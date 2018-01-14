صناديق الاستثمار تجنى ثمار التعويم فى 2017

❏ «مصرالخير» أول «المتوازنة» و«أروب مصر» فى مقدمة «النقدية» و«بشائر» قائد «الإسلامية» ❏ عصام خليفة: نسب ارتفاع صناديق «البنك الأهلى» تؤكد حسن الإدارة ❏ رنا العدوى: صدارة «مصر الخير» لفئته خلال 5 سنوات ن

❏ «مصرالخير» أول «المتوازنة» و«أروب مصر» فى مقدمة «النقدية» و«بشائر» قائد «الإسلامية»

❏ عصام خليفة: نسب ارتفاع صناديق «البنك الأهلى» تؤكد حسن الإدارة

❏ رنا العدوى: صدارة «مصر الخير» لفئته خلال 5 سنوات نجاح لـ«أكيومن»



أحمد على

نجحت صناديق الاستثمار فى وضع وثائقها فى مكانة متقدمة من بين الأوعية الاستثمارية والادخارية الأبرز من حيث العوائد المحققة، بعدما استطاعت شركات ادارة الأصول تسجيل معدلات عائد استثمارى تخطى حاجز %50 خلال عام 2017، لتجنى بذلك ثمار «تعويم الجنيه».

وجاء صندوق البنك الاهلى الخامس والذى تديره شركة «الأهلى لادارة الأصول» الأكبر ارتفاعًا من حيث العائد السنوى مسجلًا %52.49 ليتصدر بذلك فئة صناديق الأسهم، تلاه صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار» بنسبة %43.012 ثم «المصرى الخليجى» %38.08.

وقال عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلى لادارة الأصول، ان عام 2017 كان مميزًا للغاية من حيث الاداء الايجابى لصناديق الاستثمار بشكل عام وتحديدًا صندوق البنك الأهلى الخامس الذى نجح فى تخطى نسبة ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة فى عام 2017 والبالغة %22.

من جهته قام سيد هنداوى، المدير التنفيذى بشركة الأهلى لادارة الأصول ومدير استثمار صندوق الأهلى الخامس، ان العائد المحقق فى عام 2017 يؤكد حسن السياسة الاستثمارية للصندوق.

وأضاف ان شركته تقوم بصفة مستمرة بتوزيعات نقدية على حاملة الوثائق، فيما تخصص نسبة %10 من إجمالى صافى ربح الصندوق عبر جوائز يتم سحبها لصالح مالكى الوثائق.

وعلى صعيد الصناديق المتوازنة، خطف صندوق «مصر الخير» والمدار بواسطة – شركة “أكيومن لادارة الاصول – صدارة الفئة بنسبة ارتفاع قدرها %38.91 تلاه صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» %29.29 ثم بنك التنمية والائتمان الزراعى «الماسى» ثالثا بنسبة ارتفاع %25.85.

وقالت رنا العدوى، العضو المنتدب بشركة أكيومن لادارة الأصول، ان أداء صندوق مصر الخير المتوازن يعكس مدى احترافية الادارة القائمة عليه، اذ احتل صدارة فئة المتوازنة للعام الخامس على التوالي.

وأضافت فى تصريحات لـ«المال» ان صناديق الاستثمار حققت عوائد أعلى من أية ودائع ادخارية طرحت فى تاريخ القطاع المصرفى حتى يومنا هذا، مشيرة الى ضرورة التركيز على أداة صناديق الاستثمار من قبل المستثمرين الأفراد.

وعلى صعيد الصناديق الاسلامية، جاء صندوق البنك الأهلى وبنك البركة «بشائر» فى الصدارة بإرتفاع قدره %41.59، تلاه صندوق بنك فيصل الاسلامى – البنك التجارى الدولى «أمان» بنسبة %38.72 «نعيم مصر» بنسبة ارتفاع %35.37.

وفيما يتعلق بفئة «الصناديق النقدية»، جاء صندوق «أروب مصر للتأمين» فى صدارة الترتيب بنسبة ارتفاع قدرها %16.64 «البنك الاهلى الرابع» بقيمة %15.66، ثم صندوق بنك القاهرة النقدى الثانى %15.41.