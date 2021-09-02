«صناديق الاستثمار» تجنى ثمار ارتفاعات البورصة الأسبوع الماضى

انعكس الصعود القوى لمؤشرات البورصة الاسبوع الماضى على أداء صناديق الاستثمار لتسجل ارتفاعات جماعية بدورها، وزادت مؤشرات البورصة فى تعاملات الأسبوع الماضى بواقع %3 للمؤشر الرئيسى EGX30، ليغلق عند 11125 نقطة، كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %1.54 عند مستوى 2952 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ %2.19 مسجلا مستوى 3954 نقطة.

وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة الأسبوع الماضي، ماقيمته 17.5 مليار جنيه بارتفاع %2.5 ليغلق عند مستوى 732.7 مليار جنيه مقابل 715.2 مليار جنيه، مستوى الإغلاق الأسبوع السابق له.

وعلى صعيد متصل استكملت الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة.

«الأهلي» يتصدر «المتوازنة» بـ %1.8

الصناديق المتوازنة من 22/8/2021 الى 29/8/2021 الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 29 أغسطس سعر الوثيقة في 22 أغسطس نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى البنك الأهلى الأول 100 42.98 42.21 1.82 1 “بنك الكويت الوطني “”الميزان”” 100 349.78902 344.42256 1.56 2 “البنك الزراعي المصري “”الماسي”” 100 271.08 267.31 1.41 3 بنك مصر الأول 500 194.43 191.78 1.38 4 “البنك التجاري الدولي “”تكامل”” 100 189.2 186.63 1.38 5 “بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة”” 100 239.08 236.52 1.08 6 “بنك الاستثمار العربي “”سندي”” 10 13.03212 12.90787 0.96 7 مصر الخير 10 14.80544 14.80957 -0.03 8

وصعدت كافة وثائق الصناديق المتوازنة الأسبوع الماضى باستثناء صندوق مصر الخير الذى سجل هبوطا طفيفا بنحو %0.03 لتسجل وثيقته 14.8 جنيه.

وتصدر صندوق بنك الأهلى الأول قائمة الأكثر ارتفاعا بـ %1.8 لتسجل وثيقته 42.98 جنبه، وحل صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» فى المركز الثانى بـ%1.56، مسجلا 349.78 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق البنك الزراعى «الماسي» المركز الثالث بين الأقل تأثرا بصعوده %1.41 لتسجل وثيقته 271.08 جنيه، لحقه صندوق بنك مصر الأول بـ%1.38 وبقيمة 194.43 جنيه للوثيقة الواحدة.

وحل صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» فى المركز الخامس بارتفاع %1.38 ليصل سعر وثيقته إلى 189.2 جنيه.

«الأهلى الخامس» يعتلى قمة «الاسهم»

صناديق الأسهم خلال الفترة من 22/8/2021 الى 29/8/2021 الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 29 أغسطس سعر الوثيقة في 22 أغسطس نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى البنك الاهلي الخامس 10 10.49 10.2 2.8431 1 “بنك الكويت الوطني “”نماء”” 10 15.8567 15.44399 2.6723 2 البنك الأهلي الثالث 100 125.61 122.36 2.6561 3 المجموعة العربية المصرية للتأمين 100 304.45 296.72 2.6051 4 “بنك التعمير والاسكان “”تعمير”” 100 194.97 190.03 2.5996 5 البنك الأهلي الثاني 100 63.26 61.69 2.5450 6 قناة السويس 500 471.75 461.59 2.2011 7 مصر المستقبل 10 22.16 21.69 2.1669 8 “بنك تنمية الصادرات “”الخبير”” 33.33 124.89 122.27 2.1428 9 “العربي الافريقي الدولي “”شيلد”” 50 177.35 173.65 2.1307 10 بنك الاسكندرية 100 349.07 341.9 2.0971 11 كريدي أجريكول الثاني 100 175.01 171.42 2.0943 12 كريدي أجريكول مصر الأول 100 377.25 369.61 2.0670 13 بنك مصر الثاني 66.67 87.61 85.85 2.0501 14 “بايونيرز “”الرائد”” 100 84.82 83.16 1.9962 15 المصري الخليجي 100 247.25 242.5 1.9588 16 “البنك الأهلي المتحد “”الفا”” 10 19.85507 19.47423 1.9556 17 بنك مصر الثالث 100 662.19 649.59 1.9397 18 بنك القاهرة 10 113.12 110.99 1.9191 19 فاروس 1 100 99.79 97.96 1.8681 20 بنك بلوم مصر 100 149.37 146.84 1.7230 21 “قناة السويس “”الاجيال”” 10 13.21724 12.99679 1.6962 22 MID BANK 1 100 518.71 510.15 1.6779 23 “التجاري الدولي الثاني “”استثمار”” 100 185.48 182.57 1.5939 24 البنك الأهلي الكويتي 100 122.05 120.43 1.3452 25 بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC 100 129.54 127.96 1.2348 26

وجنت وثائق صناديق الأسهم ثمار الارتفاع القوى لمؤشرات البورصة الاسبوع الماضى بقيادة المؤشر الرئيسى EGX30، الذى صعد نحو %3 مسجلا اعلى مستوى سعرى منذ فبراير الماضى.

وتربع صندوق البنك الأهلى الخامس على قمة صناديق الأسهم بعدما ارتفعت وثائقه نحو %2.84، ليسجل سعر 10.49 جنيه للوثيقة الواحدة.

واقتنص صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء» المركز الثانى بين الصناديق الاكثر صعودا بـ %2.67، وبقيمة 15.85 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الأهلى الثالث فى المركز الثالث بصعود %2.65 وبقيمة 125.6 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الرابع جاء صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين gig بنسبة %2.6 وبقيمة 304.45 جنيه للوثيقة، وخامسًا حل بنك التعمير والاسكان «تعمير» فى قائمة الخمسة الأوائل بـ %2.59 وبقيمة 194.97 جنيه للوثيقة.

«كريدى أجريكول الثالث» الأفضل أداءً بـ « النقدية»

الصناديق النقدية خلال الفترة من 22/8/2021 الى 29/8/2021 الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 29 أغسطس سعر الوثيقة في 22 أغسطس نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى كريدى أجريكول مصر الثالث 1000 1064.65 1062.7 0.183494871553594 1 “البنك الأهلي المتحد “”ثروة”” 100 277.7505 277.2433 0.182944006221255 2 البنك الاهلي الكويتي النقدي 10 33.0789 33.0192 0.180803895915102 3 “بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار”” 100 429.765 428.992 0.180189840369976 4 بنك الاستثمار العربي 10 11.77944 11.75826 0.180128692510621 5 بنك الاسكندرية النقدي 10 44.7759 44.6954 0.180108020064706 6 بنك عودة النقدي 10 34.209 34.14781 0.17919157919645 7 بنك القاهرة النقدي الثاني 10 33.96477 33.90419 0.178679980262031 8 بنك مصر النقدي 10 51.78543 51.69312 0.178573086708633 9 البنك الأهلي المصري الرابع 100 280.82757 280.3272 0.178494987286277 10 “البنك العربي الافريقي “”جمان”” 100 342.234 341.626 0.177972402568892 11 بنك EGB ثراء 10 21.813 21.7743 0.177732464419057 12 “بنك تنمية الصادرات “”يومي”” 100 421.9551 421.2079 0.177394583529896 13 “بنك الكويت الوطني “”اشراق”” 10 31.99053 31.93395 0.177178206892665 14 “التجاري الدولي “”أصول”” 100 488 487.14 0.176540624871703 15 MID BANK 2 1000 1014.8671 1013.0839 0.1760170110294 16 “البنك الزراعي المصري “”حصاد”” 10 32.02697 31.97078 0.175754235586361 17 “البنك العربي النقدي “”يوماتي”” 10 32.86516 32.80765 0.175294481622428 18 بنك أبوظبي الوطني 100 241.12886 240.7076 0.17500901508718 19 بنك HSBC مصر 100 345.47029 344.86723 0.174867296031569 20 بنك بلوم مصر النقدي 100 344.47 343.87 0.174484543577521 21 أروب للتأمين 100 207.14 206.78 0.17409807524905 22 “بنك التعمير والاسكان “”موارد”” 10 31.5624 31.5076 0.173926290799681 23 بنك SAIB النقدي 10 21.7371 21.69937 0.173876015755312 24 “بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا”” 10 34.67522 34.61666 0.169167100465498 25 مصر للتأمين 10 21.37141 21.33562 0.16774764454936 26 التجاري وفا بنك 1000 1795.1008 1792.1171 0.1664902366034 27 “بنك الإمارات الوطني “”مزيد”” 1000 1344 1342.68 0.0983108410045533 28 صناديق الدخل الثابت “البنك العقاري المصري العربي “”المصري”” 100 249.96099 249.443367 0.207511230394839 1 “العربي الافريقي الدولي “”جذور”” 10 27.6938 27.63928 0.197255500143275 2 “بنك القاهرة “”الثابت”” 100 265.99 265.48 0.192104866656619 3 البنك الأهلي الثامن 1000 1917.2066 1913.5484 0.191173633235516 4 “التجاري الدولي “”ثبات”” 100 361.28 360.6 0.188574597892388 5

واستكملت الصناديق النقدية – التى لا تتأثر بتحركات البورصة – الارتفاع الطفيف، الأسبوع الماضى.

واقتنص صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث – المركز الأول – بـ%0.183 وبقيمة 1064.6 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» بالمركز الثانى بارتفاع %0.182 لتسجل وثيقته 277.75 جنيه.

وحل صندوق البنك الأهلى الكويتى بالمركز الثالث بارتفاع %0.181، ووصل سعر وثيقته إلى 33.07 جنيه، لحقه صندوق بنك قطر الأهلى «ثمار» بنسبة %0.18، وبقيمة 429.76 جنيه للوثيقة.

وتذيل صندوق بنك الاستثمار العربى قائمة الخمسة الأفضل أداء بـ%0.18 وبقيمة 11.77 جنيه للوثيقة.

و «المصري» يتقدم «الدخل الثابت»

وارتفعت أيضا وثائق صناديق الدخل الثابت بنسب محدودة – كعادتها – وجاءت وثيقة صندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصري» فى الصدارة بـ %0.20 لتصل إلى 249.96 جنيه.

وحصد صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» المركز الثانى بنسبة صعود بلغت %0.197 مسجلا 27.69 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك القاهرة «الثابت» بـ %0.19 وبقيمة 265.99 جنيه للوثيقة.

«الحياة» يقود بزوغ «الإسلامية»

الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 22/8/2021 الى 29/8/2021 الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 29 أغسطس سعر الوثيقة في 22 أغسطس نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى “بنك الكويت الوطني “” الحياة “” 100 18.63749 18.13648 2.762 1 البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) 100 82.31 80.12 2.733 2 “البنك الزراعي المصري “”الوفاق”” 10 14.28372 13.97484 2.210 3 “بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل”” 100 130.07865 127.77303 1.804 4 بنك البركة مصر 100 107.68 105.81 1.767 5 بنك مصر الرابع 100 92.52 90.95 1.726 6 بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان) 100 97.86 96.4 1.515 7 “بنك الاستثمار العربي “”هلال”” 100 198.03876 195.24245 1.432 8 نعيم مصر 100 180.11 177.74 1.333 9 الصناديق النقديه الاسلامية “البنك المصرف المتحد “”رخاء”” 100 265.88 265.41 0.177 1 “بنك البركة “”البركات”” “ 100 119.95 119.76 0.159 2 أبوظبي الإسلامي النقدي 100 198.6918 198.4188 0.138 3 الصناديق الاسلامية المتوازنة ا “بنك البركة مصر “” المتوزان “” 100 103.31 102.33 0.958 2 صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار) 100 162.7113 161.9735 0.456 1

وسيطر الصعود القوى على جميع وثائق الصناديق الإسلامية، الأسبوع الماضى بقيادة صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة»، الذى ارتفعت وثيقته بـ %2.76 لتصل إلى 18.63 جنيه للوثيقة.

واقتنص الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر»، المركز الثانى بعدما صعدت وثيقته بنسبة %2.73، مسجلا 82.3 جنيه للوثيقة الواحدة، لحقه صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق »، بـ %2.2 وبقيمة 14.28 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الرابع، جاء صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل»، بارتفاع %1.8 وبقيمة 130.07 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك البركة بـ %1.76 وبقيمة 107.68 جنيه للوثيقة.

وتذيل صندوق نعيم مصر قائمة الصناديق الإسلامية بأقل نسبة ارتفاع بلغت %1.33 لتسجل وثيقته 180.11 جنيه.

وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية بشكل محدود – كعادتها – بقيادة صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» الذى صعدت وثيقته بنسبة %0.18 لتصل إلى 265.88 جنيه.

كما حل صندوق بنك البركة «البركات»، بالمركز الثانى بارتفاع %0.16 وبقيمة 119.95 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك أبوظبى الإسلامى النقدي، فى المركز الثالث بنسبة %0.14 لتصل وثيقته إلى 198.69 جنيه.

وصعدت وثائق الصناديق الإسلامية المتوازنة، بقيادة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بعدما ارتفعت وثيقته بـ %0.95، لتصل الى 103.3 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» بـ %0.45، لتصل إلى 162.71 جنيه.

«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تسلكان مسار السوق

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 22/8/2021 الى 29/8/2021 الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 29 أغسطس سعر الوثيقة في 22 أغسطس نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى صناديق تحديد الاصول “بنك تنمية الصادرات “”كنوز”” 100 166.4512 162.23356 2.600 1 بنك الشركة المصرفية العربية 2 200 125.30412 122.18268 2.555 2 الصناديق ذات الدخل المتنوع بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) 100 213.41237 213.08851 0.15 1 صناديق ضمان وحماية رأس المال “صندوق العربي الافريقي “”جارد”” 10 15.92191 15.75379 1.07 1 “بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر”” 100 528.16 525.83 0.44 2 الصناديق العملة الأجنبية “مصر النقدي “” الدولار “” 10 دولار 11.988780 11.988340 0.00 1 “مصر النقدي “” اليورو “” 10 يورو 11.020960 11.020350 0.00000 2

وتماشى أداء وثائق صناديق تحديد الأصول مع المسار الصاعد لصناديق الاستثمار الاسبوع الماضي.

وسجل صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، ارتفاعا بنسبة %2.6، لتصل إلى 166.45 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى بـ %2.5 لتصل إلى 125.3 جنيه للوثيقة، ثم وثيقة

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.15 ليصل سعر الوثيقة إلى 213.4 جنيه.

وارتفعت وثائق صناديق ضمان وحماية رأس المال، جماعيا، وصعدت وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» بنسبة %1.07 لتصل إلى 15.92 جنيه، ثم وثيقة بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بنسبة %0.44 ، لتسجل 528.16 جنيه.