صناديق الاستثمار تتمسك بالتحركات الصاعدة للأسبوع الثالث على التوالى

تمسكت وثائق صناديق الاستثمار بمواصلة رحلة تعويض خسائرها الكبيرة التى تكبدتها فى ظل أجواء انتشار فيروس كورونا عالميًا ومحليًا، واستمر ارتفاع أسعار وثائق الصناديق للأسبوع الثالث على التوالى، رغم تحركات هابطة لعدد قليل من صناديق استثمار بفئات الأسهم والمتوازنة والإسلامية.

كانت البورصة أنهت تعاملات الأسبوع الماضى على تباين فى حركة مؤشراتها، وهبط مؤشر «EGX30» بنسبة %0.34 إلى 10120 نقطة، بينما ارتفع نظيره «EGX70ewi» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %4.44 إلى 1146 نقطة، كما صعد مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة %1.02 إلى 1095 نقطة.

قفز رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بنسبة %0.19 ما يعادل 1.1 مليار جنيه ليصل إلى 553.8 مليار جنيه، مقابل 552.7 مليار جنيه فى الأسبوع السابق له.

بلغت تداولات الأسبوع الماضى 9.2 مليار جنيه متراجعة 8.6 مليار جنيه عن تعاملات الأسبوع قبل الماضى، البالغ قيمتها 17.8 مليار جنيه، بسبب تعطل العمل يومى الأحد والإثنين لأعياد الميلاد وشم النسيم.

سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 542.3 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 62.7 مليون جنيه، واستحوذ المصريون على %55.5 من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على %39.6 والعرب على %4.9 خلال الأسبوع الماضى، بعد استبعاد الصفقات.

«مصر الخير» يحتفظ بصدارة «المتوازنة»

سجلت فئة الصناديق المتوازنة ارتفاعا شبه جماعى فى تعاملات الأسبوع الماضى، فيما احتفظ صندوق مصر الخير بصدارة الترتيب بنسبة ارتفاع %2.42 بسعر وثيقته البالغ 14.39 جنيه.

جاء صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة» فى مركز الوصافة بنسبة صعود %0.93 لتسجل وثيقته سعر 203.94 جنيه، وثالثًا سجل صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى» حضوره بارتفاع قدره %0.72 بقيمة 11.32 جنيه للوثيقة.

رابعًا حل صندوق بنك الكويت الوطنى الميزان بنسبة %0.53 بقيمة 288.89 جنيه، خامسًا سجل صندوق بنك مصر الأول حضوره بنسبة %0.48 بقيمة 174.86 جنيه .

فيما تخلف كل من صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» وصندوق البنك الزراعى المصرى «الماسى» عن رحلة الصعود، وهبطوا بنسبة %0.09 و%0.11 على التوالى.

«فاروس 1» يحكم قبضته على «الأسهم»

سجلت صناديق الاستثمار – فئة الأسهم ارتفاعات للأسبوع الثانى على التوالى، فيما حلق صندوق فاروس 1 بصدارة ترتيب الفئة للأسبوع الثانى على التوالى بنسبة ارتفاع %3.8 بقيمة 77.28 جنيه.

فى مركز الوصافة حل صندوق البنك الأهلى الكويتى بنسبة ارتفاع %1.71 بقيمة 99.12 جنيه، وثالثًا حل صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفيةABC بنسبة ارتفاع قدرها %0.90 بقيمة 78.83 جنيه .

رابعًا جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء» بنسبة %0.77 بقيمة 12.91جنيه، وخامسًا حل صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات «الخبير» بنسبة %0.60 بقيمة 104.59 جنيه .

حل صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد» كأكثر الهابطين فى فئة الأسهم، بنسبة تراجع %1.09 بقيمة 144.22 جنيه.

«موارد التعمير والإسكان» يتزعم «النقدية»

نجحت فئة الصناديق النقدية -التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت تعاملات الأسبوع نجاح صندوق بنك التعمير والإسكان «موارد» فى اقتناص صدارة ترتيب الفئة، بنسبة ارتفاع %0.14 بقيمة 27.86 جنيه للوثيقة .

فى مركز الوصافة حل صندوق بنك الكويت الوطنى «إشراق» بنسبة ارتفاع %0.14 بقيمة 28.17 جنيه، وخلفهم ثالثًا حل صندوق بنك مصر النقدى بنسبة صعود %0.14 بقيمة 45.54 جنيه للوثيقة.

فى المركز الرابع جاء صندوق بنك QNB الأهلى «ثمار» بنسبة ارتفاع %0.14 بقيمة 377.8 جنيه، وخامسًا ظهر صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث بنسبة ارتفاع %0.14 بقيمة 1036.94 جنيه .

على مستوى الدخل الثابت حصد صندوق بنك القاهرة «الثابت» صدارة الفئة بنسبة ارتفاع %1.03 بقيمة 235.07 جنيه، وحل وصيفًا صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بنسبة %0.71 بقيمة 298.91 جنيه للوثيقة، وثالثًا جاء صندوق البنك الأهلى الثامن بنسبة %0.30 بقيمة 1787.51 جنيه .

«فيصل» يعود للتألق فى سماء «الإسلامية»

تصدر صندوق بنك فيصل الإسلامى مصر ترتيب فئة الصناديق الإسلامية فى ارتفاعها شبه الجماعى بالأسبوع الماضى، بنسبة صعود %2.38 بقيمة 94.22 جنيه.

فى مركز الوصافة حل صندوق البنك الأهلى المصرى – البركة «بشائر» بنسبة ارتفاع %0.95 بقيمة 57.03 جنيه، وخلفه ثالثًا جاء صندوق بنك البركة مصر بنسبة ارتفاع %0.88 بقيمة 85.38 جنيه.

رابعًا حل صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» بنسبة %0.67 بقيمة 12.21 جنيه، وخامسًا سجل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» بنسبة %0.54 بقيمة 108.45 جنيه .

ارتفعت الصناديق الإسلامية المتوازنة وارتفعت وثيقة صندوق بنك عودة «ازدهار» بنسبة %1.33 بسعر 156.8 جنيه للوثيقة، فيما ارتفعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بنسبة %0.49 لتصل إلى 81.77 جنيه للوثيقة.

«تحديد الأصول» تواصل الارتفاع

سجلت فئة صناديق تحديد الأصول ارتفاع جماعى خلال الأسبوع الماضى، فيما كان صندوق الأسهم المتداولة الأكثر صعودا بنسبة %1.48 بقيمة 4.23 جنيه، وتلاه صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %0.14 بقيمة 138.36 جنيه، وأخيرًا صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 2 بنسبة %0.067 بقيمة 105.18 جنيه. تراجعت أسعار وثائق صندوق مصر النقدى «الدولار» بنسبة %0.05 لتصل إلى مستوى 11.91 دولار للوثيقة، فيما ارتفعت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو بنسبة طفيفة لتسجل 10.988 يورو.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.