صلوات بحضور رجال الدين المسيحي.. مراكز الإصلاح والتأهيل تحتفل بعيد القيامة (فيديو)

استقبلت مراكز الإصلاح والتأهيل بقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، عددًا من رجال الدين المسيحي، وذلك لإقامة الصلوات ومشاركة النزلاء والنزيلات المسيحيين احتفالات عيد القيامة المجيد 2023، مع تقديم بعض الهدايا عليهم.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان واستمرارًا لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجي.

يأتي ذلك فى إطار حرص

الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

ونشرت وزارة الداخلية عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” مشاهد من احتفالات مراكز الإصلاح والتأهيل بعيد القيامة المجيد.