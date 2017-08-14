صناديق الاستثمار تتعافى بمكاسب متوسطة

أحمد على سيطر الأداء الايجابى على وثائق صناديق الاستثمار، خلال الأسبوع الماضى، مدعومة بحالة التعافى التى سيطرت على وضع مؤشرات البورصة، إذ سجلت فئة المتوازنة ارتفاعًا جماعيًا، كما هو الحال لفئة «الأسهم» عدا صندوق «فاروس». ارتفعت فئة الصناديق النقدية والدخل الثابت بكامل أعضاؤ

أحمد على

سيطر الأداء الايجابى على وثائق صناديق الاستثمار، خلال الأسبوع الماضى، مدعومة بحالة التعافى التى سيطرت على وضع مؤشرات البورصة، إذ سجلت فئة المتوازنة ارتفاعًا جماعيًا، كما هو الحال لفئة «الأسهم» عدا صندوق «فاروس».

ارتفعت فئة الصناديق النقدية والدخل الثابت بكامل أعضاؤها، عدا صندوق «أروب للتأمين»، فيما ارتفعت الصناديق الإسلامية بجميع أنواعها، وصناديق العملة الأجنبية والدخل المتنوع.

ارتفع مؤشر EGX30 خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بنسبة %0.37 ليسجل مستوى 13462 نقطة، بينما EGX70 صعد بنسبة %1.27 مغلقًا لـ 720 نقطة، فيما ارتفع بنحو 0.35 % مغلقا عند مستوى 1612 نقطة.

تراجع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة %1.44 مغلقًا عند مستوى 13413 نقطة، فيما سجل نظيره EGX70 ارتفاعًا بنسبة %1.49 مسجلًا مستوى 711 نقطة، كما سجل مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا تقدمًا بنسبة %0.7، مغلقًا عند مستوى 1607 نقطة.

فيما بلغت التداولات على الأسهم خلال جلسات الأسبوع الماضى نحو 6.875 مليارات جنيه، وانخفض رأسمال البورصة السوقى بنسبة 0.5%، مسجلًا مستوى 715.165مليار جنيه، مقارنة بـ 711.705 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضى.

استحوذت تعاملات المصريين على نسبة %78.41 من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة %13.79، والعرب على %7.81 وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب غير العرب صافى شراء بقيمة 100.28مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيعى بقيمة 44.71 مليون جنيه.

«المتوازنة» تعود للصعود الجماعى

عادت الصناديق المفتوجة – المتوازنة خلال الأسبوع الماضى، للإرتفاع الجماعى من جديد، إذ سيطر صندوق مصر الخير المتوازن على صدارة الارتفاعات بنسبة %2.79، مغلقًا عند 20.74 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى الأول بنسبة %0.55 مسجلًا 43.67 جنيه للوثيقة.

حل صندوق بنك مصر الأول فى المركز الثالث بنسبة ارتفاع %0.48، مغلقًا عند 187.19 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الماسي» بنسبة %0.39.

«فاروس» الهابط الوحيد فى صناديق «الأسهم»

ارتفعت غالبية صناديق الأسهم خلال الأسبوع الماضى، عدا صندوق «فاروس» الذى هبط بنسبة %0.21 مسجلًا 112.27 جنيه للوثيقة، إذ جاء فى صدارة الارتفاعات صندوق مصر المستقبل بنسبة %2.40، مغلقًا عند مستوى 25 جنيها.

جاء صندوق بنك قناة السويس، فى المركز الثانى بنسبة ارتفاع %1.80 مسجلًا 470.31 جنيه، تلاه صندوق صندوق العربى الإفريقى «شيلد» بنسبة %1.30، مسجلًا مستوى 181.21 جنيه.

«أبوظبى الوطنى الأول» يتصدر ارتفاعات «النقدية»

جاء صندوق «أبوظبى الوطنى الأول» فى صدارة ارتفاعات فئة النقدية والعائد الثابت خلال الأسبوع الماضى، بنسبة صعود لقيمة وثيقته بـ %0.48، حل بعده صندوق بنك عودة النقدى بنسبة %0.0.47، وخلفه صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى بنسبة %0.41.

على مستوى الدخل الثابت، ارتفعت وثيقة صندوق «ثبات» بنسبة %0.33 مسجلة 177.40 جنيه، وارتفعت قيمة وثيقة صندوق البنك العربى الإفريقى «جذور» بنحو %0.22، لتسجل 16.78 جنيه.

«سنابل» يتقدم ارتفاعات «الإسلامية»

نجح صندوق «سنابل» فى أن يكون الصندوق الرابح الوحيد فى قيم وثائق الصناديق الإسلامية، خلال الأسبوع الماضى، بنسبة %1.90، بقيمة 125.83جنيه للوثيقة.

فيما حل صندوق «نعيم مصر» فى المركز الثانى بنسبة %1.44، مسجلًا مستوى 188.50جنيه، حل بعده صندوق بنك مصر الرابع بنسبة %1.28، بقيمة 106.67 جنيه للوثيقة.

«تحديد الأصول» تهبط والعملة الأجنبية تصعد

سجلت صناديق تحديد الأصول هبوطًا، خلال الأسبوع الماضى، على عكس ما قبل الماضى، إذ هبطت وثائق صندوقى الشركة العربية المصرفية العربية 2، 1 بنسبة %0.11 و%0.12.

سجلت صناديق العملة الأجنبية ارتفاعًا بنسبة %0.09 لصندوق مصر النقدى الدولارى، وثبتت وثيقة صندوق مصر النقدى اليورو عند مستوى الأسبوع الماضى.

-‮ ‬تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق‮.‬

-‮ ‬يحسب معدل العائد الاجمالى كما‮ ‬يلي‮:‬

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم‮.‬

ب ـ‮ ‬يزداد عدد الوثائق بمعدل‮ ‬يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً‮ ‬على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم‮.‬

ج ـ معدل العائد‮= (‬قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة‮ * ‬عدد الوثائق فى نهاية الفترة‮) ‬ـ‮ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة‮ * ‬عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة‮)/ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة‮)‬

-‮ ‬تم الترتيب وفقاً‮ ‬لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى‮ (‬المخاطر الكلية‮) ‬لسعر الوثيقة مضافاً‮ ‬إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي‮. ‬وتزداد درجة المخاطرة من ‮ ‬.5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم،‮ ‬كما‮ ‬يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح،‮ ‬فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد‮.‬

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– ‬يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى‮ ‬يوم الخميس الأخير من كل أسبوع‮.‬

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– ‬يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى‮ ‬يقل عمرها عن ذلك‮.‬

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– ‬نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى‮ ‬قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات‮.‬