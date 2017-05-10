صم للاستثمارات ترفع حصتها فى برايم إلى 20%

قالت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن شركة صم للاستثمارات اشترت 18257 سهمًا من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 89 ألف جنيه.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “تصبح نسبة مساهمة العميل بعد التنفيذ 20% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 19.9% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 4.90 جنيه، والتنفيذ بواسطة شركة المجموعة الاقتصادية لتداول الأوراق المالية.

ورفعت شركة صم للاستثمارات حصتها في برايم القابضة للاستثمارات المالية، من 10.10% إلى 19.99%، فى 4 مايو الجاري، بعدما اشترت 7.2 مليون سهم، بقيمة 36 مليون جنيه، بواقع 5 جنيهات للسهم.

ويبلغ رأسمال برايم القابضة 232.34 مليون جنيه، موزعًا على 72.83 مليون سهم، بقيمة جنيه للسهم.