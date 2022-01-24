بورصة وشركات

«صناديق الاستثمار» الوعاء الأكثر عائدًا فى 2021

رغم استمرار تداعيات «كورونا»
جهاد سالم 8:40 ص, الأثنين, 24 يناير 22 8:40 ص, الأثنين, 24 يناير 22

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حققت صناديق الاستثمار عوائد مرتفعة فى عام 2021 رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا، لتقتنص لقب الوعاء الأكثر عائدًا فى السوق المحلية، مقارنة مع الأوعية الادخارية البنكية الأخرى.

و بلغ الحد الأقصى -أكبر عائد مسجل- بين فئات صناديق الاستثمار المختلفة نحو %28 فيما تمكنت وثائق الإسلامية من تحقيق ربحية بمتوسط %17.16 لتتصدر الأعلى عائدا بين الصناديق الاستثمارية فى عام 2021.

 وفى المرتبة الثانية بين الصناديق الأفضل أداء خلال العام المنقضى جاءت صناديق الأسهم بمتوسطات ربحية بلغت %14.9 ثم صناديق ضمان وحماية رأس المال بمتوسط نسبة ربحية %12.94 لتحتل المرتبة الثالثة.

وخلال عام 2021  بلغت نسب الربحية بصناديق تحديد الأصول نحو %10.99 لتحصد المركز الرابع بين الأعلى عائدا ، ثم جاءت صناديق الدخل الثابت بالمركز الخامس بمتوسط عائد بلغ %9.97 ، لحقتها صناديق الدخل المتنوع  بمتوسط عائد %9.67 . 

وسجلت الصناديق النقدية  متوسطات عوائد بنحو %9.68 خلال عام 2021 لتحتل المركز الترتيب السابع بين صناديق الاستثمار، تلتها الصناديق  المتوازنة بمتوسط عائد نحو %9.18 وفى المرتبة الأخيرة جاءت الصناديق الإسلامية النقدية  بـ  %8.57،  وعلى الجانب الآخر تكبدت الصناديق الإسلامية المتوازنة متوسط خسائر  بنحو %0.14. 

«المتوازنة» تصعد بقوة باستثناء «مصر الخير»

وأنهت الصناديق المتوازنة عام 2021 على صعود قوى باستثناء صندوق مصر الخير بعدما سجل تراجعا على أساس سنوى بنحو %14.55 لتصل وثيقته إلى 14.16 جنيه.

وعلى الجانب الآخر، تمكن صندوق البنك الأهلى الأول من تحقيق نحو %20.67 ارتفاعا خلال 2021 ليحتل المركز الأول بين المتوازنة وبلغ سعر وثيقته 44.32 جنيه.

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وفى المرتبة الثانية بين الصناديق الأكثر صعودا جاء صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بارتفاع %17.73 وبقيمة 206.28 جنيه للوثيقة ، ثم صندوق بنك الكويت الوطنى “الميزان “ ثالثا  بارتفاع %15.32 وبقيمة 374.05 جنيه للوثيقة.

وارتفعت وثائق صندوق البنك الزراعى المصرى “الماسي” بـ %12.7  وبسعر 288.48 جنيه للوثيقة ليحصد المركز الرابع ، ثم صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع “الثقة” فى المركز الخامس بـ %9.83 وبسعر 252.09 جنيه للوثيقة.

عوائد متفاوتة لصناديق الأسهم بنسب مابين %28 إلى %2.7

وحققت وثائق  صناديق الأسهم مكاسب جماعية خلال 2021، بنسب تراوحت مابين %2.7 إلى %27.88.

وتربع صندوق  بنك المؤسسة العربية المصرفية “ABC” على قمة صناديق الأسهم بأعلى نسبة ربحية خلال العام حيث ارتفعت أسعار وثائقه نحو %27.88 لتصل إلى 137.42 جنيه ، واقتنص صندوق البنك التجارى الدولى “ استثمار” المركز الثانى بـ %23.51 وبقيمة 207.17 جنيه.

وحل صندوق البنك الأهلى الثانى  بالمركز الثالث بصعود %22.01 وبقيمة 69.84 جنيه للوثيقة، ثم  صندوق فاروس رابعًا ، بصعود %21.74 وبقيمة 100.98 جنيه للوثيقة.

وخامسًا: حل صندوق البنك الأهلى الثالث خلال العام الماضى بنسبة ارتفاع بلغت %21.27 ووصل سعر وثيقته إلى 139.06 جنيه.

“النقدية “ تنهى العام بارتفاعات مابين %7.7 وحتى %10

وحققت الصناديق النقدية ارتفاعات تراوحت مابين %7.74 وحتى %10.03 خلال العام الماضى.

وتفوق صندوق بنك “SAIB” النقدى على كل الصناديق النقدية بعدما حقق أعلى نسبة ارتفاع بلغت %10.03 وبلغ سعر وثيقته 22.46  جنيه، لحقه صندوق البنك الأهلى المتحد “ ثروة” فى المركز الثانى بـ %9.96 وبلغ سعر وثيقته 286.85 جنيه.

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 واقتنص صندوق كريدى أجريكول الثالث المركز الثالث بـ %9.95 وبقيمة 1000 جنيه للوثيقة ، ثم  صندوق البنك الزراعى المصرى “حصاد” رابعًا بـ %9.9 و بقيمة 33.05 جنيه للوثيقة، وخامسا جاء صندوق البنك العربى الأفريق  “جمان”  بنسبة ارتفاع %9.86 وبقيمة 353.37 جنيه للوثيقة.

عوائد “ الدخل الثابت” تزيد عن %10

وفيما يتعلق بصناديق الدخل الثابت، حل صندوق البنك العربى الأفريقى “جذور”  فى مقدمة الصناديق الأعلى عائدا خلال 2021 إذ ارتفعت وثيقته %11.26 لتصل 28.8 جنيه.

وفى المركز الثانى جاء  صندوق البنك الأهلى الثامن بارتفاع %10.93 وبسعر 1895.83 جنيه للوثيقة ، وثالثا جاء صندوق البنك التجارى الدولى “ثبات” بصعود %10.37 وبلغ سعر وثيقته 372.78 جنيه.

الارتفاعات القوية تحالف  “الإسلامية”

ومالت الصناديق الإسلامية نحو الصعود الجماعى خلال 2021، بنسب عوائد تراوحت مابين  %2.4 وحتى %28 ، باستثناء صندوق نعيم مصر الذى تراجع منفردا بنسبة %0.33 خلال العام الماضى بعدما سجلت وثيقته 161.63 جنيه.

وعلى صعيد مواز،  تمكن الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة “بشائر” من الصعود بما يزيد عن %28 خلال 2021 ، متربعا على قمة الصناديق الإسلامية وبلغ سعر وثيقته 85.96  جنيه.

وارتفع صندوق بنك الاستثمار العربى “هلال” بـ %25.05 محتلا المركز الثانى ، وبلغ سعر وثيقته 221.05 جنيه ، وجاء صندوق بنك فيصل الإسلامى – التجارى الدولى “أمان”  فى المركز الثالث بنسبة صعود %24.72 ، وبقيمة 109.87 جنيه للوثيقة .

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وفى المركزالرابع حل صندوق البنك الزراعى المصرى “الوفاق” بنسبة ارتفاع %24.14 وبلغ سعر وثيقته 16.36 جنيه ، ثم صندوق بنك الشركة المصرفية العربية “ سنابل” خامسا بارتفاع %22.51  وبقيمة 142.28جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق الإسلامية النقدية، تصدر صندوق بنك المصرف المتحد “رخاء” قائمة الصعود بـ %9.47 وبسعر 274.29 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك البركة “البركات” بنسبة %8.87 وبقيمة 123.42 جنيه للوثيقة، ثم صندوق أبوظبى الإسلامى بـ %7.37 و بقيمة 203.59  جنيه للوثيقة.

وتباينت الصناديق المتوازنة الإسلامية، إذ صعد صندوق بنك البركة “المتوازن” بنسبة %10.87 وبقيمة 102.87 جنيه للوثيقة، فيما تراجعت وثائق صندوق بنك عوده المتوازن “ازدهار” نحو %11.15 ، ليصل سعر وثيقته إلى 156.7 جنيه .

أرباح مجزية لـ “ تحديد الأصول” و” ضمان رأس المال” فى 2021

 وأنهت صناديق تحديد الأصول عام 2021، على صعود قوي، وجاء  صندوق بنك الشركة المصرفية العربية “SAIB 2”  فى المركز الأول بنحو %12.29، ليصل سعر وثيقته إلى 135.86جنيه، ثم صندوق بنك تنمية الصادرات “كنوز” بنسبة %9.7  ليصل إلى 185.39 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد صناديق الدخل المتنوع، ارتفع صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 3 “ الرابح” بنسبة %9.67 مسجلا 219.35 جنيه للوثيقة.

وحالف الأداء الإيجابى وثائق ضمان وحماية رأس المال ، وحقق وثائق صندوق البنك العربى الأفريقى “ جارد” أعلى نسبة صعود بواقع %14.82 وبقيمة  17.04 جنيه للوثيقة ، وارتفعت وثائق صندوق بنك مصر التراكمى “العمر” بـ %11.05 لتصل إلى 546.52 جنيه.

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بقلم جهاد سالم

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