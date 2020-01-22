صناديق الاستثمار تعوض خسائرها بارتفاعات شبه جماعية

نجحت وثائق صناديق الاستثمار فى تعويض بعض خسائرها المتتالية فى الأسابيع الماضية، عقب تسجيلها ارتفاعات شبه جماعية فى تعاملات الأسبوع الماضى، بدعم صعود مؤشرات البورصة المصرية.

فيما سجلت أسعار وثائق 5 صناديق انخفاضًا خلال ذلك الأسبوع، لتتخلف عن رحلة الصعود الجماعية، وهى صندوق البنك التجارى الدولى “تكامل” بفئة المتوازنة بنسبة %0.11، وصندوقان بفئة الأسهم وهما البنك الأهلى المصرى الخامس والبنك التجارى الدولى “استثمار” بنسبة %0.09 و%0.14 على التوالى، وصندوقان بفئة الإسلامية وهم “أمان” وفيصل الإسلامى بنسبة %0.3 و%0.5 على التوالى.

وقد سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين ونمو قطاعى الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات.

وارتفع مؤشر”EGX30” الرئيسى بنسبة %0.69 ليصل إلى 13824 نقطة، كما صعد مؤشر”EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة %2.56 إلى 535 نقطة، ومؤشر “EGX100” الأوسع نطاقا بنسبة %2 ليغلق عند 1390 نقطة.

وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة 5.7 مليار جنيه، ليغلق عند 701.7 مليار جنيه الأسبوع المذكور، مقابل 696 مليار جنيه استهل بها تعاملات الأسبوع، وذلك حسبما ذكر تقرير البورصة.

فيما سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 151.7 مليون جنيه، بنسبة استحواذ %25.6 بينما بلغت مبيعات العرب نحو 87.9 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

صدارة «المتوازنة» تحت سيطرة «ثقة كريدى أجريكول»

سجلت الصناديق المتوازنة ارتفاعا شبه جماعى خلال تعاملات الأسبوع الماضى، فيما حل صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع “الثقة” فى صدارة الترتيب بنسبة ارتفاع %0.77 بقيمة 235.76 جنيه، وحل ثانيًا صندوق بنك الاستثمار العربى “سندي” بنسبة %0.76 بقيمة 13.25 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث، صندوق بنك الكويت الوطنى “الميزان” بنسبة ارتفاع %0.66 بقيمة 320.55 جنيه للوثيقة، ورابعًا صندوق بنك مصر الأول بنسبة %0.32 بقيمة 203.87 جنيه للوثيقة، وخامسًا سجل صندوق البنك الزراعى المصرى “الماسي” حضوره بنسبة %0.24 بقيمة 254.76 جنيه.

«فاروس» يتألق فى «الأسهم»

شهدت تعاملات صناديق الاستثمار –فئة الأسهم- خلال الأسبوع الماضى، تألق صندوق “فاروس 1” الذى قدم أداء إيجابيًا محققًا نسبة صعود كبيرة مقارنة بأقرب منافسيه، وارتفع بنحو %2.62 بقيمة 92.42 جنيه للوثيقة، فيما حل خلفه صندوق بنك الكويت الوطنى “نماء” بنسبة %0.78 بقيمة 16.28 جنيه للوثيقة.

وثالثا صندوق البنك الأهلى الكويتى مرتفعًا بنسبة %0.76 بقيمة 125.66 جنيه، ورابعًا صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين بنسبة %0.62 بقيمة 305.27 جنيه، وخامسًا بنك التعمير والإسكان “تعمير” بنسبة %0.61 بقيمة 203.04 جنيه.

«بنك القاهرة» يتربع على عرش النقدية

نجحت الصناديق النقدية -التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت تعاملات الأسبوع اقتناص صندوق بنك القاهرة الثانى النقدى لصدارة الترتيب بنسبة ارتفاع %0.27 بقيمة 28.98 جنيه.

وفى المركز الثانى حل صندوق البنك العربى النقدى “يوماتي” بنسبة ارتفاع %0.249 بقيمة 28.1 جنيه للوثيقة، وثالثًا صندوق البنك التجارى الدولى “أصول” بنسبة ارتفاع %0.241 بقيمة 415.82 جنيه للوثيقة.

ورابعا صندوق التجارى وفا بنك بنسبة 0.237% بقيمة 1538.19 جنيه، وخامسًا صندوق بنك المؤسسة المصرفية “مزايا” بنسبة %0.236 بقيمة 29.69 جنيه للوثيقة.

وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد حصد صندوق بنك الإسكندرية الثالث صدارة الترتب بنسبة ارتفاع %0.31 بقيمة 27.670جنيه للوثيقة، فيما حل صندوق بنك القاهرة النقدى “الثابت” وصيفًا بنسبة ارتفاع 0.30% بقيمة 226.08جنيه للوثيقة، وثالثًا صندوق البنك التجارى الدولى “ثبات” بنسبة %0.24 بقيمة 283.94 جنيه، ورابعًا صندوق البنك الأهلى الثامن بنسبة ارتفاع %0.23 بقيمة 1758.14 جنيه، وخامسًا صندوق البنك العربى الأفريقى الدولى “جذور” بنسبة %0.21 بقيمة 23.19 جنيه.

«نعيم مصر» يحلق فى سماء «الإسلامية»

نجح صندوق نعيم مصر فى اقتناص صدارة ترتيب الصناديق الإسلامية خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بعدما ارتفعت قيمة وثيقته بنسبة %1.9 لتسجل 173.41 جنيه، فيما حل ثانيًا صندوق بنك الكويت الوطنى “الحياة” بنسبة %0.77 بقيمة 18.17 جنيه.

وثالثا صندوق بنك مصر الرابع بنسبة %0.68 بقيمة 102.11 جنيه، ورابعًا صندوق البنك الزراعى المصرى “الوفاق” بنسبة %0.47 بقيمة 14.9 جنيه، وخامسًا صندوق بنك البركة مصر حضوره بنسبة ارتفاع %0.41 بقيمة 103.22 جنيه للوثيقة.

كما ارتفعت الصناديق الإسلامية المتوازنة، إذ صعد صندوق بنك عوده “ازدهار” بنسبة %1.48 بسعر 177.88 جنيه للوثيقة، وهبطت وثيقة صندوق بنك البركة مصر “المتوازن” بنسبة %0.99 لتصل إلى 92.29 جنيه للوثيقة.

قفزة فى «تحديد الأصول»

ارتفعت أسعار وثائق صناديق تحديد الأصول بشكل جماعى خلال تعاملات الأسبوع الماضى، إذ تصدر صندوق مصر الخير الترتيب بنسبة %1.33 بقيمة 17.47 جنيه للوثيقة، وخلفه وصيفًا صندوق الأسهم المتداولة بنسبة %0.94 بقيمة 5.37 جنيه للوثيقة، وخلفه صندوق بنك تنمية الصادرات “كنوز” بنسبة %0.61 بقيمة 167.35 جنيه، وأخيرًا صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الثانى بنسبة %0.61 بقيمة 128.47جنيه للوثيقة.

وارتفعت أسعار وثائق صندوق مصر النقدى “الدولار” بنسبة %0.03 لتصل إلى 11.860 دولار للوثيقة، فيما استقرت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو عند 10.9845 يورو دون أى تغيير يُذكر.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.