|“بنك قناة السويس “”السويس النقدي””
|10
|12.46162
|12.43007
|0.253819970442639
|2
|“العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة “”دايموند”” “
|100
|104.04241
|103.79657
|0.236847903548259
|3
|بنك مصر النقدي
|10
|58.21412
|58.07674
|0.236549090048788
|4
|“التجاري الدولي “”أصول””
|100
|549.51
|548.22
|0.235306993542732
|5
|“البنك العربي الافريقي “”جمان””
|100
|385.5369
|384.6379
|0.233726317661364
|6
|أروب للتأمين
|100
|233.99
|233.45
|0.231312914971095
|7
|بنك HSBC مصر
|100
|388.78045
|387.89042
|0.229453978265297
|8
|“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار””
|100
|483.947
|482.846
|0.228023013548833
|9
|كريدى أجريكول مصر الثالث
|1000
|1092.02
|1089.54
|0.227618995172276
|10
|بنك EGB ثراء
|10
|23.9861
|23.932
|0.226057161958891
|11
|بنك عودة النقدي
|100
|38.40714
|38.32081
|0.225282294398257
|12
|بنك الاسكندرية النقدي
|10
|50.4415
|50.3282
|0.225122297240901
|13
|“البنك الأهلي المتحد “”ثروة””
|100
|312.6717
|311.9749
|0.223351301659203
|14
|“البنك الزراعي المصري “”حصاد””
|10
|36.17042
|36.08982
|0.223331676356371
|15
|“وثاق للتأمين التكافلي “” وثاق””
|10
|11.13373
|11.10915
|0.22125905222272
|16
|بنك أبوظبي الوطني
|100
|270.1524
|269.56007
|0.219739518542195
|17
|“بنك الكويت الوطني “”اشراق””
|10
|35.98428
|35.90616
|0.217567124972424
|18
|“ان اي كابيتال “”سيولة”” “
|10
|11.85235
|11.82665
|0.217305830476075
|19
|بنك بلوم مصر النقدي
|100
|387.48
|386.65
|0.214664425190752
|20
|“بنك الإمارات الوطني “”مزيد””
|1000
|1504.97
|1501.75
|0.214416514066924
|21
|“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا””
|10
|38.93881
|38.85561
|0.214126094018336
|22
|بنك القاهرة النقدي الثاني
|10
|38.20078
|38.11928
|0.213802569198574
|23
|البنك الاهلي الكويتي النقدي
|10
|37.0154
|36.9383
|0.208726443826601
|24
|“البنك العربي النقدي “”يوماتي””
|10
|36.92433
|36.84757
|0.208317671965886
|25
|بنك SAIB النقدي
|10
|24.37544
|24.32514
|0.206781954800671
|26
|“بنك تنمية الصادرات “”يومي””
|100
|474.1362
|473.1745
|0.203244257668144
|27
|“بنك التعمير والاسكان “”موارد””
|10
|35.4084
|35.338
|0.19921897107929
|28
|MID BANK 2
|1000
|1039.8825
|1037.8515
|0.195692736388582
|29
|التجاري وفا بنك
|1000
|2000.6988
|1996.8455
|0.192969360924518
|30
|مصر للتأمين
|10
|23.84028
|23.79898
|0.173536849058236
|31
|صناديق الدخل الثابت
|“العربي الافريقي الدولي “”جذور””
|10
|31.56652
|31.49681
|0.221324000748014
|1
|“بنك القاهرة “”الثابت””
|100
|286.34
|285.73
|0.213488258145787
|2
|“البنك العقاري المصري العربي “”المصري””
|100
|278.65901
|278.11734
|0.194763116891601
|3
|“التجاري الدولي “”ثبات””
|100
|391.21
|390.45
|0.19464720194647
|4
|“البنك الأهلي الثامن “”الواعد””
|1000
|1972.762
|1969.922
|0.144168144728569
|5
واستكملت الصناديق النقدية التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
واقتنص صندوق البنك الأهلى الرابع – المركز الأول – بأعلى نسبة ارتفاع %0.25، وسجل سعر وثيقته 284.47 جنيه، تلاه بنك قناة السويس النقدى فى المركز الثاني، بارتفاع %0.25 بسعر 12.46 جنيه.
وحل صندوق العربى الأفريقى للاستثمارات القابضة «دايموند»ـ فى المركز الثالث بنسبة صعود %0.23 بقيمة 104.04 جنيه للوثيقة، ثم بنك مصر النقدي فى المركز الرابع بـ %0.23، وبسعر 58.21 جنيه للوثيقة.
وخامسًا صندوق البنك التجارى الدولي «أصول» بنسبة ارتفاع %0.23، بسعر 549.51 جنيه للوثيقة الواحدة.
«جذور» نجم «الدخل الثابت»
كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعي، وحقق البنك العربى الأفريقى «جذور» أعلى نسبة ارتفاع بـ%0.22 ليحتل المركز الأول بسعر وثيقته 31.56 جنيه.
وحصد صندوق بنك القاهرة «الثابت» المركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.21 بسعر وثيقته 286.34 جنيه، ثم البنك العقارى المصرى العربى «المصري» بالمركز الثالث بـ%0.19، وبسعر 31.49 جنيه للوثيقة.
«البركة» يعتلى عرش «الإسلامية»
الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 20/11/2022 الى 27/11/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 27 نوفمبر
|سعر الوثيقة في 20 نوفمبر
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|بنك البركة مصر
|100
|128.57
|124.14
|3.569
|1
|نعيم مصر
|100
|152.44
|147.61
|3.272
|2
|“بنك الكويت الوطني “” الحياة “”
|100
|20.88895
|20.35529
|2.622
|3
|“بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل””
|100
|170.16615
|166.80224
|2.017
|4
|“البنك الزراعي المصري “”الوفاق””
|10
|19.06892
|18.6938
|2.007
|5
|بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان)
|100
|127.37
|125.02
|1.880
|6
|بنك مصر الرابع
|100
|99.93
|98.38
|1.576
|7
|البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر)
|100
|95.88
|94.42
|1.546
|8
|“بنك الاستثمار العربي “”هلال””
|100
|255.30398
|252.01032
|1.307
|9
|الصناديق النقديه الاسلامية
|“بنك البركة “”البركات”” “
|100
|133.76
|133.47
|0.217
|1
|مصر للتأمين التكافلي
|100
|106.34737
|106.11934
|0.215
|2
|“البنك المصرف المتحد “”رخاء””
|100
|298.15
|297.52
|0.212
|3
|أبوظبي الإسلامي النقدي
|100
|219.9823
|219.5325
|0.205
|4
|الصناديق الاسلامية المتوازنة
|“بنك البركة مصر “” المتوزان “”
|100
|103.24
|101.03
|2.187
|1
|صندوق بنك أبوظبي الوطني الأول (ازدهار)
|100
|157.5356
|155.3501
|1.407
|2
وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية جماعيا -الأسبوع الماضي– بنسب تراوحت ما بين %1.3 إلى نحو %3.5، واقتنص صندوق بنك البركة مصر المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع 3.56% لتصل وثيقته الى 128.57 جنيه.
وحصد نعيم مصر المركز الثانى بـ%3.27 بسعر وثيقته 152.44 جنيه، ثم بنك الكويت الوطنى «الحياة» ثالثًا بـ %2.62 ليصل إلى 20.88 جنيه.
وحل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» -فى المركز الرابع- بـ%2.01 وبسعر 170.16 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، فى نهاية قائمة الخمسة الأوائل بـ %2 وبسعر 19.06 جنيه للوثيقة الواحدة.
وفى سياق موازٍ، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي– واقتنص صندوق بنك البركة «البركات» المركز الأول – بارتفاع %0.217 بقيمة 133.76 جنيه للوثيقة الواحدة.
وحل صندوق مصر للتأمين التكافلى «مصر تكافل» المركز الثانى بـ%0.215، بقيمة 106.34 جنيه للوثيقة، ثم بنك المصرف المتحد «رخاء» فى المركز الثالث بـ %0.212، مسجلا 298.15 جنيه للوثيقة الواحدة.
وصعدت وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة –الأسبوع الماضي– بواقع %2.18 لوثيقة صندوق بنك البركة مصر«المتوازن» لتصل الى 103.24 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك أبوظبى الوطنى الأول «ازدهار» بـ %1.4 لتصل إلى 157.53 جنيه.
مكاسب لـ«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»
وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول -الأسبوع الماضي– وسجلت وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى أعلى نسبة ارتفاع بـ%3.34 لتصل إلى 147.76 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ%3.29، وبسعر 200.59 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.21، ليصل سعر الوثيقة إلى 237.39 جنيه.
وصعدت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %0.6 لوثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» لتصل إلى 18.41 جنيه، ووثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، بواقع %0.42 لتصل إلى 572.8 جنيه.
كما استكملت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاع بـ %0.04 مسجلا 12.11 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ %0.003 لتصل إلى 11.03 يورو.
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 20/11/2022 الى 27/11/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 27 نوفمبر
|سعر الوثيقة في 20 نوفمبر
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|صناديق تحديد الاصول
|بنك الشركة المصرفية العربية 2
|200
|147.76198
|142.98002
|3.344
|1
|“بنك تنمية الصادرات “”كنوز””
|100
|200.5984
|194.2033
|3.293
|2
|الصناديق ذات الدخل المتنوع
|بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح )
|100
|237.39742
|236.90085
|0.21
|1
|صناديق ضمان وحماية رأس المال
|“صندوق العربي الافريقي “”جارد””
|10
|18.41918
|18.30849
|0.60
|1
|“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر””
|100
|572.81
|570.39
|0.42
|2
|الصناديق العملة الأجنبية
|“مصر النقدي “” الدولار “”
|10 دولار
|12.113410
|12.108440
|0.04
|1
|“مصر النقدي “” اليورو “”
|10 يورو
|11.039470
|11.039030
|0.00399
|2