«صناديق الاستثمار» تحول دفتها نحو الصعود فى تعاملات الأسبوع الماضي

حولت وثائق صناديق الاستثمار مسارها نحو الصعود الأسبوع الماضي، مستفيدة من ارتفاع مؤشرات البورصة، لتعوض جزءًا من الخسائر التى تكبدتها على مدار الأسابيع الثلاثة السابقة.

كما استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة.

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على صعود جماعي، بواقع %1.2 للمؤشر الرئيسى EGX30، ليغلق عند مستوى 11638 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %1.55، مسجلًا 2163 تقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100، بنسبة %2.12، عند مستوى 3193 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى 9.1 مليار جنيه، ليسجل 749.9 مليار الأسبوع الماضي، مقابل 740.8 مليار مستوى إغلاق الأسبوع السابق له

«الأهلى الأول» يتصدر «المتوازنة»

وسيطر الصعود على كل وثائق الصناديق المتوازنة -الأسبوع الماضي– بقيادة صندوق البنك الأهلى الأول، الذى حقق أعلى نسبة ارتفاع بنحو %1.7 لتصل وثيقته إلى 43.76 جنيه.

وحل صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» بالمركز الثانى بنحو %1.53، وبقيمة 13.7 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة» فى المركز الثالث بنحو %1.38، وبسعر 253.85 جنيه للوثيقة.

وصعد صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بنحو %1.25، فى المركز الرابع، وبقيمة 201.1 جنيه للوثيقة، ثم بنك الكويت الوطنى «الميزان» فى المركز الخامس، بارتفاع %1.24 وبقيمة 368.6 جنيه للوثيقة.

«الخبير» يتربع على عرش «الأسهم»

واستفادت الصناديق التى تستثمر أموالها فى الأسهم من ارتفاعات سوق الأوراق المالية الأسبوع الماضي، لتصعد وثائقها بنسب تراوحت ما بين %1.16 إلى %3.6.

وتربع صندوق بنك تنمية الصادرات «الخبير» على عرش الأسهم بأعلى نسبة ارتفاع %3.6، ليصل سعر وثيقته إلى 133.98 جنيه، وحل صندوق بنك التعمير والاسكان «تعمير» وصيفًا بصعود %2.91 وبقيمة 205.98 جنيه للوثيقة الواحدة.

وارتفعت وثائق المجموعة العربية للتأمين gig بـنحو %2.89 لتحتل المركز الثالث وبقيمة 324.3 جنيه للوثيقة، وحصد صندوق بنك قناة السويس المركز الرابع بنحو %2.89 وبقيمة 509.49 جنيه للوثيقة.

وخامسًا حل صندوق مصر المستقبل بنسبة ارتفاع %2.84، وبلغ سعر وثيقة الصندوق 23.88 جنيه.

«ثروة» الأول في «النقدية»

واستكملت -الصناديق النقدية- التى لا تتأثر بتحركات البورصة، الصعود الجماعى المحدود، خلال الأسبوع الماضى.

واحتل صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» المركز الأول، محققًا أعلى نسبة ارتفاع بنحو %0.179، وبلغ سعر وثيقته 289.48 جنيه، تلاه صندوق بنك كريدى أجريكول الثالث بالمركز الثانى بارتفاع %0.177، وبقيمة 1009.18 جنيه للوثيقة الواحدة.

وحصد صندوق بنك قطر الأهلى الوطنى «ثمار» المركز الثالث بارتفاع %0.177 وبقيمة 447.7 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الإسكندرية – فى المركز الرابع- بـنحو %0.176 وبقيمة 46.64 جنيه للوثيقة.

وتذيل صندوق البنك الأهلى الرابع قائمة الخمسة الأوائل بنسبة ارتفاع %0.176، بسعر 280.27 جنيه للوثيقة بعد التوزيعات الدورية.

و«ثبات» الأعلى بـ«الدخل الثابت»

كما واصلت أيضًا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة الأسبوع الماضي، وحقق صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» أعلى نسبة صعود بـ %0.23 وبقيمة 376.69 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق البنك العقارى المصري، المركز الثانى بـ %0.22 ليسجل 260.66 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك الأهلى الثامن فى المركز الثالث بـ %0.21 ليصل سعر وثيقته إلى 1916.28 جنيه.

«هلال» نجم «الإسلامية»

واتجهت وثائق الصناديق الإسلامية نحو الصعود الجماعى -الأسبوع الماضي- بنسب تراوحت ما بين %0.7 إلى %1.8.

واعتلى صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» قمة الإسلامية بنسبة صعود %1.88 وبقيمة 213.84 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق الشركة المصرفية العربية «سنابل » فى المركز الثانى بـنحو %1.84 بسعر 137.56 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» بارتفاع %1.83، وبسعر 19.38 جنيه للوثيقة، ثم الصندوق المشترك لبنكى فيصل – التجارى الدولى «أمان» رابعًا بـ%1.79 بسعر 106.52 جنيه للوثيقة.

وارتفعت وثائق صندوق بنك البركة مصر بـ %1.69 لتصل إلى 112.59 جنيه للوثيقة، فى المركز الخامس.

وعلى صعيد موازٍ، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف، واحتل صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـنحو %0.167، مسجلا 276.6 جنيه للوثيقة الواحدة.

وحل صندوق بنك البركة «البركات» فى المركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.161، وبقيمة 124.45 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.137 ليصل سعر الوثيقة إلى 205.01 جنيه.

وصعدت وثيقتا الصناديق الاسلامية المتوازنة الأسبوع الماضي، وسجلت وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» أعلى نسبة ارتفاع بـنحو %1.19، لتصل إلى 153.39 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـ 0.64%، لتصل إلى 99.42 جنيه.

الارتفاعات تحالف «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول قرابة %3 – الأسبوع الماضي– وسجلت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى أعلى نسبة ارتفاع بنحو %2.98 وبسعر 132.07 جنيه، ثم وثائق صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ%2.9، لتصل إلى 181.13 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.16، ليصل سعر الوثيقة إلى 221.11 جنيه.

وصعدت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» أعلى نسبة ارتفاع بـنحو %0.39، لتصل إلى 547.55 جنيه، ثم صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» بـحوالى %0.28، لتصل إلى 17.04 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.