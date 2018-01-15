صناديق الاستثمار بين عوائد 2017 الكبـيرة وتوقعات الغد المتفائلة

«مصر الخير» يتربع على عرش «المتوازنة» بنسبة %38.91%16.64 تدفع «أروب مصر للتأمين» إلى صدارة “النقدية”«الأهلى الخامس» يتزعم «الأسهم» بصعود %52.49 «بشائر» على رأس «الإسلامية» و«ازدهار» أول &l

«مصر الخير» يتربع على عرش «المتوازنة» بنسبة %38.91

%16.64 تدفع «أروب مصر للتأمين» إلى صدارة “النقدية”

«الأهلى الخامس» يتزعم «الأسهم» بصعود %52.49

«بشائر» على رأس «الإسلامية» و«ازدهار» أول «الإسلامى المتوازن»

التجارى الدولى «ثبات» يحلّق فى سماء «الدخل الثابت» بارتفاع %17.99

تحديد الأصول «الشركة المصرفية» ارتفع %38



أعد الملف ـ أحمد على:

قطفت صناديق الاستثمار ثمار “تعويم الجنيه” عبر تقديمها أداءً مميزًا خلال عام 2017 المنقضى، وسيطر الارتفاع الجماعى على أسعار وثائق الفئات كافة، على عكس عام 2016 الماضى الذى تباينت خلاله التحركات.

يُذكر أن البورصة المصرية قدمت واحدًا من أفضل أعوامها على الإطلاق، مسجلةً أعلى معدلات التداول منذ عام 2009، بقيم بلغت 296 مليار جنيه، لترتفع 200 مليار فى رأسمال البورصة السوقى، كما بلغت نسبة الزيادة فى متوسط التداول اليومى نحو %40 إلى 1.033 مليار جنيه، مقارنة مع 741 مليونًا فى 2016 الماضى.

وفيما يتعلق بأداء المؤشرات، سجل EGX30 الرئيسى أعلى مستوياته منذ تدشينه بنسبة ارتفاع % 22 ليحتل المرتبة الأولى عربيًا فى 2017، كما حافظت البورصة على لقب أفضل أداء على مستوى العالم منذ عام 2013.

وجاء صندوق “مصر الخير” فى صدارة الصناديق المتوازنة، فيما تزعّم صندوق “البنك الأهلى الخامس” فئة “الأسهم”، وحل “أروب مصر للتأمين” فى مقدمة “النقدية” فى حين تربع البنك الأهلى المصرى وبنك البركة مصر “بشائر” على عرش “الإسلامية”، مع تواجد “التجارى الدولى “ثبات” على رأس الدخل الثابت.

«شركات إدارة الأصول» تجمع على هدف رفع الأصول المدارة بـالمليار جنيه

«عوائد مرتفعة وشهادات نجاح».. عنوان لأداء شركات إدارة الأصول خلال عام 2017، والذى استطاعت فيه شركات إدارة أصول عدة، مثل «الأهلي» و«أكيومن» و«سى آى كابيتال» و«هيرمس» و«النعيم»، وضع صناديقها المدارة بالمراكز الـثلاثة الأولى فى فئات «الأسهم» و«المتوازنة» و«النقدية» و«الإسلامية».

وأكد مسئولو تلك الشركات أن اتباع نظم التحليل، وانتقاء الأسهم بطرق علمية، بالإضافة إلى تنويع المحافظ المالية بشكل يوفر حالة من الوقاية، هى أهم أسباب اقتناص صدارة فئات الصناديق المختلفة.

وكشفوا عن مستهدفات مرتفعة ومتفائلة لأحجام الأصول المدارة بواسطة شركاتهم خلال 2018، فى حين أكدوا أنهم سيصبون كامل تركيزهم على إدارة المحافظ المالية.

من جانبه، قال عصام خليفة، العضو المنتدب بشركة الأهلى لإدارة الأصول، إن دقة الرؤى والحسابات التحليلية لمديرى صناديق الاستثمار هى المعيار الرئيسى لنجاح شركته فى إدارة صناديق «البنك الأهلي».

وأضاف أن العائد الاستثمارى الذى حققه صندوق الأهلى الخامس فى فئة الأسهم خلال 2017 كان مميزًا للغاية، ويعد دليلًا على نجاح السياسة الاستثمارية للشركة.

وأوضح أن نجاح شركته امتد إلى صندوق القطاع المالى المغلق، وحقق الصندوق عائدا قدره %29.1 خلال العام المنتهى.

وأشار خليفة إلى أن شركته تستهدف الحصول على إدارة محافظ مالية بقيمة تصل إلى مليار جنيه تقريبا فى 2018، موزعة بين جهات حكومية ومحافظ صناديق تأمين خاصة.

وأكد أن وجود صندوق «الأهلى الرابع» فى المركز الثانى بفئة «صناديق النقدية» نجاح لشركته، مرجعًا اقتناص مركز الوصافة إلى سياسة تنويع المحفظة بصناديق الدخل، مشيرًا إلى أن التأقلم والتعاون بين فريق «الأهلى لإدارة الأصول» كان مثمرًا.

وفى سياق متصل، أكدت رنا العدوى، العضو المنتدب بشركة أكيومن لإدارة الأصول، أن تصدر صندوق «مصر الخير» لفئة المتوازنة والمدار بواسطة الشركة يعود إلى نجاحها فى توقع أداء السوق بشكل جيد عبر إعداد دراسات فنية وتحليلية.

وأضافت أن شركتها تسير على سياسة واضحة وهى الاستثمار الواضح والمحدد، مع الابتعاد عن المضاربات التى يتميز بها المستثمرون الأفراد بالسوق المحلية، مشيرة إلى أن توفير الأموال والمكسب فى ظل الحالة الصعبة هو السبب وراء اتجاه بعض الصناديق إلى المضاربة.

وأوضحت أن سياسة شركتها تحمى صندوق «مصر الخير» من الهبوط الكبير فى حالة تراجع البورصة، مؤكدة أن الصندوق سيطر بشكل شبه دائم على المركز الأول طوال العام الماضى.

وأشارت إلى أن صناديق الاستثمار حققت معدلات عائد استثمارى خلال 2017 الماضى تخطت معدلات أكبر العوائد فى الأوعية الادخارية بتاريخ القطاع المصرفى، مؤكدة ضرورة توعية المستثمرين بأهمية التعامل فى سوق المال عبر صناديق الاستثمار.

وعلى صعيد سياسة الشركة فى 2018، قالت رنا العدوى إن «أكيومن» تخطط لزيادة حجم الأصول المدارة عبر المحافظ المالية، مستهدفة رفع الأصول المدارة من 1.6 مليار جنيه إلى 2.6 مليار.

وأضافت أن شركتها نجحت فى إضافة أصول بحجم 600 مليون جنيه إلى الأصول المدارة بواسطة «أكيومن» خلال 2017، ليصل الحجم بنهاية العام إلى 1.6 مليار.

من جهته، قال عمرو أبوالعينين، رئيس قطاع إدارة الأصول بشركة سى آى كابيتال، إن اتباع المنهج العلمى القائم على إعداد الأبحاث الداخلية السبب فى استمرار الأداء الجيد للشركة.

وأضاف أن النجاح المستمر يعود إلى استراتيجية الشركة التى تهدف ااحضور بصدارة فئات الصناديق الاستثمارية المختلفة، موضحًا قيامهم بإجراء تحليلات لقطاعات الاقتصاد والبورصة وتحركات سعر الفائدة ومن ثم اتخاذ قرار استثمارى جيد.

وأوضح أن صندوق البنك التجارى الدولى الثانى «استثمار» حقق معدلات عائد استثمارى مرتفعة للغاية بفئة الأسهم، عبر ارتفاع فى قيمة وثيقته بـ%43.012.

من جانبه، قال أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب بشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، إن شركته نجحت فى تحقيق عائد استثمارى مرتفع لصندوق بنك ABC، بلغ %36.18 خلال 2017، مشيرًا إلى تخطيه نسبة ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسى.

وأضاف أن صندوق بنك ABC كان مسيطرًا على صدارة فئة الأسهم حتى منتصف ديسمبر الماضى، إلا أن ارتفاع أسهم لا تتعامل عليها شركته مثل «أسهم السجائر» أدى إلى فقدانه المركز الأول.

وأوضح أن شركته تتعامل بسياسة إسلامية فى انتقاء الأسهم غير المضرة، مما يزيد من صعوبة تحقيق معدلات عوائد مرتفعة، مشيرًا إلى أن شركته نجحت فى تحقيق عوائد مرتفعة بنهاية العام.

وكشف أبوالسعد، أن شركته تستهدف رفع حجم الأصول المدارة خلال 2018 إلى 9 مليارات جنيه، موضحًا أن شركته ستركز على إدارة المحافظ المالية خلال الفترة المقبلة.

رنا العدوى: «أكيومن» تخطط لزيادة أصولها إلى 2.6 مليار

أبوالعينين: إستراتيجية «سى آى كابيتال» تضعها فى مراكز متقدمة

خليفة: قراءة السوق ودقة حسابات المديرين وراء تميز أداء «صناديق الأهلى»

أبو السعد رسملة تستهدف رفع رسوم 9 مليار جنيه فى 2018

«كريدى أجريكول» وصيف المتوازنة

خطف صندوق “مصر الخير المتوازن” من نظيره “كريدى أجريكول” صدارة ترتيب فئة الصناديق المتوازنة خلال عام 2017 الماضى، إثر ارتفاعه بنسبة %38.91 مسجلًا 23.91 جنيه للوثيقة الواحدة.

وحل خلفه صندوق البنك التجارى الدولى “تكامل” بنسبة ارتفاع قدرها %29.29 وبسعر 167.83 جنيه للوثيقة، فيما سجل صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى “الماسي” المركز الثالث بنسبة ارتفاع قدرها %25.85 لتبلغ قيمة وثيقته نحو 241.73 جنيه.

وفى المركز الرابع جاء صندوق بنك الكويت الوطنى “الميزان” بنسبة ارتفاع فى قيمة الوثيقة قدرها %25.10 لتسجل 317.16 جنيه، وخامسًا صندوق البنك الأهلى الأول الذى ارتفعت وثيقته بنحو %21.87 لتحقق 42.64 جنيه.

وفى المرتبة السادسة جاء صندوق بنك الاستثمار العربى “سندي” الذى سجلت وثيقته 12.57 جنيه عقب ارتفاعها بنحو %019.38، وسابعًا حل صندوق بنك مصر الأول صاعدا بنسبة %17.91 بقيمة 204.63 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الأخير حل بنك كريدى أجريكول “الثقة” عقب ارتفاع فى قيمة وثيقته بنحو %14.07 لتسجل مستوى 238.09 جنيه.

ارتفاعات قياسية لصناديق الأسهم فى 2017

حققت صناديق الاستثمار فئة الأسهم ارتفاعات قياسية خلال عام 2017 الماضى، وتصدرها البنك الأهلى بارتفاع نسبته %52.49 لتسجل وثيقته نحو 12.5 جنيه، وحل فى مركز الوصافة صندوق البنك التجارى الدولى الثانى “استثمار” بنسبة ارتفاع %43.012 بقيمة 187.09 جنيه.

وحل صندوق البنك المصرى الخليجى ثالثًا إثر تسجيل وثيقته 292.59 جنيه بنسبة ارتفاع %38.08، وبعده جاء صندوق بنك التعمير والإسكان “تعمير” بنسبة ارتفاع قدرها %37.58 محققا 228.52 جنيه للوثيقة الواحدة.

وفى المركز الخامس جاء صندوق بنك القاهرة بنسبة ارتفاع بلغت %37.54 لتسجل وثيقته نحو 127.41 جنيه، وسادسًا ظهر صندوق كريدى أجريكول مصر الأول الذى ارتفعت وثيقته بنحو %36.75 لتسجل 36.75 جنيه.

وسابعًا جاء صندوق بنك الإسكندرية بنسبة ارتفاع %36.54 لتبلغ قيمة الوثيقة نحو 393.19 جنيه، وفى المركز الثامن حل صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين الذى ارتفعت وثيقته بنحو %36.23 لتبلغ قيمة وثيقته 333.2 جنيه.

وفى المرتبة التاسعة حل صندوق بنك ABC – والذى كان يتصدر تلك الفئة فى العام الماضى – بنسبة ارتفاع بلغت %36.18 مسجلًا 259.45 جنيه للوثيقة، وعاشرًا جاء صندوق بنك جريدى أجريكول الذى سجلت وثيقته نحو 202.71 جنيه مرتفعة بنسبة %35.61 خلال عام 2017 الماضى.

«الأهلى الرابع» يتراجع لثانى «النقدية»

تراجع صندوق “الأهلى الرابع النقدي” لوصافة ترتيب الصناديق النقدية بنسبة ارتفاع بلغت %15.66، لتسجل وثيقته 257.9 جنيه بنهاية 2017 الماضى، تاركًا صدارة الترتيب إلى “أروب مصر للتأمين” والذى سجل %16.64 ارتفاعًا، بقيمة 136.95 جنيه للوثيقة.

وحل فى المركز الثالث صندوق بنك القاهرة النقدى الثانى الذى ارتفعت وثيقته بنحو %15.41 لتسجل 21.936 جنيه، ورابعًا حل صندوق البنك العربى الأفريقى الدولى “جمان” فارتفعت وثيقته بنحو %15.38 لتبلغ قيمتها 21.332 جنيه.

وفى المركز الخامس سجل صندوق بنك البنك العربى النقدى “يوماتي” حضوره بارتفاع قدره %15.35 وبقيمة 21.332 جنيه للوثيقة، وسادسًا جاء صندوق بنك المؤسسة المصرفية “الم-زايا” الذى سجلت قيمة وثيقته 22.532 جنيه بصعود %15.34.

وفى المرتبة السابعة ظهر صندوق بنك “إتش إس بى سى – مصر” بنسبة ارتفاع قدرها %15.28 لتسجل قيمة وثيقته 225.124 جنيه، وثامنًا جاء صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى “حصاد” بنسبة ارتفاع قدرها %15.26 لتسجل وثيقته نحو 1070.8720.813 جنيه.

وفى المرتبة التاسعة حل صندوق بنك QNB الأهلى “ثمار” بنسبة ارتفاع %15.23 مسجلًا 278.381 جنيه، وعاشرًا جاء صندوق بنك مصر إيران الثانى بنسبة صعود بلغت %15.21 لتبلغ قيمة وثيقته نحو 1000 جنيه.

وفى المركز 11 جاء صندوق بنك البنك الأهلى المتحد “ثروة” بنسبة ارتفاع %15.2 بقيمة 179.6244 جنيه للوثيقة، وفى المركز 12 ظهر صندوق بنك الاستثمار العربى بنسبة %15.11 مسجلًا 10 جنيهات للوثيقة.

وفى المرتبة 13 حل صندوق بنك عوده النقدى بنسبة ارتفاع %15.07 بقيمة 22.31 جنيه، ومن بعده جاء صندوق بنك مصر النقدى بارتفاع قدره %15.05 وبسعر 33.50819جنيه للوثيقة، وفى المركز الـ 15 سجل صندوق بنك أبوظبى الوطنى بنسبة %14.99 لتسجل وثيقته مستوى 157.678 جنيه.

ارتفاع «الدخل الثابت» يتراوح بين 4.46 و%7.6

جاء صندوق البنك التجارى الدولى “ثبات” فى صدارة صناديق الدخل الثابت بنسبة ارتفاع فى قيمة وثيقته بلغت %17.99 لتسجل 192.99 جنيه، تلاه صندوق بنك القاهرة “الثابت” بارتفاع قدره %16.88 لتبلغ قيمة وثيقته نحو 158.63 جنيه، وثالثًا حل صندوق العربى الأفريقى الدولى “جذور” بنسبة ارتفاع %13.88 لتبلغ وثيقته 17.693 جنيه.

وفى المركز الرابع جاء صندوق البنك العقارى المصرى العربى “المصري” بنسبة ارتفاع بلغت %10.59 لتسجل وثيقته نحو 159.41 جنيه، تلاه صندوق الأهلى الثامن بنسبة ارتفاع بلغت %9.05 لتبلغ قيمة وثيقته 1419.5095 جنيه.

ارتفاعات قوية للصناديق الإسلامية

سجلت فئة الصناديق الإسلامية ارتفاعات قوية بنهاية عام 2017 الماضى، حدها الأدنى بلغ %15.75 مقابل %41.59 حدا أقصى، وجاء صندوق البنك الأهلى المصرى وبنك البركة “بشائر” فى صدارتها بقيمة 85.13 جنيه للوثيقة.

وفى مركز الوصافة جاء صندوق فيصل الإسلامى – التجارى الدولى “أمان” بنسبة ارتفاع بلغت %38.72 بقيمة 101.50 جنيه للوثيقة، وفى المركز الثالث حل صندوق بنك نعيم مصر، وسجلت وثيقته نحو 212.23 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت %35.37.

وفى المركز الرابع، جاء صندوق بنك البركة مصر بنسبة ارتفاع %33.82 لتسجل قيمة وثيقته 125.81 جنيه، وخامسًا سجل صندوق بنك فيصل الإسلامى ارتفاعًا فى قيمة وثيقته بنسبة %30.08 لتسجل 135.91 جنيه، وحل سادسًا صندوق بنك بنك الاستثمار العربى “هلال” بنسبة ارتفاع %27.98 بقيمة 193.997جنيه للوثيقة، وجاء بعده صندوق بنك الكويت الوطنى “حياة” الذى سجلت قيمة وثيقته صعودا نسبته %24.09 لتبلغ 21.87 جنيه.

وفى المركز الثامن ظهر صندوق سنابل – تاركًا الصدارة التى استحوذ عليها فى 2016 الماضى- بنسبة ارتفاع بلغت %21.64 لتبلغ قيمتها نحو 153.72 جنيه، وفى المركز قبل الأخير حل صندوق بنك مصر الرابع بنسبة %20.06 بقيمة 126.33جنيه للوثيقة، وأخيرًا حل صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى “الوفاق” مسجلاً 17.965 جنيه.

وفيما يتعلق بالصناديق النقدية الإسلامية، حل صندوق أبوظبى الإسلامى النقدى فى المركز الأول بنسبة ارتفاع بلغت %14.59 لتسجل قيمة وثيقته نحو 135.629 جنيه، وحل خلفه صندوق المصرف المتحد “رخاء” بنسبة %14.16 بقيمة 173.45 جنيه.

وبشأن الصناديق المتوازنة الإسلامية، حل صندوق بنك عوده المتوازن “ازدهار” فى المركز الأول بنسبة ارتفاع بلغت %34.22 لتسجل قيمة وثيقته نحو 183.31 جنيه، وحل خلفه صندوق بنك البركة مصر “المتوزان” بنسبة %26.36 بقيمة 104.83 جنيه.

«تحديد الأصول» يرتفع بقوة.. وصعود نسبى للعملة الأجنبية

صعدت وثائق صناديق فئة تحديد الأصول بقوة خلال عام 2017، وتصدرها بنك الشركة المصرفية العربية “1” بنسبة %38.64 بقيمة 1032.65 جنيه، تلاه صندوق الشركة المصرفية العربية “2” بنسبة %38.58 بقيمة 703.31 جنيه.

وعلى صعيد صناديق العملة الأجنبية، جاءت تحركاتها هادئة فى العام المنصرم، وارتفع صندوقا بنك مصر “الدولار” و”اليورو” بنسبة %1.68 لكل منهما بقيمة 11.4334 دولار، و10.960 يورو على التوالى.

وحقق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 3 “الرابح” والمدرج بفئة الدخل المتنوع، ارتفاعا قدره %13.56 بقيمة 148.5950 جنيه.

وعلى صعيد صناديق ضمان رأس المال، حقق صندوق بنك مصر التراكمى “العمر” صعودا نسبته %12.20 بقيمة 459.84 جنيه للوثيقة، فيما سجل صندوق العربى الأفريقى “جارد” ارتفاعًا بنسبة %17.26 بقيمة 11.8600 جنيه للوثيقة.