صم للاستثمارات ترفع حصتها فى برايم إلى 20%

رجب عزالدين قالت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن شركة صم للاستثمارات اشترت 18257 سهمًا من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 89 ألف جنيه. وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 4.90 جنيه، والتنفيذ بواسطة شركة المجموعة الاقتصادية لتداول الأوراق المالية. ورفعت شركة صم للاستثمارات حصتها في برايم القابضة للاستثمارات المالية، من 10.10% إلى 19.99%، فى 4 مايو الجاري، بعدما اشترت 7.2 مليون سهم، بقيمة 36 مليون جنيه، بواقع 5 جنيهات للسهم. ويبلغ رأسمال برايم القابضة 232.34 مليون جنيه، موزعًا على 72.83 مليون سهم، بقيمة جنيه للسهم.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “تصبح نسبة مساهمة العميل بعد التنفيذ 20% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 19.9% قبل العملية”.
قالت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن شركة صم للاستثمارات اشترت 18257 سهمًا من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 89 ألف جنيه.
وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 4.90 جنيه، والتنفيذ بواسطة شركة المجموعة الاقتصادية لتداول الأوراق المالية.
ورفعت شركة صم للاستثمارات حصتها في برايم القابضة للاستثمارات المالية، من 10.10% إلى 19.99%، فى 4 مايو الجاري، بعدما اشترت 7.2 مليون سهم، بقيمة 36 مليون جنيه، بواقع 5 جنيهات للسهم.
ويبلغ رأسمال برايم القابضة 232.34 مليون جنيه، موزعًا على 72.83 مليون سهم، بقيمة جنيه للسهم.