صميم: أزمة السوق المصرية ضعف الثقة في تطبيق التشريعات

أحمد علي ومنى عبدالباريقال خالد راشد، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة صميم للاستثمارات المالية، إنه رغم تمتع السوق المصرية بكافة المقومات اللازمة للنمو، ووجود فرص متاحة لذلك، إلا أن هناك أزمة ثقة في تنفيذ الرؤى الاقتصادية والاستثمارية على أرض الواقع.جاء ذلك خلال كلمة راشد، بمؤتمر ا

أحمد علي ومنى عبدالباري

قال خالد راشد، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة صميم للاستثمارات المالية، إنه رغم تمتع السوق المصرية بكافة المقومات اللازمة للنمو، ووجود فرص متاحة لذلك، إلا أن هناك أزمة ثقة في تنفيذ الرؤى الاقتصادية والاستثمارية على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال كلمة راشد، بمؤتمر المدراء التنفيذيين الذي تنظمه، “المال.جي.تي.إم”، على مدار يومين بالقاهرة، بحضور خبراء من قطاعات البورصة والبنوك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري.

ورأى راشد أن هناك حزمة كبيرة من التشريعات المنظمة لعمل الاستثمار المباشر، وغير المباشر ولكنها تواجه ضعفًا في التطبيق، فضلاً عن طول المدى الزمني للإجراءات، ما يؤدي إلى تراجع الثقة في هذه التشريعات وفي أداء الحكومة ككل.

وأكد راشد أن السوق المال المصري جاذب للاستثمار بقوة نظراً لأنه سوق رخيص، ما ظهر بوضوح في حركة البورصة المصرية مؤخراً، والمكاسب التي حققتها في ضوء الإجراءات المسبقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.