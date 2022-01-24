«صناديق الاستثمار» الوعاء الأكثر عائدًا فى 2021

حققت صناديق الاستثمار عوائد مرتفعة فى عام 2021 رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا، لتقتنص لقب الوعاء الأكثر عائدًا فى السوق المحلية، مقارنة مع الأوعية الادخارية البنكية الأخرى.

و بلغ الحد الأقصى -أكبر عائد مسجل- بين فئات صناديق الاستثمار المختلفة نحو %28 فيما تمكنت وثائق الإسلامية من تحقيق ربحية بمتوسط %17.16 لتتصدر الأعلى عائدا بين الصناديق الاستثمارية فى عام 2021.

وفى المرتبة الثانية بين الصناديق الأفضل أداء خلال العام المنقضى جاءت صناديق الأسهم بمتوسطات ربحية بلغت %14.9 ثم صناديق ضمان وحماية رأس المال بمتوسط نسبة ربحية %12.94 لتحتل المرتبة الثالثة.

وخلال عام 2021 بلغت نسب الربحية بصناديق تحديد الأصول نحو %10.99 لتحصد المركز الرابع بين الأعلى عائدا ، ثم جاءت صناديق الدخل الثابت بالمركز الخامس بمتوسط عائد بلغ %9.97 ، لحقتها صناديق الدخل المتنوع بمتوسط عائد %9.67 .

وسجلت الصناديق النقدية متوسطات عوائد بنحو %9.68 خلال عام 2021 لتحتل المركز الترتيب السابع بين صناديق الاستثمار، تلتها الصناديق المتوازنة بمتوسط عائد نحو %9.18 وفى المرتبة الأخيرة جاءت الصناديق الإسلامية النقدية بـ %8.57، وعلى الجانب الآخر تكبدت الصناديق الإسلامية المتوازنة متوسط خسائر بنحو %0.14.

«المتوازنة» تصعد بقوة باستثناء «مصر الخير»

وأنهت الصناديق المتوازنة عام 2021 على صعود قوى باستثناء صندوق مصر الخير بعدما سجل تراجعا على أساس سنوى بنحو %14.55 لتصل وثيقته إلى 14.16 جنيه.

وعلى الجانب الآخر، تمكن صندوق البنك الأهلى الأول من تحقيق نحو %20.67 ارتفاعا خلال 2021 ليحتل المركز الأول بين المتوازنة وبلغ سعر وثيقته 44.32 جنيه.

وفى المرتبة الثانية بين الصناديق الأكثر صعودا جاء صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بارتفاع %17.73 وبقيمة 206.28 جنيه للوثيقة ، ثم صندوق بنك الكويت الوطنى “الميزان “ ثالثا بارتفاع %15.32 وبقيمة 374.05 جنيه للوثيقة.

وارتفعت وثائق صندوق البنك الزراعى المصرى “الماسي” بـ %12.7 وبسعر 288.48 جنيه للوثيقة ليحصد المركز الرابع ، ثم صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع “الثقة” فى المركز الخامس بـ %9.83 وبسعر 252.09 جنيه للوثيقة.

عوائد متفاوتة لصناديق الأسهم بنسب مابين %28 إلى %2.7

وحققت وثائق صناديق الأسهم مكاسب جماعية خلال 2021، بنسب تراوحت مابين %2.7 إلى %27.88.

وتربع صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية “ABC” على قمة صناديق الأسهم بأعلى نسبة ربحية خلال العام حيث ارتفعت أسعار وثائقه نحو %27.88 لتصل إلى 137.42 جنيه ، واقتنص صندوق البنك التجارى الدولى “ استثمار” المركز الثانى بـ %23.51 وبقيمة 207.17 جنيه.

وحل صندوق البنك الأهلى الثانى بالمركز الثالث بصعود %22.01 وبقيمة 69.84 جنيه للوثيقة، ثم صندوق فاروس رابعًا ، بصعود %21.74 وبقيمة 100.98 جنيه للوثيقة.

وخامسًا: حل صندوق البنك الأهلى الثالث خلال العام الماضى بنسبة ارتفاع بلغت %21.27 ووصل سعر وثيقته إلى 139.06 جنيه.

“النقدية “ تنهى العام بارتفاعات مابين %7.7 وحتى %10

وحققت الصناديق النقدية ارتفاعات تراوحت مابين %7.74 وحتى %10.03 خلال العام الماضى.

وتفوق صندوق بنك “SAIB” النقدى على كل الصناديق النقدية بعدما حقق أعلى نسبة ارتفاع بلغت %10.03 وبلغ سعر وثيقته 22.46 جنيه، لحقه صندوق البنك الأهلى المتحد “ ثروة” فى المركز الثانى بـ %9.96 وبلغ سعر وثيقته 286.85 جنيه.

واقتنص صندوق كريدى أجريكول الثالث المركز الثالث بـ %9.95 وبقيمة 1000 جنيه للوثيقة ، ثم صندوق البنك الزراعى المصرى “حصاد” رابعًا بـ %9.9 و بقيمة 33.05 جنيه للوثيقة، وخامسا جاء صندوق البنك العربى الأفريق “جمان” بنسبة ارتفاع %9.86 وبقيمة 353.37 جنيه للوثيقة.

عوائد “ الدخل الثابت” تزيد عن %10

وفيما يتعلق بصناديق الدخل الثابت، حل صندوق البنك العربى الأفريقى “جذور” فى مقدمة الصناديق الأعلى عائدا خلال 2021 إذ ارتفعت وثيقته %11.26 لتصل 28.8 جنيه.

وفى المركز الثانى جاء صندوق البنك الأهلى الثامن بارتفاع %10.93 وبسعر 1895.83 جنيه للوثيقة ، وثالثا جاء صندوق البنك التجارى الدولى “ثبات” بصعود %10.37 وبلغ سعر وثيقته 372.78 جنيه.

الارتفاعات القوية تحالف “الإسلامية”

ومالت الصناديق الإسلامية نحو الصعود الجماعى خلال 2021، بنسب عوائد تراوحت مابين %2.4 وحتى %28 ، باستثناء صندوق نعيم مصر الذى تراجع منفردا بنسبة %0.33 خلال العام الماضى بعدما سجلت وثيقته 161.63 جنيه.

وعلى صعيد مواز، تمكن الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة “بشائر” من الصعود بما يزيد عن %28 خلال 2021 ، متربعا على قمة الصناديق الإسلامية وبلغ سعر وثيقته 85.96 جنيه.

وارتفع صندوق بنك الاستثمار العربى “هلال” بـ %25.05 محتلا المركز الثانى ، وبلغ سعر وثيقته 221.05 جنيه ، وجاء صندوق بنك فيصل الإسلامى – التجارى الدولى “أمان” فى المركز الثالث بنسبة صعود %24.72 ، وبقيمة 109.87 جنيه للوثيقة .

وفى المركزالرابع حل صندوق البنك الزراعى المصرى “الوفاق” بنسبة ارتفاع %24.14 وبلغ سعر وثيقته 16.36 جنيه ، ثم صندوق بنك الشركة المصرفية العربية “ سنابل” خامسا بارتفاع %22.51 وبقيمة 142.28جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق الإسلامية النقدية، تصدر صندوق بنك المصرف المتحد “رخاء” قائمة الصعود بـ %9.47 وبسعر 274.29 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك البركة “البركات” بنسبة %8.87 وبقيمة 123.42 جنيه للوثيقة، ثم صندوق أبوظبى الإسلامى بـ %7.37 و بقيمة 203.59 جنيه للوثيقة.

وتباينت الصناديق المتوازنة الإسلامية، إذ صعد صندوق بنك البركة “المتوازن” بنسبة %10.87 وبقيمة 102.87 جنيه للوثيقة، فيما تراجعت وثائق صندوق بنك عوده المتوازن “ازدهار” نحو %11.15 ، ليصل سعر وثيقته إلى 156.7 جنيه .

أرباح مجزية لـ “ تحديد الأصول” و” ضمان رأس المال” فى 2021

وأنهت صناديق تحديد الأصول عام 2021، على صعود قوي، وجاء صندوق بنك الشركة المصرفية العربية “SAIB 2” فى المركز الأول بنحو %12.29، ليصل سعر وثيقته إلى 135.86جنيه، ثم صندوق بنك تنمية الصادرات “كنوز” بنسبة %9.7 ليصل إلى 185.39 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد صناديق الدخل المتنوع، ارتفع صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 3 “ الرابح” بنسبة %9.67 مسجلا 219.35 جنيه للوثيقة.

وحالف الأداء الإيجابى وثائق ضمان وحماية رأس المال ، وحقق وثائق صندوق البنك العربى الأفريقى “ جارد” أعلى نسبة صعود بواقع %14.82 وبقيمة 17.04 جنيه للوثيقة ، وارتفعت وثائق صندوق بنك مصر التراكمى “العمر” بـ %11.05 لتصل إلى 546.52 جنيه.