صلاح ينضم للتشكيلة المثالية لرابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا

متابعات انضم المصري محمد صلاح هداف ليفربول إلى التشكيلة المثالية لرابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا هذا الموسم وسط سيطرة من مانشستر سيتي المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.ووفق ما نقلته رويترز، تضمنت التشكيلة المثالية خمسة لاعبين من سيتي هم ثنائي الدفاع كايل ووكر ونيكولاس أوتامند

متابعات

انضم المصري محمد صلاح هداف ليفربول إلى التشكيلة المثالية لرابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا هذا الموسم وسط سيطرة من مانشستر سيتي المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفق ما نقلته رويترز، تضمنت التشكيلة المثالية خمسة لاعبين من سيتي هم ثنائي الدفاع كايل ووكر ونيكولاس أوتامندي وثنائي الوسط ديفيد سيلفا وكيفن دي بروين إضافة إلى الهداف التاريخي للنادي سيرجيو أجويرو.

وامتلك توتنهام هوتسبير ثلاثة لاعبين منهم هاري كين مهاجم إنجلترا الذي ينضم للتشكيلة للعام الثالث على التوالي إلى جانب ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد.

ولم يكن غريبا أن ينضم صلاح مهاجم ليفربول في ظل تسجيل 40 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم وتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد ‭30‬ هدفا وسيكون ضمن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم.

وكان المدافع ماركوس ألونسو هو الممثل الوحيد من تشيلسي بطل الموسم الماضي.

وجاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي: ديفيد دي خيا وكايل ووكر ويان فرتونن ونيكولاس أوتامندي وماركوس ألونسو وديفيد سيلفا وكيفن دي بروين وكريستيان إريكسن وهاري كين ومحمد صلاح وسيرجيو أجويرو.

