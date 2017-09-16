صلاح ينقذ ليفربول من سقوط جديد

حجازى يشارك فى تعادل ألبيون.. وصبحى فى خسارة ستوكعلى المصرى أنقذ الدولى المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول، فريقه من السقوط مجددا فى لقاءات الدورى الإنجليزى، بعدما سجل هدف التعادل للريدز فى مرمى ضيفه بيرنلى، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب "أنفيلد"، ضمن لقاءات الأسبوع الخامس من ا

حجازى يشارك فى تعادل ألبيون.. وصبحى فى خسارة ستوك



على المصرى

أنقذ الدولى المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول، فريقه من السقوط مجددا فى لقاءات الدورى الإنجليزى، بعدما سجل هدف التعادل للريدز فى مرمى ضيفه بيرنلى، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب “أنفيلد”، ضمن لقاءات الأسبوع الخامس من البريمييرليج.

تقدم سكوت أرفيلد للضيوف فى الدقيقة 27، قبل أن يتعادل صلاح فى الدقيقة 30 لأصحاب الأرض والجمهور، وشارك صلاح فى تشكيلة الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول، وخاض اللقاء بالكامل.

وشارك الدولى المصرى رمضان صبحى، كبديل فى خسارة ستوك سيتى أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، بهدفين مقابل هدف، ضمن لقاءات المرحلة ذاتها، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب ” سانت جيمس بارك”.

وقرر الويلزى مارك هيوز، المدير الفنى لستوك سيتى، مشاركة رمضان صبحى فى الدقيقة 62 من عمر اللقاء، ولكنه لم ينجح فى منع سقوط فريقه أمام مضيفه، ليتلقى الفريق الخسارة الثانية فى البريمييرليج من خمسة لقاءات.

وخاض المصرى الأخر أحمد حجازى، مدافع وست بروميتش ألبيون، فى تعادل فريقه السلبى بدون أهداف، أمام ضيفه ويستهام يونايتد، فى اللقاء الذى أقيم بينهما على ملعب ” ذا هاوثورنس”، ضمن الجولة ذاتها، ولعب مدافع الأهلى المعار، اللقاء بالكامل، فى تشيكلة الويلزى توني بوليس.

وفى لقاءات أخرى أقيمت ضمن نفس المرحلة، وجه مانشستر سيتى إنذار شديد اللهجه لمنافسيه على قمة الدورى الإنجليزى، بالفوز فى الرابع من خمسة لقاءات بالمسابقة، بإكستاحه لمضيفه واتفورد بستة أهداف نظيفة، فيما خيم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، على مواجهة هيديرسفيلد تاون أمام ضيفه ليستر سيتى.