«صناديق الاستثمار» تحقق مكاسب قوية خلال النصف الأول من 2023

حققت وثائق صناديق الاستثمار مكاسب جماعية بمتوسطات عوائد تراوحت ما بين %1.41 وحتى %25، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، وتربعت صناديق تحديد الأصول على قمة الصناديق الأعلي عائدا بمتوسط %25.09.

واقتنصت صناديق الأسهم المركز الثاني بمتوسط عائد %21.11، ثم الصناديق الإسلامية المتوازنة بـ %17.7 في المركز الثالث.

وحلت الصناديق المتوازنة في المركز الرابع بمتوسط عائد %14.76، ثم الصناديق الإسلامية بمعدلات نمو %14.47 فى المركز الخامس، تلتها صناديق ضمان رأس المال في المركز السادس بمتوسط عائد %7.98.

وحققت الصناديق الإسلامية النقدية معدلات نمو بنحو %6.9 خلال النصف الأول من 2023 فى المركز السابع، ثم جاءت صناديق النقدية بعائد %6.79، تلتها صناديق الدخل المتنوع بمتوسط عائد %6.4، ثم صناديق الدخل الثابت بـ%3.91، وأخيرا صناديق العملة الأجنبية بـ%1.41.

«الأهلى الأول» يقود «المتوازنة» بـ %20.6

تمكنت الصناديق المتوازنة من تحقيق مكاسب جماعية ما بين %11.3 إلي %20.6 خلال الـ6 أشهر الأولي من العام الجاري، وتربع صندوق البنك الأهلى الأول على قمة الصناديق الأعلى عائدا بنحو %20.62 لتسجل وثيقته 66.45 جنيه.

وحل الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلي حياة» في المركز الثاني بنسبة نمو %19.64، وبسعر 144.94 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك التجاري الدولي «تكامل» في المركز الثالث بنحو %18.6 لتصل وثيقته إلى 309.49 جنيه.

وحقق صندوق كريدي أجريكول الرابع «الثقة»، نسبة نمو بلغت %17.31 لتصل وثيقته إلي 355.27 جنيه، محتلا المركز الرابع بين الصناديق المتوازنة، تلاه صندوق بنك مصر الأول، في نهاية قائمة الخمسة الأفضل أداء بـ%16.32 وبسعر 273.94 جنيه للوثيقة الواحدة.

«المصرى الخليجى» فى مقدمة «الأسهم»

حققت وثائق صناديق الأسهم مكاسب جماعية خلال النصف الأول من 2023، بنسب تراوحت ما بين %10.8 إلي مايقرب من %27.3.

واقتنص صندوق البنك المصري الخليجي المركز الأول بين الصناديق الأكثر ربحا خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ ارتفعت وثيقته نحو %27.28 لتسجل 441.1 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى المتحد «الفا» بالمركز الثاني بـ%26.5 وبقيمة 35.89 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق بنك التعمير والإسكان «تعمير»، المركز الثالث بنسبة صعود %25.42، وبقيمة 319.99 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك كريدي أجريكول الأول في المركز الرابع بـ %24.9 وبقيمة 654.49 جنيه للوثيقة.

وخامسا حل صندوق المجموعة المصرية العربية للتأمين GIG خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، بنسبة ارتفاع بلغت %24.46 ووصل سعر وثيقته إلى 505.54 جنيه.

«سيولة» يقتنص صدارة «النقدية» و«وثاق» يلحقه

حققت الصناديق النقدية ارتفاعات تراوحت ما بين %0.09 وحتي %8.23 خلال الـ 3 أشهر الأولي من العام الجاري 2023.

واقتنص صندوق إن آي كابيتال «سيولة» المركز الأول بين الصناديق النقدية بعدما حقق أعلى نسبة ارتفاع بلغت %8.23، ووصل سعر وثيقته إلى 12.99جنيه، لحقه صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق» فى المركز الثاني بـ %8.03 وبلغ سعر وثيقته 12.21جنيه.

وحل صندوق بنك التعمير والإسكان «موارد»، في المركز الثالث بـ %8.02 وبقيمة 38.72 جنيه للوثيقة، ثم صندوق العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة «دايموند»، في المركز الرابع بـ %7.76 وبقيمة 113.49 جنيه للوثيقة، وخامسا جاء صندوق البنك التجاري الدولى «أصول»، بنسبة نمو %7.72 وبسعر 598.93 جنيه للوثيقة.

«الواعد» يفوز بلقب الأفضل فى «الدخل الثابت»

سجلت صناديق الدخل الثابث خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، نسب نمو تراوحت ما بين %3.79 وحتي %5.7، وحصد صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد» المركز الأول بأعلى نسبة عائد خلال 6 أشهر، إذ ارتفعت وثيقته %5.72 لتصل 2132.17 جنيه.

وفي المركز الثاني جاء صندوق البنك التجاري الدولي «ثبات» بارتفاع %5.64 وبسعر 413.44 جنيه، وثالثا جاء صندوق بنك القاهرة «الثابت» بصعود %4.8 وبلغ سعر وثيقته 303.19 جنيه.

«رخاء» نجم النقدية المتوافقة مع الشريعة

وعلى صعيد الصناديق الإسلامية النقدية، فتمكنت من تحقيق عوائد بنحو %7، وتصدر صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» قائمة الصعود بـ %7.02 وبسعر 322.78 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك البركة “البركات” بنسبة ارتفاع %6.87، وبقيمة 144.39 جنيه للوثيقة، ثم صندوق أبوظبى الإسلامى بـ %6.8 وبقيمة 237.5 جنيه للوثيقة.

وارتفعت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة، بواقع %21.16 لوثيقة صندوق بنك أبوظبي الوطني «ازدهار»، لتصل إلي 208.59 جنيه للوثيقة، ثم وثيقة صندوق بنك البركة «المتوازن» بـ %14.37 وبسعر 127.46 جنيه.

«كنوز» و«العمر» يتقدمان «تحديد الأصول» و«ضمان رأس المال»

وحققت صناديق تحديد الأصول مكاسب قوية خلال الـ 6 أشهر الأولي من العام الجاري 2023، وجاء صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» فى المركز الأول بنسبة صعود %25.65 ليصل سعر وثيقته إلي 284.83 جنيه، ثم صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB 2، بنحو %24.54، ليصل سعر وثيقته إلي 208.27 جنيه.

وعلى صعيد صناديق الدخل المتنوع فارتفع صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 3 «الرابح» بنسبة %6.4 مسجلا 255.27 جنيه للوثيقة.

وحالف الأداء الإيجابي وثائق ضمان وحماية رأس المال، وحققت وثائق صندوق بنك مصر التراكمي «العمر» أعلى نسبة صعود بـ %9.67 وبقيمة 660.83 جنيه للوثيقة، وارتفعت وثائق صندوق البنك العربي الأفريقي «جارد» بـ%6.3 لتصل إلي 20.37 جنيه.

وحققت صناديق العملة الأجنبية مكاسب محدودة خلال الـ 6 أشهر الأولي من 2023، وحل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار في المركز الأول بارتفاع %2.58 وبسعر 12.45 دولار، ثم صندوق بنك مصر مقوما باليورو بارتفاع %0.22 وبسعر 11.06 يورو.

«بشائر» يسطع فى سماء «الإسلامية» بنحو %21

كما سجلت الصناديق الإسلامية مكاسب جماعية خلال الـ 6 أشهر الأولي من العام الجاري 2023، بنسب تراوحت ما بين %5.18 وحتي %20.74.

وحقق الصندوق المشترك لبنكي الأهلى المصري والبركة «بشائر»، أعلي نسبة عائد بين الصناديق الإسلامية بواقع %20.74 لتسجل وثيقته 129.27 جنيه، تلاه صندوق نعيم مصر، بنسبة صعود %20.44 وبسعر 201.69 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك البركة مصر، في المركز الثالث بـ %19.73 وبقيمة 178.23 جنيه للوثيقة.

وجاء صندوق بنك مصر الرابع «الحصن»، في المركز الرابع بنسبة نمو %17.58 ليصل سعر وثيقته إلى 135.14 جنيه، ثم صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» في نهاية قائمة الخمس الأوائل بارتفاع %17.48 ليصل سعر وثيقته إلي 229.52 جنيه.

«الإسلامية المتوازنة» تربح %17.7 و«المتوازنة» بـ %14.7

%14.4 متوسط «الإسلامية».. و%7.9 لـ«ضمان رأس المال»

«النقدية الإسلامية» تجنى عائدا %6.9 و«النقدية» %6.7

«الدخل المتنوع» ترتفع %6.4 و«الثابت» %3.9.. و«العملة الأجنبية» الأقل