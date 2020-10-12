«صميم المالية» تتخارج من «برايم» لصالح مساهميها بعائد 63%

نفذت شركة صميم المالية أمس- الأحد- عملية تخارج من حصتها بشركة برايم المالية القابضة البالغة %25.6 لصالح مساهميها الثلاثة، وهم: محمد فواز بن عبد الغنى البشري، ورفيق فهد الطرزي، وشركة صميم كابيتال.

وتم أمس نشر عدة بيانات على شاشة البورصة تضمنت بيع شركة صميم لحصة %25 من «برايم» بسعر 1.18 جنيه.

وبتتبع تاريخ مساهمة «صميم» فى «برايم» اتضح أنها بدأت فى عام 2016 بناء مركز بأسهم الأخيرة على عدة عمليات شراء بأسعار تبلغ فى المتوسط 3.6 جنيه فى حين تم تنفيذ صفقة البيع أمس بسعر 1.18 جنيه علما بأنه تم تجزئة السهم إلى 5 أسهم فى مارس الماضى.

وبإزالة أثر التقسيم يتضح أن مساهمى «صميم» قد حققوا عائدا بنسبة %63 عن الاستثمار فى «برايم»، وذلك بناء على احتساب الفرق بين متوسط سعر الشراء البالغ 3.6 جنيه وسعر البيع بعد إزالة أثر تجزئة السهم.

وبدأت «صميم» عمليات الشراء عبر الاستحواذ على %5 من السوق فى عام 2016 من هيكل ملكية «برايم» بمتوسط سعر 2.6 جنيه، ثم اشترت %10 فى عام 2017 من البنك المصرى الخليجى بسعر 5 جنيهات، وفى 2018 نفذت عدة عمليات شراء من أسهم التداول الحر كان آخرها لنحو 100 ألف سهم بسعر يقارب 3.25 لتصل حصتها إلى %26 تقريبا.

وبموجب الصفقة التى تمت أمس، فإن محمد فواز البشرى أصبح يمتلك نحو 20.5%من شركة برايم المالية القابضة، فى حين يمتلك رفيق فهد الطرزى %2.8 وصميم كابيتال %2.8

وكانت شركة صميم المالية قد استحوذت على حصة فى شركة برايم المالية القابضة على عدة مراحل خلال ألفترة منذ 2016 وحتى 2018، ما ترتب عليه استحواذها على مقعدين بمجلس إدارة شركة برايم لفترة تقترب من سنة، قبل أن تنشب مجموعة من المشاكل الإدارية التى نتج عنها خروج أحد ممثلى «صميم» من المجلس ثم إعادة تشكيله مرة أخرى، وهو ما رفضته «صميم» التى لجأت للقضاء والجهات الرقابية فى نزاعات مازالت مستمرة.

وتوقعت مصادر فى السوق أن يقدم أحد مساهمى صميم المالية المشترين على الانضمام لمجلس إدارة برايم القابضة خلال الفترة المقبلة.

وتأسست شركة صميم كابيتال على يد 6 خبراء استثمار، هم: خالد راشد، وأحمد على، وفهد الطرزى، وكريم الشيخ، ومحمد نور الدين، وحمدى مصطفى، وتتبنى استراتيجية تقوم على لعب دور المستثمر الناشط، الذى يبحث عن فرص فى شركات مقيدة فى البورصة ويسعى للحصول على حصص مؤثرة بها، ثم التخارج منها بعد ذلك.

وكان هيكل ملكية «برايم» قبل الصفقة يتوزع بواقع %25.6 لـ«صميم»، و%14.2 لميرفت محمد عزت، و%11 لشركة تى واى كومينكشن، و%10 لمحمد ماهر، و%10 لإيجيبشان جلف القابضة، فى حين تتوزع باقى الحصص على عدد من الأفراد وأسهم التداول الحر.