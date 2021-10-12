صناديق استثمار دولية تدفع «إى فاينانس» لزيادة الأسهم المطروحة فى البورصة إلى 26.1%

كشفت مصادر مطلعة على عملية طرح شركة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية أن صناديق استثمار دولية من الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا، وتحديدًا من بريطانيا، كانت السبب الرئيسى وراء قرار الشركة بزيادة الحصة المطروحة من أسهمها فى البورصة المصرية بنحو %10 دفعة واحدة لتصل إلى %26.1 من إجمالى الأسهم.

وأعلنت أمس الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على قيام «إى فاينانسس بزيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع إلى 417.777 مليون سهم بما يمثل %26.1 من إجمالى أسهم الشركة القائمة بدلا من 257.777 مليون سهم تمثل %16.1.

وبدأ الطرح العام لأسهم الشركة اعتبارا من 10 أكتوبر الجارى وحتى نهاية يوم 17 من الشهر نفسه، بسعر حده الأقصى 13.98 جنيه للسهم، تشمل شريحة الطرح العام منه نحو 25.77 مليون سهم تمثل %1.61 من إجمالى سهم الشركة المصدرة.

مصادر: الزيادة الجديدة ستأتى بالتساوى من حصص المساهمين

وأضافت المصادر – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن الزيادة الجديدة سيتم تخصيصها بالكامل للطرح الخاص الذى سيبلغ نحو %24.5 من أسهم الشركة، مشيرة إلى أن تلك الزيادة سيتم تدبيرها من حصص مساهمى «إى فاينانسس بالتساوى وما عدا بنك الاستثمار القومى- وهم البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى، وشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية -(أسيب).

وأكدت أن الطرح الخاص شهد مشاركة العديد من الصناديق الأجنبية، التى تحصل بعضها على حصص مؤثرة بالشركة (%5 أو أكثر)، بالإضافة إلى حصص غير مؤثرة لصناديق أجنبية أخرى، لافتة إلى أن عدد الصناديق المشاركة فى الطرح الخاص كبير للغاية.

وأشارت إلى أن الطرح الخاص سجل معدلات تغطية مرتفعة للغاية تراوحت بين 3 و 4 مرات، متوقعة تسجيل معدلات ضخمة فى الطرح العام ضخمة، لافتة إلى أن زيادة نسبة الطرح عقب بدء عمليات الاكتتاب العام، تحدث من جانب «إى فاينانس» لأول مرة فى تاريخ الطروحات التى استقبلتها سوق الأسهم المحلية.

وتعليقًا على قرار زيادة الحصة المطروحة فى البورصة، قال إبراهيم سرحان، الرئيس التنفيذى لشركة «إى فاينانس»، إن ارتفاع طلبات المشاركة فى طرح الشركة كان السبب الرئيسى وراء تلك الزيادة.

سرحان: كثرة طلبات المؤسسات الأجنبية والمحلية تؤكد قوة الشركة وجاذبيتها

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن كثرة الطلبات من المؤسسات الأجنبية و المحلية دليل على قوة وجاذبية «إى فاينانس»، كونها تمتلك فرصا كبيرة للنمو و تحقيق معدلات وعوائد استثمارية كبيرة.

ويبلغ رأسمال «إى فاينانس نحو 800 مليون جنيه، موزعا على 1.6 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم.

وتأسست الشركة فى عام 2005 ويتوزع هيكل الملكية حالياً قبل الطرح كالأتى : بنك الاستثمار القومى بنسبة %63.6 والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية، وشركة «إى بى سى» بنسبة %9.09 لكل منها.