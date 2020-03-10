صنابير ومطهرات في الأماكن العامة.. راوندا تتبنى إجراءات مشددة رغم عدم ظهور كورونا

لفتت راوندا انتباه العالم بعد تعاملها السريع والجاد والمتطور لمواجهة فيروس كورونا رغم عدم رصد أي حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.

والفيروس سريع الانتشار وصل مؤخرا إلى إفريقيا وتم رصده في مصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا والسنغال والمغرب و تونس.

من جهتها، لم تنتظر راوندا لحين ظهور المرض على أراضيها فأصدرت قرارت وتعميمات مشددة لمكافحة كل العوامل المؤدية لانتشار الفيروس.

وبالإضافة إلى الإجراءات التقليدية كتشديد فحص القادمين في المطارات وتوعية الشعب بطرق انتقال الفيروس ودعوة المواطنين إلى عدم التصافح باليد والعناق، انخذت حكومة رواندا إجراءات على الأرض عبر نشر الصنابير المحمولة والمطهرات في الأماكن العامة.

وفي العاصمة الراوندية كيجالي أصبح غسل الأيدي شرطا قبل ارتياد المواصلات العامة.

وبحسب صحيفة “كى تي برس” الراوندية، أصدر رئيس الوزراء في البلاد الدكتور إدوارد نجرينتي، قبل أيام توجيهات جديدة تهدف إلى تجنب الانتشار المحتمل لكورونا.

واستندت توجيهات رئيس الوزراء إلى نتائج “توصلت إليها فرق العمل التي شكلت لتقييم وتعزيز استعداد البلد للتعامل مع أي تفش محتمل”، وفقا للصحيفة.

وبناء على التقييم، رفعت حكومة راوندا زادت من مستويات التأهب ووضعت آليات للتعامل مع أي تفش محتمل لكورونا.

ونتيجة لذلك، تم حث الروانديين على تجنب المصافحة أو المعانقة، حيث عادة ما ينطوي الترحيب بين الروانديين على اتصال مكثف.

كما حثت الحكومة مواطنيها على الاتصال بأقرب مركز صحي عند الشعور بأعراض الأنفلونزا ، والحمى والسعال والتهاب الحلق.

فحص جميع القادمين من دول العالم

وفي إطار إجراءاتها المشددة، قررت راوندا إجراء فحص فيروس كورونا في جميع نقاط دخول البلد لجميع القادمين.

وقالت وزارة الصحة في راوندا إنه سيتم اعتبار جميع المسافرين الذين يتضح عليهم أحد أعراض كورونا مشتبه فيهم، والأمر نفسه لجميع القادمين من دول ظهر فيها الفيروس.

وتابعت:”المشتبه فيهم سيتم نقلهم إلى مكان معزول في أقرب مستشفى لمزيد من الفحص والفحوص المخبرية”.

وأوضحت: “حتى لو كانت الاختبارات سلبية، فلن يتم التخلي عن الحالات المشتبه فيها. تظل الحالات المشتبه فيها خاضعة للمتابعة الفعالة”.

تعليق الفعاليات العامة والتجمعات

وفي ذات السياق، علقت العاصمة الراوندية جميع الأحداث العامة والتجمعات التي يتلاقى فيها كثير من الناس.

وقالت: “تُبلغ مدينة كيجالي الجمهور بأن الأحداث مثل المعارض والمسيرات والرياضات وأشكال التجمعات الأخرى معلقة اعتبارًا من 8 مارس حتى إشعار آخر”.

كما تم تأجيل الأحداث الدولية التي تم التخطيط لها في مارس حتى إشعار آخر.