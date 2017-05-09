صناديق الاستثمار تبدأ التعافي المؤقت

منى عبدالباري:تمكنت وثائق صناديق الاستثمار الأسبوع الماضى من استرداد جزء من الخسائر التى تكبدتها الفترة الماضية، بدعم من المكاسب التى حققتها البورصة خلال الأسبوع، ما انعكس بقوة على قيم التداولات التى سجلت 16.2 مليار جنيه، ورأس المال السوقى الذى ارتفع بنسبة 1%.وأنهت البورصة المصرية الأسبوع الماضى

منى عبدالباري:

تمكنت وثائق صناديق الاستثمار الأسبوع الماضى من استرداد جزء من الخسائر التى تكبدتها الفترة الماضية، بدعم من المكاسب التى حققتها البورصة خلال الأسبوع، ما انعكس بقوة على قيم التداولات التى سجلت 16.2 مليار جنيه، ورأس المال السوقى الذى ارتفع بنسبة 1%.

وأنهت البورصة المصرية الأسبوع الماضى على ارتفاع لمؤشرها الرئيسى EGX30 بنسبة 1.47 % عند مستوى 12710 نقطة، كما ارتفع مؤشرها EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.86 % إلى مستوى 592 نقطة، فيما ارتفعت التداولات خلال الأسبوع بواقع 11.4 مليار جنيه، ورأس المال السوقى الذى أغلق عند مستوى 659 مليارًا بارتفاع 1%.

واستحوذت المؤسسات الأسبوع المنقضى على 41.28 % من إجمالى التعاملات، بصافى شراء 142.11 مليون جنيه، فيما كان نصيب الأفراد 58.72 % من إجمالى التعاملات.

وتحولت صناديق الاستثمار إلى الارتفاع الجماعى الأسبوع الماضى بنسب ربحية تجاوزت الـ1 % للبعض على صعيد الصناديق المفتوحة الأسهم، والإسلامية، وتحديد الأصول، و2 % لبعض الصناديق المتوازنة، بينما احتفظت الصناديق النقدية والدخل الثابت بمعدلات الربحية الضعيفة المضمونة بأدواتها الاستثمارية ذات معدلات المخاطرة شبه المعدومة.

وكانت الصناديق شهدت الأسبوع السابق تراجعات جماعية شملت الصناديق المفتوحة – المتوازنة، والأسهم بنسب تراوحت بين 1 : 2%، والصناديق الإسلامية وتحديد الأصول بخسائر تجاوزت الـ1 % للبعض، فيما نجت الصناديق النقدية والدخل الثابت بدعم من أدواتها الاستثمارية منخفضة المخاطر، وحققت صناديق العملة الأجنبية ارتفاعات ضعيفة للغاية.

ارتفاعات جماعية لـ”المتوازنة” بقيادة الأهلى الخامس

شهدت الصناديق المفتوحة المتوازنة ارتفاعات جماعية باستثناء صندوق مصر الخير المتوازن الذى تراجع بنسبة 1.08 % لتغلق وثيقته عند مستوى 17.4 جنيه.

وفى المقابل تصدر الارتفاعات صندوقا البنك الأهلى الخامس، وكريدى أجريكول مصر الرابع “الثقة” بنسب 1.37 % بقيمة وثيقة 11.8 جنيه، و1.06 % بقيمة وثيقة 216.8 جنيه على الترتيب.

وارتفع صناديق بنك مصر الأول بنسبة 0.88 % لتصل وثيقته إلى 183 جنيها، وصندوق البنك الأهلى الأول بنسبة 0.83 % لتصل وثيقته إلى 40 جنيها، وصندوق البنك الأهلى الثانى بنسبة 0.62 % لتسجل وثيقته 72.48 جنيه، وصندوق البنك التجارى الدولى تكامل بنسبة 0.55 % لتسجل وثيقته 136.4 جنيه، وصندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى “الماسي” بنسبة 0.37 % لتسجل وثيقته 204.8 جنيه.

أرباح الأسهم تفوق المتوازنة بنسبة 1%



وارتفعت الصناديق المفتوحة الأسهم بشكل جماعى، بنسب تجاوزت أرباح نظيرتها المتوازنة بنحو 1 % للبعض، وتصدر الارتفاعات صندوقا بنك المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 2.14 % بقيمة وثيقة 199.89 جنيه، وصندوق البنك العربى الإفريقى “شيلد” بـ 2.02 % بقيمة وثيقة 173.33 جنيه.

وربح صندوق بنك قناة السويس “الأجيال” بنسبة 1.6 % بقيمة وثيقة 12.10 جنيه، وصندوق بنك قناة السويس بنسبة 1.59 % بقيمة وثيقة 446 جنيها، وصندوق البنك الأهلى المتحد “ألفا” بقيمة وثيقة 18 جنيها، بارتفاع 1.53 %، ثم صندوق بنك بلوم بارتفاع 1.3 % بقيمة وثيقة 177.5 جنيه، وصندوقى بنك التعمير والإسكان “تعمير”، وفاروس بارتفاع 1.24 % بقيم وثائق 180.23 جنيه، و112.65 جنيه.

وارتفع صندوق البنك المصرى الخليجى بنسبة 1.22 % لتسجل وثيقته 237.36 جنيه، وصندوق بنك مصر إيران للتنمية بقيمة وثيقة 527.5 جنيه، مرتفعا 1.16 %، وصندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين بنحو 1.15 % لتسجل وثيقته 265 جنيها، وصندوق مصر المستقبل بنحو 1.14 % بقيمة وثيقة 24 جنيها، وبنك القاهرة بنحو 1.12 % بقيمة وثيقة 102 جنيه.

وعلى صعيد الأدنى ارتفاعا جاءت صناديق البنك التجارى الدولى “استثمار” وبنك الكويت الوطنى “نماء” بارتفاع 0.90 % فقط، بقيم وثائق 140.5 جنيه، و 16.5 جنيه، ثم البنك الأهلى الثالث وبنك مصر الثالث، وكريدى أجريكول مصر الثانى بارتفاع 0.01 % بقيم وثائق 120.9 جنيه، و702 جنيه، و165 جنيها.

زيادة طفيفة فى عوائد النقدية والدخل الثابت

شملت الصناديق النقدية والدخل الثابت ارتفاعات جماعية وإن كانت بنسب ضعيفة، وجاء فى المركز الأول بصعود 0.30 % صندوقى بنك الأهلى الكويتى النقدى، وبنك عودة النقدى، بقيم وثائق 19.90 جنيه، و20.26 جنيه.

وجاء صندوق بنك بلوم مصر فى المرتبة الثانية بارتفاع 0.29 % بوثيقة قيمتها 203 جنيه، وثالثا جاء صندوق البنك المصرى الخليجى “ثراء” بقيمة وثيقة 14 جنيهًا، بارتفاع 0.28 %، ورابعًا بارتفاع 0.27 % جاءت صناديق بنك قطر الوطنى الأهلى “ثمار” بقيمة وثيقة 252 جنيها، وصندوق الإسكندرية النقدى “عائد يومي” بقيمة وثيقة 26.29 جنيه، وصندوق البنك العربى الإفريقى “جومان” بقيمة وثيقة 201.49 جنيه، وصندوق الأهلى الرابع النقدى بقيمة وثيقة 238.57 جنيه، وصندوق بنك التعمير والإسكان موارد بقيمة وثيقة 18.8 جنيه.

وخامسا بارتفاع 0.26 % جاءت صناديق بنك اتش إس بى سى للسيولة بقيمة وثيقة 204 جنيهات، وصندوق البنك الأهلى المتحد “ثروة” بوثيقة قيمتها 162.94 جنيه، وصندوق آروب مصر للتأمين النقدى بوثيقة قيمتها 122.2 جنيه، وصندوق كريدى أجريكول مصر الثالث بوثيقة قيمتها 1042 جنيهًا.

وسادسًا بارتفاع 0.25 % جاءت صناديق بنك القاهرة الثانى النقدى بقيمة وثيقة 19.8 جنيه، وصندوق بنك مصر إيران الثانى بقيمة وثيقة 1041.5 جنيه، وصندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية – مزايا بقيمة وثيقة 20.4 جنيه.

وحلت سابعًا صناديق بنك أبوظبى الوطنى الأول بارتفاع 0.24 % بقيمة وثيقة 142.68 جنيه، وصندوق بنك SAIB النقدى بقيمة وثيقة 12.68 جنيه، وصندوق مصر للتأمين النقدى بقيمة وثيقة 12.66 جنيه.

وثامنا بارتفاع 0.23 % جاء صندوق بنك مصر النقدى بقيمة وثيقة 30.39 جنيه، وتاسعا بارتفاع 0.21 % جاءت صناديق بنك التنمية والائتمان الزراعى “حصاد” بقيمة وثيقة 18.8 جنيه، وصندوق البنك التجارى الدولى “أصول” بقيمة وثيقة 289.36 جنيه، وأخيرا فى المرتبة العاشرة جاء صندوق البنك العقارى المصرى العربى بارتفاع 0.17 % بقيمة وثيقة 146.78 جنيه.

وسجلت صناديق الدخل الثابت ارتفاعات طفيفة بنسبة 0.25 % لصندوق البنك العربى الإفريقى “جذور” والذى سجلت وثيقته 16.25 جنيه، و0.22 % لصندوق البنك التجارى الدولى “ثبات” بقيمة وثيقة 170.6 جنيه.

الإسلامية على الدرب

وسارت الصناديق الإسلامية وضمان رأس المال على الدرب، بارتفاعات تجاوزت 1 % لبعضها، تصدرها بصعود نسبته 1.26 % صندوق بنك البركة مصر بقيمة وثيقة 103.5 جنيه، ثم صندوق سنابل بارتفاع 1.22 % لتسجل وثيقته 127 جنيها، ثم صندوق بنك الاستثمار العربى هلال بصعود 1.13 بقيمة وثيقة 156 جنيها، وصندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى “الوفاق” بارتفاع 1.08 % بقيمة وثيقة 15.5 جنيه، وصندوق بنك فيصل الإسلامى مرتفعا 1.07 % لتسجل وثيقته 115.89 جنيه، وصندوق نعيم مصر بارتفاع 1.05 % لتسجل وثيقته 161.05 جنيه.

وجاء فى المرتبة السابعة صندوق البنك الأهلى المصرى وبنك البركة “بشائر” بقيمة وثيقة 78.58 جنيه، بارتفاع 0.98 %، وصندوق بنك مصر الرابع بارتفاع 0.82 % بقيمة وثيقة 106.85 جنيه، وصندوق بنك فيصل الإسلامى- التجارى الدولى “أمان” مرتفعا 0.81 % بقيمة وثيقة 79.53 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق الإسلامية النقدية فقد ارتفع صندوقا المصرف المتحد “رخاء” بنسبة 0.25 % لتسجل وثيقته 158 جنيها، وصندوق أبو ظبى الإسلامى النقدى بنحو 0.24 % بقيمة وثيقة 123.36 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق الإسلامية المتوازنة فقد ارتفع صندوقا بنك البركة مصر “المتوازن بنسبة 0.73 % لتسجل وثيقته 87.33 جنيه، وصندوق بنك عودة المتوازن “ازدهار” مرتفعا بنسبة 1.53 % بقيمة وثيقة 153 جنيها.

كما ارتفع صندوق بنك مصر التراكمى “صندوق العمر” لضمان رأس المال بنسبة 0.39 % بقيمة وثيقة 419.9 جنيه.

الدخل المتنوع والعملة الأجنبية ترتفعان على استحياء



ارتفعت صناديق تحديد الأصول بنسب 1.20 % و 1.18 % على الترتيب لصندوقى بنك الشركة العربية المصرفية 1 بقيمة وثيقة 775.8 جنيه، وبنك الشركة المصرفية العربية 2 بقيمة وثيقة 527.8 جنيه.

كما ارتفع صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 3 “الرابح” للدخل المتنوع بنسبة 0.23 % لتسجل وثيقته 136.32 جنيه.

وسجلت صناديق العملة الأجنبية ارتفاعات طفيفة بنسبة 0.03 % لصندوق مصر النقدى المقوم بالدولار لتسجل وثيقته 11.3 دولار، وبنسبة 0.005 % صندوق مصر النقدى المقوم بـ”اليورو” لتسجل وثيقته 10.95 يورو.