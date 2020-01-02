صناديق الاستثمار تعاود الخسائر عقب أسبوع من المكاسب

فشلت وثائق صناديق الاستثمار فى الحفاظ على مكاسب الأسبوع قبل الماضى لتعاود رحلة الهبوط مجددًا عقب انخفاض أسعار الوثائق بمختلف الفئات- عدا النقدية والدخل الثابت- وذلك خلال تعاملات الفترة من 22 إلى 29 ديسمبر الماضى.
وحافظت الصناديق النقدية والدخل الثابت على رحلة الصعود المتتالى، فيما نجا صندوقان من فئة الأسهم من رحلة التراجعات، وهما مصر إيران الذى ارتفع بنسبة %0.02 فيما نجح “مصر المستقبل” فى الثبات على مستوى الأسبوع قبل الماضى دون تغيير.
وأغلقت البورصة تعاملات الأسبوع الماضى بتراجعات هامشية للمؤشرات، وأنهى «EGX30» منخفضًا %0.35 إلى 13885 نقطة، و«EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة %0.02 إلى 529.6 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقا %0.08 إلى 1392 نقطة.
وخسر رأس المال 1.3 مليار جنيه لتتراجع إلى 700.5 مليار، مقارنة مع 701.8 مليار الأسبوع قبل السابق، كما انخفضت قيم التداولات إلى 6 مليارات مقابل 7.9 مليار.
وخلال الأسبوع الماضى، اتجه المستثمرون الأجانب للشراء بصافى 201.9 مليون جنيه، بنسبة %20.4 من التعاملات، بينما كان اتجاه العرب بيعيًا بصافى 10.5 مليون جنيه، بنسبة %9 من التعاملات، فيما كان نصيب المستثمرين المصريين من التعاملات %70.6. ويجب التنويه بأن الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار “EIMA “ لم تقم حتى كتابة هذه السطور بنشر ترتيب الصناديق الأسبوعى على موقعها الإلكترونى منذ بداية عام 2019 وحتى نهايتها.
«سندى» يهرب من تراجعات «المتوازنة»
نجا صندوق بنك الاستثمار العربى “سندي” من خندق التراجع الذى ضرب الصناديق المتوازنة خلال الأسبوع الماضى، بشكل جماعى، ونجحت وثيقة الصندوق فى الثبات على المستوى السعرى لها دون تغيير عند 13.31 جنيه.
وفى قائمة الهابطين، حل صندوق بنك الكويت الوطنى “الميزان” كأقل المتراجعين، بنسبة %0.07 بقيمة 320.9 جنيه للوثيقة، وخلفه صندوق البنك الزراعى المصرى “الماسي” بنسبة هبوط قدرها %0.07 بقيمة 255.63 جنيه.
وفى المركز الرابع صندوق البنك الأهلى المصرى الأول عقب تكبده خسائر بنسبة %0.08 فى سعر وثيقته البالغ 39.23 جنيه، وخامسًا صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع “الثقة” متراجعًا بنسبة %0.17 بقيمة 237.06 جنيه.
الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 22/12/2019 الى 29/12/2019
|الصندوق
|تاريخ تأسيس الصندوق
|شركة الادارة
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 29 ديسمبر
|سعر الوثيقة في 22 ديسمبر
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|بنك الاستثمار العربي “سندي”
|01 December 2011
|اتش سي لإدارة الأصول
|10
|13.31
|13.31
|0.00
|1
|بنك الكويت الوطني “الميزان”
|01 August 2006
|شركة NBK كابيتال لادارة الأصول
|100
|320.9
|321.11
|-0.07
|2
|البنك الزراعي المصري “الماسي”
|01 April 2008
|هيرمس لادارة الاصول
|100
|255.63
|255.82
|-0.07
|3
|البنك الأهلى الأول
|01 September 1994
|شركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار
|100
|39.23
|39.26
|-0.08
|4
|بنك كريدي أجريكول الرابع “الثقة”
|01 August 2011
|اتش سي لإدارة الأصول
|100
|237.06
|237.46
|-0.17
|5
|بنك مصر الأول
|01 February 1995
|شركة مصر المالية للاستثمارات
|500
|205.53
|205.89
|-0.17
|6
|البنك التجاري الدولي “تكامل”
|01 February 2014
|سي اي كابيتال لإدارة الأصول
|100
|182.44
|183.58
|-0.62
|7
«مصر إيران» يغرد وحيدًا فى «الأسهم»
صناديق الأسهم خلال الفترة من 22/12/2019 الى 29/12/2019
|الصندوق
|تاريخ تأسيس الصندوق
|شركة الادارة
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 29 ديسمبر
|سعر الوثيقة في 22 ديسمبر
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|مصر ايران
|01 July 1998
|اتش سي لادارة الاصول
|100
|563.4
|563.25
|0.027
|1
|مصر المستقبل
|01 July 2011
|اتش سي لادارة الاصول
|10
|23.01
|23.01
|0.000
|2
|البنك الأهلي المتحد “الفا”
|01 February 2013
|هيرمس لادارة الاصول
|10
|21.187
|21.19
|-0.014
|3
|بنك القاهرة
|01 November 1995
|هيرمس لادارة الاصول
|10
|119.85
|119.87
|-0.017
|4
|العربي الافريقي الدولي “شيلد”
|01 February 1998
|العربي الافريقي لادارة الاستثمارات
|50
|199.31
|199.35
|-0.020
|5
|البنك الأهلي الثالث
|01 August 2005
|اتش سي لادارة الاصول
|100
|129.69
|129.75
|-0.046
|6
|البنك المصري لتنمية الصادرات “الخبير”
|01 October 1996
|اتش سي لادارة الاصول
|33.33
|128.84
|128.9
|-0.047
|7
|بنك الاسكندرية
|01 December 1994
|هيرمس لادارة الاصول
|100
|364.19
|364.43
|-0.066
|8
|كريدي أجريكول مصر الأول
|01 October 1994
|هيرمس لادارة الاصول
|100
|406.11
|406.38
|-0.066
|9
|كريدي أجريكول الثاني
|01 April 1997
|هيرمس لادارة الاصول
|100
|185
|185.13
|-0.070
|10
|المصري الخليجي
|01 May 1997
|هيرمس لادارة الاصول
|100
|266.17
|266.43
|-0.098
|11
|قناة السويس
|01 December 1996
|اتش سي لادارة الاصول
|500
|495.81
|496.35
|-0.109
|12
|البنك الأهلي الثاني
|01 October 1995
|الاهلي لادارة الاصول
|100
|62.88
|62.95
|-0.111
|13
|بنك بلوم مصر
|01 July 2009
|بلوم مصر للاستثمارات المالية
|100
|172.21
|172.41
|-0.116
|14
|البنك الاهلي الخامس
|01 May 2007
|الأهلي لادارة الاصول
|10
|10.88
|10.9
|-0.183
|15
|صندوق بنك SAIB الأول
|01 March 1996
|برايم لادارة الأصول
|100
|194.94
|195.4
|-0.235
|16
|المجموعة العربية المصرية للتأمين
|01 August 1995
|بريم للاستثمارات
|100
|312.76
|313.51
|-0.239
|17
|بنك التعمير والاسكان “تعمير”
|01 June 2008
|بريم للاستثمارات
|100
|208.13
|208.67
|-0.259
|18
|بنك الكويت الوطني “نماء”
|01 October 2011
|ان بي كيه كابيتال لادارة الأصول
|10
|16.451
|16.5
|-0.297
|19
|بنك مصر الثاني
|01 September 1995
|مصر كابيتال للاستثمارات
|66.67
|102.7
|103.04
|-0.330
|20
|قناة السويس “الاجيال”
|01 October 2008
|بلتون لادارة الاصول
|10
|14.81
|14.86
|-0.336
|21
|بنك مصر الثالث
|01 December 1997
|مصر كابيتال للاستثمارات
|100
|784.03
|786.74
|-0.344
|22
|فاروس 1
|01 July 2009
|فاروس لادارة الأصول
|100
|92.91
|93.33
|-0.450
|23
|بايونيرز “الرائد”
|01 June 2010
|أموال للاستثمارات المالية
|100
|98.72
|99.26
|-0.544
|24
|بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC
|01 August 2008
|رسملة مصر
|100
|225.18
|227.01
|-0.806
|25
|البنك الأهلي الكويتي
|01 April 2008
|سيجما لادارة الأصول
|100
|128.22
|129.32
|-0.851
|26
|التجاري الدولي الثاني “استثمار”
|01 April 2006
|سي اي كابيتال لادارة الاصول
|100
|188.43
|190.36
|-1.014
|27
شهدت تعاملات صناديق الاستثمار- فئة الأسهم- خلال الأسبوع الماضى، تراجعات شبه جماعية، عدا صندوق مصر إيران الذى سجل ارتفاعًا فى قيمة وثيقته بنسبة %0.266 لتسجل 563.4 جنيه، بجانب صندوق مصر المستقبل الذى سجل ثباتًا على سعر وثيقته دون تغيير مقارنة بالأسبوع قبل الماضى.
وجاء صندوق البنك الأهلى المتحد كأقل الهابطين، عقب فقدان وثيقته نحو %0.014 من قيمتها فى تعاملات الأسبوع الماضى، بقيمة 23.01 جنيه، وحل خلفه صندوق بنك القاهرة بنسبة %0.016 بقيمة 119.85 جنيه للوثيقة، وخامسًا صندوق البنك العربى الأفريقى الدولى “شيلد” بنسبة تراجع %0.02 بقيمة 199.31 جنيه للوثيقة.
«HSBC» يخطف صدارة «النقدية»
الصناديق النقدية خلال الفترة من 22/12/2019 الى 29/12/2019
|الصندوق
|تاريخ تأسيس الصندوق
|شركة الادارة
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 29 ديسمبر
|سعر الوثيقة في 22 ديسمبر
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|بنك HSBC مصر
|01 April 2009
|هيرمس لادارة الاصول
|100
|294.84
|293.93
|0.310
|1
|البنك الزراعي المصري “حصاد”
|01 April 2010
|اتش سي لادارة الاصول
|10
|27.17
|27.1
|0.258
|2
|التجاري الدولي “أصول”
|01 April 2005
|سي اي كابيتال لادارة الاصول
|100
|412.96
|411.91
|0.255
|3
|بنك القاهرة النقدي الثاني
|01 August 2009
|بلتون لادارة الاصول
|10
|28.76
|28.69
|0.244
|4
|البنك العربي النقدي “يوماتي”
|01 January 2010
|بلتون لادارة الاصول
|10
|27.907
|27.84
|0.241
|5
|البنك الأهلي المتحد “ثروة”
|01 March 2012
|هيرمس لادارة الاصول
|100
|235.04
|234.49
|0.235
|6
|بنك تنمية الصادرات “يومي”
|01 November 2007
|رسملة مصر
|100
|357.46
|356.63
|0.233
|7
|كريدى أجريكول مصر الثالث
|01 June 1999
|هيرمس لادارة الاصول
|1000
|1140.74
|1138.11
|0.231
|8
|بنك قطر الأهلي الوطني “ثمار”
|01 October 2006
|هيرمس لادارة الاصول
|100
|364.052
|363.22
|0.229
|9
|بنك عودة النقدي
|01 May 2009
|هيرمس لادارة الاصول
|10
|29.095
|29.03
|0.225
|10
|البنك العربي الافريقي “جمان”
|01 April 2009
|العربي الافريقي لادارة الاستثمارات
|100
|289.84
|289.19
|0.225
|11
|بنك التعمير والاسكان “موارد”
|01 February 2010
|برايم للاستثمارات
|10
|26.84
|26.78
|0.224
|12
|مصر ايران الثاني
|01 September 1995
|اتش سي لادارة الاصول
|1000
|1063.748
|1061.37
|0.224
|13
|بنك بلوم مصر النقدي
|01 September 2009
|بلوم مصر للاستثمارات المالية
|100
|292.81
|292.16
|0.222
|14
|بنك الكويت الوطني “اشراق”
|01 January 2010
|ان بي كيه كابيتال لادارة الأصول
|10
|27.15
|27.09
|0.221
|15
|مصر للتأمين
|01 August 2014
|مصر بلتون لادارة الاصول
|10
|18.23
|18.19
|0.220
|16
|بنك أبوظبي الوطني
|01 May 2013
|اتش سي لادارة الاصول
|100
|205.2
|204.75
|0.220
|17
|التجاري وفا بنك
|01 October 2016
|بلتون لادارة الاصول
|1000
|1531.460
|1528.11
|0.219
|18
|بنك SAIB النقدي
|01 June 2014
|بلتون لادارة الاصول
|10
|18.35
|18.31
|0.218
|19
|بنك الإمارات الوطني “مزيد”
|01 December 2018
|هيرمس لادارة الاصول
|1000
|1149.95
|1147.45
|0.218
|20
|البنك الأهلي المصري الرابع
|01 May 2006
|الأهلي لادارة الاصول
|100
|280.97
|280.36
|0.218
|21
|أروب للتأمين
|01 September 2014
|بلوم مصر للاستثمارات المالية
|100
|176.89
|176.51
|0.215
|22
|البنك الاهلي الكويتي النقدي
|01 May 2009
|سيجما لادارة الأصول
|10
|28.08
|28.02
|0.214
|23
|بنك الاسكندرية النقدي
|01 May 2006
|هيرمس لادارة الاصول
|10
|37.95
|37.87
|0.211
|24
|بنك EGB ثراء
|01 July 2010
|برايم للاستثمارات
|10
|19.19
|19.15
|0.209
|25
|بنك مصر النقدي
|01 September 2004
|بلتون لادارة الاصول
|10
|43.9
|43.81
|0.205
|26
|بنك المؤسسة المصرفية “مزايا”
|01 February 2009
|بلتون لادارة الاصول
|10
|29.47
|29.41
|0.204
|27
|بنك الاستثمار العربي
|01 June 2010
|هيرمس لادارة الاصول
|10
|11.38
|11.36
|0.176
|28
|صناديق الدخل الثابت
|البنك الأهلي الثامن
|01 October 2011
|الأهلي لادارة الاصول
|1000
|1768.3
|1749.02
|1.102
|1
|بنك القاهرة “الثابت”
|01 January 2013
|سي اي كابيتال لادارة الاصول
|100
|224.35
|223.3
|0.470
|2
|بنك الاسكندرية الثالث
|01 October 2011
|الأهلي لادارة الاصول
|100
|27.44
|27.32
|0.439
|3
|التجاري الدولي “ثبات”
|01 September 2011
|سي اي كابيتال لادارة الاصول
|100
|281.91
|280.86
|0.374
|4
|البنك العقاري المصري العربي “المصري”
|01 March 2013
|الفا كابيتال لادارة الاصول
|100
|210.619
|210.05
|0.271
|5
|العربي الافريقي الدولي “جذور”
|01 March 2012
|العربي الافريقي لادارة الاستثمارات
|10
|23.03
|22.98
|0.218
|6
نجحت فئة الصناديق النقدية -التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت تعاملات الأسبوع اقتناص صندوق بنك “HSBC مصر” لصدارة الترتيب بنسبة ارتفاع %0.30 بقيمة 294.84 جنيه.
وفى المركز الثانى، حل صندوق البنك الزراعى المصرى “حصاد” بنسبة %0.258 بقيمة 27.17 جنيه للوثيقة، وثالثًا صندوق البنك التجارى الدولى “أصول” بنسبة ارتفاع %0.254 بقيمة 412.96 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الرابع، جاء صندوق بنك القاهرة النقدى بنسبة %0.243 بقيمة 28.69 جنيه، وخامسًا صندوق البنك العربى النقدى “يوماتي” بنسبة 0.241 % بقيمة 27.907 جنيه للوثيقة.
وعلى مستوى الدخل الثابت، حصد صندوق البنك الأهلى الثامن صدارة الترتيب بنسبة %1.10 بقيمة 1768.3 جنيه، وحل خلفه صندوق بنك القاهرة “الثابت” بنسبة %0.47 بقيمة 224.35 جنيه، وثالثًا صندوق بنك الإسكندرية الثالث بنسبة ارتفاع %0.43 بقيمة 27.44 جنيه للوثيقة، ورابعًا صندوق البنك التجارى الدولى “ثبات” بارتفاع قدره %0.37 بقيمة 281.91 جنيه للوثيقة، وخامسًا صندوق البنك العقارى المصرى العربى “المصري” بنسبة %0.27 بقيمة 210.61 جنيه للوثيقة.
«الإسلامية» تآفل مجددًا
الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 22/12/2019 الى 29/12/2019
|الصندوق
|تاريخ تأسيس الصندوق
|شركة الادارة
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 29 ديسمبر
|سعر الوثيقة في 22 ديسمبر
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|االبنك الزراعي المصري “الوفاق”
|01 January 2012
|اتش سي لادارة الاصول
|10
|14.96
|14.99
|-0.200
|1
|نعيم مصر
|01 December 2011
|نعيم للاستثمارات المالية
|100
|174.15
|174.56
|-0.235
|2
|البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر)
|01 February 2008
|الأهلي لادارة الاصول
|100
|70.57
|70.92
|-0.494
|3
|بنك البركة مصر
|01 May 2006
|هيرمس لادار الاصول
|100
|104.44
|105
|-0.533
|4
|فيصل الاسلامي
|01 December 2004
|هيرمس لادارة الاصول
|100
|115.7
|116.35
|-0.559
|5
|بنك الكويت الوطني “ الحياة “
|01 November 2010
|ان بي كيه كابيتال لادارة الاصول
|100
|18.36
|18.5
|-0.757
|6
|بنك مصر الرابع
|28 October 2006
|اتش سي لادارة الاصول
|100
|103.46
|104.46
|-0.957
|7
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سنابل”
|01 February 2007
|اتش سي لادارة الاصول
|100
|129.51
|130.79
|-0.979
|8
|بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان)
|01 October 2006
|شركة التجارى الدولى لإدارة الاصول
|100
|99.08
|100.14
|-1.059
|9
|بنك الاستثمار العربي “هلال”
|01 May 2011
|سي اي كابيتال لادارة الاصول
|100
|186.92
|189.17
|-1.189
|10
|الصناديق النقديه الاسلاميه
|البنك المصرف المتحد “رخاء”
|01 May 2012
|سي اي كابيتال لادارة الاصول
|100
|226.82
|226.3
|0.230
|1
|أبوظبي الإسلامي النقدي
|Nov,2014
|شركة بلتون لإدارة الأصول
|100
|174.42
|174.08
|0.195
|2
|الصناديق الاسلامية المتوازنة
|بنك البركة مصر “ المتوزان “
|01 August 2010
|شركة التوفيق المالية
|100
|91.91
|91.96
|-0.054
|1
|صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار)
|02 February 2014
|أكيومن لإدارة الأوراق المالية و الاستثمار
|100
|179.13
|179.3
|-0.095
|2
فقدت أسعار وثائق الصناديق الإسلامية ارتفاعها الجماعى فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى، عقب إنهاء تعاملات الأسبوع الماضى على تراجع جماعى، كان أقلهما صندوق البنك الزراعى المصرى “الوفاق” بنسبة %0.20 بقيمة 14.96 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الثانى، جاء صندوق نعيم مصر بنسبة تراجع %0.23 بسعر 174.15 جنيه للوثيقة، وثالثًا صندوق البنك الأهلى المصرى وبنك البركة “بشائر” بنسبة %0.49 بقيمة 70.57 جنيه، ورابعًا صندوق بنك البركة مصر بتراجع قدره %0.53 بقيمة 104.44 جنيه، وخامسًا بنك فيصل الإسلامى متراجعًا بـ %0.55 بقيمة 115.7 جنيه للوثيقة.
كما هبطت الصناديق الإسلامية المتوازنة، إذ تراجع صندوق بنك عوده “ازدهار” بنسبة %0.09 بسعر 179.13 جنيه للوثيقة، وهبطت وثيقة صندوق بنك البركة مصر “المتوازن” بنسبة %0.05 لتصل إلى 91.91 جنيه للوثيقة.
«تحديد الأصول» تتباين و«الأجنبية» ترتفع نسبياً
تباين أداء صناديق تحديد الأصول خلال تعاملات الأسبوع الماضى، إذ ارتفع صندوق مصر الخير منفردًا %0.056 بقيمة 17.94 جنيه للوثيقة، فيما هبط صندوقى “SAIB 2” و كنوز بنسبة %0.23 لكل منهما.
وارتفعت أسعار وثائق صندوق مصر النقدى “الدولار” بنسبة %0.04 لتصل إلى 11.849 دولار للوثيقة كما استقرت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو عند 10.9845 يورو.
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 22/12/2019 الى 29/12/2019
|الصندوق
|تاريخ تأسيس الصندوق
|شركة الادارة
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 29 ديسمبر
|سعر الوثيقة في 22 ديسمبر
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|الصناديق ذات الدخل المتنوع
|بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح )
|22 February 1999
|هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار
|100
|186.56
|186.19
|0.20
|1
|صناديق ضمان وحماية رأس المال
|صندوق بالعربي الافريقي “جارد”
|02 February 2014
|العربي الافريقي لادارة الاستثمارات
|10
|14.01
|13.97
|0.29
|1
|بنك مصر التراكمى “صندوق العمر”
|01 October 2003
|شركة القاهرة لإدارة صناديق الاستثمار
|100
|492.17
|492.01
|0.03
|2
|صناديق تحديد الاصول
|مصر الخير
|06 March 2010
|أكيومن لإدارة الأوراق المالية و الاستثمار
|10
|17.94
|17.93
|0.056
|1
|بنك الشركة المصرفية العربية 2
|01 October 1997
|شركة برايم لإدارة صناديق الاستثمار
|200
|131.74
|132.05
|-0.235
|2
|بنك تنمية الصادرات “كنوز”
|01 April 2012
|شركة برايم لإدارة صناديق الاستثمار
|100
|171.47
|171.88
|-0.239
|3
|صندوق الأسهم المتداولة
|01 September 2010
|سيجما لادارة الأصول
|10
|0
|5.55
|الصناديق العملة الأجنبية
|مصر النقدي “ الدولار “
|01 April 2007
|بلتون لإدارة صناديق الإستثمار
|10 دولار
|11.850
|11.845
|0.04
|1
|مصر النقدي “ اليورو “
|02 April 2007
|بلتون لإدارة صناديق الإستثمار
|10 يورو
|10.985
|10.985
|0.000
|2