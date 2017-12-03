صميم المالية: غياب الرؤية المستقبلية يضعف انطلاقة الاستحواذات بقطاع التجزئة

دعاء محمود:قال أحمد عبد الرحمن، العضو المنتدب لشركة صميم المالية، إن غياب الرؤية المستقبلية في التشغيل يحد من انطلاقة الاستحواذات في قطاع التجزئة.وأضاف خلال الجلسة الثالثة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين والذي نظمته المال جي تي إم، اليوم الأحد، أن الاستثمار في القطاع الخاص بدأ في مراحل متأخرة، موض

دعاء محمود:



قال أحمد عبد الرحمن، العضو المنتدب لشركة صميم المالية، إن غياب الرؤية المستقبلية في التشغيل يحد من انطلاقة الاستحواذات في قطاع التجزئة.

وأضاف خلال الجلسة الثالثة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين والذي نظمته المال جي تي إم، اليوم الأحد، أن الاستثمار في القطاع الخاص بدأ في مراحل متأخرة، موضحا أن هناك العديد من القطاعات لا يوجد لها تمثيل حقيقي في سوق المال

ولفت عبدالرحمن إلي أهمية استمرارية الحكومة في الاستثمار بالقطاع الصحي خاصة أنها تمتلك نحو 100 ألف سرير مقابل 25 ألفًا للقطاع الخاص، موضحا أنه لا يمكن استبعادها من هذا القطاع، مطالبا بالاستمرار في تطوير المنظومة والقوانين التي ستنقل القطاع الصحي لصورة أفضل.

