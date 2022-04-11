صناديق الاستثمار تتكبد خسائر قوية خلال الربع الأول من 2022

تمكنت الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع وأدوات الدين ذات العائد الثابت من تحقيق عوائد بنسب تراوحت من 1.7 إلى %2.28، لتنجو من موجة خسائر جماعية تكبدتها صناديق الاستثمار خلال الربع الأول من 2022.

وتراوحت متوسطات خسائر صناديق الاستثمار خلال الربع الأول من العام الحالى من %1 وحتى %8.15، تزامنًا مع أداء هابط لمؤشرات البورصة جراء التوترات الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا، والتى تصاعدت نهاية فبراير الماضى، مع بدء العملية العسكرية الروسية فى الأراضى الأوكرانية، الأمر الذى تضررت منه أسواق المال.

وبلغت نسب هبوط مؤشرات البورصة فى الربع الأول من العام الحالى %5.9 للمؤشر الرئيسى EGX30، وجاء النصيب الأكبر من التراجع لنظيرة EGX70 للاسهم الصغيرة والمتوسطة بـنحو %13.26، ثم EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة %11.12.

«الأسهم» فى رحلة هبوط جماعى .. و«الرائد» الأدنى تراجعًا

وتكبدت وثائق صناديق الأسهم خسائر ربع سنوية، بنسب تراوحت من %1.5 إلى %8.8، ما يعكس حال مؤشرات البورصة فى الشهور الـ3 الأولى من العام الحالى.

وحل صندوق بايونيرز “الرائد” على رأس الصناديق الأدنى هبوطًا بين الأسهم بنحو %1.56، لتصل وثيقته إلى 87.04 جنيه، تلاه صندوق “فاروس 1” فى المركز الثانى، بنسبة هبوط %3.15 بقيمة 97.79 جنيه

وحصد صندوق البنك الأهلى الخامس المركز الثالث بين الأقل تراجعًا بـ%4.53، وبقيمة 11.15 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك المصرى الخليجى رابعًا، بـنحو %4.68 بقيمة 257.43 جنيه للوثيقة.

وخامسًا حل صندوق بنك كريدى أجريكول الثانى، بنسبة تراجع %4.79، ووصل سعر وثيقته إلى 181.18 جنيه .

خوف كلي في «الإسلامية»

وتكبدت وثائق الصناديق الإسلامية هبوطًا على أساس ربع سنوى، بنسب تراوحت من %1.5 وحتى %15.6.

وحصد صندوق بنك االشركة المصرفية العربية “سنابل” المركز الأول بين الصناديق الأقل تراجعًا بـنحو %1.53، ليصل سعر وثيقته إلى 140.1 جنيه، تلاه الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى “أمان” فى المركز الثانى بتراجع %1.8، وبقيمة 108.55 جنيه للوثيقة .

وهبطت وثائق صندوق بنك الاستثمار العربى “هلال” بـنحو %2.4 محتلًا المركز الثالث، وبلغ سعر وثيقته 215.73 جنيه، وجاء الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة “بشائر” رابعًا، بنسبة تراجع %2.61، ليصل سعر وثيقته إلى 83.71 جنيه.

وفى المركز الخامس جاء صندوق البنك الزراعى المصرى “الوفاق” بنسبة %2.73 وبلغ سعر وثيقته 15.91 جنيه .

ونجت كعادتها الصناديق الإسلامية النقدية من التراجعات، وتصدر صندوق بنك المصرف المتحد “رخاء” قائمة الصعود بـنحو %2.16، وبسعر 280.22 جنيه للوثيقة .

وفى المركز الثانى، جاء صندوق بنك البركة “البركات” بنسبة %2.15 وبقيمة 126.08 جنيه للوثيقة، ثم صندوق أبوظبى الإسلامى بـنحو %1.83 و بقيمة 207.32 جنيه للوثيقة.

وتراجعت الصناديق المتوازنة الإسلامية، وتكبدت وثائق صندوق بنك عودة المتوازن “ازدهار” أقل نسبة هبوط بنحو %6.9، ليصل سعر وثيقته إلى 145.89 جنيه، ثم وثائق صندوق بنك البركة “المتوازن” بنسبة %9.4 وبقيمة 93.19 جنيه للوثيقة.

«مصر الخير» الناجى الوحيد من خسائر «المتوازنة»

وأنهت الصناديق المتوازنة تعاملات الربع الأول من 2022، على تراجع جماعى، باستثناء صندوق مصر الخير الذى سجل نسبة ارتفاع على أساس ربع سنوى بنحو %1، لتصل وثيقته إلى 14.3 جنيه .

وعلى الجانب الآخر، تمكن صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع “الثقة” من تكبد أقل نسبة خسائر بـنحو %0.47، وبلغ سعر وثيقته 250.91 جنيه، تلاه صندوق بنك الاستثمار العربى “سندي” بـ%0.61 وبقيمة 13.59 جنيه للوثيقة .

وفى المرتبة الثالثة بين الصناديق الأقل انخفاضًا، جاء صندوق البنك الأهلى الأول بـنحو %1.94 وبقيمة 43.46 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك الزراعى المصرى “الماسي” فى المركز الـ4، بتراجع قدره %2.67 بقيمة 280.79 جنيه للوثيقة، وخامسًا صندوق بنك الكويت الوطنى “الميزان” بـ %3.01، وبسعر 362.78 جنيه للوثيقة.

ارتفاع جماعى لـ «النقدية» و«يومي» فى الصدارة

وحققت الصناديق النقدية ارتفاعات تراوحت من %2.1 وحتى %2.36 خلال الربع الأول من عام 2022 الحالى.

وحقق صندوق بنك تنمية الصادرات “يومي” أعلى نسبة صعود على أساس ربع سنوى بلغت %2.36، ليصل سعر وثيقته إلى 445.71 جنيه، لحقه صندوق بنك القاهرة الثانى النقدى – فى المركز الثاني- بـنحو %2.34، وبلغ سعر وثيقته 35.87 جنيه.

واقتنص صندوق كريدى أجريكول الثالث المركز الثالث بـنحو %2.34 وبقيمة 1023.45 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك SAIB النقدى بـنحو %2.34 وبقيمة 22.98 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الخامس، حل صندوق البنك الأهلى المتحد “ثروة”، بنسبة ارتفاع %2.33 وبقيمة 293.56 جنيه للوثيقة.

و«جذور» الأعلى عائدًا بين «الدخل الثابت»

وفيما يتعلق بصناديق الدخل الثابت، حل صندوق البنك العربى الأفريقى “جذور” فى مقدمة الصناديق الأعلى عائدًا خلال الربع الأول من العام الحالي؛ بعدما ارتفعت وثيقته %2.64 لتصل 29.56 جنيه.

وفى المركز الثانى جاء صندوق البنك العقارى المصرى “المصري” بارتفاع %2.27، وبسعر 264.2 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق البنك الثامن المركز الثالث بصعود %2.26 وبلغ سعر وثيقته 1898.68 جنيه، بعد قيامه يتوزيع عائد بقيمة 40 جنيهًا على الوثيقة نهاية مارس المنقضى.

«تحديد الأصول» تفقد أكثر من %6 ..و«ضمان رأس المال» الأقل تأثرًا

وفقدت وثيقتا صناديق تحديد الأصول أكثر من %6 خلال الربع الأول من العام الحالى، وجاء صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB 2 الأقل هبوطا بنحو %6.3، ليصل سعر وثيقته إلى 127.16 جنيه، ثم صندوق بنك تنمية الصادرات “كنوز” بنسبة %6.7 ليصل إلى 172.96 جنيه للوثيقة .

وعلى صعيد صناديق الدخل المتتنوع فارتفع صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 3 “ الرابح” بنسبة %2، مسجلا 223.74 جنيه للوثيقة.

وتكبدت وثيقتا ضمان وحماية رأس المال، أقل نسب هبوط فى الربع الأول من 2022، وذلك بنحو %0.56 لصندوق بنك مصر التراكمى “العمر” لتصل إلى 16.79 جنيه، ثم صندوق البنك العربى الأفريقى “جارد”، بنسبة تراجع %1.47 وبقيمة 16.79 جنيه للوثيقة.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.