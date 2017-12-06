صناديق الاستثمار تحافظ على مسار الصعود للأسبوع الثاني

أحمد على:حافظت صناديق الاستثمار على تحركها الصاعد خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مدعومة بالارتفاعات الكبيرة التى حققها المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 ونظيره مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70.وسيطر الارتفاع الجماعى على أداء وثائق صناديق الاستثمار فى تعاملات الأسبوع الماضى، فيما استمرت فئة صنادي

أحمد على:

حافظت صناديق الاستثمار على تحركها الصاعد خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مدعومة بالارتفاعات الكبيرة التى حققها المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 ونظيره مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70.

وسيطر الارتفاع الجماعى على أداء وثائق صناديق الاستثمار فى تعاملات الأسبوع الماضى، فيما استمرت فئة صناديق النقدية والدخل الثابت فى الحفظ على الارتفاع الجماعى المحقق منذ 4 أسابيع.

وجاء صندوقي بنك الشركة المصرفية العربية 1 و2 المدرج بفئة “تحديد الأصول” كأكبر الصناديق ربحًا فى تعاملات الأسبوع الماضى، اذ ارتفعت قيمة وثيقتهما بنحو %4.29 ليسجلا 973.2 جنيه للأول مقارنة بـ933.15 جنيه، فيما سجل الثانى 662.9 جنيه مقارنة بـ 635.66 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.

وقدمت فئة “الاسهم” أداءً جيدًا فى الأسبوع الماضى، وتراوح معدل الصعود بين 0.50 – %4.23، فيما حافظت وثائق صناديق فئة النقدية على ارتفاعها الجماعى الذى حققته الأسبوع قبل الماضى، لكن انخفض معدل الصعود بين 0.32 – %0.18.

وكانت مؤشرات البورصة قد أنهت أسبوعها الماضى على ارتفاعات جماعية تراوحت نسبتها بين نحو % 4 و%3، وسط مكاسب قيمتها 24 مليار جنيه لرأس المال السوقى.

وارتفع مؤشر EGX30 نهاية الأسبوع الماضى %3.37 ليغلق عند مستوى 14582 نقطة، كما أغلق مؤشر EGX70 عند مستوى 795 نقطة، بارتفاع نسبته %2.96، كما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة %3.7 مغلقا عند مستوى 1852 نقطة.

وبينما تراجعت التداولات بنحو 2.4 مليار جنيه لتغلق عند مستوى 5.8 مليار جنيه، أغلق رأس المال السوقى عند مستويات 814 مليار جنيه،رابحا نحو 24 مليار جنيه.

واستحوذ المصريون على النسبة الأكبر من التعاملات بنسبة %69.16، بينما كان نصيب الأجانب %20.30 بصافى شراء 442.87 مليون جنيه، وكان نصيب العرب %10.54، بينما اتجهوا للبيع بـ2.79 مليون جنيه الأسبوع الحالى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وكان نصيب المؤسسات من التعاملات الأسبوع الماضى %38.32 من المعاملات متجهين للشراء بصافى 302.38 مليون جنيه، فيما كان نصيب الأفراد من التعاملات %61.68.



«بنك مصر الأول» يتصدر المتوازنة بـ%2.53

نجحت الصناديق المفتوحة – المتوازنة فى الصعود خلال الأسبوع الماضى بشكل جماعى، اذ تصدرها صندوق بنك مصر الأول بنسبة %2.53 لتسجل وثيقته مستوى 200.57جنيه وحل صندوق البنك الأهلى الأول فى المرتبة الثانية بنسبة صعود قدرها %1.76 ليسجل قيمة 46.75 جنيه للوثيقة، فيما تواجد صندوق البنك التجارى الدولى “تكامل” فى المركز الثالث بنسبة صعود قدرها % 1.48 لتسجل وثيقته مستوى 158.3 جنيه، وجاء صندوق مصر الخير المتوازن فى المركز الرابع إذ صعدت قيمة وثيقته بنسبة %1.08 مسجلًا 22.49 جنيه.



«تعمير» يتقدم «الأسهم»

جاء صندوق “بنك الاسكان والتعمير «تعمير» كأكثر صناديق الأسهم صعودا، اذ ارتفعت وثيقته بنسبة %4.23 بقيمة 221.45 جنيه مقارنة بـ212.68 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.

وحل فى المركز الثانى صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين بنسبة صعود بلغت نحو %3.18 لتسجل وثيقته 323.64 جنيه مقارنة بـ311.76 جنيه، وثالثًا حل صندوق بنك القاهرة بنسبة ارتفاع قدرها %3.53 بقيمة 121.43 جنيه للوثيقة مقارنة بـ117.29 جنيه.

وفى المركز الرابع جاء صندوق بنك مصر الثانى بنسبة صعود %3.23 بقيمة 108.52 جنيه للوثيقة مقارنة بقيمتها فى الأسبوع قبل الماضى عند 105.12 جنيه، وتلاه صندوق بنك مصر الثالث بنسبة %2.94 بقيمة 822.55 للوثيقة.



«القاهرة النقدى» فى صدارة «النقدية» بـ%0.32

حافظت فئة الصناديق النقدية على الارتفاع الجماعى للأسبوع الرابع على التوالى وجاء صندوق «بنك القاهرة الثانى النقدى» فى صدارة ارتفاعات فئة النقدية بنسبة صعود لقيمة وثيقته بـ%0.32 بقيمة 21.67634 جنيه للوثيقة.

وخلفه جاء صندوق بنك مصر النقدى بنسبة صعود قدرها %0.3 مسجلا 33.10581 جنيه للوثيقة مقارنة بـ33.01 جنيه فى الاسبوع قبل الماضى، ومن بعده فى المركز الثالث جاء بنسبة صعود بلغت %0.29 لكل من صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «حصاد» بقيمة 20.57 جنيه للوثيقة، وصندوق البنك الأهلى الرابع بقيمة 254.97 جنيه وصندوق البنك العربى الأفريقى «جومان» بقيمة 219.54 جنيه.

فيما حل فى المركز الرابع بنسبة صعود %0.28 كلا من صندوق الإسكندرية النقدى (عائد يومى) بقيمة 28.6767 جنيه وصندوق بنك قطر الوطنى الاهلى “ثمار” بقيمة 275.189 جنيه وصندوق كريدى اجريكول مصر الثالث بقيمة 1135.42 جنيه وصندوق بنك اتش اس بى سى مصر للسيولة بقيمة 222.49594 جنيه وصندوق بنك الأهلى الكويتى النقدى بقيمة 21.5554 جنيه.

وفى المركز الخامس جاء صندوق بنك عوده النقدى بنسبة %0.27 وبقيمة 22.06069 جنيه، فيما حل سادسًا صندوق البنك المصرى الخليجى (ثراء) بنسبة %0.26 بقيمة 15.322 جنيه، وسابعًا صندوق بنك التعمير والإسكان (موارد) بنسبة % 0.25 بقيمة 20.3628 جنيه، وثامنًا صندوق البنك العقارى المصرى العربى بنسبة %0.18 بقيمة 157.52311 جنية للوثيقة.

وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد ارتفعت وثيقة صندوق “ثبات بنسبة %2.63 مسجلة 190.51 جنيه، وارتفعت وثيقة صندوق البنك التجارى الدولى “أصول” بـ%0.29 بقيمة 309.49 جنيه للوثيقة، فيما بلغت قيمة وثيقة صندوق جذور نحو 17.51078 جنيه بنسبة صعود %0.23.



«بنك مصر الرابع» الرابح فى «الإسلامية» بـ%2.11





تصدر صندوق بنك مصر الرابع ارتفاعات فئة الاسلامية بنسبة %2.11 بقيمة 122.71 جنيه مقارنة بـ 120.17 جنيه، فيما حل صندوق سنابل بنسبة صعود%1.93 بقيمة 148.3جنيه، بعده جاء صندوق بنك فيصل الاسلامى «أمان» بنسبة صعود قدرها %1.6 بقيمة 93.89 جنيه، وفى المركز الرابع، جاء صندوق «بشائر» بنسبة %1.2 مسجلًا 89.53 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق الإسلامية المتوازنة، صعود صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» بــ%1.899 بقيمة 180.2363 جنيه، وصعود صندوق بنك البركة مصر المتوازن بنسبة %3.09 المتوازنة بقيمة 99.37 جنيه للوثيقة.

وبالنسبة للصناديق ضمان رأس المال، ارتفعت وثيقة صندوق بالعربى الأفريقى «جارد» لتسجل قيمة 11.276 جنيه بنسبة صعود %0.95، وصعدت وثيقة بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» قيمة 454.81 جنيه بنسبة %0.24.



«الشركة المصرفية» يقود تحديد الأصول بارتفاع %4

عادت صناديق تحديد الأصول الصعود من جديد خلال الأسبوع الماضى، لتسجل وثيقة الشركة العربية المصرفية العربية 1 ما قيمته 973.2 جنيه بنسبة صعود قدرها %4.29، وسجلت وثيقة صندوق الشركة العربية المصرفية 2 مستوى 662.9 جنيه بنسبة صعود قدرها %4.29.

وسجلت صناديق العملة الأجنبية، ارتفاعا نسبيا، وسجلت وثيقة صندوق مصر النقدى الدولار، قيمة 11.41594 دولار بنسبة صعود %0.04، وثبتت وثيقة مصر النقدى اليورو على مستوى 10.96008 يورو.