بورصة وشركات

«صناديق الاستثمار» تجنى ثمار ارتفاعات البورصة الأسبوع الماضى

حققت صعوداً قوياً
جهاد سالم 6:45 ص, الخميس, 2 سبتمبر 21 6:45 ص, الخميس, 2 سبتمبر 21

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انعكس الصعود القوى لمؤشرات البورصة الاسبوع الماضى على أداء صناديق الاستثمار لتسجل ارتفاعات جماعية بدورها، وزادت مؤشرات البورصة فى تعاملات الأسبوع الماضى بواقع %3 للمؤشر الرئيسى EGX30، ليغلق عند 11125 نقطة، كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %1.54 عند مستوى 2952 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ %2.19 مسجلا مستوى 3954 نقطة.

وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة الأسبوع الماضي، ماقيمته 17.5 مليار جنيه بارتفاع %2.5 ليغلق عند مستوى 732.7 مليار جنيه مقابل 715.2 مليار جنيه، مستوى الإغلاق الأسبوع السابق له.

وعلى صعيد متصل استكملت الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة.

«الأهلي» يتصدر «المتوازنة» بـ %1.8

الصناديق المتوازنة من 22/8/2021 الى 29/8/2021

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 29 أغسطسسعر الوثيقة في 22 أغسطسنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
البنك الأهلى الأول10042.9842.211.821
“بنك الكويت الوطني “”الميزان””100349.78902344.422561.562
“البنك الزراعي المصري “”الماسي””100271.08267.311.413
بنك مصر الأول500194.43191.781.384
“البنك التجاري الدولي “”تكامل””100189.2186.631.385
“بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة””100239.08236.521.086
“بنك الاستثمار العربي “”سندي””1013.0321212.907870.967
مصر الخير1014.8054414.80957-0.038

وصعدت كافة وثائق الصناديق المتوازنة الأسبوع الماضى باستثناء صندوق مصر الخير الذى سجل هبوطا طفيفا بنحو %0.03 لتسجل وثيقته 14.8 جنيه.

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وتصدر صندوق بنك الأهلى الأول قائمة الأكثر ارتفاعا بـ %1.8 لتسجل وثيقته 42.98 جنبه، وحل صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» فى المركز الثانى بـ%1.56، مسجلا 349.78 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق البنك الزراعى «الماسي» المركز الثالث بين الأقل تأثرا بصعوده %1.41 لتسجل وثيقته 271.08 جنيه، لحقه صندوق بنك مصر الأول بـ%1.38 وبقيمة 194.43 جنيه للوثيقة الواحدة.

وحل صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» فى المركز الخامس بارتفاع %1.38 ليصل سعر وثيقته إلى 189.2 جنيه.

«الأهلى الخامس» يعتلى قمة «الاسهم»

صناديق الأسهم خلال الفترة من 22/8/2021 الى 29/8/2021

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 29 أغسطسسعر الوثيقة في 22 أغسطسنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
البنك الاهلي الخامس1010.4910.22.84311
“بنك الكويت الوطني “”نماء””1015.856715.443992.67232
البنك الأهلي الثالث100125.61122.362.65613
المجموعة العربية المصرية للتأمين100304.45296.722.60514
“بنك التعمير والاسكان “”تعمير””100194.97190.032.59965
البنك الأهلي الثاني10063.2661.692.54506
قناة السويس500471.75461.592.20117
مصر المستقبل1022.1621.692.16698
“بنك تنمية الصادرات “”الخبير””33.33124.89122.272.14289
“العربي الافريقي الدولي “”شيلد””50177.35173.652.130710
بنك الاسكندرية100349.07341.92.097111
كريدي أجريكول الثاني100175.01171.422.094312
كريدي أجريكول مصر الأول100377.25369.612.067013
بنك مصر الثاني66.6787.6185.852.050114
“بايونيرز “”الرائد””10084.8283.161.996215
المصري الخليجي100247.25242.51.958816
“البنك الأهلي المتحد “”الفا””1019.8550719.474231.955617
بنك مصر الثالث100662.19649.591.939718
بنك القاهرة10113.12110.991.919119
فاروس 110099.7997.961.868120
بنك بلوم مصر100149.37146.841.723021
“قناة السويس “”الاجيال””1013.2172412.996791.696222
MID BANK 1100518.71510.151.677923
“التجاري الدولي الثاني “”استثمار””100185.48182.571.593924
البنك الأهلي الكويتي100122.05120.431.345225
بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC100129.54127.961.234826

وجنت وثائق صناديق الأسهم ثمار الارتفاع القوى لمؤشرات البورصة الاسبوع الماضى بقيادة المؤشر الرئيسى EGX30، الذى صعد نحو %3 مسجلا اعلى مستوى سعرى منذ فبراير الماضى.

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وتربع صندوق البنك الأهلى الخامس على قمة صناديق الأسهم بعدما ارتفعت وثائقه نحو %2.84، ليسجل سعر 10.49 جنيه للوثيقة الواحدة.

واقتنص صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء» المركز الثانى بين الصناديق الاكثر صعودا بـ %2.67، وبقيمة 15.85 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الأهلى الثالث فى المركز الثالث بصعود %2.65 وبقيمة 125.6 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الرابع جاء صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين gig بنسبة %2.6 وبقيمة 304.45 جنيه للوثيقة، وخامسًا حل بنك التعمير والاسكان «تعمير» فى قائمة الخمسة الأوائل بـ %2.59 وبقيمة 194.97 جنيه للوثيقة.

«كريدى أجريكول الثالث» الأفضل أداءً بـ « النقدية»

الصناديق النقدية خلال الفترة من 22/8/2021 الى 29/8/2021

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 29 أغسطسسعر الوثيقة في 22 أغسطسنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
كريدى أجريكول مصر الثالث10001064.651062.70.1834948715535941
“البنك الأهلي المتحد “”ثروة””100277.7505277.24330.1829440062212552
البنك الاهلي الكويتي النقدي1033.078933.01920.1808038959151023
“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار””100429.765428.9920.1801898403699764
بنك الاستثمار العربي1011.7794411.758260.1801286925106215
بنك الاسكندرية النقدي1044.775944.69540.1801080200647066
بنك عودة النقدي1034.20934.147810.179191579196457
بنك القاهرة النقدي الثاني1033.9647733.904190.1786799802620318
بنك مصر النقدي1051.7854351.693120.1785730867086339
البنك الأهلي المصري الرابع100280.82757280.32720.17849498728627710
“البنك العربي الافريقي “”جمان””100342.234341.6260.17797240256889211
بنك EGB ثراء1021.81321.77430.17773246441905712
“بنك تنمية الصادرات “”يومي””100421.9551421.20790.17739458352989613
“بنك الكويت الوطني “”اشراق””1031.9905331.933950.17717820689266514
“التجاري الدولي “”أصول””100488487.140.17654062487170315
MID BANK 210001014.86711013.08390.176017011029416
“البنك الزراعي المصري “”حصاد””1032.0269731.970780.17575423558636117
“البنك العربي النقدي “”يوماتي””1032.8651632.807650.17529448162242818
بنك أبوظبي الوطني100241.12886240.70760.1750090150871819
بنك HSBC مصر100345.47029344.867230.17486729603156920
بنك بلوم مصر النقدي100344.47343.870.17448454357752121
أروب للتأمين100207.14206.780.1740980752490522
“بنك التعمير والاسكان “”موارد””1031.562431.50760.17392629079968123
بنك SAIB النقدي1021.737121.699370.17387601575531224
“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا””1034.6752234.616660.16916710046549825
مصر للتأمين1021.3714121.335620.1677476445493626
التجاري وفا بنك10001795.10081792.11710.166490236603427
“بنك الإمارات الوطني “”مزيد””100013441342.680.098310841004553328
صناديق الدخل الثابت     
“البنك العقاري المصري العربي “”المصري””100249.96099249.4433670.2075112303948391
“العربي الافريقي الدولي “”جذور””1027.693827.639280.1972555001432752
“بنك القاهرة “”الثابت””100265.99265.480.1921048666566193
البنك الأهلي الثامن10001917.20661913.54840.1911736332355164
“التجاري الدولي “”ثبات””100361.28360.60.1885745978923885

واستكملت الصناديق النقدية – التى لا تتأثر بتحركات البورصة – الارتفاع الطفيف، الأسبوع الماضى.

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واقتنص صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث – المركز الأول – بـ%0.183 وبقيمة 1064.6 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» بالمركز الثانى بارتفاع %0.182 لتسجل وثيقته 277.75 جنيه.

وحل صندوق البنك الأهلى الكويتى بالمركز الثالث بارتفاع %0.181، ووصل سعر وثيقته إلى 33.07 جنيه، لحقه صندوق بنك قطر الأهلى «ثمار» بنسبة %0.18، وبقيمة 429.76 جنيه للوثيقة.

وتذيل صندوق بنك الاستثمار العربى قائمة الخمسة الأفضل أداء بـ%0.18 وبقيمة 11.77 جنيه للوثيقة.

و «المصري» يتقدم «الدخل الثابت»

وارتفعت أيضا وثائق صناديق الدخل الثابت بنسب محدودة – كعادتها – وجاءت وثيقة صندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصري» فى الصدارة بـ %0.20 لتصل إلى 249.96 جنيه.

وحصد صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» المركز الثانى بنسبة صعود بلغت %0.197 مسجلا 27.69 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك القاهرة «الثابت» بـ %0.19 وبقيمة 265.99 جنيه للوثيقة.

«الحياة» يقود بزوغ «الإسلامية»

الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 22/8/2021 الى 29/8/2021

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 29 أغسطسسعر الوثيقة في 22 أغسطسنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
“بنك الكويت الوطني “” الحياة “”10018.6374918.136482.7621
البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر)10082.3180.122.7332
“البنك الزراعي المصري “”الوفاق””1014.2837213.974842.2103
“بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل””100130.07865127.773031.8044
بنك البركة مصر100107.68105.811.7675
بنك مصر الرابع10092.5290.951.7266
بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان)10097.8696.41.5157
“بنك الاستثمار العربي “”هلال””100198.03876195.242451.4328
نعيم مصر100180.11177.741.3339
الصناديق النقديه الاسلامية     
“البنك المصرف المتحد “”رخاء””100265.88265.410.1771
“بنك البركة “”البركات”” “100119.95119.760.1592
أبوظبي الإسلامي النقدي100198.6918198.41880.1383
الصناديق الاسلامية المتوازنةا    
“بنك البركة مصر “” المتوزان “”100103.31102.330.9582
صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار)100162.7113161.97350.4561

وسيطر الصعود القوى على جميع وثائق الصناديق الإسلامية، الأسبوع الماضى بقيادة صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة»، الذى ارتفعت وثيقته بـ %2.76 لتصل إلى 18.63 جنيه للوثيقة.

واقتنص الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر»، المركز الثانى بعدما صعدت وثيقته بنسبة %2.73، مسجلا 82.3 جنيه للوثيقة الواحدة، لحقه صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق »، بـ %2.2 وبقيمة 14.28 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الرابع، جاء صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل»، بارتفاع %1.8 وبقيمة 130.07 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك البركة بـ %1.76 وبقيمة 107.68 جنيه للوثيقة.

وتذيل صندوق نعيم مصر قائمة الصناديق الإسلامية بأقل نسبة ارتفاع بلغت %1.33 لتسجل وثيقته 180.11 جنيه.

وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية بشكل محدود – كعادتها – بقيادة صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» الذى صعدت وثيقته بنسبة %0.18 لتصل إلى 265.88 جنيه.

كما حل صندوق بنك البركة «البركات»، بالمركز الثانى بارتفاع %0.16 وبقيمة 119.95 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك أبوظبى الإسلامى النقدي، فى المركز الثالث بنسبة %0.14 لتصل وثيقته إلى 198.69 جنيه.

وصعدت وثائق الصناديق الإسلامية المتوازنة، بقيادة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بعدما ارتفعت وثيقته بـ %0.95، لتصل الى 103.3 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» بـ %0.45، لتصل إلى 162.71 جنيه.

«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تسلكان مسار السوق

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 22/8/2021 الى 29/8/2021

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 29 أغسطسسعر الوثيقة في 22 أغسطسنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
صناديق تحديد الاصول 
“بنك تنمية الصادرات “”كنوز””100166.4512162.233562.6001
بنك الشركة المصرفية العربية 2200125.30412122.182682.5552
الصناديق ذات الدخل المتنوع     
بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح )100213.41237213.088510.151
صناديق ضمان وحماية رأس المال     
“صندوق العربي الافريقي “”جارد””1015.9219115.753791.071
“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر””100528.16525.830.442
الصناديق العملة الأجنبية     
“مصر النقدي “” الدولار “”10 دولار11.98878011.9883400.001
“مصر النقدي “” اليورو “”10 يورو11.02096011.0203500.000002

وتماشى أداء وثائق صناديق تحديد الأصول مع المسار الصاعد لصناديق الاستثمار الاسبوع الماضي.

وسجل صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، ارتفاعا بنسبة %2.6، لتصل إلى 166.45 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى بـ %2.5 لتصل إلى 125.3 جنيه للوثيقة، ثم وثيقة

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.15 ليصل سعر الوثيقة إلى 213.4 جنيه.

وارتفعت وثائق صناديق ضمان وحماية رأس المال، جماعيا، وصعدت وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» بنسبة %1.07 لتصل إلى 15.92 جنيه، ثم وثيقة بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بنسبة %0.44 ، لتسجل 528.16 جنيه.

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بقلم جهاد سالم

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