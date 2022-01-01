صلح بهاء سلطان مع نصر محروس ..عودة لنجومية لسان حالها «تعالى أدلعك» بعد «ليالي طويلة» من الخلاف

تصدر الفنان بهاء سلطان تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد تداول اسمه على شكل واسع بعد أزمته الأخيرة مع المنتج نصر محروس والتي انتهت بالصلح من خلال برنامج صاحبة السعادة لإسعاد يونس، وكذلك طرحه لـ3 أغنيات دفعة واحدة من ألبومه…

تصدر الفنان بهاء سلطان تريند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد تداول اسمه على شكل واسع بعد أزمته الأخيرة مع المنتج نصر محروس والتي انتهت بالصلح من خلال برنامج صاحبة السعادة لإسعاد يونس، وكذلك طرحه لـ3 أغنيات دفعة واحدة من ألبومه الجديد سيجارة منها ” تعالى أدلعك ” و”ليالي طويلة”.

وبعد توقيع نصر محروس براءة ذمة للتنازل عن كل مستحقاته ضد سلطان وانتهاء الخلاف بينهم وتعهده بعدم الوقوف أمام طريقه، أصدر الثنائي 3 أغنيات من ألبوم “سيجارة” والذي قام بهاء سلطان بغنائه منذ سنوات ورفض نصر محروس صدوره.

عادل حقي : ليس معنى حدوث أزمة بينهم وبين بهاء أن نلغي تاريخ آل محروس الموسيقي

وعلق الموسيقار عادل حقي على هذا الأمر قائلا إن الأزمة التي وقعت بين المنتج نصر محروس وسلطان منذ سنوات كانت لا تستحق لكنها كانت نتيجة خلاف تبعه خلاف آخر وعناد من الطرفين حتى وصل الأمر للقضاء وتفاقمت المشكلة بينهما ، لكن الحمد لله انها انتهت أخيرا وعاد سلطان لجمهوره الذي يحبه لأنه صوت جميل موهبة مميزة في الغناء .

وأوضح أن آل محروس سواء نصر أو ابناؤه هاني محروس أو أمير محروس ، جميعهم قدموا للفن وصناعة الموسيقى الكثير على مدى سنين طويلة على مستوى الانتاج الموسيقي أو اكتشاف نجوم أو التوزيع الموسيقي أو الهندسة الصوتية ، وحقيقة نادرا ما يوجد مثلهم في الفن المصري حاليا من حب للمهنة والصناعة .

وأشار إلى أنه ليس معنى حدوث أزمة بينهم وبين مطرب معين مثل بهاء سلطان ،أان نلغي تاريخهم الفني وما قدموه للجمهور على مدى سنين طويلة .

وتمنى حقي أن يرتقي الجمهور بذوقه في العام القادم 2022 بعد عودة صوت مميز مثل بهاء سلطان للساحة الغنائية ، لأنه عيب أن يتصدر التريند أغنيات للمهرجانات تحمل كلاما سيئا وليس فيها أي نوع من الفن .

عوض بدوي : الصلح سيعيد نجومية سلطان من جديد

بدروه، يرى الشاعر الغنائي عوض بدوي أن سلطان إنسان مهذب جدا وراق وصوت رائع لكن لم يستطع إدارة موهبته الفني بشكل جيد السنين الماضية ، وكذلك نصر محروس هو المنتج الوحيد في الوطن العربي الذي يملك بداخله حس الفنان وليس التاجر والعمل معه مكسب كبير لأي مطرب .

وتابع أن أزمة سلطان أثرت على مسيرته الفنية السنين الماضية كثيرا ، لكن في النهاية هذا الصلح سيعيد نجومية بهاء سلطان من جديد بعد سنوات .

وأكد أن ابتعاد سلطان عن نصر محروس فنيا الفترة القادمة ، سيؤثر عليه سلبا لأن نصر يقوم باختيار الاغنيات مع المطرب في شركته الإنتاجية فهو صانع حقيقي للنجوم شخص استثنائي في المجال الموسيقي لن يتكرر .