صميم تستهدف مضاعفة رأسمالها إلى مليار جنيه

منى عبدالبارى:تستهدف صميم المالية للاستثمارات مضاعفة رأسمالها العام المقبل، لتوظيفه فى استثمارات جديدة بعدد من الشركات فى قطاعات متنوعة، مستفيدة من تحسن الوضع الاقتصادى فى ضوء إجراءات الإصلاح الحكومية، والتى انعكست بوضوح على معدلات النمو الاقتصادى، ومناخ الأعمال والاستثمار.كشف فهد منصور الطرزى ا

منى عبدالبارى:

تستهدف صميم المالية للاستثمارات مضاعفة رأسمالها العام المقبل، لتوظيفه فى استثمارات جديدة بعدد من الشركات فى قطاعات متنوعة، مستفيدة من تحسن الوضع الاقتصادى فى ضوء إجراءات الإصلاح الحكومية، والتى انعكست بوضوح على معدلات النمو الاقتصادى، ومناخ الأعمال والاستثمار.

كشف فهد منصور الطرزى العضو المنتدب للشركة عن ملامح الإستراتيجية التى تدرسها وتعتزم تنفيذها خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات ، وتتضمن استهداف مضاعفة رأسمال «صميم» إلى مليار جنيه العام المقبل، مقارنة بـ500 مليون جنيه حاليا، وذلك عبر انضمام شركاء عرب وأجانب لشراء حصة تتراوح بين 25 و%30 من الشركة، مؤكدا أن ذلك دليل على ثقة المستثمرين الأجانب والعرب بالاقتصاد المصرى.

وأضاف: «من المقرر أن توجه هذه الزيادة لضخ استثمارات جديدة فى 4 شركات بقطاعات التجزئة، والاستثمارات، والعقارات خلال العامين المقبلين، وباكورة هذه الاستثمارات ستكون فى النصف الأول من العام 2018 عبر ضخ نحو 100 مليون جنيه بشركة القطاع الصناعي».

وأوضح أن السياسة الاستثمارية لصميم تستهدف شراء حصص تتراوح بين 10 و%30 بشركات مدرجة بالبورصة، وهى حصص تؤمن لها حق التصويت على القرارات، إلا أنها غير حاكمة فى الوقت نفسه، على أن تتراوح فترة الاستثمار بين عامين و3، تعمل خلالها صميم مع مساهمى الشركة المستهدفة ومجلس إدارتها على وضع وتنفيذ خطط عمل تشغيلية ومالية بهدف تعظيم قيمة حقوق المساهمين.

وقال الطرزى إن الاستراتيجية التى تقوم «صميم للاستثمارات المالية» بدراستها حاليا تمهيدا لتنفيذها خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات تتضمن الدخول فى نشاطات مكملة لعملها الحالى، والاضطلاع بدور فى أسواق عربية عبر ضخ استثمارات جديدة بشركات فى هذه الأسواق وأبرزها السعودية، والإمارات.

وأشار إلى أن «صميم»، فى إطار خطتها المستقبلية، تعتزم القيام بدور فى المسؤولية المجتمعية من خلال التعاون مع جمعيات مدنية، ومؤسسات ذات باع فى هذا المجال.

وكانت انطلاقة صميم فى السوق المصرية عبر شركة برايم للاستثمارات المالية عبر ضخ نحو 80 مليون جنيه رفعت بهم حصتها بالشركة من نحو %5 إلى %26، لتصبح بذلك أكبر مساهم فى برايم البالغ رأسمالها حاليا 364.173 مليون جنيه مصرى موزعة على 72.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد.

وأوضح الطرزى أن صميم المالية تتخد قرارها الاستثمارى عقب دراسة الكيان المستهدف والذى يجب أن يكون أحد الشركات المدرجة بالبورصة خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرا، وبناء على تمتعه بعدة مقومات أساسية، أبرزها قابليته للاندماج مع كيانات أخرى، والاستحواذ أيضا، ووجود مؤشرات على ارتفاع ربحيته وانعكاس ذلك على سعر السهم بالسوق، وقابليته لإعادة الهيكلة ماليا وإداريا.

ولفت إلى أن هيكل ملكية صميم المالية للاستثمارات يتوزع بين عدد من المؤسسات العربية، ومستثمرين أفراد عرب ومحليين، وصميم كابيتال بنسب متفاوتة، فضل عدم الإفصاح عنها.

وأضاف أن قرار تحرير سعر الصرف، وما تبعه من إجراءات إصلاح اقتصادى نفذتها الحكومة، مشمولة بحزمة تعديلات تشريعية أعادت شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار بالسوق المصرية، وهو ما ظهر فى ارتفاع عدد الكيانات الأجنبية الراغبة فى اختراق السوق المحلية وعمليات الاستحواذ التى تمت بالسوق مؤخرا، وظهور مؤسسات خارجية تستهدف المزيد من الاستحواذات.

ويرى الطرزى أن موافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر تسهيلا ماليا قيمته 12 مليار دولار، -تم صرف جزء منه- وإصدار قانون الاستثمار الجديد، قرارات إيجابية فى صالح الاقتصاد المصرى وظهرت على معدلات النمو الاقتصادى.

وتوقع أن تدعم النتائج الإيجابية للقرارات الاقتصادية الحكومية البورصة المصرية بقوة العام المقبل، مستشهدا فى ذلك بالتقارير الصادرة عن عدد من بنوك الاستثمار والتى ترجح طفرة فى الطروحات الحكومية الأعوام المقبلة، والمرتبة التى احتلتها السوق المصرية العام الحالى كأول سوق عربية بعدد شركات مدرجة 254 شركة، مقارنة بنحو 184 بالسوق السعودية، ونحو 161 بسوق دبى.