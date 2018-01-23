صناديق الاستثمار تحافظ على المسار الصاعد

أحمد علىنجحت وثائق صناديق الاستثمار فى الحفاظ على مسار الصعود للأسبوع الثانى على التوالى، مسجلة صعودا جماعيا لجميع فئاتها للمرة الأولى منذ عدة أسابيع، بدعم مشتريات الأجانب، والمؤسسات المصرية، وارتفاع مؤشرات البورصة.وارتفع المؤشر الرئيسى «EGX30» بنسبة %1.11، إلى 15411 نقطة، ومؤشر الأ

أحمد على

نجحت وثائق صناديق الاستثمار فى الحفاظ على مسار الصعود للأسبوع الثانى على التوالى، مسجلة صعودا جماعيا لجميع فئاتها للمرة الأولى منذ عدة أسابيع، بدعم مشتريات الأجانب، والمؤسسات المصرية، وارتفاع مؤشرات البورصة.

وارتفع المؤشر الرئيسى «EGX30» بنسبة %1.11، إلى 15411 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة %0.48 مغلقا عند مستوى 855 نقطة، ومؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بواقع %1.03 مغلقا عند 2037 نقطة.

وأنهى رأس المال السوقى أسبوعه على ارتفاع %2 عند 862 مليار جنيه، مقارنة بـ847 مليار الأسبوع السابق، كما ارتفعت قيم التداول بنحو مليارى جنيه الأسبوع الحالى بدعم من مشتريات الأجانب التى سجلت بمفردها قرب الـ1.5 مليار جنيه.

وبلغت أحجام التداولات 8.3 مليار جنيه هذا الأسبوع، بكمية 1.627 مليار ورقة مالية، عبر 154 ألف عملية، مقارنة بـ6.6 مليار جنيه، بكمية 1.143 مليار ورقة مالية، عبر 120 ألف عملية.

وكان نصيب الأجانب من التعاملات الأسبوع الماضى %21.07 مع اتجاه للشراء بصافى 1.49 مليار جنيه، بينما كان نصيب العرب %10.12 من التعاملات، مع اتجاه بيعى قيمته 50.70 مليون جنيه، فيما كان نصيب المستثمرين المحليين %68.81 من المعاملات، بينما كان بعد استبعاد الصفقات.

ووصل نصيب المؤسسات من التعاملات الأسبوع الماضى نحو %52 من إجمالى التعاملات، بينما كان نصيب الأفراد %48، واتجهت المؤسسات للشراء بصافى 201.37 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وعدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى منتصف الأسبوع الماضى، نظرتها للديون السيادية المصرية الطويلة الأجل بالعملة الصعبة إلى إيجابية من مستقرة وأكدت التصنيف عند “B”، كما توقعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى تحقيق مصر معدلات نمو اقتصادى بنحو %5 عام 2019، فيما أرجعت المؤسستان ذلك إلى ما حققته الإدارة المصرية من تقدم فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى.

«مصر الخير» فى صدارة «المتوازنة» للأسبوع الثانى

سجلت فئة الصناديق المتوازنة ارتفاعا جماعيا خلال الأسبوع الماضى، وتصدرها صندوق “مصر الخير” بنسبة %3.37 مسجلًا 24.74 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى “الماسي” مرتفعًا بنسبة %1.80 مسجلًا 248.15 جنيه.

وحل فى المركز الثالث صندوق البنك التجارى الدولى “تكامل” بنسبة صعود %1.67 بقيمة 171.97 جنيه، وخلفه جاء صندوق الكويت الوطنى “الميزان” بنسبة %1.45 بقيمة 325.87 جنييه للوثيقة.

وفى المركز الخامس سجل صندوق بنك مصر الأول حضوره بنسبة ارتفاع قدرها %11.24 بقيمة 209.99 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك الاستثمار العربى “سندي” بنسبة صعود %1.21 بقيمة 12.97 جنيه.

وحل صندوق كريدى أجريكول الثقة فى المركز السابع بنسبة صعود %0.92 بقيمة 241.40 جنيه للوثيقة، وأخيرًا حل صندوق بنك الأهلى الأول فى المركز الثامن بنسبة ارتفاع قدرها %0.84 بقيمة 43.45 جنيه للوثيقة.

«ألفا» يحول دفته من الهبوط لمقدمة «الأسهم»

نجح صندوق البنك الأهلى المتحد “ألفا” فى تحويل دفة الأداء من الهبوط فى الأسبوع قبل الماضى، إلى الصعود وصدارة فئة صناديق الأسهم فى تعاملات الأسبوع الماضى، فقد ارتفعت وثيقته بنسبة %6.6 لتسجل 23.76 جنيه.

وتلاه وصيفًا صندوق بنك ABC بنسبة %3.32 ارتفاعًا فى قيمة وثيقته التى سجلت 272.87 جنيه، وفى المركز الثالث حضر صندوق بنك بلوم مصر بنسبة صعود فى قيمة وثيقته بـ%3.31 لتسجل 228.27 جنيه.

ورابعًا حل صندوق البنك التجارى الدولى الثانى “استثمار” بنسبة ارتفاع %2.94 بقيمة 195.13 جنيه، وخامسًا صندوق بايونيرز “الرائد” بنسبة ارتفاع بلغت %2.55 لتسجل وثيقته مستوى 125.62 جنيه.

«أبوظبى الوطنى» على قمة «النقدية»

جاء صندوق بنك أبوظبى الوطنى فى صدارة ارتفاعات الصناديق النقدية بنسبة صعود لقيمة وثيقته بـ%0.34 بقيمة 136.66 جنيه للوثيقة مقارنة بـ136.2 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.

وخلفه جاء صندوق البنك العربى النقدى “يوماتي” بنسبة صعود قدرها %0.32 مسجلا 21.508 جنيه للوثيقة مقارنة بـ 21.44 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى، ومن بعده فى المركز الثالث جاء بنسبة صعود قدرها %0.29 كلًا من صندوق بنك SAIB النقدى، وبنك مصر النقدى والبنك الأهلى الرابع والتجارى الدولى “أصول” وبنك القاهرة الثانى، وبنك بلوم مصر النقدى.

ورابعًا حل بنسبة ارتفاع قدرها %0.28 كل من صندوق مصر للتأمين وبنك إتش إس بى سى، وصندوق بنك المؤسسة المصرفية “مزايا”، وبنك مصر إيران الثانى، وبنك الإسكندرية الثانى، وبنك الاستثمار العربى، وبنك التنمية والائتمان الزراعى “حصاد”.

وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد ارتفعت وثيقة صندوق “بنك القاهرة الثابت” بنسبة %0.95 مسجلة 161.3جنيه، وجاء صندوث التجارى الدولى “ثبات” ثانيًا بنسبة صعود %0.58 بقيمة 196.06 جنيه، فيما حل ثالثاً صندوق البنك العقارى العربى “المصري” بنسبة %0.28 بقيمة 160.34 جنيه، ورابعًا جاء صندوق العربى الإفريقى “جذور” بنسبة %0.26 بقيمة 17.815 جنيه للوثيقة، والبنك الأهلى الثامن بنسبة %0.24 بقيمة 1428.9 جنيه.

«سنابل» يقود «الإسلامية»

صعد صندوق «سنابل» لصدارة فئة الصناديق الإسلامية بارتفاع فى قيمة وثيقته بنسبة %3.08 لتسجل 162.22 جنيه، وحل خلفه صندوق فيصل الإسلامى -التجارى الدولى “أمان” بنسبة %2.92 بقيمة 105.62 جنيه للوثيقة، وثالثًا جاء صندوق مصر الرابع بنسبة ارتفاع %2.83 بقيمة 128.91 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق الإسلامية المتوازنة، وصعد صندوق بنك عودة المتوازن “ازدهار” بــ%1.30 بقيمة 187.99جنيه، وصعد صندوق بنك البركة مصر المتوازن بنسبة %1.78 المتوازنة بقيمة 108.25 جنيه للوثيقة.

مكاسب جماعية لـ«تحديد الأصول» و«ضمان رأس المال» وثبات «الأجنبية»

صعدت صناديق تحديد الأصول خلال الأسبوع الماضى، لتسجل %2.35 لوثيقة الشركة العربية المصرفية العربية 1 ما قيمته 215.44 جنيه، مقارنة بـ210.49جنيه فى الأسبوع قبل الماضى، وسجلت وثيقة صندوق الشركة العربية المصرفية 2 صعود بقيمة %2.36 بقيمة 733.81 جنيه مقارنة بـ716.91 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.

وسجلت صناديق العملة الأجنبية ثباتا نسبيا، فقد سجلت وثيقة صندوق مصر النقدى الدولار، قيمة 11.444 دولار بنسبة ارتفاع %0.03، وثبتت وثيقة مصر النقدى اليورو على مستوى 10.960 يورو.