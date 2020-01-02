صناديق الاستثمار تعاود الخسائر عقب أسبوع من المكاسب

فشلت وثائق صناديق الاستثمار فى الحفاظ على مكاسب الأسبوع قبل الماضى لتعاود رحلة الهبوط مجددًا عقب انخفاض أسعار الوثائق بمختلف الفئات- عدا النقدية والدخل الثابت- وذلك خلال تعاملات الفترة من 22 إلى 29 ديسمبر الماضى.

وحافظت الصناديق النقدية والدخل الثابت على رحلة الصعود المتتالى، فيما نجا صندوقان من فئة الأسهم من رحلة التراجعات، وهما مصر إيران الذى ارتفع بنسبة %0.02 فيما نجح “مصر المستقبل” فى الثبات على مستوى الأسبوع قبل الماضى دون تغيير.

وأغلقت البورصة تعاملات الأسبوع الماضى بتراجعات هامشية للمؤشرات، وأنهى «EGX30» منخفضًا %0.35 إلى 13885 نقطة، و«EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة %0.02 إلى 529.6 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقا %0.08 إلى 1392 نقطة.

وخسر رأس المال 1.3 مليار جنيه لتتراجع إلى 700.5 مليار، مقارنة مع 701.8 مليار الأسبوع قبل السابق، كما انخفضت قيم التداولات إلى 6 مليارات مقابل 7.9 مليار.

وخلال الأسبوع الماضى، اتجه المستثمرون الأجانب للشراء بصافى 201.9 مليون جنيه، بنسبة %20.4 من التعاملات، بينما كان اتجاه العرب بيعيًا بصافى 10.5 مليون جنيه، بنسبة %9 من التعاملات، فيما كان نصيب المستثمرين المصريين من التعاملات %70.6. ويجب التنويه بأن الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار “EIMA “ لم تقم حتى كتابة هذه السطور بنشر ترتيب الصناديق الأسبوعى على موقعها الإلكترونى منذ بداية عام 2019 وحتى نهايتها.

«سندى» يهرب من تراجعات «المتوازنة»

نجا صندوق بنك الاستثمار العربى “سندي” من خندق التراجع الذى ضرب الصناديق المتوازنة خلال الأسبوع الماضى، بشكل جماعى، ونجحت وثيقة الصندوق فى الثبات على المستوى السعرى لها دون تغيير عند 13.31 جنيه.

وفى قائمة الهابطين، حل صندوق بنك الكويت الوطنى “الميزان” كأقل المتراجعين، بنسبة %0.07 بقيمة 320.9 جنيه للوثيقة، وخلفه صندوق البنك الزراعى المصرى “الماسي” بنسبة هبوط قدرها %0.07 بقيمة 255.63 جنيه.

وفى المركز الرابع صندوق البنك الأهلى المصرى الأول عقب تكبده خسائر بنسبة %0.08 فى سعر وثيقته البالغ 39.23 جنيه، وخامسًا صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع “الثقة” متراجعًا بنسبة %0.17 بقيمة 237.06 جنيه.

الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 22/12/2019 الى 29/12/2019

الصندوق تاريخ تأسيس الصندوق شركة الادارة القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 29 ديسمبر سعر الوثيقة في 22 ديسمبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى بنك الاستثمار العربي “سندي” 01 December 2011 اتش سي لإدارة الأصول 10 13.31 13.31 0.00 1 بنك الكويت الوطني “الميزان” 01 August 2006 شركة NBK كابيتال لادارة الأصول 100 320.9 321.11 -0.07 2 البنك الزراعي المصري “الماسي” 01 April 2008 هيرمس لادارة الاصول 100 255.63 255.82 -0.07 3 البنك الأهلى الأول 01 September 1994 شركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار 100 39.23 39.26 -0.08 4 بنك كريدي أجريكول الرابع “الثقة” 01 August 2011 اتش سي لإدارة الأصول 100 237.06 237.46 -0.17 5 بنك مصر الأول 01 February 1995 شركة مصر المالية للاستثمارات 500 205.53 205.89 -0.17 6 البنك التجاري الدولي “تكامل” 01 February 2014 سي اي كابيتال لإدارة الأصول 100 182.44 183.58 -0.62 7

«مصر إيران» يغرد وحيدًا فى «الأسهم»

صناديق الأسهم خلال الفترة من 22/12/2019 الى 29/12/2019

الصندوق تاريخ تأسيس الصندوق شركة الادارة القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 29 ديسمبر سعر الوثيقة في 22 ديسمبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى مصر ايران 01 July 1998 اتش سي لادارة الاصول 100 563.4 563.25 0.027 1 مصر المستقبل 01 July 2011 اتش سي لادارة الاصول 10 23.01 23.01 0.000 2 البنك الأهلي المتحد “الفا” 01 February 2013 هيرمس لادارة الاصول 10 21.187 21.19 -0.014 3 بنك القاهرة 01 November 1995 هيرمس لادارة الاصول 10 119.85 119.87 -0.017 4 العربي الافريقي الدولي “شيلد” 01 February 1998 العربي الافريقي لادارة الاستثمارات 50 199.31 199.35 -0.020 5 البنك الأهلي الثالث 01 August 2005 اتش سي لادارة الاصول 100 129.69 129.75 -0.046 6 البنك المصري لتنمية الصادرات “الخبير” 01 October 1996 اتش سي لادارة الاصول 33.33 128.84 128.9 -0.047 7 بنك الاسكندرية 01 December 1994 هيرمس لادارة الاصول 100 364.19 364.43 -0.066 8 كريدي أجريكول مصر الأول 01 October 1994 هيرمس لادارة الاصول 100 406.11 406.38 -0.066 9 كريدي أجريكول الثاني 01 April 1997 هيرمس لادارة الاصول 100 185 185.13 -0.070 10 المصري الخليجي 01 May 1997 هيرمس لادارة الاصول 100 266.17 266.43 -0.098 11 قناة السويس 01 December 1996 اتش سي لادارة الاصول 500 495.81 496.35 -0.109 12 البنك الأهلي الثاني 01 October 1995 الاهلي لادارة الاصول 100 62.88 62.95 -0.111 13 بنك بلوم مصر 01 July 2009 بلوم مصر للاستثمارات المالية 100 172.21 172.41 -0.116 14 البنك الاهلي الخامس 01 May 2007 الأهلي لادارة الاصول 10 10.88 10.9 -0.183 15 صندوق بنك SAIB الأول 01 March 1996 برايم لادارة الأصول 100 194.94 195.4 -0.235 16 المجموعة العربية المصرية للتأمين 01 August 1995 بريم للاستثمارات 100 312.76 313.51 -0.239 17 بنك التعمير والاسكان “تعمير” 01 June 2008 بريم للاستثمارات 100 208.13 208.67 -0.259 18 بنك الكويت الوطني “نماء” 01 October 2011 ان بي كيه كابيتال لادارة الأصول 10 16.451 16.5 -0.297 19 بنك مصر الثاني 01 September 1995 مصر كابيتال للاستثمارات 66.67 102.7 103.04 -0.330 20 قناة السويس “الاجيال” 01 October 2008 بلتون لادارة الاصول 10 14.81 14.86 -0.336 21 بنك مصر الثالث 01 December 1997 مصر كابيتال للاستثمارات 100 784.03 786.74 -0.344 22 فاروس 1 01 July 2009 فاروس لادارة الأصول 100 92.91 93.33 -0.450 23 بايونيرز “الرائد” 01 June 2010 أموال للاستثمارات المالية 100 98.72 99.26 -0.544 24 بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC 01 August 2008 رسملة مصر 100 225.18 227.01 -0.806 25 البنك الأهلي الكويتي 01 April 2008 سيجما لادارة الأصول 100 128.22 129.32 -0.851 26 التجاري الدولي الثاني “استثمار” 01 April 2006 سي اي كابيتال لادارة الاصول 100 188.43 190.36 -1.014 27

شهدت تعاملات صناديق الاستثمار- فئة الأسهم- خلال الأسبوع الماضى، تراجعات شبه جماعية، عدا صندوق مصر إيران الذى سجل ارتفاعًا فى قيمة وثيقته بنسبة %0.266 لتسجل 563.4 جنيه، بجانب صندوق مصر المستقبل الذى سجل ثباتًا على سعر وثيقته دون تغيير مقارنة بالأسبوع قبل الماضى.

وجاء صندوق البنك الأهلى المتحد كأقل الهابطين، عقب فقدان وثيقته نحو %0.014 من قيمتها فى تعاملات الأسبوع الماضى، بقيمة 23.01 جنيه، وحل خلفه صندوق بنك القاهرة بنسبة %0.016 بقيمة 119.85 جنيه للوثيقة، وخامسًا صندوق البنك العربى الأفريقى الدولى “شيلد” بنسبة تراجع %0.02 بقيمة 199.31 جنيه للوثيقة.

‏«HSBC» يخطف صدارة «النقدية»

الصناديق النقدية خلال الفترة من 22/12/2019 الى 29/12/2019

الصندوق تاريخ تأسيس الصندوق شركة الادارة القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 29 ديسمبر سعر الوثيقة في 22 ديسمبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى بنك HSBC مصر 01 April 2009 هيرمس لادارة الاصول 100 294.84 293.93 0.310 1 البنك الزراعي المصري “حصاد” 01 April 2010 اتش سي لادارة الاصول 10 27.17 27.1 0.258 2 التجاري الدولي “أصول” 01 April 2005 سي اي كابيتال لادارة الاصول 100 412.96 411.91 0.255 3 بنك القاهرة النقدي الثاني 01 August 2009 بلتون لادارة الاصول 10 28.76 28.69 0.244 4 البنك العربي النقدي “يوماتي” 01 January 2010 بلتون لادارة الاصول 10 27.907 27.84 0.241 5 البنك الأهلي المتحد “ثروة” 01 March 2012 هيرمس لادارة الاصول 100 235.04 234.49 0.235 6 بنك تنمية الصادرات “يومي” 01 November 2007 رسملة مصر 100 357.46 356.63 0.233 7 كريدى أجريكول مصر الثالث 01 June 1999 هيرمس لادارة الاصول 1000 1140.74 1138.11 0.231 8 بنك قطر الأهلي الوطني “ثمار” 01 October 2006 هيرمس لادارة الاصول 100 364.052 363.22 0.229 9 بنك عودة النقدي 01 May 2009 هيرمس لادارة الاصول 10 29.095 29.03 0.225 10 البنك العربي الافريقي “جمان” 01 April 2009 العربي الافريقي لادارة الاستثمارات 100 289.84 289.19 0.225 11 بنك التعمير والاسكان “موارد” 01 February 2010 برايم للاستثمارات 10 26.84 26.78 0.224 12 مصر ايران الثاني 01 September 1995 اتش سي لادارة الاصول 1000 1063.748 1061.37 0.224 13 بنك بلوم مصر النقدي 01 September 2009 بلوم مصر للاستثمارات المالية 100 292.81 292.16 0.222 14 بنك الكويت الوطني “اشراق” 01 January 2010 ان بي كيه كابيتال لادارة الأصول 10 27.15 27.09 0.221 15 مصر للتأمين 01 August 2014 مصر بلتون لادارة الاصول 10 18.23 18.19 0.220 16 بنك أبوظبي الوطني 01 May 2013 اتش سي لادارة الاصول 100 205.2 204.75 0.220 17 التجاري وفا بنك 01 October 2016 بلتون لادارة الاصول 1000 1531.460 1528.11 0.219 18 بنك SAIB النقدي 01 June 2014 بلتون لادارة الاصول 10 18.35 18.31 0.218 19 بنك الإمارات الوطني “مزيد” 01 December 2018 هيرمس لادارة الاصول 1000 1149.95 1147.45 0.218 20 البنك الأهلي المصري الرابع 01 May 2006 الأهلي لادارة الاصول 100 280.97 280.36 0.218 21 أروب للتأمين 01 September 2014 بلوم مصر للاستثمارات المالية 100 176.89 176.51 0.215 22 البنك الاهلي الكويتي النقدي 01 May 2009 سيجما لادارة الأصول 10 28.08 28.02 0.214 23 بنك الاسكندرية النقدي 01 May 2006 هيرمس لادارة الاصول 10 37.95 37.87 0.211 24 بنك EGB ثراء 01 July 2010 برايم للاستثمارات 10 19.19 19.15 0.209 25 بنك مصر النقدي 01 September 2004 بلتون لادارة الاصول 10 43.9 43.81 0.205 26 بنك المؤسسة المصرفية “مزايا” 01 February 2009 بلتون لادارة الاصول 10 29.47 29.41 0.204 27 بنك الاستثمار العربي 01 June 2010 هيرمس لادارة الاصول 10 11.38 11.36 0.176 28 صناديق الدخل الثابت البنك الأهلي الثامن 01 October 2011 الأهلي لادارة الاصول 1000 1768.3 1749.02 1.102 1 بنك القاهرة “الثابت” 01 January 2013 سي اي كابيتال لادارة الاصول 100 224.35 223.3 0.470 2 بنك الاسكندرية الثالث 01 October 2011 الأهلي لادارة الاصول 100 27.44 27.32 0.439 3 التجاري الدولي “ثبات” 01 September 2011 سي اي كابيتال لادارة الاصول 100 281.91 280.86 0.374 4 البنك العقاري المصري العربي “المصري” 01 March 2013 الفا كابيتال لادارة الاصول 100 210.619 210.05 0.271 5 العربي الافريقي الدولي “جذور” 01 March 2012 العربي الافريقي لادارة الاستثمارات 10 23.03 22.98 0.218 6

نجحت فئة الصناديق النقدية -التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت تعاملات الأسبوع اقتناص صندوق بنك “HSBC مصر” لصدارة الترتيب بنسبة ارتفاع %0.30 بقيمة 294.84 جنيه.

وفى المركز الثانى، حل صندوق البنك الزراعى المصرى “حصاد” بنسبة %0.258 بقيمة 27.17 جنيه للوثيقة، وثالثًا صندوق البنك التجارى الدولى “أصول” بنسبة ارتفاع %0.254 بقيمة 412.96 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الرابع، جاء صندوق بنك القاهرة النقدى بنسبة %0.243 بقيمة 28.69 جنيه، وخامسًا صندوق البنك العربى النقدى “يوماتي” بنسبة 0.241 % بقيمة 27.907 جنيه للوثيقة.

وعلى مستوى الدخل الثابت، حصد صندوق البنك الأهلى الثامن صدارة الترتيب بنسبة %1.10 بقيمة 1768.3 جنيه، وحل خلفه صندوق بنك القاهرة “الثابت” بنسبة %0.47 بقيمة 224.35 جنيه، وثالثًا صندوق بنك الإسكندرية الثالث بنسبة ارتفاع %0.43 بقيمة 27.44 جنيه للوثيقة، ورابعًا صندوق البنك التجارى الدولى “ثبات” بارتفاع قدره %0.37 بقيمة 281.91 جنيه للوثيقة، وخامسًا صندوق البنك العقارى المصرى العربى “المصري” بنسبة %0.27 بقيمة 210.61 جنيه للوثيقة.

«الإسلامية» تآفل مجددًا

الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 22/12/2019 الى 29/12/2019

الصندوق تاريخ تأسيس الصندوق شركة الادارة القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 29 ديسمبر سعر الوثيقة في 22 ديسمبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى االبنك الزراعي المصري “الوفاق” 01 January 2012 اتش سي لادارة الاصول 10 14.96 14.99 -0.200 1 نعيم مصر 01 December 2011 نعيم للاستثمارات المالية 100 174.15 174.56 -0.235 2 البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) 01 February 2008 الأهلي لادارة الاصول 100 70.57 70.92 -0.494 3 بنك البركة مصر 01 May 2006 هيرمس لادار الاصول 100 104.44 105 -0.533 4 فيصل الاسلامي 01 December 2004 هيرمس لادارة الاصول 100 115.7 116.35 -0.559 5 بنك الكويت الوطني “ الحياة “ 01 November 2010 ان بي كيه كابيتال لادارة الاصول 100 18.36 18.5 -0.757 6 بنك مصر الرابع 28 October 2006 اتش سي لادارة الاصول 100 103.46 104.46 -0.957 7 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سنابل” 01 February 2007 اتش سي لادارة الاصول 100 129.51 130.79 -0.979 8 بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان) 01 October 2006 شركة التجارى الدولى لإدارة الاصول 100 99.08 100.14 -1.059 9 بنك الاستثمار العربي “هلال” 01 May 2011 سي اي كابيتال لادارة الاصول 100 186.92 189.17 -1.189 10 الصناديق النقديه الاسلاميه البنك المصرف المتحد “رخاء” 01 May 2012 سي اي كابيتال لادارة الاصول 100 226.82 226.3 0.230 1 أبوظبي الإسلامي النقدي Nov,2014 شركة بلتون لإدارة الأصول 100 174.42 174.08 0.195 2 الصناديق الاسلامية المتوازنة بنك البركة مصر “ المتوزان “ 01 August 2010 شركة التوفيق المالية 100 91.91 91.96 -0.054 1 صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار) 02 February 2014 أكيومن لإدارة الأوراق المالية و الاستثمار 100 179.13 179.3 -0.095 2

فقدت أسعار وثائق الصناديق الإسلامية ارتفاعها الجماعى فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى، عقب إنهاء تعاملات الأسبوع الماضى على تراجع جماعى، كان أقلهما صندوق البنك الزراعى المصرى “الوفاق” بنسبة %0.20 بقيمة 14.96 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثانى، جاء صندوق نعيم مصر بنسبة تراجع %0.23 بسعر 174.15 جنيه للوثيقة، وثالثًا صندوق البنك الأهلى المصرى وبنك البركة “بشائر” بنسبة %0.49 بقيمة 70.57 جنيه، ورابعًا صندوق بنك البركة مصر بتراجع قدره %0.53 بقيمة 104.44 جنيه، وخامسًا بنك فيصل الإسلامى متراجعًا بـ %0.55 بقيمة 115.7 جنيه للوثيقة.

كما هبطت الصناديق الإسلامية المتوازنة، إذ تراجع صندوق بنك عوده “ازدهار” بنسبة %0.09 بسعر 179.13 جنيه للوثيقة، وهبطت وثيقة صندوق بنك البركة مصر “المتوازن” بنسبة %0.05 لتصل إلى 91.91 جنيه للوثيقة.

«تحديد الأصول» تتباين و«الأجنبية» ترتفع نسبياً

تباين أداء صناديق تحديد الأصول خلال تعاملات الأسبوع الماضى، إذ ارتفع صندوق مصر الخير منفردًا %0.056 بقيمة 17.94 جنيه للوثيقة، فيما هبط صندوقى “SAIB 2” و كنوز بنسبة %0.23 لكل منهما.

وارتفعت أسعار وثائق صندوق مصر النقدى “الدولار” بنسبة %0.04 لتصل إلى 11.849 دولار للوثيقة كما استقرت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو عند 10.9845 يورو.

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 22/12/2019 الى 29/12/2019

الصندوق تاريخ تأسيس الصندوق شركة الادارة القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 29 ديسمبر سعر الوثيقة في 22 ديسمبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى الصناديق ذات الدخل المتنوع بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) 22 February 1999 هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار 100 186.56 186.19 0.20 1 صناديق ضمان وحماية رأس المال صندوق بالعربي الافريقي “جارد” 02 February 2014 العربي الافريقي لادارة الاستثمارات 10 14.01 13.97 0.29 1 بنك مصر التراكمى “صندوق العمر” 01 October 2003 شركة القاهرة لإدارة صناديق الاستثمار 100 492.17 492.01 0.03 2 صناديق تحديد الاصول مصر الخير 06 March 2010 أكيومن لإدارة الأوراق المالية و الاستثمار 10 17.94 17.93 0.056 1 بنك الشركة المصرفية العربية 2 01 October 1997 شركة برايم لإدارة صناديق الاستثمار 200 131.74 132.05 -0.235 2 بنك تنمية الصادرات “كنوز” 01 April 2012 شركة برايم لإدارة صناديق الاستثمار 100 171.47 171.88 -0.239 3 صندوق الأسهم المتداولة 01 September 2010 سيجما لادارة الأصول 10 0 5.55 الصناديق العملة الأجنبية مصر النقدي “ الدولار “ 01 April 2007 بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 10 دولار 11.850 11.845 0.04 1 مصر النقدي “ اليورو “ 02 April 2007 بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 10 يورو 10.985 10.985 0.000 2