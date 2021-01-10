صلح رحاب الجمل وباسم سمرة .. ترحيب بالنهاية الدراماتيكية لبروفة «ديك العياط»

انتهت أزمة الفنانة رحاب الجمل مع الفنان باسم سمرة بجلسة صلح في منزل أشرف زكي، نقيب الممثلين، وسط ترحيب بهذه النهاية الدراماتيكية لأزمة بروفة فيلم «ديك العياط» .

وبدأت الأزمة بنشر الفنانة رحاب الجمل، تدوينة عبر صفحتها بفسيسبوك، تتحدث عن فنان لم تذكر اسمه، تشير إلى أنه قام بسبها وبالاعتداء على كل الموجودين فى بروفة فيلم ديك العياط، وذهبت إلى أن موقفه جاء بعد اعتراضها على محاولته شرب الحشيش.

ولم يمر وقت قصير، حتى تم تداول اسم الفنان باسم سمرة ، بعد الضجة والإشارات التي تسببت فيها التدوينة بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ، مما اضطر نقيب الممثلين أشرف زكي بمطالبتها بعدم التحدث في هذا الأمر مجددا في الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي وتقديم شكوى للنقابة لفتح تحقيق في الواقعة بينها وبين باسم سمرة بعد ان تقدم بشكوى ضدها.

لكن قام الاثنان باجراء مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية لتوضيح ملابسات هذه الأزمة ، وتبادل الاتهامات علنا، مما اضطر الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين لإصدار قرار بمنع رحاب وباسم من مزاولة مهنة التمثيل داخل وخارج مصر لحين التحقيق معهما داخل نقابة المهن التمثيلية ، لعدم التزامهما بوعدهما له.

قبل أن يظهر باسم سمرة مع رحاب الجمل في منزل أشرف زكي، وينهيان الأزمة التي كانت مثار اهتمام كبير الساعات الماضية.

سماح أنور : من حق كل شخص أن يتعامل مع السوشيال ميديا كما يريد

وترى الفنانة سماح أنور أن تناول الأزمات المختلفة على مواقع السوشيال ميديا ترجع لطبيعة كل شخص واختلافها عن الآخر.

وأضافت لـ”المال”، أن هناك أشخاص معينين يحبون القيام بمشاركة كل شئ في حياتهم سواء كان ذلك مشكلة أو أزمة معينة .

وأوضحت أن كل شخص حر في تصرفاته سواء كتب بوست عبر حسابه الشخصي على فيس بوك أم لا ، فكل إنسان له حرية في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي كما يريد، وكل شخص له وجهة نظره في حياته، لكنها للأسف علمت الناس أمورا سيئة في حياتنا تعيدنا للوراء.

سلوى عثمان : رحاب كانت يجب أن تلجأ لنقابة الممثلين ونتمنى ألا يقسو الجمهور علينا

وقالت الفنانة سلوى عثمان إن ماحدث بين باسم ورحاب الجمل لايصح أبدا ، لأننا في النهاية زملاء مهنة واحدة وقد تحدث مشكلة بيني وبين زميل في مرة معينة لكن لا يصح أن يعرف الجمهور ذلك ، يجب أن يعلم الأمور الطيبة بيننا فقط وأن نكون كفنانين حريصين قدر الإمكان أن نظهر الأشياء الحلوة فقط.

وتابعت قائلة إنها سعدت بالصلح بينهما الساعات الماضية ، لكن رحاب أخطأت حينما قامت بكتابة بوست عبر حسابها على فيس بوك عن زميل لها لأنه لايوجد داع لأن تظهر أمور سيئة عن زملاء مهنة واحدة.

وأوضحت أن ماحدث يعطي فرصة لبعض الأشخاص للتنمر والهجوم على الفنانين مثلما انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي ، لافتة إلى أننا نحاول قدر الإمكان ألا تظهر هذه الأزمات للعلن.

وتمنت عثمان ألا يكون الجمهور قاس في محاسبته للفنانين لأننا في النهاية بشر، مستدركة: “لكن كان يجب على رحاب الجمل اللجوء للنقابة لأخذ حقها لو تعرضت لموقف أو مشكلة معينة مع زميل آخر”.

وأوضحت أن الصلح بينهما شئ جيد ومن آن لآخر يمكن أن يخطأ فنان معين ولا يجب أن نقسو عليه إلا لو تكررت أخطأؤه كثيرا.