صلاح ينافس رونالدو ومودريتش على جائزة أفضل لاعب بأوروبا

علي المصريكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الاثنين، عن قائمة المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة أفضل لاعب في القارة العجوز لعام 2018.وضمت القائمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل حديثا من ريال مدريد إلى يوفنتوس، وهداف نادي ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، ومتوسط ميدان نادي

علي المصري

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الاثنين، عن قائمة المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة أفضل لاعب في القارة العجوز لعام 2018.

وضمت القائمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل حديثا من ريال مدريد إلى يوفنتوس، وهداف نادي ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، ومتوسط ميدان نادي ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش.

وجاء تواجد الثلاثي في القائمة بعد أدائهم الجيد في مختلف المنافسات الأوروبية، التي شاركوا فيها مع فرقهم في الموسم الماضي.

وخلت القائمة من اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

وقاد رونالدو وزميله السابق في ريال مدريد مودريتش، النادي الملكي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2017/2018، ونال النجم البرتغالي لقب هداف المسابقة.

أما المصري صلاح، فقد خطف الأضواء مع نادي ليفربول، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبلقب هداف “البريميرليج”، كما قاد الفرعون المصري “الريدز” لبلوغ نهائي “التشامبيونزليج”.

وسيعلن اليويفا عن الفائز بجائزته في الـ30 من الشهر الجاري، على هامش مراسم حفل سحب قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019