صناديق الاستثمار تتعافى تدريجياً من قبضة التحركات المتباينة

أحمد على بدأت وثائق صناديق الاستثمار فى التعافى تدريجيًا من قبضة التحركات المتباينة التى سيطرت على أدائها خلال الأسابيع الماضية، إذ حافظت الصناديق النقدية على ارتفاعها الجماعى للأسبوع الثانى على التوالى، فيما سجلت الصناديق الإسلامية العادية والنقدية منها صعودًا جماعيًا، وكذلك صناديق تحديد الأ

أحمد على

بدأت وثائق صناديق الاستثمار فى التعافى تدريجيًا من قبضة التحركات المتباينة التى سيطرت على أدائها خلال الأسابيع الماضية، إذ حافظت الصناديق النقدية على ارتفاعها الجماعى للأسبوع الثانى على التوالى، فيما سجلت الصناديق الإسلامية العادية والنقدية منها صعودًا جماعيًا، وكذلك صناديق تحديد الأصول.

وسجل المؤشر الثلاثينى ارتفاعًا نسبته %0.3 فقط، ليغلق عند مستوى 14966 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة %0.44 إلى مستوى 852 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة %0.33 مغلقًا عند مستوى 2033 نقطة.

وارتفعت التداولات بنحو 4 ملايين جنيه فقط إلى 7.8 مليار جنيه، مقارنة مع 7.4 مليار الأسبوع السابق، كما صعد رأس المال إلى 854 مليار جنيه، مقارنة مع 853 مليار فى الأسبوع السابق.

واتجهت تعاملات الأجانب والعرب الأسبوع المنقضى للشراء بصافى 370.19 مليون جنيه، و115.8 مليون جنيه على الترتيب، بنسب %31.05 من التعاملات، و%9.25 على الترتيب، بينما كان نصيب المستثمرين المحليين %59.7 من التعاملات. وشهدت تعاملات صناديق الاستثمار تحقيق صندوق «أمان» بفئة الأسهم أعلى معدل عائد استثمارى خلال الأسبوع الماضى بلغ %3.41 بقيمة 111.2 جنيه للوثيقة.

«قطر الأهلى» يتصدر «المتوازنة»

تصدر صندوق بنك قطر الأهلى «توزان» قائمة فئة الصناديق المتوازنة خلال تعاملات الأسبوع الماضى، إذ ارتفع بنسبة %1.82 بقيمة 208.52 جنيه للوثيقة مقارنة مع 204.83 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.

وفى المركز الثانى جاء صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بنسبة صعود قدرت %1.57 بقيمة 179.95 جنيه للوثيقة، تلاه ثالثًا صندوق بنك مصر الخير المتوازن بنسبة ارتفاع فى قيمة وثيقته بلغت %1.51 بقيمة 22.40 جنيه، ورابعًا حل صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الماسى» بنسبة ارتفاع %0.94 بقيمة 251.40 جنيه.

وفى المركز الخامس سجل بنك مصر الأول حضوره بنسبة ارتفاع قدرها %0.71 بقيمة 209.80 جنيه للوثيقة، وتلاه صندوق بنك الكويت الوطنى الميزان بنسبة %0.69 بقيمة 324.20 جنيه.

وسادسًا حل صندوق البنك الأهلى الأول، بنسبة ارتفاع قدرها %0.38 بقيمة 42.71 جنيه، وحل خلفه صندوق بنك كريدى أجريكول الثقة فى المركز السابع بنسبة صعود قدرها %0.21، بقيمة 240.53 للوثيقة، وأخيرًا ثبت صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى» عند قيمة وثيقته البالغة 12.90 جنيه دون تغيير يُذكر.

«استثمار التجارى الدولى» فى مقدمة «الأسهم»

نجح صندوق البنك التجارى الدولى الثانى «استثمار» فى اقتناص صدارة ترتيب فئة صناديق الأسهم عن تعاملات الأسبوع الماضى، بنسبة صعود بلغت %3.32 بقيمة 204.43 جنيه للوثيقة، تلاه وصيفًا صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» بنسبة ارتفاع قدرها %2.20 لتسجل مستوى 16.48 جنيه.

وفى المركز الثالث حضر صندوق بنك التعمير والإسكان «تعمير» بنسبة صعود فى قيمة وثيقته %2.14 لتسجل 244.1 جنيه، ورابعًا جاء صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين بنسبة ارتفاع قدرها %1.97 فى قيمة وثيقته التى بلغت 354.2 جنيه، وخامسًا صندوق البنك العربى الإفريقى الدولى «شيلد» بنسبة ارتفاع بلغت %1.69، لتسجل وثيقته مستوى 246.63 جنيه.

وضمت قائمة الهابطين صندوقين فقط، كان أكثرها هبوطًا صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC بنسبة %2.15 بقيمة 271.59 جنيه للوثيقة، فيما كان أقلهم هبوطًا صندوق البنك الأهلى الكويتى بنسبة %0.47 بقيمة 148.34 جنيه للوثيقة.

«SAIB» الأبرز فى «النقدية»

جاء صندوق بنك الشركة المصرفية SAIB فى صدارة ارتفاعات الصناديق النقدية بنسبة صعود لقيمة وثيقته %0.31 بقيمة 14.284 جنيه للوثيقة، مقارنة مع 14.24 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.

وخلفه جاء صندوق بنك بلوم مصر النقدى الثانى بنسبة صعود قدرها %0.30 مسجلًا 227.8 جنيه للوثيقة، مقارنة مع 227.12 جنيه، وفى المركز الثالث بنسبة صعود قدرها %0.29 حل صندوق بنك التعمير والإسكان «موارد» بقيمة 20.97 جنيه، وفى المركز الرابع جاء كل من صندوق البنك الأهلى الرابع بقيمة 263.23 جنيه، وصندوق البنك التجارى الدولى «أصول» بقيمة 319.39 جنيه، وصندوق بنك مصر النقدى بقيمة 34.174 جنيه.

وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد ارتفعت وثيقة «البنك التجارى الدولى »ثبات« بنسبة %0.78 لتسجل 203.84 جنيه، لتحتل صدارة ارتفاعات الدخل الثابت، تلاه صندوق بنك القاهرة الثابت بنسبة صعود %0.77 بقيمة 168.02 جنيه، وخلفه ثالثًا صندوق صندوق البنك الأهلى الثامن بنسبة %0.25 بقيمة 1443.252 جنيه للوثيقة، ورابعًا صندوق البنك العربى الإفريقى »جذور« بنسبة %0.22 بقيمة 17.99 جنيه للوثيقة.

فيما هبط وحيدًا صندوق البنك العقارى العربى «المصرى» بنسبة %0.39، مسجلًا 162.31 جنيه للوثيقة، مقارنة مع 162.95 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.

«أمان» على عرش «الإسلامية»

صعد صندوق بنك فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان» لصدارة فئة الصناديق الإسلامية بارتفاع فى قيمة وثيقته بنسبة %3.41 لتسجل 111.22 جنيه، وحل خلفه صندوق بنك فيصل الإسلامى بنسبة %2.56 بقيمة 142.38 جنيه للوثيقة، وثالثًا جاء صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بنسبة ارتفاع %1.48 بقيمة 206.71 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق الإسلامية المتوازنة، هبط صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» %3 بقيمة 181.54 جنيه، فيما صعد صندوق بنك البركة مصر المتوازن بنسبة %0.41 بقيمة 106.75 جنيه للوثيقة.

ارتفاع صندوق «تحديد الأصول» و«ضمان رأس المال».. وثبات «الأجنبية»

صعدت صناديق تحديد الأصول خلال الأسبوع الماضى، لتسجل %2.14 لوثيقة الشركة العربية المصرفية العربية (1) ما قيمته 220.93 جنيه، مقارنة مع 216.3 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى، وسجلت وثيقة صندوق الشركة العربية المصرفية (2) صعودًا قدره %2.13 بقيمة 752.28 جنيه، مقارنة مع 736.56 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.

وسجلت صناديق العملة الأجنبية، صعود وثيقة صندوق مصر النقدى الدولار، قيمة 11.461 دولار بنسبة ارتفاع %0.043، وارتفعت وثيقة مصر النقدى اليورو بنسبة %0.008 لتسجل 10.961 يورو.