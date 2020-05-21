صناديق الاستثمار تعاود الارتفاع بعد أسبوع من التراجعات

عاودت أسعار وثائق صناديق الاستثمار الارتفاع الجماعى مرة أخرى بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى، بعد تراجع دام أسبوعا فقط، رغم تباين مؤشرات البورصة .

كانت البورصة أنهت تعاملات الأسبوع الماضى، على تباين مؤشراتها، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى «EGX30» بنسبة %1.09 ليغلق عند 10287.21 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة %3.66 ليغلق مسجلا 1112.18 نقطة.

وسجل مؤشر “EGX100 متساوى الأوزان” تراجعاً بنحو %2.76 مغلقًا عند 1819.16 نقطة، وسجل مؤشر “EGX30 محدد الأوزان” ارتفاعاً بنحو %0.9 مغلقًا عند 11783.92 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 8.52% ليغلق عند 668.55 نقطة.

وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 19.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.349 مليار ورقة منفذة على 145 ألف عملية.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 550.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض %1 عن الأسبوع الماضى .

صعود جماعى فى «المتوازنة»

عادت فئة الصناديق المتوازنة للارتفاع الجماعى سريعًا فى تعاملات الأسبوع الماضى، وذلك عقب أسبوع من التراجعات الجماعية، فيما حل صندوق بنك مصر الأول فى صدارة ترتيب الفئة بنسبة %0.92 بقيمة 176.99 جنيه للوثيقة .

وفى مركز الوصافة، جاء صندوق بنك الكويت الوطنى “الميزان” بنسبة ارتفاع %0.80 بقيمة 287.42 جنيه للوثيقة، وثالثًا حل صندوق البنك الأهلى الأول بنسبة %0.69 بقيمة 32.28 جنيه.

واحتل المركز الرابع، صندوق البنك التجارى الدولى “تكامل” بنسبة %0.67 بقيمة 164.31 جنيه للوثيقة، وخامسًا جاء صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع “الثقة” بنسبة %0.67 بقيمة 205.71 جنيه.

فئة «الأسهم» تتعافى بدعم من «EGX30»

سجلت صناديق الاستثمار – فئة الأسهم- ارتفاعا جماعيا عدا صندوق «فاروس1» الذى تراجع بنسبة 1.21% مسجلًا 75 جنيها للوثيقة، فيما تصدر صندوق بنك القاهرة ترتيب الصاعدين بنسبة %2.19 بقيمة 96.09 جنيه.

وحل صندوق البنك الأهلى المتحد “ألفا” فى المركز الثانى، بنسبة ارتفاع %2.15 بقيمة 16.93 جنيه للوثيقة، وثالثًا جاء صندوق بنك الإسكندرية بنسبة ارتفاع %1.89 بقيمة 295.28 جنيه للوثيقة .

ورابعًا جاء صندوق البنك المصرى الخليجى بنسبة ارتفاع %1.85 بقيمة 212.25 جنيه، وخامسًا حل صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثانى بنسبة %1.84 بقيمة 148.65 جنيه للوثيقة.

«بنك مصر» نجم «النقدية»

نجحت فئة الصناديق النقدية -التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت تعاملات الأسبوع نجاح صندوق بنك مصر النقدى فى اقتناص صدارة ترتيب الفئة، بنسبة ارتفاع %0.20 بقيمة 45.82 جنيه للوثيقة .

وفى مركز الوصافة، حل صندوق بنك الكويت الوطنى «إشراق» بنسبة ارتفاع %0.20 بقيمة 28.34 جنيه، وخلفهم ثالثًا، حل صندوق بنك تنمية الصادات «يومى» بنسبة صعود %0.20 بقيمة 373.08 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الرابع، جاء صندوق البنك الأهلى المصرى بنسبة ارتفاع %0.20 بقيمة 280.41 جنيه، وخامسًا ظهر صندوق التجارى وفا بنك بنسبة ارتفاع %0.20 بقيمة 1593.01جنيه.

وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد نجح صندوق البنك العقارى المصرى العربى بنسبة %1.78 بقيمة 220.97 جنيه للوثيقة، و وصيفًا حل صندوق البنك التجارى الدولى “ثبات” بنسبة %0.26 بقيمة 304.6جنيه، وثالثًا صندوق بنك القاهرة “الثابت” بنسبة %0.23 بقيمة 24.11 جنيه للوثيقة.

«البركة مصر» يسطع فى الصناديق الإسلامية

ارتفاع شبه جماعى سيطر على تحركات أسعار وثائق صناديق الاستثمار الإسلامية فى الأسبوع الماضى، فيما جاء صندوق بنك البركة مصر فى المركز الأول، بنسبة ارتفاع %1.72 بقيمة 87.33 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» وصيفًا بنسبة ارتفاع %1.40 بقيمة 108.87 جنيه للوثيقة، وجاء صندوق بنك فيصل الإسلامى فى المركز الثالث بقائمة الصاعدين بنسبة %1.11 بسعر 95.21 جنيه للوثيقة .

وجاء صندوق نعيم مصر الهابط الوحيد بفئة الإسلامية بنسبة تراجع %0.75 بقيمة 138.94 جنيه.

وارتفعت الصناديق الإسلامية المتوازنة ، إذ صعدت وثيقة صندوق بنك عوده «ازدهار» بنسبة 1.01% بسعر 156.31 جنيه للوثيقة، كما ارتفعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بنسبة %0.22 لتصل إلى 81.17 جنيه للوثيقة.

«كنوز – تنمية الصادرات» فى صدارة تحديد الأصول

سجلت فئة صناديق تحديد الأصول ارتفاعا جماعيا ، فيما حل فى صدارة الترتيب صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %1.59 بقيمة 140.59جنيه، وخلفه صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 2 بنسبة %1.57 بقيمة 106.65 جنيه، ثم جاء صندوق الأسهم المتداولة بنسبة %0.005 بقيمة 4.31 جنيه .

وارتفعت أسعار وثائق صندوق مصر النقدى «الدولار» بنسبة %0.03 لتصل إلى مستوى 11.92 دولار للوثيقة، فيما ثبتت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو بنسبة طفيفة لتسجل 10.989 يورو.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.